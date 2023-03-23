РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11672 посетителя онлайн
Новости Борьба с коррупцией
3 832 31

Завтра состоится общенациональное онлайн голосование за кандидатов в антикоррупционный совет при Минобороны, - НАПК

онлайн

Для общенационального голосования онлайн за кандидатов в антикоррупционный совет при Минобороны используется система рейтингового интернет-голосования, которая была передана Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) в рамках реализации проекта международной технической помощи.

Об этом говорится в ответе НАПК на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Для организации процесса формирования состава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины министерство обратилось в Национальное агентство с просьбой рассмотреть возможность использования системы рейтингового интернет-голосования (далее – система), которая была передана Национальному агентству в рамках реализации проекта международной технической помощи "Поддержка организаций- лидеров по противодействию коррупции в Украине "Взаимодействие". По согласованию с разработчиком системы Национальное агентство предоставило Министерству обороны Украины сырцовый код и документацию на систему, а также обеспечило техническую консультационную поддержку специалистов министерства по ее использованию", - отметили в агентстве.

При Минобороны Украины будет работать общественный антикоррупционный совет, голосование за кандидатов состоится 24 марта. По его результатам из 29 кандидатов будет избрано 15 членов совета сроком на один год.

Читайте также: Выберите достойного кандидата в совещательный орган Минобороны, чтобы не было стыдно, – Яровая

Граждане Украины смогут проголосовать за членов антикоррупционного совета в пятницу с 8:00 до 20:00. Ссылки на платформу НАПК для голосования будут обнародованы в течение суток.

В общей сложности для участия в конкурсе в состав антикоррупционного совета предварительно подали заявки 53 кандидата, исчерпывающий перечень необходимых документов предоставили 29 претендентов.

Общественный антикоррупционный совет создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в МОУ и формирования соответствующих антикоррупционных мер.

Автор: 

голосование (1395) коррупция (8555) Минобороны (9288) НАПК (1220)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Якась фігня. Проголосують боти подоляка і все
показать весь комментарий
23.03.2023 16:29
+10
Тільки так і треба.
Яка ж бляха профанація та показуха. Ніхто з людей ніхєра про кандидатів не знає і взнати не захоче. І взагалі насре на ці вибори. Зате за потрібних кандидатів проголосують 100% "багато" людей
показать весь комментарий
23.03.2023 16:41
+7
Якої сторони ? Той сторони, як називав зеля срасію ?
показать весь комментарий
23.03.2023 16:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а голосувать по приколу можно чи навіть треба?
показать весь комментарий
23.03.2023 16:27 Ответить
Тільки так і треба.
Яка ж бляха профанація та показуха. Ніхто з людей ніхєра про кандидатів не знає і взнати не захоче. І взагалі насре на ці вибори. Зате за потрібних кандидатів проголосують 100% "багато" людей
показать весь комментарий
23.03.2023 16:41 Ответить
Так зате це ж "вперше в історії України" таке голосування! Нарід (ZеОПа малює що їй треба) обирає кота в мішку!
показать весь комментарий
23.03.2023 16:55 Ответить
голосуй не голосуй все одно получишь.. яблуко
показать весь комментарий
23.03.2023 17:04 Ответить
Давайте ШАбунина. Пусть почувствует вкус бабла
показать весь комментарий
23.03.2023 16:29 Ответить
Якась фігня. Проголосують боти подоляка і все
показать весь комментарий
23.03.2023 16:29 Ответить
Шикарний демократичний метод виборів!
- А що так можна було?
показать весь комментарий
23.03.2023 16:35 Ответить
Так боты противоположный стороны тоже могут проголосовать. Или они принципиально не берут участия в таких голосованиях? Если так, то не патриотично получается.
показать весь комментарий
23.03.2023 16:41 Ответить
Якої сторони ? Той сторони, як називав зеля срасію ?
показать весь комментарий
23.03.2023 16:49 Ответить
Я не совсем понял ход вашей мысли. Или научитесь внятно формулировать свою мысль, или не пишите то, на что нужно время что бы понять, что вы имеете ввиду.
показать весь комментарий
23.03.2023 16:55 Ответить
Або ви не з України, або ви мови не розумієте, або і те і інше.
показать весь комментарий
23.03.2023 16:59 Ответить
Я розумію, і з України. Просто речь не о мові, а о ходе вашей мысли А это согласитесь две разные вещи.
показать весь комментарий
23.03.2023 17:20 Ответить
Поясніть хід вашої мислі.
Бо не ясно хто ж буде опонувати зеленим ботам при голосуванні.
пс. Якби ви більше слухали нашого президента, то знали би, що три роки поспіль він називав агресора ні як інакше, як "та сторона". Його намагались допитати що ж це за сторона така. Ну та сторона, відповідало воно. Люди це знають, а ви ні.
показать весь комментарий
23.03.2023 17:29 Ответить
Це ще шо за об'****?
показать весь комментарий
23.03.2023 16:37 Ответить
Точна назва типу конкурсу
показать весь комментарий
23.03.2023 16:47 Ответить
А за що голосувати, якщо невідомі ні прізвища, ні життєвий шлях особини під ними.
показать весь комментарий
23.03.2023 16:51 Ответить
Вибачте, сама в ах@ї..як веслом по голові
показать весь комментарий
23.03.2023 16:52 Ответить
Майор Чорнобай
@andrei_doggg
·
1 год
Зелені кадри:
1. Бернацька- підозрювана у привласненні 54 млн грн.У 2023 внесла заставу 7 млн грн. щоб не потрапити в СІЗО.
2. Голубицька -дочка рига Просолова. Важають,що він з оточення Р. Ахметова. Пов"язана з таможнею.

