Прислужника одного из монастырей УПЦ МП Киева будут судить за оправдание вооруженной агрессии РФ, - прокуратура

В Киеве будут судить прислужника одного из монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата, оправдывающего оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении прислужника одного из монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, а также восхваления ее участников.

Расследованием установлено, что обвиняемый в одном из мессенджеров вступил в пророссийские сообщества. Он оправдывал преступные действия армии РФ на территории Украины и ждал захвата оккупантами столицы и других регионов страны.

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