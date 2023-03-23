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Новости Агрессия России против Украины
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Чехия уже предоставила Украине все, что могла, осталось не много вариантов для дальнейшей помощи, - президент Павел

павел,петр

Определенные возможности есть в сфере противовоздушной обороны и боеприпасов, которым Чехия имеет производственные мощности.

Об этом заявил в интервью Süddeutsche Zeitung президент Чехии Петр Павел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Однако с таким производством может возникнуть проблема из-за нехватки рабочих рук и нынешнего низкого уровня безработицы.

"Рабочую силу здесь тяжело найти. Но есть возможности, например, в виде рабочих из Украины", - сказал он.

Павел считает решение Германии предоставить Украине танки Leopard 2 очень хорошим шагом.

"Это открыло двери для всех других стран. Для успешного наступления украинцам сейчас нужны танки, бронемашины, артиллерия, средства противовоздушной обороны и много боеприпасов", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этот год является решающим для развития войны России против Украины, - президент Чехии Павел

"Также помогут истребители МиГ-29, которые перейдут из Польши и Словакии в Украину. Каждый самолет имеет значение. Мне не хватает воображения, что мы можем сделать дальше", - сказал чешский президент.

Он добавил, что предоставление западных самолетов было бы логичным шагом, но в долгосрочной перспективе.

помощь (7764) Украина (44914) Чехия (1701) Павел Петр (121)


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Топ комментарии
+24
Мені одному здається в останній час,що рано ми раділи ,коли він виграв вибори?🤔
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23.03.2023 12:09
+23
чтото этот Павел на консерву похож. За помощь конечно спасибо, но он по заявам, из "уставшихатвайны"
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23.03.2023 12:08
+19
Щиро дякуємо всім справжнім друзям України за підтримку...
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23.03.2023 12:05
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Правила форума Совет форумчан
Щиро дякуємо всім справжнім друзям України за підтримку...
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23.03.2023 12:05 Ответить
ми не проти допомоги у вигляді пива і "Шкод"!
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23.03.2023 12:42 Ответить
Якщо на цему вони складуть руки, то чекати доведеться не довго…

Кацапи обов'язково будуть у Празі.

Впевненний що чешский народ не забув російськи танки у Празі у 1968..
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23.03.2023 14:55 Ответить
Так робітників не випускають, тільки жінок...
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23.03.2023 12:05 Ответить
я б залюбки проацював би на таому підприємстві
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23.03.2023 12:08 Ответить
С уважением к Вам. В Ирландии я в течении года наблюдала приток наших украинских беженцев. Среди них много мужчин молодого и среднего возраста, вполне здоровых и активных на вид. Но из моих знакомых, работу находили только женщины. Мужики сидели на пособии и выпивали. В Ирландии основная работа сосредоточена в больших городах. А беженцев селили по маленьким местечкам. Ну то такое, кто хочет работать, работу найдет.
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23.03.2023 13:13 Ответить
а я знаю інший приклад. мій приятель (60+) є біженцем в Англії, і відразу по приїзду почав шукати роботу і навіть пішов на курси щоб отримати ліцензію, хоча в нього чудові житлові умови і отримує грощову домомогу як біженець. все дуже індивідуально
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23.03.2023 15:18 Ответить
Безусловно индивидуально. Я только написала то, что видела своими глазами. Я маму пенсионерку из Украины забрала, и каждый раз, как она приходит в социальный офис в нашем местечке, встречает там 5-6 крепеньких мужичков. Ну то такое, не каждый рожден быть воином. Но, приехать в чужую страну и радостно сесть на социал здоровым мужикам, это стыдно. У нас до войны, на место мясной фабрике работали 9 парней из Украины, в первую неделю войны они поехали домой, защищать страну. Но сейчас волна прибила к нашему дармоедов.
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23.03.2023 16:13 Ответить
від ваших висловів тхне сексизмом
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23.03.2023 17:50 Ответить
Так не нюхайте.
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23.03.2023 17:56 Ответить
як можна цього уникнути, коли хтось пердне в переповненій маршрутці?
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23.03.2023 18:09 Ответить
Это все, что нужно знать о обитателях болот, любой диалог они сводят к своим примитивным рефлексам. Всего хорошего.
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23.03.2023 18:53 Ответить
і хто тут розповідає мені про життя на болотах болотним ізиком?
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23.03.2023 22:25 Ответить
кхм ... посмотри на фото американских военных заводов времен второй мировой войны - там 90% персонала женщины ... и танки собирали и бомбардировщики
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23.03.2023 12:20 Ответить
Это и у нас так было в еще большей степени в те годы, мужики на фронте, а женщины у станков. В США это как раз не 90% было, у них не было всеобщей мобилизации мужского населения как в СССР. И я банном случае я сомневаюсь, что женщины (и свалившие мужики) в Европе массово пойдут на заводы делать оружие и боеприпасы
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23.03.2023 12:43 Ответить
Погано вчив історію. В США Був обов'язковий набір чоловіків до армії.

