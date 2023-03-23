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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ проводит активную работу со срочниками по подписанию ими контрактов и дальнейшему участию в боевых действиях на территории Украины, - Генштаб

рф,призов,росія

Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы, постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 23 марта по поводу российского вторжения.

"Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы. Так, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов и дальнейшему участию в боевых действиях на территории Украины. Установлено, что за период с 1 по 10 марта контракт подписали более 50 российских срочников. Они, не получив должной боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области", - сообщили в Генштабе.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 168 150 человек (+660 за сутки), 3570 танков, 2608 артсистем, 6898 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (19067) Генштаб ВС (6198)


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Мда, два світи, два способи життя. Одні їдуть убивати, коли їх ровесники стоять на смерть за Україну. Горіть в пеклі москалі.
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23.03.2023 08:18 Ответить
Не ходіть каци в Україну, тут живе ваша смерть.
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23.03.2023 08:31 Ответить
 
 