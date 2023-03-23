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Новости Агрессия России против Украины
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Ночью рашисты обстреляли Краматорск, нанесли ракетный удар по Авдеевке, есть погибшие и раненные, - ОВА. ФОТОрепортаж

донеччина

Российские военные за прошлые сутки обстреляли населенные пункты Донецкой области по всей линии фронта.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди ночи россияне обстреляли Краматорск и окрестности города - повреждено по меньшей мере 3 дома, котельная и гаражи", - говорится в сообщении.

Авдеевка получила ракетный удар. Три ракеты попали на территорию Авдеевского коксохимического завода. В результате обстрелов погибли 2 человека.

"По меньшей мере, 7 домов повреждены в Очеретинской громаде - под обстрелами Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Бердичи, Уманское, Новокалиново, Северное и Нетайлово. В Марьинской громаде страдают Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка", - рассказал Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял из артиллерии и нанес ракетный удар по Авдеевке, - ОВА. ФОТОрепортаж

На Горловском направлении повреждены 4 жилых дома и хозяйственное здание в городе Часов Яр, одиночные обстрелы происходили в Торецкой и Соледарской громадах.

На Лисичанском направлении под вражеским огнем Торское, Заречное, Ямполь и Терны Лиманской громады, Северск и Серебрянка Северской громады.

Ночью рашисты обстреляли Краматорск, нанесли ракетный удар по Авдеевке, есть погибшие и раненные, - ОВА 01
Ночью рашисты обстреляли Краматорск, нанесли ракетный удар по Авдеевке, есть погибшие и раненные, - ОВА 02
Ночью рашисты обстреляли Краматорск, нанесли ракетный удар по Авдеевке, есть погибшие и раненные, - ОВА 03
Ночью рашисты обстреляли Краматорск, нанесли ракетный удар по Авдеевке, есть погибшие и раненные, - ОВА 04
Ночью рашисты обстреляли Краматорск, нанесли ракетный удар по Авдеевке, есть погибшие и раненные, - ОВА 05
Ночью рашисты обстреляли Краматорск, нанесли ракетный удар по Авдеевке, есть погибшие и раненные, - ОВА 06
Ночью рашисты обстреляли Краматорск, нанесли ракетный удар по Авдеевке, есть погибшие и раненные, - ОВА 07
Ночью рашисты обстреляли Краматорск, нанесли ракетный удар по Авдеевке, есть погибшие и раненные, - ОВА 08

Краматорськ (2273) обстрел (26928) Донецкая область (9518) Авдеевка (2443) Кириленко Павел (638)


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може хтось забув, але це називається "освобождєниє"...
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23.03.2023 08:59 Ответить
А що завод працює ? Орки шукають фланги для прориву, бо в лоб усі ресурси за200сотили.
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23.03.2023 09:00 Ответить
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23.03.2023 10:58 Ответить
 
 