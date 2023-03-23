РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12547 посетителей онлайн
Новости
3 933 39

Лисовой подал диссертацию на проверку и может отказаться от ученой степени, если найдут плагиат

лісовий

Министр образования и науки Оксен Лисовой подал диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

Об этом он написал на своей Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Свою диссертацию подал на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

Не меньше других жду ее результатов. И, как уже говорил, в случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической добродетели, к формированию которой от меня будет особое внимание, откажусь от ученой степени кандидата наук. Только получу вывод – публично все обнародую", - написал Лисовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В диссертации Лисового выявили признаки плагиата, министр готов отказаться от ученой степени в случае подтверждения

Он также добавил, что держаться за научные звания не собирается. Более того, инициирует изменения в нормативной базе, чтобы позволить любому гражданину или чиновнику добровольно отказаться от ученой степени и всех надбавок.

"Сэкономленные средства государство сможет направить в пользу развития науки, оборону или восстановление", - добавил Лисовой.

Минобразования (1735) Лисовой Оксен (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Дисертації з гуманітарних дисциплин насичені цитатами інших. Тут дуже легко приписати плагіат. Головне це теза, яку просуває дисертація. Вона має бути своя.
показать весь комментарий
23.03.2023 10:38
+7
о це прелєсно. цікаво а коли закриють інкубатори дісєров і прочіх канидатських. 9 з 10 цього наукообразія написано фальшиводисертатчиками. гугль в помоч - замовити дисертацію київ
показать весь комментарий
23.03.2023 10:42
+6
в Ківи виходить також була правильна дисертація (теза)??? А по правді то все гівно що пишуть "вчені", вірніше переписують одне в одного не варте паперу та обкладинки тих дисертацій
показать весь комментарий
23.03.2023 10:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дисертації з гуманітарних дисциплин насичені цитатами інших. Тут дуже легко приписати плагіат. Головне це теза, яку просуває дисертація. Вона має бути своя.
показать весь комментарий
23.03.2023 10:38 Ответить
в Ківи виходить також була правильна дисертація (теза)??? А по правді то все гівно що пишуть "вчені", вірніше переписують одне в одного не варте паперу та обкладинки тих дисертацій
показать весь комментарий
23.03.2023 10:46 Ответить
"Victor Frey"! Порівняння тобою десертацій Ківи та Лісового, а значить і цих людей між собою, це НОНСЕНС. І якщо ти до ТАКОГО допетрив, то ти сам не кращій за Ківу!!!
показать весь комментарий
23.03.2023 11:03 Ответить
я не переходив на особистості, так що не маніпулюй словами. Порівняння паперу і людей я не робив, а щодо дисертацій то побачимо що там в того Лісового..вже виплило і воно наявне. І ще - не робіть кумира з того Лісового, нічого він не вирішить і не змінить. Побачите. Йому просто не дадуть, то все під контролем ОП (ніби ви не знаєте...). Посидить на посаді пару місяців і сам піде якщо він порядна людина, якій нічого робити в тому гадюшнику
показать весь комментарий
23.03.2023 11:10 Ответить
Ок, похвальный подход. Теперь вся соль в честности судей. А с этим проблемки...
показать весь комментарий
23.03.2023 10:39 Ответить
Ложечки то нашлись, а осадок то остался...
показать весь комментарий
23.03.2023 10:46 Ответить
Що хлопці, скучили за передвиборчою пропагандою Зеленського? Любити як і він бруд лити на голови усіх хто не з вами?! Ох ********** же люди копирсатися у бруді коли його нема, але якщо що, то самі приносять із собою!
показать весь комментарий
23.03.2023 11:07 Ответить
Тут, здається, багато коментаторів думають, що Лісовий - це якийсь корумпований зе-чиновник, якого призначили міністром. Не здогадуючись і близько, з якої він родини, яка в нього біографія та репутація в колах освічених та розумних українців, і що він учасник війни проти кацапів. Не на папірці, а справді воює, в десантно-штурмових військах
показать весь комментарий
23.03.2023 11:16 Ответить
Біографія і теперішній шлях, це все добре.
Але плагіатор - не може бути міністром освіти! Хай хоч супер герой...
Ви ж мабуть не погодилися б лікуватися у людини що купила диплом, хоч людина і справжній герой? І тоді можна зробити висновок - вам ваша дупа дорожча, за майбутнє дітей України.