Наприклад, Бил Клінтон,
сягонув від него за часів вьетнамськоі війни , до Европи… на навчання…
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23.03.2023 14:59 Ответить
Не путайте срочную службу и мобилизацию, это разные вещи. Срочная служба в США была в период после второй мировой и до вьетнамской войны, но всеобщую мобилизацию они не проводили.
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23.03.2023 19:10 Ответить
Тем более современное производство требует более квалифицированных кадров, а не просто рабочие руки как в годы вмв. Сейчас самую примитивную работу выполняют роботы и компьютеры.
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23.03.2023 12:44 Ответить
Знову цей підозрілий санта виліз.
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23.03.2023 12:06 Ответить
чтото этот Павел на консерву похож. За помощь конечно спасибо, но он по заявам, из "уставшихатвайны"
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23.03.2023 12:08 Ответить
Не соглашусь с вами. Павел по сути своей военный, совсем не политик. Он привык говорить по фактам. А в политике иногда стоит и многозначительно промолчать или сделать тонкий намек. Павел искренен в поддержке Украины, но порой ему лучше промолчать.
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23.03.2023 13:15 Ответить
А що він не так сказав? Чехія нам добре допомагає. І велике їм за це спасибі! Він колишній військовий тому і говорить те що думає. А не так як наша гопота при владі.
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23.03.2023 14:32 Ответить
Не Чехією єдиною.
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23.03.2023 12:08 Ответить
Мені одному здається в останній час,що рано ми раділи ,коли він виграв вибори?🤔
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23.03.2023 12:09 Ответить
Так, Павел виявився зовсім не Гавелом! Навіть до Земана йому дуже далеко...
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23.03.2023 12:17 Ответить
Точка зрения зависит от точки сидения.
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23.03.2023 12:39 Ответить
Чехія вже надала Україні все, що могла, а ось що зробив Павло?
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23.03.2023 12:42 Ответить
Прокремлевский Бабиш был бы лучше? Второй Орбан на не нужен, из двух зол выбирают меньшее.
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23.03.2023 12:47 Ответить
ні, не лише тобі друже, його патякання вже на третій день президентства ************ а тепер цього голівудського генерала часів Джона Вейна взагалі понесло...
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23.03.2023 14:41 Ответить
Ось саме під такі заяви він і готував ґрунт від першого свого дня на посаді.
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23.03.2023 20:52 Ответить
Нехватка рабочих рук это не проблема. Дай клич и люди в очередь выстоятся, чтобы поработать на заводах Чешской Зброевки, Татры или любых других заводах, выпускающих продукцию для ВСУ.
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23.03.2023 12:09 Ответить
думаешь, если бы на это выделили денег, то Чехия отказалась бы у себя поставить это производство. Очевидно, что никто не хочет выделять, а само по себе это производство прибыль не принесет. вот и клянчит
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23.03.2023 12:19 Ответить
Да где же вы всех людей находите? В очередь выстроятся только если там зарплаты будут высокие, а кто будет такие зарплаты платить?
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23.03.2023 12:49 Ответить
Если производство запускать быстро, нужна не только высокая оплата. Рабочим нужно где то жить, желательно рядом с фабрикой, так как производство будет работать в три смены. Нужны места в школах и садиках для их детей, а для этого нужен транспорт, возить их. Плюс какая то поликлиника и магазины поблизости.По сути, нужно быстро построить мини город.
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23.03.2023 13:19 Ответить
Маленька геогафічно,але безмежно щира Естонія не базікає, а просто передає все що може (і навіть більше!) . А країна з традиційно розвинутою військовою промисловістю (концерн СZ чого вартий!) чукає виправдання🤔
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23.03.2023 12:12 Ответить
народ Єстонії добре памʼятає 39 рік і 50 річну червону кацапо-совкову, комуно-нацистьку окупацію !!! вуйко Аді разом з іншим фюрером, червоним комуно-нацистом, йоською сталіним (джугашвілі) ділили Європу, розпочали 2Світову !!! проводили спільний парад в окупованому польському місті Брест-Литовську





https://youtu.be/kqTSkwkwLFM
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23.03.2023 12:15 Ответить
А ми забули.
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23.03.2023 12:20 Ответить
ні ми не забули, як мінімум більшість українців, червону комуно-нацистьку окупацію УНР та інших країн колишнього совка, в 1918-22 рр., більш відому в кацапській історичній міфології як "гражданская вайна", три Голодомори геноциди українців, розвʼязану червоними і коричнивими нацистами 2Світову, в кацапській міфології проходить як "вов" з поділом і окупацією червоними "асвабодітелямі" сходу польщі (Західної України та західної Білорусі), а ще червоний терор, трійки нквд, гулаги, сибіри, соловки, тощо !!!











