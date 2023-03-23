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Новости Война
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Путин манипулирует вопросами ядерной безопасности, в то же время убивая ракетами украинских граждан, - Порошенко

порошенко

Порошенко в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 заявил, что Путин пытается манипулировать вопросами ядерной безопасности в мире, в то же время сам является убийцей и террористом.

Отвечая на вопрос по поводу снарядов из обедненного урана, которые будет поставлять Украине Великобритания, Порошенко отметил: "если вы говорите о сообщении Соединенного Королевства поставлять нам оружие, боеприпасы, то слова Путина об опасности ядерной атаки или утечки ядерных компонентов – это манипуляции", - сообщает пресслужба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Ucraina, Poroshenko a Sky TG24: "Prossime settimane vitali per tutta la guerra" https://t.co/nYTVRYLGNL

— Sky tg24 (@SkyTG24) March 22, 2023

"Весь мир понимает, что Путин манипулирует вопросами боеприпасов, которые могут поставлять британские вооруженные силы. И в то же время он отправляет ракеты большой дальности воздушного базирования, военно-морского базирования, которые убивают гражданских украинцев", – говорит Порошенко.

"Мы получили сообщение, что в Ржищеве от российских ракет погибли шесть невинных мирных жителей. Мы еще не знаем точного количества жертв на Запорожье. Вчера в Часовом Яру погибли два мирных жителя. И это преступление. Это нападение, которое инициировал сам Путин. Это он дает приказы убивать мирных жителей", – говорит пятый президент.

"Поэтому, безусловно, мы очень приветствовали решение Международного уголовного суда против Путина, которое было широко поддержано свыше 130 странами мира, которые могут существенно повлиять - не на самого Путина, а на все его окружение. Чтобы остановить войну, мотивировать их вывести войска и сохранить жизнь украинцев. Кстати, чтобы сохранить жизнь россиянам тоже, ведь за этот год более 140 тысяч россиян остались навсегда в Украине", – констатирует пятый президент.

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Автор: 

Порошенко Петр (19589) путин владимир (31214) ядерное оружие (1327)


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Топ комментарии
+13
И что разрушал? Сказал "А" говори "Зе", подоляшавка.
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23.03.2023 17:14
+12
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23.03.2023 17:10
+10
славетно зараз порвуться зелені пердаки
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23.03.2023 17:03
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23.03.2023 17:10 Ответить
одне будував - інше руйнував
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23.03.2023 17:12 Ответить
И что разрушал? Сказал "А" говори "Зе", подоляшавка.
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23.03.2023 17:14 Ответить
Зачет, подоляшавка. Возьми пирожок в свой рот у Дерьмака.
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23.03.2023 17:16 Ответить
Лео, тролляка, ты просто не живешь в Украине, падла такая (и это я вежливо с тобой, *********)
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23.03.2023 17:19 Ответить
тяжко тобі, сволота, доводиться відпрацьовувати бабло рижої мразі.
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23.03.2023 18:06 Ответить
yakos' pofig na yadernu... chym smert' vid yaderky girsha za inshi vydy smerti? buty rozstrilyanym kacapamy, chy yaderka? yaderka krash4e, bo todi kacapam pryletyt' vidpovid'
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23.03.2023 17:00 Ответить
Пан Гетьман 💪
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23.03.2023 17:02 Ответить
славетно зараз порвуться зелені пердаки
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23.03.2023 17:03 Ответить
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23.03.2023 17:05 Ответить
Я ніколи не був прихильником Порошенко,но зараз Петро Алексеевіч і ВСУ відновлені тобою і твоїми прихильниками-тримайтесь,всьо вже скоро оркам і зеленим прийде гаплик.
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23.03.2023 19:37 Ответить
 
 