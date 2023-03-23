Путина не арестуют, если он приедет в Венгрию, – глава администрации Орбана

Несмотря на ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом, в Венгрии не будут арестовывать российского лидера, если он приедет в страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

Гуйяш отметил, что в соответствии с венгерской правовой системой у Будапешта нет законных оснований арестовывать российского президента, хотя Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут.

Отвечая на вопрос, арестуют ли Путина, если он приедет в Венгрию, Гуйяш сказал на брифинге, что Римский статут не встроен в венгерскую правовую систему.

"Мы можем обратиться к венгерскому законодательству и на основании этого не можем арестовать российского президента ... поскольку статут МУС не был внедрен в Венгрии", - заявил Гуйяш.

Речь идет фактически о том, что Венгрия лишь формально одобрила Римский статут, но не изменила законодательство для его воплощения. Гуйяш также добавил, что венгерское правительство не сформировало позицию по ордеру на арест Путина, но высказал свое мнение на эту тему.

"Эти решения не являются наиболее удачными, поскольку они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", - добавил Гуйяш.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львово-Беловой - уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

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