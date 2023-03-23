РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11613 посетителей онлайн
Новости Война
7 501 17

Россия не может выполнить обязательства по поставке оружия из-за своей войны в Украине, - Воздушные силы Индии

літак,індія,повітряні,сили,літаки

Руководство Индии обеспокоено тем, что полномасштабная война России против Украины может повлиять на выполнение Москвой военных обязательств перед Нью-Дели.

Представитель Воздушных сил Индии (IAF) на заседании парламентского комитета сообщил, что запланированная Россией "большая поставка" в этом году не состоится, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Представитель российского посольства в Нью-Дели не подтвердил изданию указанную информацию. Не ответили и представители российского предприятия, занимающегося экспортом.

Reuters отмечает, что самой большой текущей поставкой являются системы ПВО С-400 "Триумф", которые Индия купила в 2018 году за 5,4 миллиарда долларов. Три из этих систем уже поставлены, а еще две ожидаются.

IAF также зависит от России по запчастям для своих истребителей Су-30МКИ и МиГ-29, которые являются опорой сервисной отрасли.

Россия, а до нее – Советский Союз, десятилетиями были основным источником оружия и оборонного оборудования для Индии.

Читайте также: Индия призвала G20 отвлечься от войны в Украине и сосредоточиться на глобальной бедности

По последним данным Стокгольмского института исследования проблем мира, на Россию пришлось 8,5 миллиарда долларов с 18,3 миллиарда долларов, которые Индия потратила на импорт оружия с 2017 года.

В последние два десятилетия Нью-Дели пытался уменьшить свою зависимость от Москвы и переориентировался на запад и собственное производство.

IAF также проинформировали парламентскую комиссию, что российско-украинская война настолько сильно повлияла на поставки из РФ, что почти на треть сократила прогнозируемые капитальные затраты на модернизацию (по сравнению с предыдущим финансовым годом).

Воздушные силы Индии спрогнозировали капитальные расходы в размере 853 миллиарда рупий (10,38 миллиарда долларов) на 2022-2023 финансовые годы и сократили их до 588 миллиарда рупий (7,15 миллиарда долларов) в национальном бюджете, представленном в феврале.

Также читайте: Индия решила не нарушать западные санкции против России, - Bloomberg

Автор: 

Индия (404) оружие (10198) россия (95372) экспорт (875) Воздушные силы (2257)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Як справи в Пакістана?
показать весь комментарий
23.03.2023 18:30
+6
"не может выполнить" ? ху*ло должен выплатить неустойку в полном объёме
показать весь комментарий
23.03.2023 18:41
+6
Війна в Україні показала, що російське "аналаговнєтне" залізо - гроші на вітер. Трусіть з кацапів неустойку і гайда на світовий ринок озброєння.
показать весь комментарий
23.03.2023 18:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як справи в Пакістана?
показать весь комментарий
23.03.2023 18:30 Ответить
Ось вам і "हिंदी रूसी भाई भाई"...
показать весь комментарий
23.03.2023 18:30 Ответить
джимі-джимі-джимі- ача-ача-ача
показать весь комментарий
23.03.2023 18:35 Ответить
"Росія не може виконати зобов'язання щодо постачання зброї через свою війну в Українi"

Как там пели активисты управдома Швондера:

"Тяжелые годы - уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие - приходят.
Они будут тоже трудны."
показать весь комментарий
23.03.2023 18:38 Ответить
"не может выполнить" ? ху*ло должен выплатить неустойку в полном объёме
показать весь комментарий
23.03.2023 18:41 Ответить
Війна в Україні показала, що російське "аналаговнєтне" залізо - гроші на вітер. Трусіть з кацапів неустойку і гайда на світовий ринок озброєння.
показать весь комментарий
23.03.2023 18:45 Ответить
А вы думаете они из собственного кармана покупали этот метеллолом? Нет, контракты подписаны за взятки, коррупция в Индии куда пышнее цветет, чем даже в кацапии!
показать весь комментарий
23.03.2023 19:35 Ответить
Гойда! А вони "неприсоєденівшиеся". Та налякайте пакистанців камасутрою.
показать весь комментарий
23.03.2023 18:47 Ответить
Пакистанці- це ті самі індійці, які моляться іншому богу. От і вся різниця
показать весь комментарий
23.03.2023 19:00 Ответить
а Вімани де?
показать весь комментарий
23.03.2023 18:50 Ответить
А в майбутньому будуть до нас претензії що ми утилізували мокшандію яка їм мала щось там довгостроково виготовити але то таке нехай краще подумають чим будуть годувати своїх два мільярда коли Україна почне переробляти агропродукцію на біопаливо.
показать весь комментарий
23.03.2023 19:03 Ответить
та куй с ними...возьмите возврат с неустойкой нефтью
показать весь комментарий
23.03.2023 19:13 Ответить
Нафіга вам цей брухт?
показать весь комментарий
23.03.2023 19:19 Ответить
В общем, все идет по плану не только у *****, но и у его индийских корешей. Закономерно
показать весь комментарий
23.03.2023 19:20 Ответить
Бхай-бхай, ага.

показать весь комментарий
23.03.2023 19:21 Ответить
Ну пильнуйте індуси,вам черезцього черта могут впарити китаезное барахло.
показать весь комментарий
23.03.2023 19:39 Ответить
бугага.
показать весь комментарий
23.03.2023 20:10 Ответить
 
 