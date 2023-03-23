РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12034 посетителя онлайн
Новости Война
12 888 67

Кирби о российском летчике, атаковавшем беспилотник США: "В лучшем случае это просто идиот"

попов

Представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби назвал идиотом российского пилота истребителя Су-27, которого Шойгу наградил Орденом мужества за атаку на американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не знаю другой армии в мире, других военно-воздушных сил, которые награждали бы летчика за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, пожалуй, у них другое понимание этого", - заметил он.

Представитель Белого дома назвал такое награждение бессмыслицей. "Мы не знаем, пытался ли этот пилот намеренно сбить дрон или нет, но он это сделал, и видеодоказательства были достаточно убедительными", - сказал Кирби.

Он напомнил, что в Соединенных Штатах ни в коем случае не поощряют летчиков врезаться в какие-либо препятствия.

"Представления не имею, почему они наградили за храбрость пилота, который подвергал злонамеренному риску себя и имущество США, а в лучшем случае - был просто идиотом", - отметил представитель администрации Байдена.

22 марта министр обороны Сергей Шойгу наградил летчиков, сбивших американский беспилотник. По данным Inform Napalm, это Сергей Попов и Василий Вавилов.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

Однако позже министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаграде летчиков, сбивших над Черным морем американский беспилотник.

Смотрите также: Флаг Украины установлен над поселком Грушевка в оккупированном Крыму. ВИДЕО

армия РФ (19067) россия (95372) США (26422) Шойгу Сергей (712) Кирби Джон (452)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
какая страна, такие герои
показать весь комментарий
23.03.2023 12:12
+34
Там 100 з гаком мільйонів ідіотів.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:12
+33
Дело в том что рашка вся состоит из таких идиотов. И если США будут етим идиотам постоянно уступать то ети идиоты скоро будут летать над Вашингтоном
показать весь комментарий
23.03.2023 12:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какая страна, такие герои
показать весь комментарий
23.03.2023 12:12 Ответить
Там 100 з гаком мільйонів ідіотів.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:12 Ответить
Ага..клінічних..країна-дурка
показать весь комментарий
23.03.2023 12:25 Ответить
Так у лапатніків починаючи з гавнакамандующєго міннападєнія гєнштаба...всі такі...
показать весь комментарий
23.03.2023 12:13 Ответить
Ви ще всього не чули. Ось як прокоментувала збиття безпілотника офіційний представник Держдепу Андреа Калан:

