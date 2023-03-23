За прошедшие сутки россияне совершили 54 обстрела Херсонщины, 1 человек погиб, 2 получили ранения, - ОВА

За прошедшие сутки оккупанты совершили 54 обстрела Херсонщины, город враг обстрелял 5 раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"За прошедшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 5 раз. 19 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Относительно эвакуации населения Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 91 человек.

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