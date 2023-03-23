Большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях Россия проводить не способна, - ГУР МО

Большое русское наступление – это была больше российская пропаганда и переоценка своих возможностей.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Где это большое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна - выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодняшний день уже понятно, что российские войска не имеют способностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции. Наши защитники отбивают удары, держат оборону и сковывают силы врага на нескольких участках фронта", - заметил Скибицкий.

Он отметил, что россияне рассчитывали, что у них будет стремительный успех на каком-то направлении и они начнут его развивать, а этого успеха нет.

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Еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях – это невозможно. Это опыт года войны.

Херсонская и Запорожская области, Крым – там россияне готовятся к обороне. Мы видим это. А что касается направлений, которые вы назвали – это шаги к выполнению той задачи, которую они не выполнили – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей", - сообщил Скибицкий.