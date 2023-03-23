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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вряд ли РФ удастся увеличить численность сил ПВО в ближайшее время, - ISW

рф,ппо

России, вероятно, не удастся за короткий срок увеличить численность противовоздушной обороны, несмотря на то, что о таком намерении заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В институте обратили внимание, что 22 марта на коллегии Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах создать большее количество подразделений с современными системами ПВО.

По словам Шойгу, в 2023 году российские войска планируют сформировать новую зенитную ракетную бригаду специального назначения, зенитный ракетный полк с более современными системами С-350 и полк военно-транспортной авиации, а также завершить модернизацию систем ПВО Москвы.

В ISW считают, что российские военные вряд ли смогут создать такие силы в ближайшие несколько лет.

"Российская оборонная промышленность исторически сталкивалась с многолетними задержками в разработке передовых систем ПВО еще до введения жестких санкций. Формирование новых российских подразделений ПВО и воздушно-десантных войск не приведет к увеличению боевой мощи России в Украине в этом году", – говорится в отчете института.

Аналитики ISW предполагают, что заявление Шойгу, вероятно, направлено на то, чтобы убедить россиян, что Министерство обороны продолжает развивать Вооруженные силы РФ, и нивелировать российские военные неудачи в Украине.

Читайте: Темпы операций РФ вокруг Бахмута замедляются, а в районе Авдеевки активизировались, - ISW

армия РФ (19067) ПВО (2713) россия (95372) ISW (493)


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Та ладно, можна з консервації зняти катапульти, онагри, требушети
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23.03.2023 08:01 Ответить
Пажарнік шайга переконує вату, шо м'який ліпший ніж твердий
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23.03.2023 08:02 Ответить
tak vony uzaut' C-300 po nazemnym cilyam... shvydshe zmenshat' PPO
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23.03.2023 08:02 Ответить
Будь-яке посилення армії (в тому числі і ********) упирається в кілька ключових питань:
- технології
- промисловість
- гроші
- люди
- час
Технології в Росії в основному ще "совковські" (тобто - "вчорашній день")
Заводи - на тому ж рівні
Грошей стало значно менше
Ну а з людьми - теж проблема Для роботи на заводах потрібні кваліфіковані кадри А їх - нестача Для служби на цій техніці потрібні кваліфіковані спеціалісти А їх - нестача
Ну і останнє - для здійснення всього цього потрібен ЧАС А його у Кремля НЕМАЄ! Воювать треба!
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23.03.2023 08:03 Ответить
Війна почалася в минулому році, а готуватися до неї в москві почали задовго до її початку( нас в цьому весь час запевнювали пропагандисти), то ж не факт, що немає технологій, часу було вдосталь, щоб купити, чи просто вкрасти.
А що їх не втілювали для війни проти України - так, навіщо? Україна зброю для себе не те, що не виробляла, а навпаки: - ударними темпами розпродувала, патронний завод не будувала. То ж - навіщо, якщо про це знаєш, якщо техніки в тебе в 10 разів більше, і є нові зразки танків, та літаків.
Промисловість? - Тут навіть коментувати не буду.
Гроші? - Спірне питання, що їх не вистачає на війну.
Люди? - Чому це кадрова нестача? Це може серед росіян їх нестача, а серед інших народів завжди знайдуться ті, що бажають заробити. Дружній Китай, як приклад.
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23.03.2023 08:43 Ответить
"Теплий кожух,
тілько шкода.
Не на мене шитий,.
А розумне ваше слово.
Брехнею підбите."
Росія готувалася не до ТАКОЇ війни! Саме тому рік тому у підбитій техніці знаходили парадну форму. а в першому ешелоні йшли ОМОНовці зі спорядженням для розгону протестантів Росія готувалася до переможного "бліцкрігу" - бо "переможців не судять" Саме тому вони не розвертали бази зберігання техніки для підготовки тієї техніки до експлуатації Саме тому вони не готували резерви для мобілізації Про решту тобою сказаного і мову вести не буду - без цифр це буде "пустое сотрясение воздусей" і в результаті кожний залишиться при своєму
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23.03.2023 08:56 Ответить
ꑭ Криголам ꑭ
@Krygolam
·
27 хв
Друг Зеленського і актор 95 кварталу Руслан Ханумак зняв кліп, в якому використав бронетехніку Roshel "Senator", яку Україна отримала від Канади у якості допомоги

Я так розумію, винищувачі F16 Зеленський просить виключно для того, щоб зняти їх в серіалі виробництва 95 кварталу
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23.03.2023 08:31 Ответить
Врядли уже ей теперь вообще что то удастся
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23.03.2023 08:33 Ответить
 
 