https://streamable.com/40k0o8

Це, виявляється, не було зроблено навмисно....
показать весь комментарий
23.03.2023 12:14 Ответить
Дело в том что рашка вся состоит из таких идиотов. И если США будут етим идиотам постоянно уступать то ети идиоты скоро будут летать над Вашингтоном
показать весь комментарий
23.03.2023 12:14 Ответить
А пока что НАТО подходит со своим вооружением на расстояние с 600 км от москвы и 150 от питера. А ядерный бомбардировщик США на неделе провел учения в 250 км от питера. И в ответ московия даже не чирикнула.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:40 Ответить
Бо кацапи чудово знають, що НАТО ніколи не "стане стороною конфлікту".
показать весь комментарий
23.03.2023 13:16 Ответить
Та да. Оно просто даст пи@ды со всего маху, как было в Сирии, Азербайджане или в Турции и сделает круглые глаза "А что такое?" И никаких конфликтов. В крайнем случае ***** запретит помидоры, как с турками.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:55 Ответить
Події з ракетами в Польщі показали, що НАТО зараз намагається повністю уникнути прямої конфронтації з кацапами. Так що поки кацапи прямо не атакують якусь країну НАТО, воно не буде діяти і загрози для паРаші не несе, де б воно не стояло, хоч під Масквою.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:20 Ответить
Вообще-то НАТО даже по уставу - оборонный союз. Они и не собираются ни на кого нападать. Агрессия в 21 веке - удел питекантропов, как московиты. За последние 30 лет НАТО и без войны заняло львиную долю своего соперника - блока Варшавского договора.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:25 Ответить
Саме тому вони нічим кацапам і не загрожують. І кацапська лякалка про НАТО - це було розраховано на внутрішнє стадо і для того, щоб просто не пустити до НАТО Україну, бо тоді б на неї не можна було напасти. Як би не бикували кацапи, але відкрито вони ніколи жодну країну НАТО не атакують.
показать весь комментарий
23.03.2023 15:04 Ответить
Як цей боров вліз у кабину винищувача!? Чи домкратом розпирали стінки кабіни?
показать весь комментарий
23.03.2023 12:15 Ответить
на раSSії є така операція: "двайнік..."
показать весь комментарий
23.03.2023 12:17 Ответить
Так само, як і в мундир - плотно🤣
показать весь комментарий
23.03.2023 12:17 Ответить
Це його від гордості розперло.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:23 Ответить
Смальцем змастили, падли, доречі з нас іржуть, а салр наше поважають..бо в них свині худі
показать весь комментарий
23.03.2023 12:27 Ответить
То загадка, на рівні "как єжі є-ся"
показать весь комментарий
23.03.2023 12:30 Ответить
как-как....по бумагам
показать весь комментарий
23.03.2023 12:48 Ответить
та он даже в десантный люк бтр не пролезет без вазелина. его самолет петлял от перегруза пока вез эту свинью, вот и врезался в беспилотник.
показать весь комментарий
23.03.2023 17:58 Ответить
Кірбі та інші Стратеги ще не знають що таке на раZZії "синдром алєксандра матросава."
... який застосовують рашисти для всіх вагнерівців та вояк.....
показать весь комментарий
23.03.2023 12:15 Ответить
Хіба кацапоїди і ідіоти це не синоніми?
показать весь комментарий
23.03.2023 12:15 Ответить
До американців починає доходоти, що таке кацапи😂
показать весь комментарий
23.03.2023 12:16 Ответить
Идиот не идиот, а беспилотник уничтожил.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:17 Ответить
Москалику, відкрию секрет - він його і з гармати міг розстріляти... Принаймні, у тому випадку ремонтувати хвоста Су-27 не прийшлося б. Тому - так, ідіот.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:22 Ответить
так ему патроны никто не зарядил, и кокпит заварили когда он туда залез )))
показать весь комментарий
23.03.2023 18:00 Ответить
Вы, свинособаки, только с беспомощными можете воевать, конечно это геройский поступок сбить безоружный беспилотник)
показать весь комментарий
23.03.2023 12:22 Ответить
В чём подвиг, был воздушный бой с равным противником? Клинические кретины.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:25 Ответить
Московит уничтожил беспилотник США так, что американцам нечем ответить. Вроде нападение, а вроде и нет. Стаду дали порцию хорошего соловьиного помета, прощупали красные линии США. Не вижу ни одного минуса для московитов от сбития беспилотника.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:32 Ответить
Так это и в обратную сторону работает. Стадо ведь оно везде есть. Американскому это преподнесут как очередной аргумент для усиления помощи Украине. Так что выигрыша для русских ноль а вот последствия такого поступка ощутят на себе чмобики-кадавры
показать весь комментарий
23.03.2023 12:50 Ответить
Герой просто, падебіл безпілотник, який ніяк не може відповісти або захиститися.
Що далі, будете давати ордени тим хто від бобіка колесо відкрутить?
Ідіоти.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:27 Ответить
Дело не в защищенности беспилотника, а в том, что московиты на это решились. И исполнили таким способом, что американцы не в состоянии ответить. Начать сбивать авиацию московии - прямая эскалация, которой так избегают США. Сделать вид, что ничего не было - показать слабость. Вот и остается, что рассказывать про идиотов.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:36 Ответить
Я думаю, що ми і не побачимо прямої відповіді США. Але знаючи що там не ідіоти, ця відповідь буде. І найлегшим напрямок цієї відповіді, як на мене, це через Україну. Можливо десь більше розвідданих, можливо касетні снаряди, а можливо прискорення Ф16. А прискорення надання Абрамсів не може бути з цієї серії?
показать весь комментарий
23.03.2023 13:02 Ответить
І далі шо? Через день на тому самому місці вже був новий безпілотник, але на цей раз новішої моделі і на висоті, на яку обісраті сушки вибратися вже не можуть. Падєбіл?
Це вже не кажучи про те, як різко союзники почали надавати Україні винищувачі одразу після того інциденту.
Казв в 2014, кажу і зараз - нам шалено повезло, що орки - клінічні ідіоти. Якби орки мали б розум принаймні на рівні дворового собаки, весь світ би вже сайуз нє рушимий співав.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:18 Ответить
так-то оно так, но и амеры с перепугу стали летать гораздо дальше. И аппарат потеряли. А он денег стоит.
А русские учатся к сожалению...тоже надо учитывать...
показать весь комментарий
23.03.2023 21:27 Ответить
До чого Кірбі наївна і недалека людина. Національна ідея більшості населення рф - знищувати все українське і вбивати всіх українців, навіть найменших дітей. Ну а пілотам був відданий наказ - здійснити черговий акт тероризму, і вони з ентузіазмом його виконали. Тероризм - злочин від безкарності, а не від ідіотизму
показать весь комментарий
23.03.2023 12:24 Ответить
В них національна ідея взагалі знищувати не тільки українське, а й усе демократичне і цивілізоване. Шкода, що в США цього не розуміють і вважають кацапів ідіотами. А вони - деградована, оскотинена кровожерна орда.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:20 Ответить
бурятьскі танкісти масово гвалтують матір бабусю жінку і доньку Джона Кірбі в нього на очах.
Джон Кірбі: В кращому разі вони просто дурники
показать весь комментарий
23.03.2023 12:26 Ответить
да и визуально от свиньи недалеко ушел...
показать весь комментарий
23.03.2023 12:27 Ответить
Решать конечно американцам, но рашисты подтвердили факт умышленного уничтожения военными силами американского военного самолета.

