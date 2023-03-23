Завтра состоится общенациональное онлайн голосование за кандидатов в антикоррупционный совет при Минобороны, - НАПК
Для общенационального голосования онлайн за кандидатов в антикоррупционный совет при Минобороны используется система рейтингового интернет-голосования, которая была передана Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) в рамках реализации проекта международной технической помощи.
Об этом говорится в ответе НАПК на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"Для организации процесса формирования состава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины министерство обратилось в Национальное агентство с просьбой рассмотреть возможность использования системы рейтингового интернет-голосования (далее – система), которая была передана Национальному агентству в рамках реализации проекта международной технической помощи "Поддержка организаций- лидеров по противодействию коррупции в Украине "Взаимодействие". По согласованию с разработчиком системы Национальное агентство предоставило Министерству обороны Украины сырцовый код и документацию на систему, а также обеспечило техническую консультационную поддержку специалистов министерства по ее использованию", - отметили в агентстве.
При Минобороны Украины будет работать общественный антикоррупционный совет, голосование за кандидатов состоится 24 марта. По его результатам из 29 кандидатов будет избрано 15 членов совета сроком на один год.
Граждане Украины смогут проголосовать за членов антикоррупционного совета в пятницу с 8:00 до 20:00. Ссылки на платформу НАПК для голосования будут обнародованы в течение суток.
В общей сложности для участия в конкурсе в состав антикоррупционного совета предварительно подали заявки 53 кандидата, исчерпывающий перечень необходимых документов предоставили 29 претендентов.
Общественный антикоррупционный совет создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в МОУ и формирования соответствующих антикоррупционных мер.
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Яка ж бляха профанація та показуха. Ніхто з людей ніхєра про кандидатів не знає і взнати не захоче. І взагалі насре на ці вибори. Зате за потрібних кандидатів проголосують 100% "багато" людей
- А що так можна було?
Бо не ясно хто ж буде опонувати зеленим ботам при голосуванні.
пс. Якби ви більше слухали нашого президента, то знали би, що три роки поспіль він називав агресора ні як інакше, як "та сторона". Його намагались допитати що ж це за сторона така. Ну та сторона, відповідало воно. Люди це знають, а ви ні.
@andrei_doggg
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1 год
Зелені кадри:
1. Бернацька- підозрювана у привласненні 54 млн грн.У 2023 внесла заставу 7 млн грн. щоб не потрапити в СІЗО.
2. Голубицька -дочка рига Просолова. Важають,що він з оточення Р. Ахметова. Пов"язана з таможнею.
Тут вам і " знищив олігархів" і "поборов корупцію".
От чисто емоційне, бо дістали виродки зелені. Пару днів тому нардеп-слуга Володимир Гевко (голова Тернопільської парторганізації слуг) убив людину. Їхав по трасі Львів-Тернопіль. У межах населеного пункту Червоне Золочівського району Львівської області із значним перевищенням швидкості збив місцевого жителя. Поки ще плачеться й співчуває родині вбитого ним старшого чоловіка.
А тепер про цю родину - дідусь Євген Григорович ішов провідати онуків, батько яких і син пана Євгена зараз захищає Україну на фронті. А слуги нікого не захищають. Вони тільки грабують країну й армію і вбивають українців. А потім "співчувають" нашим бійцям, чиїх рідних вони вбили в глибокому й мирному тилу...
У соцмережах згадують і про те, що Гевко вертався з Польщі (у слуг проблем з кордоном не виникає), і про шалену швидкість. Чи правда, чи ні мало б відповісти слідство. Але розслідує ДБР, тож можете вже впевнено очікувати виправдального або не пов'язаного з жодним обмеженням волі вердикту. Хто ж його посадить, якщо він слуга Зеленського, а його брат - комік, що брав участь у проектах кварталу? Тим більше, вихолощений антикорупційний суд щойно 1 лютого вже звільнив Гевка від відповідальності, попри явне правопорушення із приховуванням від декларування 3,7 мільйона гривень. Найдикіше, що пішов хор шанувальників, які вихваляють Гевка. Ні, поки, слава Богу, не за те, що вбив людину, а тому що, бач, сам написав і просльозився... Курва! Я не знаю, які випробування ще впадуть на народ, який готовий толерувати будь-яке зло від цих виродків!
БЛ...ДЬ, це що таке, підготовка до виборів, щоб провірити як це буде діяти і як обманути "населєніє"???
****, ЗАДОВБАЛИ!
https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/
курва, якої доби? після завершення голосування? опубліковано 23.03.23 16:23
а де попередньо розміщені біографії претендентів? хочаб за тиждень...
з якого такого яйця, вилупились кандидати????
а чому не спитали по бригадах, кого воїни вважають самим чесним та патріотичним в бригаді і відрядити цих людей контролювати процес???
чому не батьки загиблих чи важко поранених чи інвалідів???
чи не виявляться ці наглядачі власниками 58 купленими мамою земельних ділянок???
чи не позичали їм якісь пенсіонери по ляму баксів
бо як лиш призначать когось на боротьбу з деребаном, зразу з,являється стаття про його минулі досягнення.
https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/
https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/?fbclid=IwAR026RnDxxoHkTSP9KtD7dBjDpy-vsxS-b0dnxmysFHUP5rJHgSrA5sxV-0 https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/?fbclid=IwAR026RnDxxoHkTSP9KtD7dBjDpy-vsxS-b0dnxmysFHUP5rJHgSrA5sxV-0
Может просто ужесточить наказание, Например, за яйца по 17гр - пожизненное, полная конфискация всего имущества. Конфискация имущества у членов семьи и запрет всем членам этих семей заниматься предпринимательской деятельностью лет, эдак, десять. И, никаких амнистий!