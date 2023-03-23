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Новости Агрессия России против Украины Война
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Рейтинг телемарафона держится на уровне 13-15% постоянных просмотров, но усталости от него нет, - Ткаченко

ткаченко

Рейтинг телемарафона "Единые новости" держится на уровне 13-15%, но в целом просмотр телевидения также падает.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Марафон держится где-то на 13-15% постоянных просмотров, это его доля. Но это только в телевидении. Кроме того, вдобавок еще есть ОТТ-платформа, есть охват, который дает единый марафон в диджитале, когда идет цитирование. Мы не можем говорить о том, что его перестают смотреть, но в целом просмотр телевидения падает. И, безусловно, по сравнению с первыми 2-3 месяцами войны, когда все смотрели марафон, люди начинают искать другие возможности – посмотреть или кино, или еще что-то, чтобы отвлечься от войны. Несмотря на это, цифры по охвату стабильны", — сказал Ткаченко.

Относительно доверия к телемарафону Ткаченко отметил, что все социологические опросы, проводимые НСТУ благодаря нашим западным партнерам, свидетельствуют о том, что уровень не просто не падает, а достаточно высок.

"Я вообще не помню такого уровня – 75% доверия, которое имеет марафон. Люди, которые говорят, что его смотрят постоянно – 45%. А где-то еще 45% говорят, что смотрят в течение недели несколько раз. Так же они смотрят его в гаджетах.Поэтому я не вижу усталости от телемарафона, я вижу, что все мы устаем, но тем не менее информационный фронт держать нужно", - добавил он.

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Ткаченко Александр (429) телевидение (897)


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Топ комментарии
+61
по чому вони судять про цей рейтинг ??? у них що є піпелметри ??? я наприклад, як і моя сімʼя, родина, більшисть знайомих це зелене лайно не дивлюся принципово !!! дивимось 5, Прямий, Еспресо та УСБ (українська спілька блогерів) на ютубі, в телеграм !!!
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23.03.2023 11:51
+47
й..бнуті зебіли крадуть гроші та виправдовують один одного!
суки, поверніть грошове забезпечення воїнам, закрийте нах..й цю помойку та розберіться з яйцями та яблуками!
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23.03.2023 11:52
+27
боти подоляка лавіровалі лавровалі і вилавіровалі на 13тю15%
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23.03.2023 11:52
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Правила форума Совет форумчан
по чому вони судять про цей рейтинг ??? у них що є піпелметри ??? я наприклад, як і моя сімʼя, родина, більшисть знайомих це зелене лайно не дивлюся принципово !!! дивимось 5, Прямий, Еспресо та УСБ (українська спілька блогерів) на ютубі, в телеграм !!!
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23.03.2023 11:51 Ответить
"великі телевізійники" Зеленський і Ткаченко другий рік поспіль телемарахвоном убивають українське телебачення!
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23.03.2023 12:38 Ответить
блювотофон у вас так собі
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23.03.2023 13:40 Ответить
🤮🤮🤮
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23.03.2023 11:52 Ответить

