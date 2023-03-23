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Новости Агрессия России против Украины Война
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ЧВК "Вагнер" выдыхается под Бахмутом, ВСУ совсем скоро этим воспользуются, - Сырский

сирський

Агрессор не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК "Вагнер". Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что украинские военные находятся под непрерывным огнем артиллерии и авиации противника, но при этом демонстрируют "сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость".

Также читайте: В боях за Бахмут россияне задействовали все мощности, ВСУ в некоторых местах имеют частичный успех, - Сырский

"В частности подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас защищают нашу Родину на востоке страны", - подчеркнул Сырский.

Бахмут (1601) ВСУ (6547) Александр Сырский (565)


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Топ комментарии
+32
Був колись жуков, а у нас сирський, стратег Дебальцево.
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23.03.2023 09:40
+31
Вимотав за рахунок чого? Мільйонних жертв краснаармєйцєв, серед яких, можливо, був хтось і з твоїх чи моїх родичів! Родоначальник м*ясних атак.
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23.03.2023 10:03
+25
Это тот Жуков, который заставлял генералов гнать "черножупанников" на Киев? Или тот Жуков, который угробил миллионы ради взятия Берлина под дату? Или тот из под Ржева?

Орки сейчас и воюют под Бахмутом по его заветам.
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23.03.2023 10:09
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Стільки полководців пропадає...
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23.03.2023 17:55 Ответить
Только мне кажется, что Сирского стало чуть более чем нужно в эфире?
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23.03.2023 18:50 Ответить
Дай Боже, якщо так. Але зеки з пвк вагнера то видихаються. А окрім них в москалів більше військ нема?
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24.03.2023 03:38 Ответить
Новий обіцяльник з'явився
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24.03.2023 03:51 Ответить
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