Монахи не покинут территорию Киево-Печерской лавры после 29 марта, - УПЦ МП
Даже после прекращения договора аренды монахи УПЦ МП не могут выселиться из Киево-Печерской лавры.
Об этом заявил митрополит Павел (Лебедь) в видеообращении, обнародованном на YouTube-канале лавры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Нам дали две недели – до 29 марта – чтобы мы выселились из обители. Мы не сможем этого сделать по какой-либо причине. Потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы упорядочить жизнь обители и паломников. У нас просто нет места, куда это все (кухни, прачечная) вывезти, а мы не намерены что-либо покидать", – говорится в сообщении.
Митрополит Павел (Лебедь) также обратился к верующим и заявил об "их обязанности защищать святыню".
"Многие обвиняют, что мы сдаем обитель без боя. Приходите, посмотрите, это ваша обязанность – защищать свою святыню вместе с нами", – заявил он.
"Мы все против политической партии, созданной государством для чьих-то соглашений - ПЦУ (Православная церковь Украины). Мы не перейдем - я думаю, что большинство. Поэтому не стоит так трудиться врагу, возмущая умы и сердца человека", - добавил представитель УПЦ ( Московского патриархата).
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власть обязана показать ***** что Украiна незламна!
Потрібно владі прослідкувати, щоб московити УПЦ винесли "термос", про який жартував Володя Боневтік і прослідкувати дії баканова, прихожанина тієї секти.
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ВИДIЛIТЬ ЦИМ ЧОРТАМ БЕЗКОШТОВНО ЯКЕСЬ СКЛАДСКЕ ПРИМIЩЕННЯ.
НЕХАЙ ВИВОЗЯТЬ СВОI МАНАТКИ ТУДИ.
а коли будуть забирати, заплатять.))
за чьи деньги, *****на кацапская?! вы их что, заработали?! так покажите дебет/кредит и уплаченные налоги. И мерс ты упорядкував? под кустом нашел!? ну с*ка....