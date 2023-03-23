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Новости Война
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Зеленский предложил лидерам ЕС провести "саммит мирного плана" в одной из европейских столиц

зеленський,мощун

Президент Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам стран ЕС, которые в четверг собрались на саммит, предложил провести саммит по мирному плану в одной из европейских столиц.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, в обращении к Европейскому совету Зеленский сказал, что хочет организовать "саммит мирного плана" в Киеве, "но понимает, что всем может быть трудно приехать в Украину, поэтому спросил, можно ли провести такой саммит в одной из столиц ЕС".

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Издание Politico сообщает, что Зеленский в течение около 10 минут обращался к лидерам ЕС в видеозвонке во время посещения городов на юге Украины.

По словам европейского чиновника, суть послания Зеленского лидерам ЕС была следующей: "Ускорьте доставку оружия, иначе война затянется".

По информации The Guardian, Зеленский предупредил европейских лидеров о пяти факторах, которые могут продлить войну, включая задержки в доставке ракет большой дальности, отсутствие современных самолетов и слабые места в западных санкциях.

Зеленский Владимир (20234) помощь (7764) саммит (1170) Евросоюз (17063)


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Топ комментарии
+7
Цей шаличник зі своїм мирним планом носиться з 2019. А нам потрібен План Перемоги!
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23.03.2023 18:55
+6
в омані
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23.03.2023 18:16
+5
В історію зайшла мюнхенська змова, але нас ще чекає правда про змову оманську.
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23.03.2023 19:00
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в омані
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23.03.2023 18:16 Ответить
з патрушивим
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23.03.2023 18:17 Ответить
можно в Лавре. заодно и от московской скверны очистят.
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23.03.2023 18:17 Ответить
Зільонський найвеличніший лідор **********.
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23.03.2023 18:21 Ответить
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23.03.2023 18:37 Ответить
Вже не нюхає, а ковтає?
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23.03.2023 18:52 Ответить
В Китаї робіть. Так щоб Потім йому сос@ти не довелось
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23.03.2023 18:48 Ответить
Цей шаличник зі своїм мирним планом носиться з 2019. А нам потрібен План Перемоги!
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23.03.2023 18:55 Ответить
Не зі своім, а з "мирним планом" патрушева.
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23.03.2023 22:49 Ответить
В історію зайшла мюнхенська змова, але нас ще чекає правда про змову оманську.
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23.03.2023 19:00 Ответить
А яка ше правда Вам потрібна? Ось Вам справжня правда: о 10:50 24-го лютого тяжка ворожа техніка вже захопила Каховську ГРЕС. Про Херсон та Мелітополь продовжувати?
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23.03.2023 23:00 Ответить
...Зеленський сказав, що хоче організувати...
Один х.й подучиться 95 квартал.
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23.03.2023 19:22 Ответить
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23.03.2023 19:35 Ответить
Мир-после полного разгрома вояк с болот мацковии, все остальное предательство
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23.03.2023 21:43 Ответить
Земакака окуїло, як завжди. "Пропонує" воно, бл - ятть... То шо, його міста? Натуральна бібізяна...
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23.03.2023 22:45 Ответить
 
 