Ночью рашисты обстреляли Краматорск, нанесли ракетный удар по Авдеевке, есть погибшие и раненные, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские военные за прошлые сутки обстреляли населенные пункты Донецкой области по всей линии фронта.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди ночи россияне обстреляли Краматорск и окрестности города - повреждено по меньшей мере 3 дома, котельная и гаражи", - говорится в сообщении.

Авдеевка получила ракетный удар. Три ракеты попали на территорию Авдеевского коксохимического завода. В результате обстрелов погибли 2 человека.

"По меньшей мере, 7 домов повреждены в Очеретинской громаде - под обстрелами Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Бердичи, Уманское, Новокалиново, Северное и Нетайлово. В Марьинской громаде страдают Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка", - рассказал Кириленко.

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На Горловском направлении повреждены 4 жилых дома и хозяйственное здание в городе Часов Яр, одиночные обстрелы происходили в Торецкой и Соледарской громадах.

На Лисичанском направлении под вражеским огнем Торское, Заречное, Ямполь и Терны Лиманской громады, Северск и Серебрянка Северской громады.



















