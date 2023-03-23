Кирби о российском летчике, атаковавшем беспилотник США: "В лучшем случае это просто идиот"
Представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби назвал идиотом российского пилота истребителя Су-27, которого Шойгу наградил Орденом мужества за атаку на американский беспилотник MQ-9 Reaper.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не знаю другой армии в мире, других военно-воздушных сил, которые награждали бы летчика за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, пожалуй, у них другое понимание этого", - заметил он.
Представитель Белого дома назвал такое награждение бессмыслицей. "Мы не знаем, пытался ли этот пилот намеренно сбить дрон или нет, но он это сделал, и видеодоказательства были достаточно убедительными", - сказал Кирби.
Он напомнил, что в Соединенных Штатах ни в коем случае не поощряют летчиков врезаться в какие-либо препятствия.
"Представления не имею, почему они наградили за храбрость пилота, который подвергал злонамеренному риску себя и имущество США, а в лучшем случае - был просто идиотом", - отметил представитель администрации Байдена.
22 марта министр обороны Сергей Шойгу наградил летчиков, сбивших американский беспилотник. По данным Inform Napalm, это Сергей Попов и Василий Вавилов.
Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.
В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.
Однако позже министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаграде летчиков, сбивших над Черным морем американский беспилотник.
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Це, виявляється, не було зроблено навмисно....
... який застосовують рашисти для всіх вагнерівців та вояк.....
Що далі, будете давати ордени тим хто від бобіка колесо відкрутить?
Ідіоти.
Це вже не кажучи про те, як різко союзники почали надавати Україні винищувачі одразу після того інциденту.
Казв в 2014, кажу і зараз - нам шалено повезло, що орки - клінічні ідіоти. Якби орки мали б розум принаймні на рівні дворового собаки, весь світ би вже сайуз нє рушимий співав.
А русские учатся к сожалению...тоже надо учитывать...
Джон Кірбі: В кращому разі вони просто дурники
Но думаю что теперь американские беспилотникине будут молча ждать когда их собираются таранить. Так же будет обстоять и с кораблями, когда российские самолеты имитировали бомбометание.
Так что дорогие роззсияне, вы сами развязали американским военным руки.
Які звикли тільки красти , гвалтувати , мародерити і порушувати
всі існуючі закони на землі, бо для бидла не існує жодних законів 😠
Саме це швидке обертання викликає в скрепних пілотів РФ дратівливу, агресивну поведінку, аж до нападу, подібну до тієї, коли оскаженілі пси нападають на колеса велосипеду, який іде повз.
Як наслідок, скрепні пілоти РФ розлютилися, напали та трохи погризли штовхаючого гвинта американського безпілотника MQ-9.
Щоб убезпечити свої безпілотники від нападів роздратованих скрепних пілотів, Пентагон прийняв виважене рішення: у подальшому застосувати БЛА RQ-4 Global Hawk з турбовентиляторним двигуном Rolls - Royce AE 3007, в якому немає штовхаючого гвинта, що швидко обертається, як у MQ-9.
Ердоган не називав кацапів ідіотами, а просто збив їх пердольот.
Ну приїхав то й приїхав...у США все на контролі...
"that the Russian Su-27 aircraft was caught by the propeller of the American MQ-9 drone... ...which led to the American forces having to shoot down the MQ-9 in international waters".
The US claimed that the Russian Su-27 aircraft clipped the propeller of the American MQ-9 drone, and the operators of the American MQ-9 drone allowed the drone to fall into the international waters. The MQ-9 was not engaging the Su-27, as inferred in your report, and NO shots were fired at the drone for any reason.
As sensitive as is this situation, I would think you would aim for a bit more accuracy. Thank you, however, for your efforts.