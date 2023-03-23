Гибель теробороновца Панасюка на границе с Беларусью: Огонь открыли наши после сообщения о неизвестных лицах, - ГБР
ГБР расследует гибель бойца теробороны Сергея Панасюка на границе с Беларусью в рамках уголовного дела о нарушении правил несения боевого дежурства.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
Следствие установило, что инцидент произошел 25 февраля примерно в 02:00 вблизи села Тур Ковельского района Волынской области.
"Военнослужащие по команде командира открыли огонь на поражение после сообщения о появлении неизвестных лиц вблизи линии границы Украины с Беларусью", – отметил директор территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко.
В результате был ранен один из военных, который во время транспортировки умер.
В ГБР отметили, что уже допрошены все свидетели, расследование продолжается. Назначены экспертизы, результаты которых помогут установить обстоятельства происшествия.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России это единственное уголовное производство во львовском управлении ДБР относительно нарушения правил несения боевого дежурства.
Больше деталей по расследованию гибели бойца в Бюро не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.
"Остальная информация содержит тайну досудебного расследования, и с целью обеспечения интересов следствия доступ к такой информации ограничен", - говорится в ответе.
Напомним, 33-летний боец ТРО Волыни Сергей Панасюк погиб на границе с Беларусью 25 февраля.
1 марта его сослуживцев начали переводить на бахмутское направление. Родственники говорят, что солдат отправили срочно и без должной экипировки. В Северном объединенном пресс-центре ВСУ сообщили, что передислокация была плановой и никак не связана с гибелью Панасюка.
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за місяць часу не можуть сказати обставини але встигли рогігнати колег по різним напрямкам
вже видно що слідство не хоче розголошувати реальну картину
бо це комусь не вигідно
чи п,яний не слухав команди, чи постріли без попередження чи розправа
явний мутняк та велике бабло....
Может наше ДРГ шла и нарвались ребята?
"На станції метро "Берестейська" українські війська знищили російську колону у складі двох легковиків, двох вантажівок й танку. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці діють ДРГ. У ніч на 26 лютого було кілька зіткнень та перестрілок."
Скажіть , будь ласка , де тут брехня, а де правда ?