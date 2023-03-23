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Новости Агрессия России против Украины
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Большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях Россия проводить не способна, - ГУР МО

скібіцький

Большое русское наступление – это была больше российская пропаганда и переоценка своих возможностей.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Где это большое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна - выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодняшний день уже понятно, что российские войска не имеют способностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции. Наши защитники отбивают удары, держат оборону и сковывают силы врага на нескольких участках фронта", - заметил Скибицкий.

Он отметил, что россияне рассчитывали, что у них будет стремительный успех на каком-то направлении и они начнут его развивать, а этого успеха нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне будут менять основные цели обстрелов с энергетических на военные, - ГУР МО

Еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях – это невозможно. Это опыт года войны.

Херсонская и Запорожская области, Крым – там россияне готовятся к обороне. Мы видим это. А что касается направлений, которые вы назвали – это шаги к выполнению той задачи, которую они не выполнили – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей", - сообщил Скибицкий.

армия РФ (19067) разведка (4170) россия (95372) Скибицкий Вадим (290) наступление (203)


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ГУР МО - 🤡🤡🤡
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23.03.2023 10:57 Ответить
А що з цього приводу говорить 95-й квартал ?
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23.03.2023 10:59 Ответить
Ну, а якщо пофантазувати.
Мобілізовали півмільйона тушок більш ніж шість місяців тому.
За цей час можна озброїти, якось-такось навчити.
Сформувати ударні угруповання не біля кордону, а десь на відстані 150-200 км в глибині.
У визначений час по абсолютно цілим дорогам на швидкості 50 км/год ці угруповання дістануться до наших кордонів менш ніж за одну ніч.
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23.03.2023 11:00 Ответить
щось Ви дуже скромно фантазуєте - вже як фантазувати то фантазувати - не стримуйте себе
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23.03.2023 11:13 Ответить
Можна і з розмахом.
Росія повністю анексує Білорусь, отримує за один день +9,5 мільйонів нових громадян, з яких щонайменше 2 мільйони придатні до військової служби.
У цей час підземні військові заводи Сибіру і Далекого сходу, зроблені ще за часів СРСР і розконсервовані рік тому, забезпечують випуск тисяч танків "Армата", десятків тисяч ******** ББМ, сотень мільйонів снарядів усіх калібрів, нескінченний потік набоїв і гранат. Китай тихцем постачає БПЛА, засоби виробництва, електроніку.
І через рік "почті проігравшая" росія раптом виставляє трьохмільйонну армію, оснащену ************* озброєнням, яка стріляє "Кинжали" у такій кількості, у якій зараз випускає С-300.
Це вже з області ненаукової фантастики.
Але росію недооцінювати не слід: у них є безліч ресурсів, єдине, чого не вистачає - це часу.
Дайте їм років десять, і ви можете побачити те, що я описав.
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24.03.2023 08:25 Ответить
Проводити може й неспроможна, з адекватних міркувань та розрахунків, але робити буде, бо якби роССіянці були розумні, то взагалі б війн не починали, але їх "велич" та жага робити побільше поганому усім навкруги їм не дає спокою, а нетерплячість не дозволяє добре підготуватись до злочинних дій!!! Тож є можливість, чи не має, але спробують вони обов'язково!!!
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23.03.2023 11:16 Ответить
А тактический на пяти направлениях может. Тактическая инициатива на поле боя полностью за московитами. Рано или поздно тактические успехи перерастут в стратегические, если вместо войны заниматься словоблудием и своими телевизионными каналами. 22 год был годом волевых побед, 23 год политических интрижек и популизма.
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23.03.2023 11:21 Ответить
А у нас зелемарафон уже пять раз победил, сами знаете благадаря кому
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23.03.2023 11:48 Ответить
Чомусь інформації від США в мене більше віри....
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23.03.2023 11:51 Ответить
 
 