Но думаю что теперь американские беспилотникине будут молча ждать когда их собираются таранить. Так же будет обстоять и с кораблями, когда российские самолеты имитировали бомбометание.

Так что дорогие роззсияне, вы сами развязали американским военным руки.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:29 Ответить
..та Ви шо...? Так і змінили? Вони тепер вже підійшли впритул до 12-мільної зони )))) Збитий впав у 120 км. від узбережжя Криму... а почали ходити в 25 км. від узбережжя!!))) Дійсно..**БОЯГУЗЛИВО**..!?)))
показать весь комментарий
23.03.2023 13:31 Ответить
Не понимаю, КАК ТАКАЯ свинья поместилась в кабине самолёта! Его же щёки должны расплываться по фонарю кабины!
показать весь комментарий
23.03.2023 12:29 Ответить
А он ж..пой в верх летает (он ведь ж... думает, а в голову он просто ест).
показать весь комментарий
23.03.2023 12:38 Ответить
Так у этого хряка жопа раза в три больше чем его голова.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:54 Ответить
амерам збили безпілотник, вони це проковтнули, а тепер лаються - сміхота
показать весь комментарий
23.03.2023 12:30 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2023 12:33 Ответить
Не існує ніякої расєї , а існує дика орда ідіотів ,
Які звикли тільки красти , гвалтувати , мародерити і порушувати
всі існуючі закони на землі, бо для бидла не існує жодних законів 😠
показать весь комментарий
23.03.2023 12:33 Ответить
"В лучшем случае - был просто идиотом" - "совершенно точное определение", как сказал тов. Молотов, по несколько другому поводу.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:36 Ответить
Кірбі застосував "дипломатичний евфемізм" : прямо назвать Міністра оборони РФ "ІДІОТОМ" - матимеш дипломатичний скандал Тому він назвав "ідіотом" "виконавця" ідіотського наказу" - льотчика І в Кремлі це прекрасно зрозуміли А тепер у США буде законний привід заявить претензію МО РФ про відшкодування шкоди Адже цим публічним нагородженням російська влада схвалила протиправні дії та заохотила виконавця злочину ТОбто - визнала свою причетність до цього!
показать весь комментарий
23.03.2023 12:48 Ответить
Ну в данном случае Кирби идиотом выглядит... Беспилотник потеряли, маршруты полетов изменили, показали свою слабость. Так что пилот выполнил поставленную задачу, не важно каким образом. Американцы видать не особо понимают менталитет россиян, они судя по своим каким то нормам.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:46 Ответить
..хто там що міняв? Де Ви наслухалися цієї маячні? Подивіться ..як буде час... де зараз ходять американські безпілотники. Впритул до 12- мільної зони! Позавчора один аж до Сочі наблизився на висоті 56000 футів...)))
показать весь комментарий
23.03.2023 13:36 Ответить
Біда в тому, що це був пересічний рускій чєлавєк.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:46 Ответить
Троллинг 80 level.
показать весь комментарий
23.03.2023 12:49 Ответить
Навіть на цого морді написано "Ідіот". Тупе, страшне, пришелепкувате.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:00 Ответить
Може пан Кірбі погано уявляє психічний стан скрепних пілотів РФ, коли в них перед очима в повітрі летить БПЛА , штовхаючий гвинт якого швидко обертається?

