Россия не может выполнить обязательства по поставке оружия из-за своей войны в Украине, - Воздушные силы Индии

Руководство Индии обеспокоено тем, что полномасштабная война России против Украины может повлиять на выполнение Москвой военных обязательств перед Нью-Дели.

Представитель Воздушных сил Индии (IAF) на заседании парламентского комитета сообщил, что запланированная Россией "большая поставка" в этом году не состоится, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Представитель российского посольства в Нью-Дели не подтвердил изданию указанную информацию. Не ответили и представители российского предприятия, занимающегося экспортом.

Reuters отмечает, что самой большой текущей поставкой являются системы ПВО С-400 "Триумф", которые Индия купила в 2018 году за 5,4 миллиарда долларов. Три из этих систем уже поставлены, а еще две ожидаются.

IAF также зависит от России по запчастям для своих истребителей Су-30МКИ и МиГ-29, которые являются опорой сервисной отрасли.

Россия, а до нее – Советский Союз, десятилетиями были основным источником оружия и оборонного оборудования для Индии.

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По последним данным Стокгольмского института исследования проблем мира, на Россию пришлось 8,5 миллиарда долларов с 18,3 миллиарда долларов, которые Индия потратила на импорт оружия с 2017 года.

В последние два десятилетия Нью-Дели пытался уменьшить свою зависимость от Москвы и переориентировался на запад и собственное производство.

IAF также проинформировали парламентскую комиссию, что российско-украинская война настолько сильно повлияла на поставки из РФ, что почти на треть сократила прогнозируемые капитальные затраты на модернизацию (по сравнению с предыдущим финансовым годом).

Воздушные силы Индии спрогнозировали капитальные расходы в размере 853 миллиарда рупий (10,38 миллиарда долларов) на 2022-2023 финансовые годы и сократили их до 588 миллиарда рупий (7,15 миллиарда долларов) в национальном бюджете, представленном в феврале.

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