Если мы хотим мира в Украине, Байден должен встретиться с Си Цзиньпинем и обсудить "общий мирный план", - премьер Люксембурга Беттель
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель призвал президента США Джо Байдена провести с китайским лидером Си Цзиньпином переговоры о мирном плане для Украины и России, выразив надежду, что эту идею поддержит большинство государств ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По словам Беттеля, в Европейском Союзе понимают, что Китай имеет более близкие отношения с Россией, чем с ЕС, но там стремятся избежать формирования российско-китайского блока, который противостоял бы остальному миру.
"Должен сказать откровенно... Если мы сегодня хотим иметь мир в Украине, то тогда президент США Джо Байден должен встретиться с Си Цзиньпином", - отметил люксембургский премьер.
"Было бы замечательно, если бы президент США и президент Китая собрались вместе и захотели создать совместный мирный план. И, по моему мнению, другие (лидеры ЕС. - Ред.) это также поддержали бы, а также в России, Украине и других странах", - добавил он.
В то же время Беттель признал, что не имеет влияния на такие возможные решения лидеров США и Китая.
Ранее МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".
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острови нової гвінеї?
у Люксембурга ВВП - больше 85 млрд долл.
У Украины - дол войны - около 40..
Я хочу, щоб цю істину усвідомив кожен чиновник будь-якої національності, який починає просторікувати про плани.
так что, увы,его мнение весомо(((
к примеру у Люксембурга ВВП - больше 85 млрд долл.
У Украины - дол войны - около 40...
Про це йдеться в резолюції, оприлюдненій на сайті Європейської ради.
"Європейська рада підтверджує рішуче засудження російської агресивної війни проти України, яка є демонстративним порушенням Хартії ООН, та наголошує на непохитній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, як і невід'ємне право на самооборону проти російської агресії", - йдеться у документі.
Європейські лідери також привітали положення Резолюції ГА ООН "Про принципи Хартії ООН для досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні", яка була ухвалена за широкої підтримки міжнародного співтовариства.
Вони підтвердили підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського і висловили готовність продовжувати працювати разом з Україною над реалізацією цього плану з 10-ти пунктів.
"Росія має зупинити агресію і негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили та прихильників з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується у резолюції.
Ни одной? Ну тогда пусть этот чел своим детям говорит, что и кому они должны.