Саме це швидке обертання викликає в скрепних пілотів РФ дратівливу, агресивну поведінку, аж до нападу, подібну до тієї, коли оскаженілі пси нападають на колеса велосипеду, який іде повз.

Як наслідок, скрепні пілоти РФ розлютилися, напали та трохи погризли штовхаючого гвинта американського безпілотника MQ-9.

Щоб убезпечити свої безпілотники від нападів роздратованих скрепних пілотів, Пентагон прийняв виважене рішення: у подальшому застосувати БЛА RQ-4 Global Hawk з турбовентиляторним двигуном Rolls - Royce AE 3007, в якому немає штовхаючого гвинта, що швидко обертається, як у MQ-9.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:02 Ответить
Вони не ідіоти, а гопніки. Вони бикують і дивляться на відповідь. Немає відповіді - бикують далі. Зупиняються тільки там, де їм гарно розіб'ють їб*ло. Гарно - тобто вщент і повністю, бо ЗСУ вже рік б'ють, але до гопоти ще не дійшло кричати стоп-слово.
Ердоган не називав кацапів ідіотами, а просто збив їх пердольот.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:23 Ответить
Похоже визит Си выбил из равновесия даже всегда сдержанных американцев.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:37 Ответить
Яким чином...?)
Ну приїхав то й приїхав...у США все на контролі...
показать весь комментарий
23.03.2023 13:53 Ответить
Він наче ціпка проковтнув
показать весь комментарий
23.03.2023 13:42 Ответить
Чупа-чупс та оленевод - подивіться на обличчя мордору. Що ще може бути більш гидотним?
показать весь комментарий
23.03.2023 13:50 Ответить
Тепер ці два кацаби ніколи не втраплять в США...сподіваюсь що їхні дітки також...)
показать весь комментарий
23.03.2023 13:51 Ответить
Как такое тело умещается в самолете. Лол.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:57 Ответить
Орки не люди.
показать весь комментарий
23.03.2023 20:02 Ответить
The US made no such statement:
"that the Russian Su-27 aircraft was caught by the propeller of the American MQ-9 drone... ...which led to the American forces having to shoot down the MQ-9 in international waters".
The US claimed that the Russian Su-27 aircraft clipped the propeller of the American MQ-9 drone, and the operators of the American MQ-9 drone allowed the drone to fall into the international waters. The MQ-9 was not engaging the Su-27, as inferred in your report, and NO shots were fired at the drone for any reason.
As sensitive as is this situation, I would think you would aim for a bit more accuracy. Thank you, however, for your efforts.
показать весь комментарий
23.03.2023 20:51 Ответить
The Ukrainians are on the side of the United States in this incident. Video footage released by the Pentagon clearly shows that it was Russian Su-27 fighter jets that attacked the U.S. drone. Su-27 pilots are specially trained in shooting down targets without the use of regular aircraft weapons. For example, for an attack, a jet stream is used from a fighter jet engine nozzle while cutting a target along its course of movement. In this incident, a ram was used by the body of a fighter, which led to damage to the propeller of the drone. Ukrainians are outraged by the actions of Russian pilots, who caused material damage to US property and were awarded by the President of Russia for these actions.
показать весь комментарий
24.03.2023 01:30 Ответить
 
 