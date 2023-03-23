Россия вербует на войну с Украиной наемников в Беларуси и Анголе, - Центр нацсопротивления

Россияне хотят привлечь еще больше наемников, в этот раз – из Беларуси и Анголы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, из Беларуси планируют привлечь до 2000 наемников.

"Речь идет о сотрудниках охранного предприятия "ГардСервис". Заметим, что "ГардСервис" не просто частное охранное предприятие. Оно является первым таким предприятием в Беларуси и создано специальным указом Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки", – отметили в Центре национального сопротивления.

Также Центр сообщает о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы.

"Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну", - говорится в сообщении.

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