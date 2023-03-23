Завтра состоится общенациональное онлайн голосование за кандидатов в антикоррупционный совет при Минобороны, - НАПК

Для общенационального голосования онлайн за кандидатов в антикоррупционный совет при Минобороны используется система рейтингового интернет-голосования, которая была передана Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) в рамках реализации проекта международной технической помощи.

Об этом говорится в ответе НАПК на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Для организации процесса формирования состава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины министерство обратилось в Национальное агентство с просьбой рассмотреть возможность использования системы рейтингового интернет-голосования (далее – система), которая была передана Национальному агентству в рамках реализации проекта международной технической помощи "Поддержка организаций- лидеров по противодействию коррупции в Украине "Взаимодействие". По согласованию с разработчиком системы Национальное агентство предоставило Министерству обороны Украины сырцовый код и документацию на систему, а также обеспечило техническую консультационную поддержку специалистов министерства по ее использованию", - отметили в агентстве.

При Минобороны Украины будет работать общественный антикоррупционный совет, голосование за кандидатов состоится 24 марта. По его результатам из 29 кандидатов будет избрано 15 членов совета сроком на один год.

Читайте также: Выберите достойного кандидата в совещательный орган Минобороны, чтобы не было стыдно, – Яровая

Граждане Украины смогут проголосовать за членов антикоррупционного совета в пятницу с 8:00 до 20:00. Ссылки на платформу НАПК для голосования будут обнародованы в течение суток.

В общей сложности для участия в конкурсе в состав антикоррупционного совета предварительно подали заявки 53 кандидата, исчерпывающий перечень необходимых документов предоставили 29 претендентов.

Общественный антикоррупционный совет создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в МОУ и формирования соответствующих антикоррупционных мер.