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Путина не арестуют, если он приедет в Венгрию, – глава администрации Орбана

орбан,путін

Несмотря на ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом, в Венгрии не будут арестовывать российского лидера, если он приедет в страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

Гуйяш отметил, что в соответствии с венгерской правовой системой у Будапешта нет законных оснований арестовывать российского президента, хотя Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут.

Отвечая на вопрос, арестуют ли Путина, если он приедет в Венгрию, Гуйяш сказал на брифинге, что Римский статут не встроен в венгерскую правовую систему.

"Мы можем обратиться к венгерскому законодательству и на основании этого не можем арестовать российского президента ... поскольку статут МУС не был внедрен в Венгрии", - заявил Гуйяш.

Речь идет фактически о том, что Венгрия лишь формально одобрила Римский статут, но не изменила законодательство для его воплощения. Гуйяш также добавил, что венгерское правительство не сформировало позицию по ордеру на арест Путина, но высказал свое мнение на эту тему.

"Эти решения не являются наиболее удачными, поскольку они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", - добавил Гуйяш.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львово-Беловой - уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-яка спроба арешту Путіна буде оголошенням війни Росії, - Медведєв. ВIДЕО

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Топ комментарии
+58
А Угорщині не час на вихід з цивілізації? Скільки це тупе бикування буде терпіти Захід?
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23.03.2023 15:15
+47
Якось одного ранку мадяри прокинуться, але вже не в ЄС…
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23.03.2023 15:17
+37
Ну вы думаете у@бан этого не знает? Он же просто отрабатывает срашистскую денежку, зная что ссыкло не прилетит.
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23.03.2023 15:17
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Стара гебня. Меркель - піонерка, орбан - комсомолець.
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23.03.2023 16:47 Ответить
Конченные... конченный орбан
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23.03.2023 16:48 Ответить
"Путина не арестуют, если он приедет в Венгрию", ну, это понятно, "бандит бандита видит издалека".. А что это они так откровенно об этом говорят, "ответки" не боятся, что-ли?
Ведь в Европе им с соседями ещё жить да жить, да и ЕС может им хорошие санкции ввернуть и из НАТО вытурить, только пусть потом не спрашивают: "А нас-то за что?"..
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23.03.2023 16:51 Ответить
как ? рассмешил лох са молетом ? как везде закрыто небо. идиот он или ?
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23.03.2023 16:52 Ответить
Я думаю, что Венгрия хоть и имеет сейчас ублюдочное коррумпированое правительство, но их система права, как страны ЕС формально должна признавать верховенство норм международного права над своим национальным. Поэтому, если Венгрия ратифицировала Римский устав, то он должен соблюдаться. А все остальное, то словоблудие местных кремлёвских подстилок
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23.03.2023 17:02 Ответить
Венгрия - это недоразумение, от которого ЕС, рано или поздно, придётся избавляться, это гнилая недострана, утонувшая в коррупции, с таким же равнодушным стадом, как и в раше, поэтому, нет никакого смысла Европе содержать этих бездельников.
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23.03.2023 17:59 Ответить
А у ******* є спільний кордон з кацапами, щоб ***** безперешкодно до них приїхалО?
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23.03.2023 17:59 Ответить
Але це не точно !
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23.03.2023 18:00 Ответить
Ау Еврокомісія ..угорці вам кинули виклик.Угорщина точно член ЕС та НАТО чи це помилка?
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23.03.2023 18:28 Ответить
Та нехай спробує туди ще долетіти.
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23.03.2023 18:45 Ответить
Ну, если только он на Угорщину приедет по спецветки метро-2033 (прямо из под кремля)!
А вообще Венгрия - историческое (азиатское) недорозумение в Европе (чукчей-завоевателей), не пойму только чего оно делает в ЕС, если не соответвует ни стандартам, ни критериям евросоюза?
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23.03.2023 18:50 Ответить
В паРашке находится их историческая (и "культурная" родина), вот пусть и присоединяются к Таежному союзу (а в ЕС им нелать нечего)!
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23.03.2023 18:52 Ответить
- Інший мадяр і не винен, що він мадяр. - Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен! (Я.Гашек)
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23.03.2023 18:52 Ответить
Ой, да не морочьте нам голову. Кто бы сомневался, что вы его не арестуете, спляшете ему чардаш и будете кормить гуляшем, и еще троекратно поцелуете его по-брежневски, угорцы хитрожопые.
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23.03.2023 19:29 Ответить
То поцілуйте його в сраку з розгону.
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23.03.2023 19:58 Ответить
Хорошая попытка, Венгрия, но врядли пуйло купится))
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23.03.2023 20:17 Ответить
какая вонючая и мерзкая страна....
"це до подальшої ескалації, а не до миру"

Го*но мядярское, а что до миру? сдать Украину? чтоб ты сдох
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23.03.2023 20:27 Ответить
С орбаном вместе арестуют. Так надежнее. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.03.2023 20:32 Ответить
по орбану гаага плачет также сильно как и по *****!
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23.03.2023 22:12 Ответить
А ти, Орбан, запроси його, може доїде
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23.03.2023 22:13 Ответить
только что Орбан признал, что Венгрия не соответствует стандартам ЕС, и это может послужить поводом для ее последующего исключения из Европейского союза. ох, и догавкаются довбо *******...
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23.03.2023 23:30 Ответить
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