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Гибель теробороновца Панасюка на границе с Беларусью: Огонь открыли наши после сообщения о неизвестных лицах, - ГБР

панасюк

ГБР расследует гибель бойца теробороны Сергея Панасюка на границе с Беларусью в рамках уголовного дела о нарушении правил несения боевого дежурства.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Следствие установило, что инцидент произошел 25 февраля примерно в 02:00 вблизи села Тур Ковельского района Волынской области.

"Военнослужащие по команде командира открыли огонь на поражение после сообщения о появлении неизвестных лиц вблизи линии границы Украины с Беларусью", – отметил директор территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко.

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В результате был ранен один из военных, который во время транспортировки умер.

В ГБР отметили, что уже допрошены все свидетели, расследование продолжается. Назначены экспертизы, результаты которых помогут установить обстоятельства происшествия.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России это единственное уголовное производство во львовском управлении ДБР относительно нарушения правил несения боевого дежурства.

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Больше деталей по расследованию гибели бойца в Бюро не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

"Остальная информация содержит тайну досудебного расследования, и с целью обеспечения интересов следствия доступ к такой информации ограничен", - говорится в ответе.

Напомним, 33-летний боец ТРО Волыни Сергей Панасюк погиб на границе с Беларусью 25 февраля.

1 марта его сослуживцев начали переводить на бахмутское направление. Родственники говорят, что солдат отправили срочно и без должной экипировки. В Северном объединенном пресс-центре ВСУ сообщили, что передислокация была плановой и никак не связана с гибелью Панасюка.

Беларусь (7888) граница (5258) смерть (9212) потери (4371) ВСУ (6547) ГБР (2971) тероборона (338) Волынская область (991)


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Топ комментарии
+28
У цієї влади одні таємниці, воєнний стан все спише, брехня на брехні.
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23.03.2023 14:40
+14
Для Зелі головне вигородити Лукашенко. Бо він його кумір, саме його шляхом Зеля йде до автократії.
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23.03.2023 14:38
+13
Зешобла Бульбофюрера відмазує
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23.03.2023 14:42
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відмащують бульбашів? тоді як раз був удар по мачуліщах сраних
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23.03.2023 14:36 Ответить
не пишите глупость гибель от своих же дружественного огня частое явление и причина ранений и гибели в армиях ВСЕГО МИРА- В ТОМ числе и НАТО... в годы Великой Отечественной и Второй мировой это примерно в СССР каждый 10-12 человек из сотни погиб ранен в ходе такого случая...а в Мире каждый 18-20 человек
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23.03.2023 15:42 Ответить
в теорії згоден, якби це не співпало з атакою на мачулищі
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23.03.2023 15:45 Ответить
Для Зелі головне вигородити Лукашенко. Бо він його кумір, саме його шляхом Зеля йде до автократії.
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23.03.2023 14:38 Ответить
У цієї влади одні таємниці, воєнний стан все спише, брехня на брехні.
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23.03.2023 14:40 Ответить
Зешобла Бульбофюрера відмазує
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23.03.2023 14:42 Ответить
по команді старшого, розстріляли колегу
за місяць часу не можуть сказати обставини але встигли рогігнати колег по різним напрямкам
вже видно що слідство не хоче розголошувати реальну картину
бо це комусь не вигідно
чи п,яний не слухав команди, чи постріли без попередження чи розправа
явний мутняк та велике бабло....
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23.03.2023 15:08 Ответить
мутняк.

Может наше ДРГ шла и нарвались ребята?
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23.03.2023 15:43 Ответить
Безкарність влади і чиновників (слуг) - породжує брехню на брехні, аморальність влади - наша Біда!...
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23.03.2023 15:46 Ответить
"п1сля пов1домлення про появу нев1домих ос1б", ц1каво,а хто пов1домив?
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23.03.2023 16:29 Ответить
"В місті Києві , на проспекті Перемоги , біля станції метро "Берестейська" 26 лютого 2022 року український підрозділ прийняв за диверсантів та розстріляв впритул вісім військовослужбовців 101-ї бригади. Розстріл спочатку був проголошений "боєм" та "знищенням ДРГ".

"На станції метро "Берестейська" українські війська знищили російську колону у складі двох легковиків, двох вантажівок й танку. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці діють ДРГ. У ніч на 26 лютого було кілька зіткнень та перестрілок."

Скажіть , будь ласка , де тут брехня, а де правда ?
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23.03.2023 16:50 Ответить
Ну это говорит о том, что уровень подготовки 101 бригады оказался хуже, чем у тех, с кем они столкнулись...
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24.03.2023 08:30 Ответить
на войне не так просто идентифицировать свой-чужой,это не компьютерная игра где над персонажем висит флажок. я вообще удивлен как на фронте люди своих же не убивают чаще чем чужих
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23.03.2023 20:19 Ответить
Воно то так, але там же і війни по суті не було, це сталося на кордоні із Білорусією, Волинь.
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23.03.2023 20:45 Ответить
вот это сообщение про вражеские дрг и стало причиной того, что погранцы были настороже.
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23.03.2023 21:08 Ответить
Вопрос номер 1 - что погибший делал на границе в 2 часа ночи ?!
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24.03.2023 08:28 Ответить
 
 