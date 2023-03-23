Гибель теробороновца Панасюка на границе с Беларусью: Огонь открыли наши после сообщения о неизвестных лицах, - ГБР

ГБР расследует гибель бойца теробороны Сергея Панасюка на границе с Беларусью в рамках уголовного дела о нарушении правил несения боевого дежурства.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Следствие установило, что инцидент произошел 25 февраля примерно в 02:00 вблизи села Тур Ковельского района Волынской области.

"Военнослужащие по команде командира открыли огонь на поражение после сообщения о появлении неизвестных лиц вблизи линии границы Украины с Беларусью", – отметил директор территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко.

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В результате был ранен один из военных, который во время транспортировки умер.

В ГБР отметили, что уже допрошены все свидетели, расследование продолжается. Назначены экспертизы, результаты которых помогут установить обстоятельства происшествия.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России это единственное уголовное производство во львовском управлении ДБР относительно нарушения правил несения боевого дежурства.

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Больше деталей по расследованию гибели бойца в Бюро не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

"Остальная информация содержит тайну досудебного расследования, и с целью обеспечения интересов следствия доступ к такой информации ограничен", - говорится в ответе.

Напомним, 33-летний боец ТРО Волыни Сергей Панасюк погиб на границе с Беларусью 25 февраля.

1 марта его сослуживцев начали переводить на бахмутское направление. Родственники говорят, что солдат отправили срочно и без должной экипировки. В Северном объединенном пресс-центре ВСУ сообщили, что передислокация была плановой и никак не связана с гибелью Панасюка.