Тут вам і " знищив олігархів" і "поборов корупцію".
показать весь комментарий
23.03.2023 16:58 Ответить
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦

От чисто емоційне, бо дістали виродки зелені. Пару днів тому нардеп-слуга Володимир Гевко (голова Тернопільської парторганізації слуг) убив людину. Їхав по трасі Львів-Тернопіль. У межах населеного пункту Червоне Золочівського району Львівської області із значним перевищенням швидкості збив місцевого жителя. Поки ще плачеться й співчуває родині вбитого ним старшого чоловіка.

А тепер про цю родину - дідусь Євген Григорович ішов провідати онуків, батько яких і син пана Євгена зараз захищає Україну на фронті. А слуги нікого не захищають. Вони тільки грабують країну й армію і вбивають українців. А потім "співчувають" нашим бійцям, чиїх рідних вони вбили в глибокому й мирному тилу...

У соцмережах згадують і про те, що Гевко вертався з Польщі (у слуг проблем з кордоном не виникає), і про шалену швидкість. Чи правда, чи ні мало б відповісти слідство. Але розслідує ДБР, тож можете вже впевнено очікувати виправдального або не пов'язаного з жодним обмеженням волі вердикту. Хто ж його посадить, якщо він слуга Зеленського, а його брат - комік, що брав участь у проектах кварталу? Тим більше, вихолощений антикорупційний суд щойно 1 лютого вже звільнив Гевка від відповідальності, попри явне правопорушення із приховуванням від декларування 3,7 мільйона гривень. Найдикіше, що пішов хор шанувальників, які вихваляють Гевка. Ні, поки, слава Богу, не за те, що вбив людину, а тому що, бач, сам написав і просльозився... Курва! Я не знаю, які випробування ще впадуть на народ, який готовий толерувати будь-яке зло від цих виродків!
показать весь комментарий
23.03.2023 17:03 Ответить
Якщо запитати середньостатистичного громадянина, чи відомо йому щось про це голосування, чи має він якесь уявлення про кандидатів - абсолютна більшість відповість, що вперше про таке чує. Відтак, це черговий фарс від ЗЕбілів.
показать весь комментарий
23.03.2023 17:17 Ответить
Ну ви там висувайте пропозиції, сміливіше дискутуйте! І кого Керуючий презедентом скаже, той і буде.
показать весь комментарий
23.03.2023 17:25 Ответить
ВЫ ВЕРИТЕ В ОНЛАЙНГОЛОСОВАНИЕ?
показать весь комментарий
23.03.2023 17:49 Ответить
Як ви можете не вірити найвеличнішому з наймогутніших?
показать весь комментарий
23.03.2023 20:18 Ответить
І як Я маю голосувати онлайн? Що для цього потрібно? Де про це написано?
БЛ...ДЬ, це що таке, підготовка до виборів, щоб провірити як це буде діяти і як обманути "населєніє"???
****, ЗАДОВБАЛИ!
показать весь комментарий
23.03.2023 18:15 Ответить
Увага! Голосування за кандидатів до Антикорради
https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/
показать весь комментарий
23.03.2023 19:46 Ответить
"Громадяни України зможуть проголосувати за членів антикорупційної ради у п'ятницю з 8:00 до 20:00. Посилання на платформу НАЗК для голосування буде оприлюднено впродовж доби."

