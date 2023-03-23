Конфликт между Пригожиным и Минобороны России продолжается. Победа, вероятно, за МО - Скибицкий

В конфликтной ситуации между российской террористической организацией "Группа Вагнера" Евгения Пригожина и Министерством обороны России, вероятно, "победит" ведомство Сергея Шойгу.

Это предположил в интервью РБК-Украина сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Этот конфликт продолжается. Кто выйдет победителем? Вероятнее всего - министерство обороны и генштаб. Они резко ограничили поставки и боеприпасы для "вагнеровцев". У Пригожина есть проблемы с набором личного состава. К тому же он не выполнил то обещание, которое давал: он говорил: он говорил , что до сентября примет Бахмут. Он начал критиковать российскую регулярную армию, хотя сам не выполнил свои обещания", - отметил представитель разведки.

Скибицкий также предположил, что после Бахмута ЧВК "Вагнер" практически не останется. Сейчас в боях она теряет свои основные силы, а их интересы не ограничиваются только Украиной.

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"У них есть задачи в Сирии, в Африке, на Ближнем Востоке. Пригожин уже откровенно признает, что его просто сливают", – отметил Скибицкий.