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23.03.2023 12:28 Ответить
У Эстонии есть общая граница с РФ и Нарва (потенциальный Крым/Донбасс) это заставляет шевелиться. Похожая ситуация у Литвы, Польши, Финляндии, Швеции. А что Чехия? Они не ощущают такой острой угрозы для себя со стороны РФ, для них это где-то там далеко, как и для немцев, французов, итальянцев. У них нет общей границы ни с РФ, ни даже с Украиной.
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23.03.2023 12:53 Ответить
Как сказал один мудрец: не все могут смотреть в завтрашний день, точнее смотреть могут не только лишь все, но мало кто может это делать)
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23.03.2023 12:56 Ответить
Ціла низка чеських підприємств ВПК повністю готова до виробництва снарядів і мін, яких гостро не вистачає ВСУ! Чому б Вам не зайнятися саме цим питанням, пане Павел? А не лити "крокодилячі сльози", що майже усе пропало?!
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23.03.2023 12:14 Ответить
видать, проблема с финансированием
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23.03.2023 12:20 Ответить
у Болгарії відать не було проблем з фінансірованієм, заводи там запрацювали а у цього павелка лише писочьок працює...
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23.03.2023 14:44 Ответить
Якійсь він мутноватий.
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23.03.2023 12:21 Ответить
Так він і каже: дайте нам українських працівників, бо чехи не хочуть міняти свою поточну роботу і йти працювати на військовий завод! В нас 3 - 5 мільйонів чоловіків (за деякими оцінками) втратили роботу. Так їм пропонують працювати в "армії відновлення", замість того, щоб в Чехію відправити на військове виробництво для потреб ЗСУ
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23.03.2023 13:21 Ответить
шось цей вуйко пєтя-паша останнім часом несе дичину за дичиною... консерва
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23.03.2023 12:19 Ответить
когда видишь, как некоторые на яйцах состояния сколачивают, а ты вынужден снаряды просто так отдавать, то становится немного обидно )
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23.03.2023 12:24 Ответить
брак робочих рук???
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23.03.2023 12:26 Ответить
Щось дохрена пи$дить цей товариш. То останній шанс Україні дає при контрнаступі,то ще якась херня. Зайнявся би краще чим небудь в сфері внутрішньої політики для початку.
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23.03.2023 12:33 Ответить
так виглядає нато з нутра...))
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23.03.2023 15:13 Ответить
Чому б нашій владі не оголосити конкурс серед чоловіків призовного віку для роботи в Чехії на військових заводах? Думаю, черга стояла б довжелезна!
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23.03.2023 12:33 Ответить
А щоб чергу скоротити, можна пропонувати роботу в Чехії за їжу і притулок(1 кімната на 4 робітників). Все одно буде черга
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23.03.2023 12:41 Ответить
Цілком слушна Ваша пропозиція: робота в Чехії на військовому заводі за їжу і притулок, як альтернативна служба. Що поганого в цьому? Але напевно простіше ловити людей на вулицях та кошмарити потім в ТЦК
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23.03.2023 13:16 Ответить
Давайте сначала разберемся с таможенником, судом и 700-ми тысячами баксов в багажнике. А потом будем Павелу что-то предъявлять.
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23.03.2023 12:36 Ответить
З диваном Миронюка вже розібралися.
Те ж саме очікує і на бакси митника...
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23.03.2023 14:57 Ответить
Це Павел вирвався на нашу голову з якоїсь інтернет гри. У нього постійно збій у програмі. Зовні все норм. А всередині щось барахлить. Видає чужі тексти. Йде не туди.
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23.03.2023 12:43 Ответить
а таких таможєнніків в Украине - тисячі!!!!!
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23.03.2023 13:30 Ответить
Система згнила настільки, що навіть під час війни йде абсолютний дерибан і крадіжки, на усіх рівнях. Звісно, Захід це бачить, він же не сліпий. Господи, яка гниль! Ні два Майдани, ні кривава війна - нічого цих "людей" не змінило.
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23.03.2023 13:35 Ответить
путєн змінить тебе і твого господа...
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23.03.2023 15:10 Ответить
ви настільки тупорилі студенти ольгінської бурси що не здатні вивчити слово МИТНИК)) і тупо палитися таможенннниками...)))
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23.03.2023 15:09 Ответить
ти, олігофрене москальський, навіть різниці між викрив та зпалився не розрізняєш)) проходь поруч не затримуючись....
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23.03.2023 15:54 Ответить
цілодобово співаю, як ти, всралось атєчєство вашє...
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23.03.2023 15:59 Ответить
ДЯДЯ павЕл,),щось у вас занадто рано борода відклеїлася,,,)),,
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23.03.2023 14:23 Ответить
На кого работает этот чувак ?
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23.03.2023 20:05 Ответить
Павел, я вам підкажу що робити і не тільки вам, а всім країнам Європи. Віддавайте не тільки те що можете, віддавайте всю зброю, яка є, забудьте про дозволи від країни виробника. Не вистоїть Україна вам капець. Не один народ ЄС, крім хіба поляків не зможе так мобілізуватись за один день, як українці. Ви не знаєте, що таке орда і не зможете їй нічого протиставити. Історія свідчить, що українці вже зупиняли орду в той час, коли вся Європа дрижала від страху перед її можливим нападом. Орда не змогла піти далі, знесилена спротивом українців. Ми не маємо вашого страху в геномі. Не розіб'ємо орду в Україні сьогодні - завтра вона буде на пляжах Ла-Маншу.
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23.03.2023 23:12 Ответить
 
 