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23.03.2023 11:56 Ответить
Зе зрада:
Вчені з Офісу преЗедента відкрили спіраль Жабоначчі, куди зникають гроші з бюджету та гуманітарка
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23.03.2023 14:09 Ответить
й..бнуті зебіли крадуть гроші та виправдовують один одного!
суки, поверніть грошове забезпечення воїнам, закрийте нах..й цю помойку та розберіться з яйцями та яблуками!
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23.03.2023 11:52 Ответить
боти подоляка лавіровалі лавровалі і вилавіровалі на 13тю15%
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23.03.2023 11:52 Ответить
Ну звісно... А як інакше ? Щоправда щось не величкий рейтинг тєлемарафєту.
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23.03.2023 11:53 Ответить
а блювота?
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23.03.2023 11:53 Ответить
Вони блювательниці ставлять перед телевізором.
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23.03.2023 11:58 Ответить
Автомобільні двірники на телевізорі.
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23.03.2023 12:20 Ответить
Привикли брехати,по іншому не виходить.
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23.03.2023 11:54 Ответить
13-15% це ті в кого тупо нема інтернету?
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23.03.2023 11:55 Ответить
Реально 3%-5% ,а інші 10% - щоб не було тиші,а інтернету дійсно нема.
А скільки дивились рос.тб у кабелях,і зараз через нет?!! Щось мені підказує,що більше,ніж марафон (дебілофон?).
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23.03.2023 12:00 Ответить
Людям ніколи. Лампочки міняють.
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23.03.2023 12:42 Ответить
Коли немає вибору - дивляться ТБ.
Коли на ТБ НЕМАЄ ВИБОРУ ,то і дивляться марафон - аби щось у домі "гавкало", як " брехунці" (провідні точки) у срср.
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23.03.2023 11:55 Ответить
Ηαχερ οно треба ?
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23.03.2023 11:57 Ответить
Єдина користь від вашого гавномарахвону - він постійним піздіжом цуценя заколисує, коли я працюю.
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23.03.2023 11:57 Ответить
"Є брехня, є відверта брехня і є статистика" (с) М.Твен
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23.03.2023 11:57 Ответить
А працювати не заважає?
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23.03.2023 12:02 Ответить
А є марафон!
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23.03.2023 12:03 Ответить
Прищепити зневагу до ТБ каналів, - досягнення цирку козломойського, вони кажуть що платять цим пропагандонам Банкової з бюджету, оскільки вони втратили свій єдиний дохід, - реклама, а який ідіот на цю єрєсь з 15%, а по правді 7-8%, запустить рекламу
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23.03.2023 11:58 Ответить
Із-за зеленого марафону, тєлік люди перестали дивитися, ригати хочеться.
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23.03.2023 11:58 Ответить
Втоми немає, є банальна огида.
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23.03.2023 12:04 Ответить
Під час окупації в Херсоні слухали марафон на AM. По FM орки увімкнули свої помийки (найогиднішою, до блювоти був "казак фм" з краснодару). Телевізор одразу упакували, бо тпюам так самі кацапські помийки були). Оскільки інтернет доводилось ловити у знайомих, то єдиним джерелом постійної інформації було АМ та SW радіо. Тільки доводилося зачиняти вікна, адже поряд по Олександрівській мешкав піп-зрадник і по вулиці вешталась орківська "паспортистка". Так, на марафоні майже немає музики (музику можна було слухати по SW1 та SW2, адже крім марафону на AM були лише кацапські помийки), але це був єдиний ковток свіжого повітря. До речі, давали інформацію про повітряні тривоги, але тільки по FM (з'явився за пару тижнів перед звільненням разом з "Армія FM''). Ті, хто не був в окупації, напевно, не уявляють, що таке слухати рідну мову по радіо.
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23.03.2023 12:04 Ответить
Як то кажуть кацапи - на бесптичьи и жопа- соловей!
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23.03.2023 13:37 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

