Россия вербует на войну с Украиной наемников в Беларуси и Анголе, - Центр нацсопротивления
Россияне хотят привлечь еще больше наемников, в этот раз – из Беларуси и Анголы.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, из Беларуси планируют привлечь до 2000 наемников.
"Речь идет о сотрудниках охранного предприятия "ГардСервис". Заметим, что "ГардСервис" не просто частное охранное предприятие. Оно является первым таким предприятием в Беларуси и создано специальным указом Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки", – отметили в Центре национального сопротивления.
Также Центр сообщает о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы.
"Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну", - говорится в сообщении.
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