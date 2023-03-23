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Монахи не покинут территорию Киево-Печерской лавры после 29 марта, - УПЦ МП

лавра

Даже после прекращения договора аренды монахи УПЦ МП не могут выселиться из Киево-Печерской лавры.

Об этом заявил митрополит Павел (Лебедь) в видеообращении, обнародованном на YouTube-канале лавры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нам дали две недели – до 29 марта – чтобы мы выселились из обители. Мы не сможем этого сделать по какой-либо причине. Потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы упорядочить жизнь обители и паломников. У нас просто нет места, куда это все (кухни, прачечная) вывезти, а мы не намерены что-либо покидать", – говорится в сообщении.

Митрополит Павел (Лебедь) также обратился к верующим и заявил об "их обязанности защищать святыню".

"Многие обвиняют, что мы сдаем обитель без боя. Приходите, посмотрите, это ваша обязанность – защищать свою святыню вместе с нами", – заявил он.

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"Мы все против политической партии, созданной государством для чьих-то соглашений - ПЦУ (Православная церковь Украины). Мы не перейдем - я думаю, что большинство. Поэтому не стоит так трудиться врагу, возмущая умы и сердца человека", - добавил представитель УПЦ ( Московского патриархата).

Лавра (421) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+86
Гнати підсрачниками на московію.
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23.03.2023 12:42
+55
Значит нужно им помочь, если власть не может справиться с кремлевскими сатанистами
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23.03.2023 12:43
+51
В багажник мерседеса до паші і пральню і кухню. А ні...то копняка під зад. ***,яке воно нікчемне зі своїм скигленням🤦
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23.03.2023 12:43
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Страница 2 из 2
Падлюка, підбурює дурників мп захищати святиню. Так на святиню ніхто й не нападає. Вражину треба заарештувати й засудити. Ти ба, а было так хорошо, душевно, по-домашнему.
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23.03.2023 13:30 Ответить
А що, послушники московських попів ломаченко та усик, которі обіцяли стати в ряди захисників, допоможуть МП чи вже передумали?
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23.03.2023 13:56 Ответить
Взагалі-то потрібне рішення суду та виконавче провадження про його виконання.
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23.03.2023 13:31 Ответить
Треба всю цю феесбешно- попівсько- гундяєвсько -********** мразоту після їхньої заяви винести їх із Лаври вперед ногами та депортувати на мокшанські болота.
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23.03.2023 13:31 Ответить
Чому цей московський чорт досі не заарештований за розпалювання релігійної ворожнечі?
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23.03.2023 13:35 Ответить
етого Пашу -мерседеса вывести за ухо и надавать пендаля публично!
власть обязана показать ***** что Украiна незламна!
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23.03.2023 13:36 Ответить
Бо требо працювати кудись йти, а вони до цього не звичні. Куди ледащам сунутись? Ось й будуть сидіти й далі.
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23.03.2023 13:40 Ответить
Паштет, іди слідом за рускім карабльом!
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23.03.2023 13:40 Ответить
Для московитів немає законів оренда бази ЧФ у Криму закінчилася але їм цього було замало окупували увесь півострів!Але з Києвом не вийшло за три дні.... оренда лаври закінчилася,за тридцять років вони не на один мерседес заробили досить НА ВИХІД!
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23.03.2023 13:42 Ответить
на Окружну нехай виселяються, он, за літо якійсь халупи зі сміття собі збудують.
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23.03.2023 13:44 Ответить
Блин цирк какой-то. От кого эти гбшники собрались защищать святыню то?
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23.03.2023 13:53 Ответить
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23.03.2023 13:54 Ответить
Так не хочется покидать Лавру, все было хорошо , по домашнему.
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23.03.2023 13:56 Ответить
за яйця і вперед до московії
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23.03.2023 14:12 Ответить
Слуга диявола закликає православних вірян захищати осередок ФСБ? І у цих чортів головне - пральні машини та унітази, як у мордорівських "чюдо-богатирєй" кремлівської воші. Як кажуть, ментальність не проп'єш, зразу видно, що вони рідні брати з бандою Паші-мерседеса. А якщо спробувати дустом посипати цю "благочестиву братію", як колорадських жуків. Кажуть, допомогає.
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23.03.2023 13:56 Ответить
Я чомусь і думав, що так буде. Московська нечисть створює тут якусь бойню під час війни і їм за це нічогісінько, бо тільки після заклику щось подібне сотворити, вже мали прийти спецпризначенці і закрити Пашку Мерса на довічне. І це все на совісті "зеленої" влади, які сюсюкались з московитами, замість того, щоб просто їх забопронити через Верховну Раду, як поплічника терористичної кацапської армії, як тих, хто захищає інтереси Цапії, а не України.
Потрібно владі прослідкувати, щоб московити УПЦ винесли "термос", про який жартував Володя Боневтік і прослідкувати дії баканова, прихожанина тієї секти.
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23.03.2023 14:01 Ответить
За 35 лет расположились так по-домашнему.
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23.03.2023 14:03 Ответить
Не сдадут без боя? Очень интересно, особенно в военное время. А это уже дело СБУ расследовать, о каком бое говорит метрополил Павел. МП откроет второй фронт в Киеве?
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23.03.2023 14:05 Ответить
Колись при царях монастирі виконували функцію тюрем. після таких закликів тюрми зможуть виконувати функцію монастиря.
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23.03.2023 14:54 Ответить
Не понимаю почему с ними церемонятся. Пинком под зад.
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23.03.2023 14:14 Ответить
Тоді будемо вбивати потвор кацапських!
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23.03.2023 14:16 Ответить
Якщо без емоцій... 29 березня до Лаври приходять представники Мінкульту. Викликають поліцію. Подають відповідну заяву. І все це вже розцінюється як захоплення державного майна і будівель. У правоохоронних органів виникає обов'язок звільнити будівлі і затримати порушників.
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23.03.2023 14:18 Ответить
Так він що, до актів масової непокори закликає?!!
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23.03.2023 14:19 Ответить
Тобто руzкі попи обрали ганебне вигнання ссаними ганчірками! ✊
Нема питань
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23.03.2023 14:23 Ответить
І до чого цей рашист закликає, у воєнний час повинно каратись і ніякого спуску зрадникам і колаборантам.
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23.03.2023 14:24 Ответить
Це схоже на те,як квартиранта просять звільнити орендовану квартиру, а той розповідає байки, що йому нікуди йти.
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23.03.2023 14:26 Ответить
Немає місця, куди все це вивезти - вивозьте на звалище і самі там залишайтесь. Там ваше місце.
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23.03.2023 14:27 Ответить
Цікаво, чому студентів в наметовому містечку можна під покровом ночі вбивати, а бородатих підарів в платтячках не можна? Особливо враховуючи що підари порушують закон, на відміну від студентів. Афігенно цікава у нас влада, чи не так, громадяни?
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23.03.2023 14:36 Ответить
Давно треба було дати великого копняка путінським кагебістам-попам і нахер в рашу! Це вони суки організували з медведчуковським кланом захоплення України. У 14-15 роках на Донбасі всі штаби і склади зброї були у їхніх храмах, а тепер вони нам мізки парять які вони віддані Україні. Це не церква. Це Гібридний конгломерат ФСБ для приховування своєї діяльності в Україні, вербування і зомбування тупих хохлів, яких виховали в дусі комунізму, що своїх мізків не треба мати. За тебе думає партія.
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23.03.2023 14:52 Ответить
Якщо орендодавець розриває договір а орендар не хоче виселятись, то приходить виконавча служба, виносить його речі на вулицю і приміщення звільнено. А куди йти фсбістам в рясах то їх проблема, але напрямок всім відомий - за руским воєнним кораблем.
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23.03.2023 14:56 Ответить
Гнати ФСБешне кодло як сидорову козу!
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23.03.2023 14:56 Ответить
Осередок ФСБ забарикадувався.
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23.03.2023 14:58 Ответить
Ти диви, і цей про пральні якісь забелькотів... Ну, не маскальська пика?
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23.03.2023 15:06 Ответить
Самозахоплення? Ну добре, хочуть познайомитися з грубою силою
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23.03.2023 15:37 Ответить


