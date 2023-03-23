За прошедшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 20 населенных пунктов Запорожской области, - ОВА

В Запорожской области военные РФ обстреляли за прошедшие сутки гражданскую инфраструктуру в районе 20 населённых пунктов.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за прошедшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Гуляйпольское, Железнодорожное, Каменское, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Святопетровка, Новоандреевка, Новоданиловка, Ольговское, Малая Токмачка, Староукраинка, Малиновка, Белогорье, Затишье, Красное, Щербаки, Каменское, Степное. Поступили 89 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - говорится в сообщении.



Ситуация за последние сутки на Запорожском направлении не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на содержании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг совершил 130 обстрелов позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

За прошедшие сутки эвакуация гражданского населения с временно оккупированных территорий не проводилась.

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