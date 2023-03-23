НАБУ раскрыло коррупционную схему в ФГИ, к которой причастны Шефир, Коломойский и другие партнеры Зеленского

НАБУ подозревает экс-главу Фонда госимущества Сенниченка в завладении с соучастниками 500 млн грн средств ОПЗ и ОГХК. Кроме него по делу фигурируют 4 человека.

Об этом идет речь в расследовании НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, возглавляемую бывшим главой Фонда государственного имущества Украины, которая за 2020-2021 гг. завладела более полумиллиардом гривен. Председатель ФГИУ вместе с сообщниками поставил своих людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Те, со своей стороны, заключали незаконные договоры и продавали нужным компаниям продукцию по заниженным ценам. Разницу стоимости клали себе в карман. Для ЗО были важны только свои люди, которых руководитель и организатор преступной организации расставляли на предприятия из сферы ФГИУ, имитируя конкурсы, а на самом деле без них. Назначали на должности лиц из собственного окружения по принципу лояльности к преступной организации, а не по профессиональным чертам", - сказал заместитель руководителя Главного подразделения детективов - руководитель Второго подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров.

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Следствие отмечает, что в начале 2020 года тогдашний глава ФГИ Дмитрий Сенниченко добился избрания "лояльных" членов наблюдательного совета "ОПЗ", которые впоследствии согласовали назначение "нужного человека" директором завода. Да, тогдашний председатель ФГИУ, его приближенное лицо, два и.о. директора АО "ОПЗ", два владельца ООО - в течение мая 2020-октября 2021 гг. незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак, чтобы и дальше платить меньше заводу за переработку сырья.

В НАБУ заявили, что в конце концов "нужного человека" назначают и.о. директора "ОПЗ". Проведение конкурса на нового поставщика фигуранты дела затягивали. Со временем члены преступной организации поняли, что постоянное безосновательное продление действия договора между АО "ОПЗ" и подконтрольным ООО может вызвать вопросы со стороны правоохранителей. 5 марта 2020 года происходит отбор на поставщика давальческого сырья. Участие принимали 6 участников. По результатам отбора, наиболее выгодным было предложение от ЧАО "ПК Укрнефтебурение". Предложение ООО "Агро газ Трейдинг" было вторым, что не устраивало фигурантов, и они разработали план отмены конкурса и договорились об этом с победителем конкурса. Результаты расторгли и подписали договор с заранее определенным ООО, которое согласилось работать с заводом на старых условиях, не увеличивая, а затем даже уменьшая сумму компенсации завода за переработку сырья. Как следствие, АО "ОПЗ" понесло непредвиденные договором расходы на сумму более 80 млн. грн.

Еще в переписке с 6 декабря 2019 г., которую приводит НАБУ, Сенниченко пишет: "Контракт на давальца (контракт между АО "ОПЗ" и ООО "Агро Газ Трейдинг. - Ред.) на 6 месяцев продлить не удается. Сегодня выдавал****. Едва отразились. Пока 4 месяца и готовим конкурс на январь.

Собеседник отвечает Сенниченко: "Каковы были нюансы/аргументы от Б (вероятно тогдашнего главы ОП Андрея Богдана. – Ред.).

Позже фигуранты в переписке вспоминают "дедушку" (вероятно речь идет об олигархе Игоре Коломойском, который по данным НАБУ является бенефециарным владельцем ЧАО "ПК "Укрнефтебурение". - Ред.). Один из них говорит, что Коломойский "выполнил условия" (по помощи в отмене результатов конкурса на нового поставщика.- ред.).

Также 4 июля 2020 года в переписке обсуждают 200 тыс. долларов США взятки для Сенниченко. 21 июля 2020 года один из фигурантов сообщил, что Д (так называют Сенниченко в переписке. – Ред.) получил 200 тыс. долларов. По данным НАБУ, Сенниченко получил от преступной деятельности за ноябрь 2019 – июль 2020 года около 1,3 млн долларов США, которые участники между собой называли "фиксы", то есть фиксированные суммы.

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В июле-августе 2020 г. между участниками схемы возникли недоразумения относительно порядка распределения средств. Либо фиксированные суммы, либо процент от взятки, получаемой ООО, это более 80 млн долларов США.

"Там выведено почти 80 или 90 млн долларов", – говорит на обнародованных записях один из участников схемы.

"200 тыс. долларов платили Диме (Сенниченко. -Ред.) и тебе 20 ежемесячно", - говорит руководитель схемы.

"По "ОПЗ" выведено начисто... К концу мая эта цифра миллиард шестьсот", - заявил участник схемы.

Руководитель ответил ему: "Это не по "ОПЗ". Это по "АГТ" (Агро Газ Трейдинг. – ред.) ты говоришь".

Также они обсуждают смену директора "ОПЗ".

"Уже рубикон был пройден после Синицы (бывший и.о. директора "ОПЗ"), уже начали выводить по 4-5 млн долларов в месяц. Кому?", - говорит участник схемы.

Руководитель схемы в разговоре упоминает помощника Зеленского Сергей Шефира.

"Ты помнишь, когда в январе перед уходом (экс-премьер. - Ред.), когда Дима просил. Говорит: "Ты можешь там поговорить, чтобы Шефир...". Я тогда за Диму разговаривал, и я понимаю, что Дима тогда просто полетел как фанера над Парижем. Мы тогда Диму держали", – говорит руководитель схемы.

Также участник схемы в разговоре упоминает, что при назначении и.о. директора "ОПЗ" передавались 100 тыс. долларов.

"Установленная на сегодняшний день сумма убытков (АО "ОПЗ". - Ред. от деятельности преступной схемы составляет более 390 млн грн", - отметили в НАБУ.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье рассказал, что помощник президента Зеленского и его бизнес-партнер Сергей Шефир и спонсор Зеленского Игорь Коломойский могут быть причастны к деятельности преступной организации под руководством экспредседателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и "смотрящего" от Офиса Президента Андрея Гмырина, которая назначала руководителей на государственные предприятия за взятку.

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