У нас і так із середньою освітою, все дуже погано, а після ковіду, так ми взагалі продукуємо неуків! Стан в освіті вже не критичний, а катастрофічний, і плагіатор, навіть якщо герой краще не зробе, бо не здатен - нема фаху і вміння мочити цапів тут не допоможе.

І це питання - архіважливе! Бо через 10 років може статися так, що воювали ми за дітей без майбутнього.
показать весь комментарий
23.03.2023 11:50 Ответить
А зекономлені кошти ''зелені'' розкрадуть-досвід мають!
показать весь комментарий
23.03.2023 10:41 Ответить
о це прелєсно. цікаво а коли закриють інкубатори дісєров і прочіх канидатських. 9 з 10 цього наукообразія написано фальшиводисертатчиками. гугль в помоч - замовити дисертацію київ
показать весь комментарий
23.03.2023 10:42 Ответить
ото є показник яскравий - рівень науки в державі, рівень освіти і рівень корупції. Не дивно що на Заході наші дипломи "університетів" нічого не вартують, хіба що є небагато геніїв-вундеркіндів яких звичайно чекають там.
Система вчених ступенів та їх одержання прогнила наскрізь. Ківа то був вершиною цього блюзнірства, далі котимся в прірву.
показать весь комментарий
23.03.2023 11:02 Ответить
достойний вчинок.
показать весь комментарий
23.03.2023 10:43 Ответить
Оце правильно! Хай проведуть експертизу, оголосять офіційний висновок (як по Шкарлету робили) і тоді зможемо щось говорити...
показать весь комментарий
23.03.2023 10:44 Ответить
Тю, так шкарлет також віддавав на перевірку, перевірка сказала шо всьо хорошо.
показать весь комментарий
23.03.2023 10:46 Ответить
Зеленожопые обезьяны не имеют ни чести , ни совести!
показать весь комментарий
23.03.2023 10:47 Ответить
Ще б у всіх набувачів вченого ступеня та хто вже має цей ступінь, передивитися дисертації. У 80% - бурда та вода нікому не потрібна - ТІЛЬКИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ ВЧЕНОГО ЗАКЛАДУ. Там корупція така, що мама не горюй. Наукою і не пахне.
показать весь комментарий
23.03.2023 10:47 Ответить
Цікаво, у випадку зафіксованого плагіату, Оксен пообіцяв відмовитися від вченого ступеня, а про посаду міністра, таки, нічого не сказав!
показать весь комментарий
23.03.2023 10:49 Ответить
на должности диплом не обязателен,главное чтоб человек хороший был
показать весь комментарий
23.03.2023 11:09 Ответить
весь цей гвалт про "плагіат" Лісового слід сприймати як ворожий накид і всі ті хто прислухаються або підспівують цьому гвалту просто грають в одну дуду з ворогами, будь то зовнішні вороги чи внунтрішні
показать весь комментарий
23.03.2023 10:52 Ответить
Декан фізфаку кду списав дисертацію прямо з підручника з мікроелектроніки для університету Сан-Франциско.
Це може вважатися вкладом в науку?
показать весь комментарий
23.03.2023 10:53 Ответить
нет конечно,человек старался,переписывал,премию ему Дарвина
показать весь комментарий
23.03.2023 11:11 Ответить
А що так можна - просто відмовитись і все? Щось змінилось у законодавстві? І посилання, де було про плагіат оперативно прибрали . Якось негарно так починати.
показать весь комментарий
23.03.2023 10:56 Ответить
Єх, мені колись пропонували писати дисертацію і обіцяли, шо вони самі її проведуть і все буде ОК. А мені ліньки було. А був би зараз проффесор!
показать весь комментарий
23.03.2023 10:56 Ответить
Хоч в одного держслужбовця перевіряли дисертацію на плагіат?
показать весь комментарий
23.03.2023 11:00 Ответить
є ціла академія всяких наук- а купляемо все китайске--.. толку з тих науковців.. порозганяти їх всіх давно пора
показать весь комментарий
23.03.2023 11:03 Ответить
