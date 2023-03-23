РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11545 посетителей онлайн
Новости
9 954 34

Схема Фонда госимущества может быть только началом и привести в кабинеты кураторов высшего уровня, - Шабунин

сенниченко

Руководитель ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал раскрытие НАБУ и САП коррупционной схемы в Фонде госимущества и причастность к ней главы Фонда Дмитрия Сенниченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Виталия Шабунина.

"Похоже, что вчерашнее видео НАБУ и САП оставило соцсети без слов. Больше всего поражает, что Сенниченко ТРИЧИ выступал для самих НАБУ обличителем коррупции. Однако, как оказалось, делал это только для того, чтобы устранить в схемах конкурентов", - говорится в сообщении.

Руководитель ЦПК отметил, что примечателен тот факт, что сами фигуранты на видео отмечают, что "власть полностью курировала, высасывала ниже ватерлинии все деньги".

"То есть это дело и обнародованные данные могут быть только началом, и в конце концов могут привести в кабинеты кураторов еще более высокий уровень", - добавляет Шабунин.

По его мнению, по этому делу есть несколько интересных деталей. В частности, фигуранты поставляли в РФ и Крым титаносодержащее сырье, которое критически важно для изготовления вооружения. А также, что к сделкам причастен Коломойский, которого на пленках называют просто "дед".

"Чтобы удачно замаскировать сделку, только за апрель 2021 потратили 25 тыс. долларов на пиар. В том числе - по 300-600 долларов на посты от ЛОМов", - добавляет Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ раскрыло коррупционную схему в ФГИ, к которой причастны Шефир, Коломойский и другие партнеры Зеленского

Глава ЦПК также отметил, что глава Фонда госимущества за участие в схеме с ноября 2019 года по июль 2020 года получил почти 1,3 млн долларов отступных. Не осталась без подарка и жена Сенниченко. От соорганизатора преступной организации она получила Porsche Macan за 60 тысяч долларов. На нем она и уехала в начале вторжения.

"Сам Сенниченко, кстати, тоже не в Украине. Летом Михаил Ткач зафиксировал его в составе "батальона Монако" Команда УП также пишет, что вероятно Сенниченко уже имеет свой бизнес под Валенсией (Испания). Так что впереди нас еще может ждать интересная история с экстрадицией. А также имена людей из "высоких кабинетов", имевших в этой схеме не менее важную роль.", - пишет Шабунин.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, возглавляемую бывшим главой Фонда государственного имущества Украины, которая за 2020-2021 гг. завладела более половиной миллиарда гривен. Председатель ФГИ вместе с сообщниками поставил своих людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Те со своей стороны заключали незаконные договоры и продавали нужным компаниям продукцию по заниженным ценам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ подозревает экс-главу Фонда госимущества Сенниченко в завладении с соучастниками 500 млн грн средств ОПЗ и ОГХК. ВИДЕО

НАБУ (4218) САП (2059) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Напомните ка кто назначил этого "своего" человека в фонд сразу по приходу к власти? Кто там у нас главный барыга?
показать весь комментарий
23.03.2023 14:14
+16
Главный лозунг "Вовы 6%" неизменен, и тогда и, тем более, сейчас

показать весь комментарий
23.03.2023 14:20
+16
показать весь комментарий
23.03.2023 14:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як кажуть: при любому розслідуванні головне - не вийти на самого себе.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:12 Ответить
А там по другому быть и не может. Зря что-ли бородатая бабушка Беня своих кукол к власти привела?
показать весь комментарий
23.03.2023 14:17 Ответить
Ми і так знаємо ціх кураторів: Зе і дєрмак. Своїх не здаємо.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:59 Ответить
Невже Зе збрехав, коли казав, що в Україні вже нема корупції?!
показать весь комментарий
23.03.2023 16:30 Ответить
Напомните ка кто назначил этого "своего" человека в фонд сразу по приходу к власти? Кто там у нас главный барыга?
показать весь комментарий
23.03.2023 14:14 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2023 14:31 Ответить
прямісенько на кабінет боневтіка і вийдуть
показать весь комментарий
23.03.2023 14:15 Ответить
Главный лозунг "Вовы 6%" неизменен, и тогда и, тем более, сейчас

