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Новости Агрессия России против Украины
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Конфликт между Пригожиным и Минобороны России продолжается. Победа, вероятно, за МО - Скибицкий

скібіцький

В конфликтной ситуации между российской террористической организацией "Группа Вагнера" Евгения Пригожина и Министерством обороны России, вероятно, "победит" ведомство Сергея Шойгу.

Это предположил в интервью РБК-Украина сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Этот конфликт продолжается. Кто выйдет победителем? Вероятнее всего - министерство обороны и генштаб. Они резко ограничили поставки и боеприпасы для "вагнеровцев". У Пригожина есть проблемы с набором личного состава. К тому же он не выполнил то обещание, которое давал: он говорил: он говорил , что до сентября примет Бахмут. Он начал критиковать российскую регулярную армию, хотя сам не выполнил свои обещания", - отметил представитель разведки.

Скибицкий также предположил, что после Бахмута ЧВК "Вагнер" практически не останется. Сейчас в боях она теряет свои основные силы, а их интересы не ограничиваются только Украиной.

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"У них есть задачи в Сирии, в Африке, на Ближнем Востоке. Пригожин уже откровенно признает, что его просто сливают", – отметил Скибицкий.

разведка (4170) Шойгу Сергей (712) Скибицкий Вадим (290) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+3
Скібіцький зам. Арестовича?
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23.03.2023 11:46
+2
Лапатниє пєтушиниє боі-прадалженіє слєдуєт...
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23.03.2023 11:47
+2
Дослівно "********".
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23.03.2023 12:03
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Скібіцький зам. Арестовича?
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23.03.2023 11:46 Ответить
Шо воно там знає, коли напад просрали?
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23.03.2023 11:59 Ответить
Дослівно "********".
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23.03.2023 12:03 Ответить
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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23.03.2023 11:47 Ответить
Лапатниє пєтушиниє боі-прадалженіє слєдуєт...
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23.03.2023 11:47 Ответить
На росії не міноборони та вагнер, а лише ті, хто безвольно виконують накази ху#ла, бо решта одразу фізично ліквідовуються. Кожен рашист від зека-смертника, солдата до міністра та генерала розуміє, що вся відповідальність лежить лише на одному ху#лі, а все інше - це лише гра на публіку для Заходу, щоб прикрити дупу пригожина і через нього росія не перетворилсь на державу-терориста і не отримало вже повну ізоляцію та для внутрішнього вживання, щоб знайти цапа-відбувайла за поразки під безпосереднім ковандуванням ху#ла. Тому наша задача - максимально відволікти Захід від цієї імітації конфлікту та навпаки напротивагу ворожим фейкам вести потужну інформаційну компанію проти вагнера у західних змі і готувати західне суспільством до визнання вагнера терористом № 1 та подальших вбивчих зовнішньополітичних та військових наслідків цього.
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23.03.2023 11:58 Ответить
Питав у людини що наразі під бахмутом.

- Вагнерівці є?
- Та %;зда, як гразі!
- А арт підтримку вагнерівці при штурмі мають?
- Та все перекопують.

Тобто в реальності, нема проблем у "вагнера", ані із м'ясом, ані із арт-підтримкою.

Як на мене цей конфлікт між "ПВК" і МО рашки вочевидь, вдаваний.

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23.03.2023 12:05 Ответить
в мене знайомого вкрали інопланетяни. вони точно їснують
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23.03.2023 12:43 Ответить
Засмічують інфопростір контрольованим срачем, щоб не випливали неочікувані боки. Досить розумний підхід, хоч і не відразу очевидний для звичайного люду.
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23.03.2023 13:12 Ответить
Лаптєфашисти скубуться міжсобою.
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23.03.2023 12:06 Ответить
перемога за ЗСУ
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23.03.2023 12:42 Ответить
Хай то буде єдина перемога кацапського МО.
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23.03.2023 14:46 Ответить
 
 