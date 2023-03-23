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Новости Война
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Боррель ответил на "ракетные угрозы" Медведева: ЕС будет защищать Международный уголовный суд от любого внешнего вмешательства

боррель

Европейский Союз выступил с полной поддержкой Международного уголовного суда (МУС) после угроз заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева ударить гиперзвуковой ракетой по зданию суда в Гааге.

Соответствующее заявление обнародовал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг, 23 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Боррель заявил, что ЕС осуждает незаконную угрозу высокопоставленного представителя России применить силу против Международного уголовного суда и страны, где он расположен - Нидерландов.

В заявлении не указано имя российского чиновника, но, очевидно, речь идет о Медведеве. 20 марта в своем Telegram-канале он написал, что "вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда".

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17 марта в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

В своем заявлении Боррель также осудил меры, объявленные Россией против прокурора МУС и его судей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против них за "незаконное привлечение к ответственности заведомо невиновного" президента РФ Владимира Путина.

"ЕС подтверждает свою полную поддержку МУС. Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе МУС, неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно", - подчеркнул топ-дипломат Евросоюза.

Боррель добавил, что ЕС по-прежнему привержен защите суда от любого внешнего вмешательства, направленного на препятствование отправлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия.

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ЕС продолжит выступать за универсальность Римского статута и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность присоединения к МУС, чтобы положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львово-Беловой - уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение МУС будет иметь "ужасные последствия" для международного права, и пригрозил ракетным ударом по зданию суда в Гааге.

В Международном уголовном суде угрозы Медведева и открытое Следственным комитетом России дело назвали попыткой воспрепятствовать усилиям по привлечению к ответственности за действия, запрещенные международным правом.

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Медведев Дмитрий (4101) Международный уголовный суд (233) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+12
Мир ещё не знал более хамовитого и дремучего государственного чиновника, такого уровня, как дмитрий медведев, это позор мировой политики, такое впечатление, что у них страной управляют алкоголики, наркоманы и уголовники.
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23.03.2023 17:47
+7
Гопніки нападають тільки на слабких, так що не переживайте, поки Україна перемелює гопніків, то вам нічого не загрожує, рівно до того моменту.
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23.03.2023 17:24
+5
А уявіть Борель відповідає на запитання журналіста:-"Я не буду коментувати погрози якогось алкоголіка, навіть якщо він топ посадовець ..."
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23.03.2023 17:36
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Гопніки нападають тільки на слабких, так що не переживайте, поки Україна перемелює гопніків, то вам нічого не загрожує, рівно до того моменту.
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23.03.2023 17:24 Ответить
Снимем Т-34 с постаментов" - танки закончились? РФ тянет на фронт советскую рухлядь

https://youtu.be/ZvtC4yq_x9o
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23.03.2023 17:26 Ответить
По моєму це мають коментувати наркологи з психіатрами
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23.03.2023 18:37 Ответить
slova na kazapiv ne dijut´ , treba zahy6aty movoi zbroi 💪
za taki pogrozy- zny6ity preventyvno raketonosij Oniksa 👽
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23.03.2023 17:28 Ответить
А уявіть Борель відповідає на запитання журналіста:-"Я не буду коментувати погрози якогось алкоголіка, навіть якщо він топ посадовець ..."
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23.03.2023 17:36 Ответить
О тоді б пердаки порвало на болотах
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23.03.2023 17:37 Ответить
Мир ещё не знал более хамовитого и дремучего государственного чиновника, такого уровня, как дмитрий медведев, это позор мировой политики, такое впечатление, что у них страной управляют алкоголики, наркоманы и уголовники.
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23.03.2023 17:47 Ответить
Это не впечатление, это так и есть. От себя добавлю: еще *********, педофилы, ну, и идиоты, как же без них...
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23.03.2023 18:08 Ответить
это не впечатление как бы)
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23.03.2023 20:12 Ответить
Методи рф це не ракети. Методи рф це терористичні акти. Новачок, плутоній, диверсанти та інша херня. Як з цим боротись? Закрити кордон росіянам та всім пов'язаним з рф.
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23.03.2023 17:56 Ответить
медведев идёт нах.. !
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23.03.2023 17:56 Ответить
Боррель, не берите в голову. Похмелите этого алкаша, так он вам ещё и расскажет, в каком бункере Ху#ла какое бухло спрятано. Это вам не ракеты, тут это чмо большой специалист.
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23.03.2023 18:07 Ответить
Гопніки є гопніки. ЄС і міжнародний суд це ж не московія і точно не московський чи засранський суд. Його рішення мають виконувати всі. Але і без ріщення суда всі знають що пуйло є пуйло і що він вбивця і терорист.
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23.03.2023 18:20 Ответить
Та не воспринимайте Вы алкаша всерьез.Еще отвечать на его бред.Димон вечером 0.5 приговорит,а утром и не вспомнит чего вчера варнякал.Это чмо недомерочное всерьез воспринимать-самому позориться
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23.03.2023 18:24 Ответить
Давно пора айфоню за яйца подвесить. А то пользуется западными товарами, от трусов до самолетов и одновременно грозит Западу кузькиной матерью. Ты, димон, или ракетами грози, или Кельвин Кляйн сними.
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23.03.2023 18:29 Ответить
Господи,дожилися: цілий Борель відповідає на погрози якогось, вибачите,ведмедіва!!! Не чудіть,панове,не чудіть!!!
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23.03.2023 18:36 Ответить
Боррель скатился до диалога с подзаборным алкашом и пьяницей (пусть даже, если забор являтся кремлевской стеной, то все равно не является оправданием)!
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23.03.2023 19:41 Ответить
ЮАР заманивает Путина на саммит БРИКС, где его могут арестовать .
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24.03.2023 07:40 Ответить
 
 