Лисовой подал диссертацию на проверку и может отказаться от ученой степени, если найдут плагиат
Министр образования и науки Оксен Лисовой подал диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.
Об этом он написал на своей Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.
Свою диссертацию подал на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.
Не меньше других жду ее результатов. И, как уже говорил, в случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической добродетели, к формированию которой от меня будет особое внимание, откажусь от ученой степени кандидата наук. Только получу вывод – публично все обнародую", - написал Лисовой.
Он также добавил, что держаться за научные звания не собирается. Более того, инициирует изменения в нормативной базе, чтобы позволить любому гражданину или чиновнику добровольно отказаться от ученой степени и всех надбавок.
"Сэкономленные средства государство сможет направить в пользу развития науки, оборону или восстановление", - добавил Лисовой.
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Але плагіатор - не може бути міністром освіти! Хай хоч супер герой...
Ви ж мабуть не погодилися б лікуватися у людини що купила диплом, хоч людина і справжній герой? І тоді можна зробити висновок - вам ваша дупа дорожча, за майбутнє дітей України.
У нас і так із середньою освітою, все дуже погано, а після ковіду, так ми взагалі продукуємо неуків! Стан в освіті вже не критичний, а катастрофічний, і плагіатор, навіть якщо герой краще не зробе, бо не здатен - нема фаху і вміння мочити цапів тут не допоможе.
І це питання - архіважливе! Бо через 10 років може статися так, що воювали ми за дітей без майбутнього.
Система вчених ступенів та їх одержання прогнила наскрізь. Ківа то був вершиною цього блюзнірства, далі котимся в прірву.
Це може вважатися вкладом в науку?
Не "проканало".
Пс. Невже ви вважаєте, що ківа сам щось хімічив у тій дисертації? Ага.. Щазз.. Літературні "негри" працювали.
А спеціалісти цілком можуть зробити висновки щодо плагіату, тут нічого надзвичайного.
Давно банили?
Виглядає так, що дійсно є окремі співпадіння. Не глобальні, але формально дещо взято з інших двох робіт, дещо зацитовано без посилання на підручник у списку джерел і тп.
Втім, не забуваймо, що цю людину беруть на посаду саме адміністратора процесів, і вона вже себе достойно проявляла в цьому аспекті. Крім того, шлях людини говорить про сильні глобальні позитивні якості. Син дисидентів, вчителювання, війна - все це точно переважає.
В МАН, якою він керував, з'явилися дуже класні ініціативию Той же Музей науки на ВДНГ.
За цю людину впрягаються дуже достойні люди, щодо розуму й доброчесності яких сумнівів не виникає, як от Оксана Забужко.
Тому зараз зарубати неідеального кандидата, щоб отримати чергового шкарлета - це ідіотство на рівні з вибором зе замість, без сумніву, неідеального порошенка.