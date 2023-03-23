Россияне хотят продавить оборону ВСУ и окружить Авдеевку, защитники разбивают штурмовые попытки оккупантов и наносят им ощутимые потери, - Тарнавский
Российские захватчики совершают штурм в районах Авдеевки и Марьинки.
Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
"Враг предпринимает попытки штурмовых действий в районах Авдеевки и Марьинки. В Авдеевке россияне обстреливают жилые дома и хотят продавить нашу оборону с целью окружения города. Силы обороны держат фронт и дают достойный отпор. Штурмовые попытки врага разбиваются. Наши воины наносят россиянам ощутимые потери", - говорится в сообщении.
По словам Тарнавского, в Авдеевке остаются около 2 тыс. человек, которые отказываются выезжать. Люди проживают в подвалах.
"Враг ведет прицельный огонь по магазинам, центрам оказания помощи, а также по коммунальным предприятиям. В Авдеевке отсутствует свет, вода и тепло уже почти год. Последний свет был 14 мая 2022 года", - добавил он.
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