курва, якої доби? після завершення голосування? опубліковано 23.03.23 16:23
а де попередньо розміщені біографії претендентів? хочаб за тиждень...
показать весь комментарий
23.03.2023 18:32 Ответить
Это профанация, для того, чтоб осмыслено голосовать (за кого-либо) для этого нужно ознакомится с биографией, узнать человека, его вгляды и убеждения, для это и существует процедура выборов, которая по времени составляет не менее ПОЛУГОДА. А так называемое "голосование" за неизвесных темных лошадок, где тайной является не только список кандидатов, но ссылка на интернет ресурс - это что за ФАРС и ********!??
показать весь комментарий
23.03.2023 19:01 Ответить
питання...
з якого такого яйця, вилупились кандидати????
а чому не спитали по бригадах, кого воїни вважають самим чесним та патріотичним в бригаді і відрядити цих людей контролювати процес???
чому не батьки загиблих чи важко поранених чи інвалідів???
чи не виявляться ці наглядачі власниками 58 купленими мамою земельних ділянок???
чи не позичали їм якісь пенсіонери по ляму баксів
бо як лиш призначать когось на боротьбу з деребаном, зразу з,являється стаття про його минулі досягнення.
показать весь комментарий
23.03.2023 19:25 Ответить
Увага! Голосування за кандидатів до Антикорради
https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/
показать весь комментарий
23.03.2023 19:45 Ответить
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины. Спробуйте хоть щось зробити замість ойкати і казати, що все профанація і все куплено. В данному випадку - проголосувати. Посилання нижче. Також за посиланням можна ознайомитись зі списком кандидатів. Я буду голосувати за всіх від ГО "Сорорітас" та "Антикорупційна сокира". А ви можете за кого хочете чи знаєте, але категорічно НЕ за Добродомова, бо це абсолютно продажний тип і ригівсько-російська консерва.

https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/?fbclid=IwAR026RnDxxoHkTSP9KtD7dBjDpy-vsxS-b0dnxmysFHUP5rJHgSrA5sxV-0 https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/?fbclid=IwAR026RnDxxoHkTSP9KtD7dBjDpy-vsxS-b0dnxmysFHUP5rJHgSrA5sxV-0

показать весь комментарий
23.03.2023 20:06 Ответить
У нас уже столько антикоррупционных органов, что от коррупции уже и тени недолжно остаться.
Может просто ужесточить наказание, Например, за яйца по 17гр - пожизненное, полная конфискация всего имущества. Конфискация имущества у членов семьи и запрет всем членам этих семей заниматься предпринимательской деятельностью лет, эдак, десять. И, никаких амнистий!
показать весь комментарий
24.03.2023 04:43 Ответить
 
 