"Alex Sav"! В тебе все гаразд з головою? А може в тебе такий низький рівень освіти, що ти не розумієш різницю між вченими та конструкторами, між відкриттями й науками та кресленнями з інженерними викладками?! ТО ЙДИ ВЧИСЬ!!!
показать весь комментарий
23.03.2023 11:11 Ответить
то ти вчився за гроші конструктор унітазу і вчений ліверної ковбаси
показать весь комментарий
23.03.2023 11:14 Ответить
Дивна річ ця перевірка на плагіат. Взагалі, будь яка перевірка на плагіат, не конкретно ця. Іноді в людей думки співпадають, вони можуть бути по різному висловлені, але головна теза може зберігатись. Тобто, якщо переінакшити чийсь вислів то вже не плагіат? Чи як перевіряють на плагіат? Якась дуже тонка межа між плагіатом та не плагіатом, тут можна будь що причепити.
показать весь комментарий
23.03.2023 11:04 Ответить
Ось приблизно так і Ківа розмірковував
Не "проканало".
показать весь комментарий
23.03.2023 11:20 Ответить
я не розмірковую, я реально не можу зрозуміти як таку перевірку можна зробити фізично. Як відрізнити той чи інший вислів різних людей, в яких збігаються думки.
Пс. Невже ви вважаєте, що ківа сам щось хімічив у тій дисертації? Ага.. Щазз.. Літературні "негри" працювали.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:15 Ответить
Щодо "негрів" це навіть не обговорюється, Ківа ще той інтелектуал.
А спеціалісти цілком можуть зробити висновки щодо плагіату, тут нічого надзвичайного.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:22 Ответить
до того ж, "інтелектуал" у всіх аспетах життя.. Я взагалі не розумію як такі імбіцили потрапляють до вищих щаблів влади (((. На справді це дуже прикро.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:30 Ответить
Банкова придумала чергове іпсо аби ****** брудом кристально чистого кандидата, на фоні якого плагіатор шкарлєт виглядає як гопнік із під'їзду
показать весь комментарий
23.03.2023 11:35 Ответить
Давайте писати правильно: нема "ученого ступеня". Є науковий ступінь: кандидат наук (наразі - доктор філософії), доктор наук. Є вчене звання: доцент, професор. Може спочатку варто визначитися з поняттями?
показать весь комментарий
23.03.2023 11:45 Ответить
Це ти з ким зараз розмовляв?
Давно банили?
показать весь комментарий
23.03.2023 11:57 Ответить
Бережи честь змолоду! У всьому світі втрата доброчесності - це ганьба і безнадійно заплямована репутація. А у нас в зв"язку з дефіцитом лояльних (російською "своих в доску") кандидатів на посади зеленій владі приходиться до останнього тримати на посадах єрмаків, татарових, шкарлетів на рєзнікових.
показать весь комментарий
23.03.2023 11:59 Ответить
Я бачив безпосередній аналіз робіт на тему співпадінь, з посиланнями на першоджерела і все таке.

Виглядає так, що дійсно є окремі співпадіння. Не глобальні, але формально дещо взято з інших двох робіт, дещо зацитовано без посилання на підручник у списку джерел і тп.

Втім, не забуваймо, що цю людину беруть на посаду саме адміністратора процесів, і вона вже себе достойно проявляла в цьому аспекті. Крім того, шлях людини говорить про сильні глобальні позитивні якості. Син дисидентів, вчителювання, війна - все це точно переважає.

В МАН, якою він керував, з'явилися дуже класні ініціативию Той же Музей науки на ВДНГ.

За цю людину впрягаються дуже достойні люди, щодо розуму й доброчесності яких сумнівів не виникає, як от Оксана Забужко.

Тому зараз зарубати неідеального кандидата, щоб отримати чергового шкарлета - це ідіотство на рівні з вибором зе замість, без сумніву, неідеального порошенка.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:47 Ответить
 
 