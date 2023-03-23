Рейтинг телемарафона держится на уровне 13-15% постоянных просмотров, но усталости от него нет, - Ткаченко
Рейтинг телемарафона "Единые новости" держится на уровне 13-15%, но в целом просмотр телевидения также падает.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Марафон держится где-то на 13-15% постоянных просмотров, это его доля. Но это только в телевидении. Кроме того, вдобавок еще есть ОТТ-платформа, есть охват, который дает единый марафон в диджитале, когда идет цитирование. Мы не можем говорить о том, что его перестают смотреть, но в целом просмотр телевидения падает. И, безусловно, по сравнению с первыми 2-3 месяцами войны, когда все смотрели марафон, люди начинают искать другие возможности – посмотреть или кино, или еще что-то, чтобы отвлечься от войны. Несмотря на это, цифры по охвату стабильны", — сказал Ткаченко.
Относительно доверия к телемарафону Ткаченко отметил, что все социологические опросы, проводимые НСТУ благодаря нашим западным партнерам, свидетельствуют о том, что уровень не просто не падает, а достаточно высок.
"Я вообще не помню такого уровня – 75% доверия, которое имеет марафон. Люди, которые говорят, что его смотрят постоянно – 45%. А где-то еще 45% говорят, что смотрят в течение недели несколько раз. Так же они смотрят его в гаджетах.Поэтому я не вижу усталости от телемарафона, я вижу, что все мы устаем, но тем не менее информационный фронт держать нужно", - добавил он.
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суки, поверніть грошове забезпечення воїнам, закрийте нах..й цю помойку та розберіться з яйцями та яблуками!
А скільки дивились рос.тб у кабелях,і зараз через нет?!! Щось мені підказує,що більше,ніж марафон (дебілофон?).
Коли на ТБ НЕМАЄ ВИБОРУ ,то і дивляться марафон - аби щось у домі "гавкало", як " брехунці" (провідні точки) у срср.
23.03.2023
Скорочення ретрансляційних пунктів, проблеми з електроенергією, виїзд населення закордон, призвело до того, що регулярно українське телебачення дивиться 5-6% населення. В цій ситуації медійна і агітаційна складова будь-якого телебачення в нинішній ситуації абсолютно нікчемна. Для приватних власників, в умовах різкого падіння рекламних пропозицій на телебачення телеканали давно вже непосильний фінансовий тягар. Але саме смішне в "єдиному марафоні" - це те як хвіст крутить собакою. "Навколомедійне" оточення Зеленського активно вкладає йому дані про "рейтинги і вплив на населення" виключно з власних, особистих причин. Причина дуже проста: навколо "марафону" харчується стільки зацікавлених структур, що його відміна буде для них просто катастрофою. Державні дотації на весь спектр піар-акцій - біля 200-260 млн. гривен на рік. Всередині цього йде скажена конкуренція і МО , яке відтіснили від цього шматка вирішило за рахунок коштів на оборону створити нове джерело для себе. і Єрмака
Там же ведучі яких я памятаю як агітаторів русского міра ще недавно.
бо я це проплачене барахло категорично не дивлюсь
Чому зелень нав'язує нам ніби втечу від реальності ? Щоб вона потім боляче тріснула ? Як на нас неожиданно посеред шашликів напали ?