Кирби о российском летчике, атаковавшем беспилотник США: "В лучшем случае это просто идиот"

Представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби назвал идиотом российского пилота истребителя Су-27, которого Шойгу наградил Орденом мужества за атаку на американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не знаю другой армии в мире, других военно-воздушных сил, которые награждали бы летчика за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, пожалуй, у них другое понимание этого", - заметил он.

Представитель Белого дома назвал такое награждение бессмыслицей. "Мы не знаем, пытался ли этот пилот намеренно сбить дрон или нет, но он это сделал, и видеодоказательства были достаточно убедительными", - сказал Кирби.

Он напомнил, что в Соединенных Штатах ни в коем случае не поощряют летчиков врезаться в какие-либо препятствия.

"Представления не имею, почему они наградили за храбрость пилота, который подвергал злонамеренному риску себя и имущество США, а в лучшем случае - был просто идиотом", - отметил представитель администрации Байдена.

22 марта министр обороны Сергей Шойгу наградил летчиков, сбивших американский беспилотник. По данным Inform Napalm, это Сергей Попов и Василий Вавилов.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

Однако позже министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаграде летчиков, сбивших над Черным морем американский беспилотник.

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