показать весь комментарий
23.03.2023 14:20 Ответить
Слідство дійде до тієї межі до якої дозволить Єрмак
показать весь комментарий
23.03.2023 14:32 Ответить
не "єрмак", а коломИйський.
показать весь комментарий
23.03.2023 15:25 Ответить
КакаяРазніца
показать весь комментарий
23.03.2023 15:48 Ответить
коломИйський може і "єрмака" з'їсти. Бо "єрмака" він тримав як перемовника з кацапами з метою віддати кацапам південь України. Але, виявилося, для кацапів цього мало.
показать весь комментарий
23.03.2023 16:31 Ответить
Это случайно не тот Шабунин который агитировал в 2019 году за Зеленского...Читаю и глазам своим не верю...Шабунин на тв убеждал избирателей что Зеленский- это будет самый честный президент за всю историю Независимой Украины.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:32 Ответить
просто-напросто в Україні є така професія - "борцун з корупцією за грант США+ЄС". Шабуня - не єдиний її представник.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:58 Ответить
Забув "внєшніє упралєніє" згадати)
показать весь комментарий
23.03.2023 15:03 Ответить
Брехня! Не за кого Шабунін не агітував і не "убєждал".
показать весь комментарий
23.03.2023 15:01 Ответить
шабуня перерегистрируйся
показать весь комментарий
23.03.2023 15:33 Ответить
Примус, йди нах
показать весь комментарий
23.03.2023 23:25 Ответить
шабуня шабуня
показать весь комментарий
23.03.2023 23:40 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2023 14:32 Ответить
Хаи штурмують високі кабінети -- для того іх там і поставили шоб вони помагали відділяти свою шерсть від державноі .
показать весь комментарий
23.03.2023 14:35 Ответить
Щось не все клеїться в лабухів . "Гдє мой НАБУ?!!! Лисого ко мнє!"
показать весь комментарий
23.03.2023 14:35 Ответить
Адольф!!! Адік!!! скорше сюда!! і гестапо з мюллером захопи-робота є!!
показать весь комментарий
23.03.2023 14:41 Ответить
Нагадаємо, очолювану колишнім головою Фонду державного майна України, яка впродовж 2020-2021 рр. заволоділа понад половиною мільярда гривень. Ось що мене зацікавило, людина тільки но прийшла багато не роздивлялася, а відразу почала втілювати у життя якісь схеми..., складається враження, що вона тільки й за тим прийшла, щоб їх реалізувати, в неї вони вже були написані завчасно на аркушах паперу, які вже хтось надрукував та вручив - давай, типу, вперед, працюй...
показать весь комментарий
23.03.2023 14:54 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2023 15:08 Ответить
екстрадиції не буде. Принаймі, допоки на посаді "свій на 300% Генпрокурор"; і - вище: ті, хто його де-факто призначає.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:55 Ответить
"...робив це лише для того, щоб усунути у схемах конкурентів"
Ой. У Шабуніна, схоже, не вистачає уяви щоб протягнути логічний ланцюжок на один сегмент далі.
показать весь комментарий
23.03.2023 15:09 Ответить
називай речі своїми іменами
в ОП приведе слідство, як що воно буде реальним
показать весь комментарий
23.03.2023 15:10 Ответить
А якщо вийдуть на друзяк самого Шибуніна ? Чи вже вийшли на той щабель.Але класно Беня з Шефірами лохів розвели. Бабки наші а Фунти ваші. Ця історія свідчить, що НАБУ завжди було підконтрольне Гнусавому.
показать весь комментарий
23.03.2023 16:29 Ответить
 
 