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Новости Война
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Россия вербует на войну с Украиной наемников в Беларуси и Анголе, - Центр нацсопротивления

ворог,кацап,русня,орк

Россияне хотят привлечь еще больше наемников, в этот раз – из Беларуси и Анголы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, из Беларуси планируют привлечь до 2000 наемников.

"Речь идет о сотрудниках охранного предприятия "ГардСервис". Заметим, что "ГардСервис" не просто частное охранное предприятие. Оно является первым таким предприятием в Беларуси и создано специальным указом Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки", – отметили в Центре национального сопротивления.

Также Центр сообщает о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы.

"Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну", - говорится в сообщении.

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Ангола (17) армия РФ (19067) Беларусь (7888) россия (95372) наемник (353)


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Топ комментарии
+6
Білоруси позаду, їх просто не видно, тому що, Батька, наказав поки не висовуватись.

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23.03.2023 16:56
+4
ангольцы - это логично, ведь ангольский язык близок к элэнэровскому. Будет легче понимать команды.
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23.03.2023 16:45
+4
хорошо, если вам от этого станет легче, то я скажу, что уровень цивилизованности населения в Анголе выше, чем населения в лднээровских бантустанах. Так подойдёт?
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23.03.2023 17:20
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ангольцы - это логично, ведь ангольский язык близок к элэнэровскому. Будет легче понимать команды.
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23.03.2023 16:45 Ответить
а в дыныры можно еще зимбабвийцев нанять - у них тоже на флаге есть красная и чёрная полоса.
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23.03.2023 16:52 Ответить
Ангола говорить португальською. Вербувати там якось дивно.
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23.03.2023 16:54 Ответить
так в этих бантустанах население находится на таком же уровне, как и в среднем в Анголе, поэтому смогут и на банту объясняться.
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23.03.2023 17:04 Ответить
Що ви знаєте про Анголу? Я наразі мала добрі контакти з міністром закордонних справ Португалії ,який перед пенсією працював в Анголі.
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23.03.2023 17:11 Ответить
хорошо, если вам от этого станет легче, то я скажу, что уровень цивилизованности населения в Анголе выше, чем населения в лднээровских бантустанах. Так подойдёт?
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23.03.2023 17:20 Ответить
Білоруси позаду, їх просто не видно, тому що, Батька, наказав поки не висовуватись.

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23.03.2023 16:56 Ответить
Bul'bashiv ta mavp u polon ne braty !!!!
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23.03.2023 17:56 Ответить
сожрут бульбу))))
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23.03.2023 18:05 Ответить
Бульбашів треба офіційно попередити, їх в полон ЗСУ брати не будуть, типу у нас неврожай картоплі, кормити нема чим і вьо такоє. Після оприлюднення такої заяви, а краще наказу Генштабу, рекрутери вагнера відсмокчуть в бульбостані.
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23.03.2023 22:08 Ответить
 
 