‎‎‎23.‎03.‎2023

Скорочення ретрансляційних пунктів, проблеми з електроенергією, виїзд населення закордон, призвело до того, що регулярно українське телебачення дивиться 5-6% населення. В цій ситуації медійна і агітаційна складова будь-якого телебачення в нинішній ситуації абсолютно нікчемна. Для приватних власників, в умовах різкого падіння рекламних пропозицій на телебачення телеканали давно вже непосильний фінансовий тягар. Але саме смішне в "єдиному марафоні" - це те як хвіст крутить собакою. "Навколомедійне" оточення Зеленського активно вкладає йому дані про "рейтинги і вплив на населення" виключно з власних, особистих причин. Причина дуже проста: навколо "марафону" харчується стільки зацікавлених структур, що його відміна буде для них просто катастрофою. Державні дотації на весь спектр піар-акцій - біля 200-260 млн. гривен на рік. Всередині цього йде скажена конкуренція і МО , яке відтіснили від цього шматка вирішило за рахунок коштів на оборону створити нове джерело для себе. і Єрмака
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23.03.2023 12:05 Ответить
Є три види брехні: мала, велика, і статистика... Жоден із моїх знайомих це каловище не дивиться. Але ж треба якось виправдати шалені видатки на це гівно. Люди останні копійки на армію донатять, а зебобіки бюджет по кишенях розпихають!
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23.03.2023 12:07 Ответить
через безальтернативність цього бездарного шоу , яке завдає скоріше шкоди, туди змушені ходити цілком пристойні люди.
Там же ведучі яких я памятаю як агітаторів русского міра ще недавно.
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23.03.2023 12:10 Ответить
Зараз все кину побіжу ЗЕбільний марафон дивитись))) Невже справді є люди які довіряють цій паскудній владі?
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23.03.2023 12:10 Ответить
жалюгідні брехливі істоти...
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23.03.2023 12:15 Ответить
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23.03.2023 12:22 Ответить
Як можна такі рила від'їсти , не розумію?
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23.03.2023 14:06 Ответить
Шаровики. Роблять три сюжети на добу. Сюжети позолочені?
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23.03.2023 12:23 Ответить
А що воно таке? Оце бла-бла-бла задля рейтингу найвеличнішого? Ніколи не дивилася та і вечірні "пастирські бесіди" теж не дивлюсь. Коли гундос щось віщує . Огидно
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23.03.2023 12:24 Ответить
Серйозно?
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23.03.2023 12:25 Ответить
****** зелені, це ваш загальний рівень довіри, 10%
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23.03.2023 12:32 Ответить
Бабло само себя марафонит, потому и усталости нет. Чем больше марафона, тем больше бабла. И наоборот. А кто от бабла устает, тот зебобик и на марафон его не пустят. Там умные нужны.
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23.03.2023 12:33 Ответить
Дебіл,***. Зате рейтинг відмива бабла на цьому шапіто стабільно високий.
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23.03.2023 12:36 Ответить
Рейтинг рахують мабуть по тому дню, коли песик на стіл ведучих наклав
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23.03.2023 12:45 Ответить
Так может пора все вернуть уже как было, все телеканалы, ну кроме мутных типа Интера
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23.03.2023 13:21 Ответить
Мабуть ті 15%, що дивляться, ставлять перед собою відро щоб було куди блювати.
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23.03.2023 13:26 Ответить
Його ніхто не дивиться всі новини радіо і тв вже у людей криша їде.
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23.03.2023 13:32 Ответить
Немає ніякої можливості виміряти кількість глядацької аудиторії телевізора. Телевізійники, свого часу, шукали методи, але то дуже маштабна і недешева справа, що враховує лише вподобання жителів великих міст, тай то, з великою похибкою. Так що Ткаченко бреше про свої відсотки.
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23.03.2023 13:34 Ответить
Так кантора Ткаченка і малює цей рейтинг. Особисто мене знудило від наративів коломойшиних нацюцюрників і псевдопатріотів, яких ліплять з татарових, дубінських, мосійчучок та іншого непотрібу.
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23.03.2023 13:48 Ответить
земарафон це огидно. гроши витрачені на олігархів, які мають ці к анали. зараз все для ЗСУ потрібно, а ці зепадлюки вже готуються до виборів.
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23.03.2023 13:49 Ответить
У мене точно немає втоми ,
бо я це проплачене барахло категорично не дивлюсь
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23.03.2023 13:59 Ответить
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23.03.2023 14:03 Ответить
Коли на кухні вмикаю телевізор, щоб не так сумно було коли готую собі їсти. Ось для чого телемарафон.
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23.03.2023 14:18 Ответить
Ми перестали дивитись марафон на початку березня 2022 року!!! Немає знайомих, які дивляться цю зелену пропаганду! Якісь ліві експерти, Зе *******, вахваляння Найшашличнішого.... Який рейтинг? 🤬🤔
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23.03.2023 14:27 Ответить
Так це і є втома. Втома від брехні і непотрібу.
Чому зелень нав'язує нам ніби втечу від реальності ? Щоб вона потім боляче тріснула ? Як на нас неожиданно посеред шашликів напали ?
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23.03.2023 14:41 Ответить
на аптечки воїнам у бюджеті немає, а на дичину телемуфлона Є.
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23.03.2023 14:42 Ответить
"але втоми від нього немає" - як можна втомитися від того, чого не дивишся?
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23.03.2023 14:48 Ответить
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23.03.2023 14:54 Ответить
идиот! зачем постить идиотизм идиота?!
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23.03.2023 15:24 Ответить
sho verze ce 4mo?
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23.03.2023 16:58 Ответить
Брехня сказаная конч-м прорашинским брехлом
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23.03.2023 17:39 Ответить
тупые кацапы смотрят соловьва наши забитые ваш марафон. Ну есть же интернет есть альтернативные источники можно думать и самому.Украина откажись от телевизера цветного!!!
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23.03.2023 18:52 Ответить
З 23 лютого дивлюся тільки,прямий,еспрессо і пятий,а марафон сплошний фуфель хай його зелені ідіоти дивлятся,а новини черпаю тільки з цензора,Бутусов молодець,постійно нова інформація,Так тримати Бутусов.
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23.03.2023 20:22 Ответить
А можно здесь послать ***** всех тех,кто не за Зеленского и Украину?)
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23.03.2023 21:25 Ответить
 
 