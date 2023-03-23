Рейтинг телемарафона держится на уровне 13-15% постоянных просмотров, но усталости от него нет, - Ткаченко

Рейтинг телемарафона "Единые новости" держится на уровне 13-15%, но в целом просмотр телевидения также падает.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Марафон держится где-то на 13-15% постоянных просмотров, это его доля. Но это только в телевидении. Кроме того, вдобавок еще есть ОТТ-платформа, есть охват, который дает единый марафон в диджитале, когда идет цитирование. Мы не можем говорить о том, что его перестают смотреть, но в целом просмотр телевидения падает. И, безусловно, по сравнению с первыми 2-3 месяцами войны, когда все смотрели марафон, люди начинают искать другие возможности – посмотреть или кино, или еще что-то, чтобы отвлечься от войны. Несмотря на это, цифры по охвату стабильны", — сказал Ткаченко.

Относительно доверия к телемарафону Ткаченко отметил, что все социологические опросы, проводимые НСТУ благодаря нашим западным партнерам, свидетельствуют о том, что уровень не просто не падает, а достаточно высок.

"Я вообще не помню такого уровня – 75% доверия, которое имеет марафон. Люди, которые говорят, что его смотрят постоянно – 45%. А где-то еще 45% говорят, что смотрят в течение недели несколько раз. Так же они смотрят его в гаджетах.Поэтому я не вижу усталости от телемарафона, я вижу, что все мы устаем, но тем не менее информационный фронт держать нужно", - добавил он.

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