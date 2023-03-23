Путин манипулирует вопросами ядерной безопасности, в то же время убивая ракетами украинских граждан, - Порошенко

Порошенко в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 заявил, что Путин пытается манипулировать вопросами ядерной безопасности в мире, в то же время сам является убийцей и террористом.

Отвечая на вопрос по поводу снарядов из обедненного урана, которые будет поставлять Украине Великобритания, Порошенко отметил: "если вы говорите о сообщении Соединенного Королевства поставлять нам оружие, боеприпасы, то слова Путина об опасности ядерной атаки или утечки ядерных компонентов – это манипуляции", - сообщает пресслужба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Ucraina, Poroshenko a Sky TG24: "Prossime settimane vitali per tutta la guerra" https://t.co/nYTVRYLGNL — Sky tg24 (@SkyTG24) March 22, 2023

"Весь мир понимает, что Путин манипулирует вопросами боеприпасов, которые могут поставлять британские вооруженные силы. И в то же время он отправляет ракеты большой дальности воздушного базирования, военно-морского базирования, которые убивают гражданских украинцев", – говорит Порошенко.

"Мы получили сообщение, что в Ржищеве от российских ракет погибли шесть невинных мирных жителей. Мы еще не знаем точного количества жертв на Запорожье. Вчера в Часовом Яру погибли два мирных жителя. И это преступление. Это нападение, которое инициировал сам Путин. Это он дает приказы убивать мирных жителей", – говорит пятый президент.

"Поэтому, безусловно, мы очень приветствовали решение Международного уголовного суда против Путина, которое было широко поддержано свыше 130 странами мира, которые могут существенно повлиять - не на самого Путина, а на все его окружение. Чтобы остановить войну, мотивировать их вывести войска и сохранить жизнь украинцев. Кстати, чтобы сохранить жизнь россиянам тоже, ведь за этот год более 140 тысяч россиян остались навсегда в Украине", – констатирует пятый президент.

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