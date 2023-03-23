Большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях Россия проводить не способна, - ГУР МО
Большое русское наступление – это была больше российская пропаганда и переоценка своих возможностей.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Где это большое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна - выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодняшний день уже понятно, что российские войска не имеют способностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции. Наши защитники отбивают удары, держат оборону и сковывают силы врага на нескольких участках фронта", - заметил Скибицкий.
Он отметил, что россияне рассчитывали, что у них будет стремительный успех на каком-то направлении и они начнут его развивать, а этого успеха нет.
Еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях – это невозможно. Это опыт года войны.
Херсонская и Запорожская области, Крым – там россияне готовятся к обороне. Мы видим это. А что касается направлений, которые вы назвали – это шаги к выполнению той задачи, которую они не выполнили – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей", - сообщил Скибицкий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мобілізовали півмільйона тушок більш ніж шість місяців тому.
За цей час можна озброїти, якось-такось навчити.
Сформувати ударні угруповання не біля кордону, а десь на відстані 150-200 км в глибині.
У визначений час по абсолютно цілим дорогам на швидкості 50 км/год ці угруповання дістануться до наших кордонів менш ніж за одну ніч.
Росія повністю анексує Білорусь, отримує за один день +9,5 мільйонів нових громадян, з яких щонайменше 2 мільйони придатні до військової служби.
У цей час підземні військові заводи Сибіру і Далекого сходу, зроблені ще за часів СРСР і розконсервовані рік тому, забезпечують випуск тисяч танків "Армата", десятків тисяч ******** ББМ, сотень мільйонів снарядів усіх калібрів, нескінченний потік набоїв і гранат. Китай тихцем постачає БПЛА, засоби виробництва, електроніку.
І через рік "почті проігравшая" росія раптом виставляє трьохмільйонну армію, оснащену ************* озброєнням, яка стріляє "Кинжали" у такій кількості, у якій зараз випускає С-300.
Це вже з області ненаукової фантастики.
Але росію недооцінювати не слід: у них є безліч ресурсів, єдине, чого не вистачає - це часу.
Дайте їм років десять, і ви можете побачити те, що я описав.