ЧВК "Вагнер" выдыхается под Бахмутом, ВСУ совсем скоро этим воспользуются, - Сырский

Агрессор не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК "Вагнер". Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что украинские военные находятся под непрерывным огнем артиллерии и авиации противника, но при этом демонстрируют "сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость".

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"В частности подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас защищают нашу Родину на востоке страны", - подчеркнул Сырский.