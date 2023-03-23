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Новости Война
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Если мы хотим мира в Украине, Байден должен встретиться с Си Цзиньпинем и обсудить "общий мирный план", - премьер Люксембурга Беттель

байден,цзіньпін

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель призвал президента США Джо Байдена провести с китайским лидером Си Цзиньпином переговоры о мирном плане для Украины и России, выразив надежду, что эту идею поддержит большинство государств ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Беттеля, в Европейском Союзе понимают, что Китай имеет более близкие отношения с Россией, чем с ЕС, но там стремятся избежать формирования российско-китайского блока, который противостоял бы остальному миру.

"Должен сказать откровенно... Если мы сегодня хотим иметь мир в Украине, то тогда президент США Джо Байден должен встретиться с Си Цзиньпином", - отметил люксембургский премьер.

"Было бы замечательно, если бы президент США и президент Китая собрались вместе и захотели создать совместный мирный план. И, по моему мнению, другие (лидеры ЕС. - Ред.) это также поддержали бы, а также в России, Украине и других странах", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не достиг и половины надежд во время встречи с Си Цзиньпином, - ОП

В то же время Беттель признал, что не имеет влияния на такие возможные решения лидеров США и Китая.

Ранее МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".

Автор: 

Байден Джо (2785) Китай (2911) Люксембург (115) Си Цзиньпин (279)


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Топ комментарии
+23
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23.03.2023 17:39
+16
Будь-який мирний план, спільний чи одноосібний, починається з виводу (мирного, чи з війною, зі знищенням окупанта) всіх касапських орків з окупованих територій України.

Я хочу, щоб цю істину усвідомив кожен чиновник будь-якої національності, який починає просторікувати про плани.
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23.03.2023 17:39
+14
Хто ще не висловився?

острови нової гвінеї?
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23.03.2023 17:31
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23.03.2023 17:31 Ответить
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23.03.2023 17:39 Ответить
Хто ще не висловився?

острови нової гвінеї?
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23.03.2023 17:31 Ответить
асєтія з абхазією та придністров`я з ерітреєю....поки що мовчать та чекають...
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23.03.2023 18:07 Ответить
Та біс з ними - шо Монако каже?
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23.03.2023 18:15 Ответить
Тим більше, там наш баталйон є
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23.03.2023 18:16 Ответить
мне категорически не нравится то что он сказал но надо быть альтернативно одаренным, чтобы не знать что Люксембург, благодаря Арселор Митталу, одна из богатейших и влиятельнейших стран Европы. Может из-за связей с индусами он так и говорит.
у Люксембурга ВВП - больше 85 млрд долл.
У Украины - дол войны - около 40..
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23.03.2023 19:16 Ответить
а что пу даж оффициально уже не которуеться?у ымперцев пердаки заполыхают)
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23.03.2023 17:31 Ответить
ЬІмперці вже своє вагоме слово сказали - "нє важно у каво атсасивать, главноє штоб не у нати".
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23.03.2023 17:35 Ответить
навіть не сподівайтесь єврогейці, Україна вам не дасть смоктати китаю як ви дуже хотіли, киньте навіть сподіватись на сі-шний прутень у своїй дупі
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23.03.2023 17:32 Ответить
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23.03.2023 17:33 Ответить
А якщо хтось хоче підтерти сраку Люксембургом, с ким треба зустрітися?
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23.03.2023 17:34 Ответить
Еще одна кремлевская консерва вскрылась. У путлера козырей еще на один-два (суицида) многоходовочки осталось... Интересно будет его послушать в международном криминальном суде, всех сдаст.
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23.03.2023 17:39 Ответить
Будь-який мирний план, спільний чи одноосібний, починається з виводу (мирного, чи з війною, зі знищенням окупанта) всіх касапських орків з окупованих територій України.

