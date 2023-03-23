Общие боевые потери РФ с начала войны – около 168 150 человек (+660 за сутки), 3570 танков, 2608 артсистем, 6898 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 168 150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 168 150 (+660) человек ликвидировано,

танков ‒ 3 570 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6 898 (+11) ед,

артиллерийских систем – 2 608 (+19) ед,

РСЗО – 511 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 273 (+1) ед,

самолетов – 305 (+0) ед,

вертолетов – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 203 (+20),

крылатые ракеты ‒ 909 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5 452 (+18) ед,

специальная техника – 273 (+3).

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.