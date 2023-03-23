За прошедшие сутки россияне совершили 54 обстрела Херсонщины, 1 человек погиб, 2 получили ранения, - ОВА
За прошедшие сутки оккупанты совершили 54 обстрела Херсонщины, город враг обстрелял 5 раз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"За прошедшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
Город Херсон враг обстрелял 5 раз. 19 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении.
Относительно эвакуации населения Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 91 человек.
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Чайка Київ
показать весь комментарий23.03.2023 10:50 Ответить Мне нравится 0
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