Я хочу, щоб цю істину усвідомив кожен чиновник будь-якої національності, який починає просторікувати про плани.
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23.03.2023 17:39 Ответить
Наивность и лицемерие зашкаливают. Китай и кацапия хотят поменять мировой порядок и уничтожить западный мир. О чем тогда с ними договариваться?
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23.03.2023 17:43 Ответить
Ну как вариант, встретиться. Заглянуть в глаза и просто перестать стрелять. Все можете меня выбирать президентом.
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23.03.2023 18:00 Ответить
Нє канаєт. Третій пункт відсутній. "Сайтісь ґде-та пасєрєдінє".
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23.03.2023 18:44 Ответить
наивное и идеалистическое представление о природе противостояния Украины с росией.
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23.03.2023 17:43 Ответить
ну для жителя центральної і західної Європи, расія це толстоєвський хлопушкіни бали й маскаради з гусарами й куртизанками,а не 50 мільйонів заморених голодом в гулагах, тому їм не зрозуміло чому Українці такі войовничі, там же чайковський й лєрмонтов, як же без них
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23.03.2023 17:55 Ответить
так, вони впевнені, що українці - це та частина росіян, які відмовляються надягати лапті, їсти ріпу з квасом і грати на балалайці. Таке уявлення про природу конфлікта не заставляє їх занадто напружуватись і зайвий раз бентежити свою емпатію, тим більше до однієї з сторін.
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23.03.2023 18:11 Ответить
Якщо ми хочемо миру, путєн і рашисти мають зустрітися з кобзоном на крейсері мацква!!!!!!
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23.03.2023 17:47 Ответить
перш за все європа має хотіти справедливості - бо мир без справедливості ненадовго а справедливість це територіальна цілісність України і відшкодування агресором збитків
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23.03.2023 17:49 Ответить
Наивные люди, как дети малые , не нужно на них обижаться😂
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23.03.2023 17:49 Ответить
Шо таке "люксембург"?
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23.03.2023 17:50 Ответить
на жаль, член Євросоюзу
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23.03.2023 17:55 Ответить
А із заяви звучить, що просто член.
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23.03.2023 18:37 Ответить
Мир в Украине - это мир для всего человечества, а это значит, что не нужно кланяться перед Китаем, а нужно заставить взбесившуюся расею, вместе с лицемерным Китаем, уважать мировой порядок , для этого есть экономические рычаги, которые могут заставить любую страну вести себя цивилизованно.
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23.03.2023 17:50 Ответить
..а закликати ***** вивести окупаційні кацапські війська Прем'єр-міністру Люксембургу Ксав'є Беттель клепки не вистачило?
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23.03.2023 17:51 Ответить
Воно, звісно, закликай - не закликай... Але правила пристойності вимагають закликати.
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23.03.2023 18:51 Ответить
Китай обиделся за экономическую войну, которую объявил китайцам Трамп.
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23.03.2023 17:53 Ответить
Почему нет? Что плохо кацапии, пойдет на пользу нам. Не вижу повода для шума, это может быть вариант.
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23.03.2023 17:59 Ответить
ПЫСЫ: я бы о другом беспокоился. О налоговой реформе, которую хочет осуществить Ермак. Вот это может быть радостно. Слово радостно может быть и в кавычках. Тут уж как повезет.
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23.03.2023 18:09 Ответить
в мире одна супердержава и -это США и никакие то там китаи-шматаи да и не нужно красножопых комуняк вытаскивать на олимп цивилизации -пусть среди быдла щеки надувают
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23.03.2023 18:00 Ответить
взагалі-то правильно, США та Китай мають домовитися як приспати х"№йла
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23.03.2023 18:05 Ответить
Якщо він немає впливу на рішення США та китаю, то якого дідька він тоді таке заявляє? Хоче створити ''імідж'' своїй країні, такий як в ''угрів''.
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23.03.2023 18:21 Ответить
О який політище знайшося! Він хоч на карті свою країну бачив, щоб давати поради таким діячам?
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23.03.2023 18:24 Ответить
я только что нелестно отозвался о высранном данным лидаром, но вам было бы неплохо знать что Люксембург - одна из богатейших и влиятельнейших стран Европы.
