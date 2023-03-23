Китай открыто становится на сторону России, и это большой вызов для нас всех, – премьер Латвии Кариньш

Визит лидера Китая Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину "открыл нам глаза".

Об этом сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Люди надеялись, что Китай, возможно, каким-то образом примет роль посредника. Китай вообще этого не делает, Китай, безусловно, сейчас открыто становится на сторону России, и это большой вызов для нас всех", - сказал он.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 20 марта. В этот же день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что Россия с уважением относится к "мирному плану Китая" и что многие положения этого плана могут быть взяты за основу мирного урегулирования для Украины. Цзиньпин ответил, что Пекин и Москва имеют много одинаковых или схожих целей, и пригласил Путина в Китай.

При этом оба лидера утверждают, что их страны не вступали в военный союз.

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СМИ ранее сообщали, что после визита в РФ Си Цзиньпин может впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провести виртуальную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Вечером 21 марта президент заявил, что пока у Украины нет подтверждения информации об этом разговоре.