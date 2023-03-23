Схема Фонда госимущества может быть только началом и привести в кабинеты кураторов высшего уровня, - Шабунин

Руководитель ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал раскрытие НАБУ и САП коррупционной схемы в Фонде госимущества и причастность к ней главы Фонда Дмитрия Сенниченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Виталия Шабунина.

"Похоже, что вчерашнее видео НАБУ и САП оставило соцсети без слов. Больше всего поражает, что Сенниченко ТРИЧИ выступал для самих НАБУ обличителем коррупции. Однако, как оказалось, делал это только для того, чтобы устранить в схемах конкурентов", - говорится в сообщении.

Руководитель ЦПК отметил, что примечателен тот факт, что сами фигуранты на видео отмечают, что "власть полностью курировала, высасывала ниже ватерлинии все деньги".

"То есть это дело и обнародованные данные могут быть только началом, и в конце концов могут привести в кабинеты кураторов еще более высокий уровень", - добавляет Шабунин.

По его мнению, по этому делу есть несколько интересных деталей. В частности, фигуранты поставляли в РФ и Крым титаносодержащее сырье, которое критически важно для изготовления вооружения. А также, что к сделкам причастен Коломойский, которого на пленках называют просто "дед".

"Чтобы удачно замаскировать сделку, только за апрель 2021 потратили 25 тыс. долларов на пиар. В том числе - по 300-600 долларов на посты от ЛОМов", - добавляет Шабунин.

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Глава ЦПК также отметил, что глава Фонда госимущества за участие в схеме с ноября 2019 года по июль 2020 года получил почти 1,3 млн долларов отступных. Не осталась без подарка и жена Сенниченко. От соорганизатора преступной организации она получила Porsche Macan за 60 тысяч долларов. На нем она и уехала в начале вторжения.

"Сам Сенниченко, кстати, тоже не в Украине. Летом Михаил Ткач зафиксировал его в составе "батальона Монако" Команда УП также пишет, что вероятно Сенниченко уже имеет свой бизнес под Валенсией (Испания). Так что впереди нас еще может ждать интересная история с экстрадицией. А также имена людей из "высоких кабинетов", имевших в этой схеме не менее важную роль.", - пишет Шабунин.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, возглавляемую бывшим главой Фонда государственного имущества Украины, которая за 2020-2021 гг. завладела более половиной миллиарда гривен. Председатель ФГИ вместе с сообщниками поставил своих людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Те со своей стороны заключали незаконные договоры и продавали нужным компаниям продукцию по заниженным ценам.

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