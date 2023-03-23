Лисовой подал диссертацию на проверку и может отказаться от ученой степени, если найдут плагиат

Министр образования и науки Оксен Лисовой подал диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

Об этом он написал на своей Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Свою диссертацию подал на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

Не меньше других жду ее результатов. И, как уже говорил, в случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической добродетели, к формированию которой от меня будет особое внимание, откажусь от ученой степени кандидата наук. Только получу вывод – публично все обнародую", - написал Лисовой.

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Он также добавил, что держаться за научные звания не собирается. Более того, инициирует изменения в нормативной базе, чтобы позволить любому гражданину или чиновнику добровольно отказаться от ученой степени и всех надбавок.

"Сэкономленные средства государство сможет направить в пользу развития науки, оборону или восстановление", - добавил Лисовой.