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Новости Война
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Россияне хотят продавить оборону ВСУ и окружить Авдеевку, защитники разбивают штурмовые попытки оккупантов и наносят им ощутимые потери, - Тарнавский

авдіївка

Российские захватчики совершают штурм в районах Авдеевки и Марьинки.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"Враг предпринимает попытки штурмовых действий в районах Авдеевки и Марьинки. В Авдеевке россияне обстреливают жилые дома и хотят продавить нашу оборону с целью окружения города. Силы обороны держат фронт и дают достойный отпор. Штурмовые попытки врага разбиваются. Наши воины наносят россиянам ощутимые потери", - говорится в сообщении.

По словам Тарнавского, в Авдеевке остаются около 2 тыс. человек, которые отказываются выезжать. Люди проживают в подвалах.

"Враг ведет прицельный огонь по магазинам, центрам оказания помощи, а также по коммунальным предприятиям. В Авдеевке отсутствует свет, вода и тепло уже почти год. Последний свет был 14 мая 2022 года", - добавил он.

Смотрите: Оккупант из 200-й бригады армии РФ о ситуации вблизи Авдеевки: "Бардак. Обстреляли свои же, бл#дь. Отступаем. Связи толком нет. Сцикотно, бл#дь". ВИДЕО

Донецкая область (9518) Авдеевка (2443) Марьинка (713) ВСУ (6547) Тарнавский Александр (222)


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Мабуть ті населені пункти вже порозбивали вщент.
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23.03.2023 13:07 Ответить
Оті 2000 - це повністю упороті прихильники "рузького миру", яким ні бомби, ні гармати "ніпочем", аби прийшли "асвабадителі" від ненависних "біндер"!
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23.03.2023 13:15 Ответить
Це 100 відсотків, що любітєлі руззкава міра
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23.03.2023 13:19 Ответить
 
 