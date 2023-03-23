"Под Угледаром батальон положили практически полностью": Оккупант жалуется, что его и других "добровольцев" собираются обвинить в дезертирстве, - росСМИ

Российских "добровольцев" из казанского батальона "Алга" собираются обвинить в дезертирстве.

Об этом сообщает издание "Важные истории", передает Цензор.НЕТ.

По истечении четырехмесячного контракта военные РФ написали рапорты об увольнении. Документы подписали командиры роты и батальона, но командир 72-й бригады отказался ставить подпись без объяснения причин. Тогда казанские добровольцы вернулись домой.

В настоящее время в отношении этих добровольцев ведется проверка по уголовному делу в части 5 статьи 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы продолжительностью более одного месяца в условиях вооруженного конфликта") и статьей 338 УК ("Дезертирство").

"Мы написали рапорты на увольнение. Один экземпляр рапорта начальник штаба забрал себе, его сняли, поставили другого, и рапорт типа "потеряли". Когда вышли на эту (левую) сторону Днепра (на Херсонщине. – Ред.), мы нашли наш склад, где хранятся боеприпасы и сдали оружие. Группой пять-шесть человек мы решили выйти на "эту сторону" (в Россию) – остальные выходили по-другому. На КПП вопросов никаких никто не задавал. У меня был рапорт, подписанный командиром роты и комбатом. Поначалу шли на попутках. Потом машина забирала. Мы нашли госпиталь, но нас не приняли без направления. Тогда мы решили ехать сами в сторону дома", – рассказал один из военных РФ.

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По словам оккупанта, они обращались к военной полиции.

"Уже три месяца выясняем, почему не подписали приказ об увольнении. Везде написано, что добровольцы могут спокойно уволиться. Нам и деньги не платят и не увольняют. Нет никакого статуса (удостоверение участников боевых действий не дали. – Ред.)…

По прибытии в Россию я написал в военкомат: и о ногах, и что неврология, и в голове лишняя жидкость. Там "ни ответа, ни привета". А по итогу пытаются дело пришить. Меня также вызвали туда [в Следственный комитет]. Я написал, как вышел, зачем вышел. По списку Следственного комитета нас было 15 человек. Пять-шесть человек отдохнули и уехали. В списках они до сих пор считаются "пятисотыми" (дезертирами. - Ред.), хотя двое сейчас в госпитале лежат, а остальные под Угледаром погибли", - говорит захватчик.

Также он возмущается, что на росТВ не говорят, что 6 февраля во время наступления россиян в сторону Угледара батальон "Алга" "положили практически полностью".

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Издание со ссылкой на юриста отмечает, что в отличие от военнослужащих по контракту статус добровольческих формирований закреплен в Федеральном законе от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне".

"Если гражданин не заключил контракт о прохождении военной службы с Минобороны, то срок его службы ограничен тем, что указано в контракте о пребывании в добровольческом формировании. Следовательно, по истечении указанного срока он подлежит увольнению", - пояснил он.