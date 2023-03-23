Если мы хотим мира в Украине, Байден должен встретиться с Си Цзиньпинем и обсудить "общий мирный план", - премьер Люксембурга Беттель

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель призвал президента США Джо Байдена провести с китайским лидером Си Цзиньпином переговоры о мирном плане для Украины и России, выразив надежду, что эту идею поддержит большинство государств ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Беттеля, в Европейском Союзе понимают, что Китай имеет более близкие отношения с Россией, чем с ЕС, но там стремятся избежать формирования российско-китайского блока, который противостоял бы остальному миру.

"Должен сказать откровенно... Если мы сегодня хотим иметь мир в Украине, то тогда президент США Джо Байден должен встретиться с Си Цзиньпином", - отметил люксембургский премьер.

"Было бы замечательно, если бы президент США и президент Китая собрались вместе и захотели создать совместный мирный план. И, по моему мнению, другие (лидеры ЕС. - Ред.) это также поддержали бы, а также в России, Украине и других странах", - добавил он.

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В то же время Беттель признал, что не имеет влияния на такие возможные решения лидеров США и Китая.

Ранее МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".