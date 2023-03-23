За прошедшие сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, 4 человека получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 22 марта, российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 22 марта россияне убили 2 жителей Донетчины — в Авдеевке.

Еще 4 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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