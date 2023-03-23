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Новости Война
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"Под Угледаром батальон положили практически полностью": Оккупант жалуется, что его и других "добровольцев" собираются обвинить в дезертирстве, - росСМИ

окупанти

Российских "добровольцев" из казанского батальона "Алга" собираются обвинить в дезертирстве.

Об этом сообщает издание "Важные истории", передает Цензор.НЕТ.

По истечении четырехмесячного контракта военные РФ написали рапорты об увольнении. Документы подписали командиры роты и батальона, но командир 72-й бригады отказался ставить подпись без объяснения причин. Тогда казанские добровольцы вернулись домой.

В настоящее время в отношении этих добровольцев ведется проверка по уголовному делу в части 5 статьи 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы продолжительностью более одного месяца в условиях вооруженного конфликта") и статьей 338 УК ("Дезертирство").

"Мы написали рапорты на увольнение. Один экземпляр рапорта начальник штаба забрал себе, его сняли, поставили другого, и рапорт типа "потеряли". Когда вышли на эту (левую) сторону Днепра (на Херсонщине. – Ред.), мы нашли наш склад, где хранятся боеприпасы и сдали оружие. Группой пять-шесть человек мы решили выйти на "эту сторону" (в Россию) – остальные выходили по-другому. На КПП вопросов никаких никто не задавал. У меня был рапорт, подписанный командиром роты и комбатом. Поначалу шли на попутках. Потом машина забирала. Мы нашли госпиталь, но нас не приняли без направления. Тогда мы решили ехать сами в сторону дома", – рассказал один из военных РФ.

Смотрите также: Оккупант из 200-й бригады армии РФ о ситуации вблизи Авдеевки: "Бардак. Обстреляли свои же, бл#дь. Отступаем. Связи толком нет. Сцикотно, бл#дь". ВИДЕО

По словам оккупанта, они обращались к военной полиции.

"Уже три месяца выясняем, почему не подписали приказ об увольнении. Везде написано, что добровольцы могут спокойно уволиться. Нам и деньги не платят и не увольняют. Нет никакого статуса (удостоверение участников боевых действий не дали. – Ред.)…

По прибытии в Россию я написал в военкомат: и о ногах, и что неврология, и в голове лишняя жидкость. Там "ни ответа, ни привета". А по итогу пытаются дело пришить. Меня также вызвали туда [в Следственный комитет]. Я написал, как вышел, зачем вышел. По списку Следственного комитета нас было 15 человек. Пять-шесть человек отдохнули и уехали. В списках они до сих пор считаются "пятисотыми" (дезертирами. - Ред.), хотя двое сейчас в госпитале лежат, а остальные под Угледаром погибли", - говорит захватчик.

Также он возмущается, что на росТВ не говорят, что 6 февраля во время наступления россиян в сторону Угледара батальон "Алга" "положили практически полностью".

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Издание со ссылкой на юриста отмечает, что в отличие от военнослужащих по контракту статус добровольческих формирований закреплен в Федеральном законе от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне".

"Если гражданин не заключил контракт о прохождении военной службы с Минобороны, то срок его службы ограничен тем, что указано в контракте о пребывании в добровольческом формировании. Следовательно, по истечении указанного срока он подлежит увольнению", - пояснил он.

Автор: 

армия РФ (19067) россия (95372)


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Топ комментарии
+19
Мяса нє может жалаваться на мясніка-патамуша ано мяса...
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23.03.2023 16:16
+8
(участливо):
Отдыхают солдатики. Умаялись, поди...
Гы...
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23.03.2023 16:16
+8
Там голова взагалі зайва, її дупа заміняє.
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23.03.2023 16:40
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(участливо):
Отдыхают солдатики. Умаялись, поди...
Гы...
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23.03.2023 16:16 Ответить
Мяса нє может жалаваться на мясніка-патамуша ано мяса...
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23.03.2023 16:16 Ответить
Тупікових ситуаціи нема -- друг друга перестріляли і ніяких дезертирів .
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23.03.2023 16:19 Ответить
Не повірив-би,якби сам сьогодні своїми очима не побачив....У Києві на станції метро "Лісова",в магазині "Рулька",вільно продається варена ковбаса "Лікарська" виробництва......Бердянського м"ясокомбінату!! Причому продавці підтверджують-поставка з самого Бердянська.....
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23.03.2023 16:27 Ответить
при цьому цей магазин знаходиться якраз навпроти магазину....Рошен
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23.03.2023 16:28 Ответить
я сподіваюсь, що цукерок ви також прикупили і там написано "сделано на липецкай хфабрике"
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23.03.2023 17:44 Ответить
Тоді ми вирішили їхати самі у бік будинку
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23.03.2023 16:31 Ответить
В редакції Ц от такі грамотії. Мабуть на гуском язигє було написано "в сторону дома". Невже нема грошей, щоб взяти на роботу коректора і не ганьбитись такими перекладами?
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23.03.2023 16:56 Ответить
Редакторам па русскі удобнєє.
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23.03.2023 17:35 Ответить
"... і про ноги, і що неврологія, і в голові зайва рідина." - тирса в голові розмокла?
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23.03.2023 16:35 Ответить
Там голова взагалі зайва, її дупа заміняє.
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23.03.2023 16:40 Ответить
Швидше за все там продукт перетравлення їжі.
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23.03.2023 16:58 Ответить
"Алга" - це батальйон із Татарстану. Тобто російські командири спеціально кинули на забій у свідомо провальну атаку тих, кого не шкода. Бурят, тувинців, мобиків із Донбасу гнали до м'ясорубки з перших днів, тепер ось погнали на м'ясо татар. І найдивовижніше, що татари на це покірно погоджуються. Здавалося б, навіщо татарину їхати та безглуздо вмирати в Україні за ідеї упоротих російських нацистів, які самі зневажають татар? А вони їдуть. І вмирають. Замість того, щоб у себе в Татарстані виходити на вулиці та протестувати проти цього тупого винищення свого народу", - Денис Казанський
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23.03.2023 17:51 Ответить
Им никого не жалко. Башкиры уже на 1-м месте по убитым. Татары где-то рядом. А по абсолютной численности лидируют все-таки русские, но преимущественно из далекой провинции ДВ, Сибири, Урал, в основном деревенские... Но и они кончаются. Города пошли и уже в европейской части РФ, вплоть до Калининградской области. 🤔
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23.03.2023 19:01 Ответить
Нащо ми туди ліземо , ви питали, довбойоби?
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23.03.2023 18:41 Ответить
Не "добровольцы", а НАЕМНИКИ-УБИЙЦЫ, и жалет их нечего (пошли воевать и убивать за БАБЛО)! Мне и ЧМОБИКОВ не жаль, те идут по собственной глупости и рабской покорности, нести ответвеность за свою безответсвеность и никчемность!
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23.03.2023 19:09 Ответить
..та ньєєєєт, пацики\пацюки...- камандьїр сказав у морг- так у морг...))
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24.03.2023 03:04 Ответить
 
 