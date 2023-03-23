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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 168 150 человек (+660 за сутки), 3570 танков, 2608 артсистем, 6898 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 168 150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 168 150 (+660) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3 570 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6 898 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 2 608 (+19) ед,
  • РСЗО – 511 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 273 (+1) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 203 (+20),
  • крылатые ракеты ‒ 909 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 452 (+18) ед,
  • специальная техника – 273 (+3).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 168 150 человек (+660 за сутки), 3570 танков, 2608 артсистем, 6898 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

армия РФ (19067) Генштаб ВС (6198) ликвидация (3483) уничтожение (6835) техника (1732) потери (4371)


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Топ комментарии
+27
Героям слава !!!
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23.03.2023 08:04
+23
Техніка для м'яса потрощена добре . Що взяли Авдіївку в лоб? Чи Бахмут? Ліси Кремінна? Ваші кроки на метр вперед,орки,засіяно вашими трупами і розбитою технікою.
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23.03.2023 08:06
+16
Соколики арту виносять на ура! Героям слава!
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23.03.2023 08:51
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Героям слава !!!
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23.03.2023 08:04 Ответить
Техніка для м'яса потрощена добре . Що взяли Авдіївку в лоб? Чи Бахмут? Ліси Кремінна? Ваші кроки на метр вперед,орки,засіяно вашими трупами і розбитою технікою.
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23.03.2023 08:06 Ответить
Смерть Русне
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23.03.2023 08:17 Ответить
700 серия прервана
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23.03.2023 08:35 Ответить
3 батареї стволки!
Щось не зашли каZZапам сралінські Д1 та аналоговнЄти на базі МТЛБ
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23.03.2023 08:42 Ответить
так ото чудоюдо непонятное кацапское непонятно куда относить надо к пво или к арте или к бронированым машинам на четверть кораблям)ната в шоке)тут четко виден почерк мегобульбаармии с их бтрами аля безумный макс)
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23.03.2023 08:57 Ответить
Арта выходит из чата...
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23.03.2023 08:57 Ответить
Соколики арту виносять на ура! Героям слава!
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23.03.2023 08:51 Ответить
87 одиниць усього знищено. Добра робота
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23.03.2023 08:58 Ответить
67 одиниць техніки і майже 700 чумардосів!!! Арта і броня в фаворі і це дуже добре ) Слава ЗСУ!
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23.03.2023 09:10 Ответить
Щось таки до нас прибуло, Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.03.2023 09:12 Ответить
Запаси металобрухту в Україні будуть найбільші в світі.
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23.03.2023 09:17 Ответить
це вже вдруге по арті такий результат. і це добре
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23.03.2023 09:53 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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23.03.2023 12:13 Ответить
Вчора в зведенні техніки було мало... Варто же покритикувати ЗСУ - і вправляються!
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23.03.2023 13:36 Ответить
Не треба хлопців ганить! Війна подібна до риболовлі: натрапив на стоянку риби чи підійшов косяк - ти з уловом А не поталанило - то доля така! Кацапи ж "дикі" - у садку не стоять!
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23.03.2023 13:43 Ответить
 
 