так что, увы,его мнение весомо(((
к примеру у Люксембурга ВВП - больше 85 млрд долл.
У Украины - дол войны - около 40...
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23.03.2023 19:14 Ответить
То на думку Люксембургу - це війна між США та КНР?
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23.03.2023 18:24 Ответить
Так, на думку Люксембургу, і не тільки, "на теріторії України" точиться війна між двома світоглядами, двома цивілізаціями. Носієм "світогляду N 1" незмінно вважаються США. "Світогляд N 2" донедавна уособлювала росія. "Стара Європа" (її континентальна частина) всіляко намагається відтягнути страшний момент долучення до "битви народів". Але після зустрічі сі та пу стало остаточно зрозуміло, що "світ перемінився", і китай, який вважався ледь не "своїм", насправді підхопив знамено "світогляду N 2", яке випало із рук росії.
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23.03.2023 19:13 Ответить
А що таке Люксембург?
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23.03.2023 18:28 Ответить
Если мы хотим мира во всем мире, то нужно отдать приказ на физическое уничтожение воено-политического руководства паРашки и Китая (любыми средствами не считясь с никакими жертвами, иначе будет куда дороже и печальнее)!
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23.03.2023 18:55 Ответить
Бабло кацапське не хочуть конфісковувати.
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23.03.2023 19:11 Ответить
еще одному лидару лавры Орбана спать не дают.
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23.03.2023 19:12 Ответить
Что-то го-ном попахивает от этого предложения....
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23.03.2023 19:14 Ответить
Було б чудово,якби ти,прем"єр Люксембургу,закрив свою пельку і не гавкав
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23.03.2023 19:20 Ответить
У Байдена нет долгов перед китайским Си, поэтому он никому ничего не должен. Долги надо искать у Тампа, который лобызался с корейским Ыном.
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23.03.2023 19:43 Ответить
«Було б чудово, якби президент США і президент Китаю зібрались разом і захотіли створити спільний мирний план », та взялися за руки, та завели хоровод, а ху...ло хай розкидає конфеті... Бред. Єдиний мирний план-поразка московії і перемога України!
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23.03.2023 19:53 Ответить
https://prm.ua/lidery-yes-ukhvalyly-rezoliutsiiu-z-pidtrymkoiu-ukrainskoi-formuly-myru/ Лідери Європейського Союзу, які зустрічаються сьогодні у Брюсселі у форматі Європейської ради, ухвалили резолюцію по Україні, в якій висловили непохитну підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, та закликали Росію негайно і безумовно вивести війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів .
 Про це йдеться в резолюції, оприлюдненій на сайті Європейської ради.
"Європейська рада підтверджує рішуче засудження російської агресивної війни проти України, яка є демонстративним порушенням Хартії ООН, та наголошує на непохитній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, як і невід'ємне право на самооборону проти російської агресії", - йдеться у документі.
Європейські лідери також привітали положення Резолюції ГА ООН "Про принципи Хартії ООН для досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні", яка була ухвалена за широкої підтримки міжнародного співтовариства.
Вони підтвердили підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського і висловили готовність продовжувати працювати разом з Україною над реалізацією цього плану з 10-ти пунктів.
"Росія має зупинити агресію і негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили та прихильників з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується у резолюції.
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23.03.2023 19:58 Ответить
Наивные заявления от очередных розовых пони.
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23.03.2023 20:16 Ответить
бетелько-мутелько-пыдрелько...
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23.03.2023 20:21 Ответить
У прем'єра міркування, як у дрібного крамаря, з інтелектом на рівні Безуглої.
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23.03.2023 20:51 Ответить
...это что за маразм!!!Президент США, не будет обсуждать мир с потомком хунвейбинов..
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23.03.2023 21:40 Ответить
Перефразирую Сралина: А сколько у Люксембурга дивизий?
Ни одной? Ну тогда пусть этот чел своим детям говорит, что и кому они должны.
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24.03.2023 02:06 Ответить
 
 