Вряд ли РФ удастся увеличить численность сил ПВО в ближайшее время, - ISW
России, вероятно, не удастся за короткий срок увеличить численность противовоздушной обороны, несмотря на то, что о таком намерении заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
В институте обратили внимание, что 22 марта на коллегии Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах создать большее количество подразделений с современными системами ПВО.
По словам Шойгу, в 2023 году российские войска планируют сформировать новую зенитную ракетную бригаду специального назначения, зенитный ракетный полк с более современными системами С-350 и полк военно-транспортной авиации, а также завершить модернизацию систем ПВО Москвы.
В ISW считают, что российские военные вряд ли смогут создать такие силы в ближайшие несколько лет.
"Российская оборонная промышленность исторически сталкивалась с многолетними задержками в разработке передовых систем ПВО еще до введения жестких санкций. Формирование новых российских подразделений ПВО и воздушно-десантных войск не приведет к увеличению боевой мощи России в Украине в этом году", – говорится в отчете института.
Аналитики ISW предполагают, что заявление Шойгу, вероятно, направлено на то, чтобы убедить россиян, что Министерство обороны продолжает развивать Вооруженные силы РФ, и нивелировать российские военные неудачи в Украине.
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Технології в Росії в основному ще "совковські" (тобто - "вчорашній день")
Заводи - на тому ж рівні
Грошей стало значно менше
Ну а з людьми - теж проблема Для роботи на заводах потрібні кваліфіковані кадри А їх - нестача Для служби на цій техніці потрібні кваліфіковані спеціалісти А їх - нестача
Ну і останнє - для здійснення всього цього потрібен ЧАС А його у Кремля НЕМАЄ! Воювать треба!
А що їх не втілювали для війни проти України - так, навіщо? Україна зброю для себе не те, що не виробляла, а навпаки: - ударними темпами розпродувала, патронний завод не будувала. То ж - навіщо, якщо про це знаєш, якщо техніки в тебе в 10 разів більше, і є нові зразки танків, та літаків.
Промисловість? - Тут навіть коментувати не буду.
Гроші? - Спірне питання, що їх не вистачає на війну.
Люди? - Чому це кадрова нестача? Це може серед росіян їх нестача, а серед інших народів завжди знайдуться ті, що бажають заробити. Дружній Китай, як приклад.
тілько шкода.
Не на мене шитий,.
А розумне ваше слово.
Брехнею підбите."
Росія готувалася не до ТАКОЇ війни! Саме тому рік тому у підбитій техніці знаходили парадну форму. а в першому ешелоні йшли ОМОНовці зі спорядженням для розгону протестантів Росія готувалася до переможного "бліцкрігу" - бо "переможців не судять" Саме тому вони не розвертали бази зберігання техніки для підготовки тієї техніки до експлуатації Саме тому вони не готували резерви для мобілізації Про решту тобою сказаного і мову вести не буду - без цифр це буде "пустое сотрясение воздусей" і в результаті кожний залишиться при своєму
@Krygolam
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27 хв
Друг Зеленського і актор 95 кварталу Руслан Ханумак зняв кліп, в якому використав бронетехніку Roshel "Senator", яку Україна отримала від Канади у якості допомоги
Я так розумію, винищувачі F16 Зеленський просить виключно для того, щоб зняти їх в серіалі виробництва 95 кварталу