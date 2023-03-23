Прислужника одного из монастырей УПЦ МП Киева будут судить за оправдание вооруженной агрессии РФ, - прокуратура
В Киеве будут судить прислужника одного из монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата, оправдывающего оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.
Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении прислужника одного из монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, а также восхваления ее участников.
Расследованием установлено, что обвиняемый в одном из мессенджеров вступил в пророссийские сообщества. Он оправдывал преступные действия армии РФ на территории Украины и ждал захвата оккупантами столицы и других регионов страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вселенський патріарх відновлює свою юрисдикцію в Литві і звинувачує РПЦ у військових злочинах.