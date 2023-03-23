Чехия уже предоставила Украине все, что могла, осталось не много вариантов для дальнейшей помощи, - президент Павел

Определенные возможности есть в сфере противовоздушной обороны и боеприпасов, которым Чехия имеет производственные мощности.

Об этом заявил в интервью Süddeutsche Zeitung президент Чехии Петр Павел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Однако с таким производством может возникнуть проблема из-за нехватки рабочих рук и нынешнего низкого уровня безработицы.

"Рабочую силу здесь тяжело найти. Но есть возможности, например, в виде рабочих из Украины", - сказал он.

Павел считает решение Германии предоставить Украине танки Leopard 2 очень хорошим шагом.

"Это открыло двери для всех других стран. Для успешного наступления украинцам сейчас нужны танки, бронемашины, артиллерия, средства противовоздушной обороны и много боеприпасов", - сказал он.

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"Также помогут истребители МиГ-29, которые перейдут из Польши и Словакии в Украину. Каждый самолет имеет значение. Мне не хватает воображения, что мы можем сделать дальше", - сказал чешский президент.

Он добавил, что предоставление западных самолетов было бы логичным шагом, но в долгосрочной перспективе.