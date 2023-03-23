ЧВК "Вагнер" выдыхается под Бахмутом, ВСУ совсем скоро этим воспользуются, - Сырский
Агрессор не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК "Вагнер". Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - говорится в сообщении.
Сырский отметил, что украинские военные находятся под непрерывным огнем артиллерии и авиации противника, но при этом демонстрируют "сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость".
"В частности подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас защищают нашу Родину на востоке страны", - подчеркнул Сырский.
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Орки сейчас и воюют под Бахмутом по его заветам.