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Новости Агрессия России против Украины
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Прислужника одного из монастырей УПЦ МП Киева будут судить за оправдание вооруженной агрессии РФ, - прокуратура

суд

В Киеве будут судить прислужника одного из монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата, оправдывающего оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении прислужника одного из монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, а также восхваления ее участников.

Расследованием установлено, что обвиняемый в одном из мессенджеров вступил в пророссийские сообщества. Он оправдывал преступные действия армии РФ на территории Украины и ждал захвата оккупантами столицы и других регионов страны.

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Киев (25481) прокуратура (5005) УПЦ МП (1558)


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не його одного потрібно судити, а усю цю кацапську окупаційну фсб/кгб секту !!! а ще треба в Україні заборонити все кацапське https://youtu.be/A8wdxG3i93s починаючи від дибільного, апсолютно штучного кацапського недо-язіка і закінчуючи імперськими "героями" на кшталт петьки1, катьки2, сталіна, жукова, ватутіна та кацапською кгб/фсб сектою під назвою "упц мп - рпц" що промиває мозги українцям своїм дибільним сруцьким міром !!! кацапські фсб0/кгб попи-3.14дераси ПНХ з України !!!







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23.03.2023 12:56 Ответить
А у Зелі термос.
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23.03.2023 13:13 Ответить
Не потрібно витрачати час та гроші на холуїв *****. Варто прийняти "Закон про безумовну депортацію кацапів які підтримують війну в материнську країну". "Пята колона" ***** нам взагалі не потрібна. Навіть в колоніях, а тим більше на волі. Всіх любителей ***** та ********** закликаю добровільно покинути Україну. В цьому випадку вам вдасться продати майно. В випадку депортації майно буде конфісковане на користь ЗСУ.
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23.03.2023 13:04 Ответить
Відмастити того прислужника так,щоб клапті з дупи летіли...Потім сказати - тєрпі,Бог тєбє посилаєт іспитаніє...Потім відмастити ще раз...І відразу все стане на свої місця,бо в рашці все йде через дупу...В тім числі і переконання,і віра,і вєлічіє...
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23.03.2023 13:16 Ответить
Та їм як з гусака вода, на днях Боневтік Вінтабувович вимагав від свого поплічника залишити в спокої "монахів" РПЦ в Україні з Лаври, які називаються УПЦ.
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23.03.2023 13:45 Ответить
майже порожня стаття, ні прізвища попа, ні назви монастиря... потрібно гадати на гущі, щоб здогадатись, де моспархатні попи звили колаборантне гніздо... хоч зрозуміло, що ті гнізда в каждому монастирі і моспархатому приході... але це не заперечує, щоб використовувати і конкретику.
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23.03.2023 13:50 Ответить
Нехай не смішать народ,знаємо як Суди судять таких покидьків. "Враховуючи щире розкаяння та співпрацю зі слідством,присудити підсудному штраф в розмірі... 150 гривень"
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23.03.2023 14:35 Ответить
Гнати ФСБешне кодло мітлою!!!!!!!!!!!!
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23.03.2023 14:58 Ответить
Загальна ганьба РПЦ
Вселенський патріарх відновлює свою юрисдикцію в Литві і звинувачує РПЦ у військових злочинах.
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23.03.2023 19:09 Ответить
 
 