22.‎03.‎2023

Зеленський зранку влаштував дику істерику міністру культури Ткаченко з прямою вимогою не чіпати ченців УПЦ (МП) і не передавати приміщення Лаври в довгострокову оренду ПЦУ. Причини нам невідомі, але вчора з ОПУ активно спілкувався Державний секретаріат Святого Престолу (Secretaria Status seu Papaplis), точніше хтось з системи архієпископа Edgar Peña Parra.

23.‎03.‎2023

Митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь. "Паша-Мерседес") заявив, що не збирається залишати КП Лавру. "Ми нікуди не підемо, ми за все тут заплатили ..."
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23.03.2023 15:45 Ответить
в черговий раз доводить, що нічого духовного в цеї гебні немає. пральню влаштували...
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23.03.2023 15:59 Ответить
.

ВИДIЛIТЬ ЦИМ ЧОРТАМ БЕЗКОШТОВНО ЯКЕСЬ СКЛАДСКЕ ПРИМIЩЕННЯ.

НЕХАЙ ВИВОЗЯТЬ СВОI МАНАТКИ ТУДИ.
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23.03.2023 16:04 Ответить
Чого безкоштовно?
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23.03.2023 18:26 Ответить
щоб не плакались. це, коли будуть завозити манатки.

а коли будуть забирати, заплатять.))
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23.03.2023 19:11 Ответить
где же теперь засланцы кремля харчеваться будут?, у них уже всё налажено для жирного житья на крови украинцев
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23.03.2023 16:11 Ответить
Nichogo, vam dopomozhut'....navit' bezkoshtovno!!!
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23.03.2023 16:49 Ответить
На Соловки, бл**ь.
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23.03.2023 17:01 Ответить
Да запустите туда ребят с ТРО или вернувшихся с передка...... Они их на ручках вынесут..... Или сделают потенц святыми.
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23.03.2023 17:38 Ответить
Всех за шкирку и на болота.
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23.03.2023 20:06 Ответить
І для чого їх звідти виганяти,закопати на дальних печерах,а пресе і народу обявити,що вини копають печеру до москви і не мають часу виходити на поверхню.
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23.03.2023 20:07 Ответить
" за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників"...

за чьи деньги, *****на кацапская?! вы их что, заработали?! так покажите дебет/кредит и уплаченные налоги. И мерс ты упорядкував? под кустом нашел!? ну с*ка....
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23.03.2023 20:45 Ответить
******** мрази!повязать и силком вышвырнуть в говнорашку!фсбшная сволота
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23.03.2023 22:15 Ответить
Вангую. Якщо на його заклик збереться натовп. буде теракт, щоб Нєбєнзі було про що волати в ООН.
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23.03.2023 22:40 Ответить
черти-провокаторы... это будет уже расцениваться как самозахват и уголовно наказуемо, между прочим. как там говорило одно фуйло: "нравится не нравится, иди... к себе домой, фсбшная крысавица"
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23.03.2023 23:04 Ответить
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