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Новости Война
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Генштаб ВСУ сообщил о выходе оккупантов из Новой Каховки, а затем опроверг эту информацию (обновлено)

рф,армія

По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

"По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.

Также, согласно данным Генштаба ВСУ, в ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области захватчики начали поиски граждан с проукраинской позицией. Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины.

Читайте также: Для введения в заблуждение Сил обороны Украины оккупанты перемещают колонны в районах н.п. Новая Каховка – Армянск, – Генштаб

Впоследствии в Генштабе ВСУ опровергли информацию о Новой Каховке.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы отходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", - сообщили в Генштабе.

Автор: 

Генштаб ВС (6254) Новая Каховка (154) оккупация (10135) Херсонская область (4749)


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Топ комментарии
+39
Чомусь не віриться, але то таке. Сьогодні розшукують тих, хто відкрито складав списки АТОшників і осіб з проукраїнською позицією? Такі були і є в кожному місті і це все організовував портнов, але він був не сам. Хто з територіальних органів заарештований, з тих, що видавав таку інформацію і хто притягується до відповідальності з тих, хто допоміг портнову і його сину покинути Україну? Як там друзяка портнова смірнов, той, що працює в офісі Президента України?
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23.03.2023 18:45
+28
Так стопэ... Це вже жест доброї волі чи ще ні?
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23.03.2023 18:41
+19
Сейчас у них это называется - "организованный отход". Такая новая фишка, привыкают.
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23.03.2023 18:55
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Так стопэ... Це вже жест доброї волі чи ще ні?
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23.03.2023 18:41 Ответить
moje pastka
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23.03.2023 18:47 Ответить
Сейчас у них это называется - "организованный отход". Такая новая фишка, привыкают.
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23.03.2023 18:55 Ответить
Це називається "від"ємно просуватись вперед"
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23.03.2023 19:20 Ответить
Мене більш цікавить, чи тут є якимось боком товариш Сі чи просто співпадіння та тільки заслуга ЗСУ.... Все ж таки думаю, що після від'ізду імператора буде кілька жестів доброї волі, бо Китаю треба показати світу, що бачте Шольци, Макрони та генсеки не змогли посприяти, а товариш Сі втрутився та почався якийсь двіж!
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23.03.2023 19:50 Ответить
Дуже цікава та гарна новина...
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23.03.2023 18:42 Ответить
Не новина. Вогневу вилку на вихід їм було влаштовано ше тиждень тому.
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23.03.2023 19:02 Ответить
зрозумів-не може країна у якої на гербі двоголова курка перемогти країну на гербі якої веделка
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23.03.2023 19:05 Ответить
Виделка .
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23.03.2023 19:39 Ответить
как раз в это время тут на Цензоре ор ботов стоял- генштаб и залужный нам врут, на запорожском направлении заруба и нам дают п...ды! всепрапала!!
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23.03.2023 19:20 Ответить
"Виделка" - мається на увазі переважаюче вогневе ураження по флангам противника.
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23.03.2023 22:11 Ответить
Щоб видавити їх у вузький коридор
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23.03.2023 22:12 Ответить
Там, де на скупчення будуть чекати Хаймарси і Смерчі.
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23.03.2023 22:13 Ответить
Чомусь не віриться, але то таке. Сьогодні розшукують тих, хто відкрито складав списки АТОшників і осіб з проукраїнською позицією? Такі були і є в кожному місті і це все організовував портнов, але він був не сам. Хто з територіальних органів заарештований, з тих, що видавав таку інформацію і хто притягується до відповідальності з тих, хто допоміг портнову і його сину покинути Україну? Як там друзяка портнова смірнов, той, що працює в офісі Президента України?
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23.03.2023 18:45 Ответить
Точно, що така робота розпочалася ПР з 2012 року. Все було завязане на уточненні списків виборців - адресна служба, прикордонники,пенсійний фонд і соцзахист,МВС і т.д.
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23.03.2023 18:53 Ответить
Ви мали на увазі "партію регіонів", яка сьогодні очолює Офіс Презилента: єрмак, татаров, смірнов, демченко та інші
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23.03.2023 19:24 Ответить
Для всіх цих людей включно с зе, перемога України це кінець. Вони й зараз так перелякані, що ховають Баканова, краще ніж самого зе, бо схоже Баканов дуже багато знає і готовий давати свідчення.
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23.03.2023 20:36 Ответить
"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. Источник:
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23.03.2023 19:39 Ответить
Бідні Портновські руки - за рукоблудіє і Стаканов би позавидував.
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23.03.2023 22:16 Ответить
Пан Вы маєте рацію.

Жителі Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Макаріва, які пережили в підвалах окупацію росіян і бомбардування міст, розповіли, що адреса мучеников були легко знайдені загарбниками і патріоти України розстріляні за наявними у прибульців списками російською мовою.

Оскільки таблички з номерами будинків та назвами вулиць було заздалегідь знято, то місцеві колаборанти у складі розстрільної групи автоматників вказували прибульцям будинки, в яких мешкають патріоти України. Якщо татаро-монголам на очі траплявся інвалід із протезом ноги, його теж розстрілювали на місці як учасника «АТО».



«Розстрільні» списки активістів, депутатів обласної ради та органів місцевого самоврядування, учасників «АТО», «ООС», та адреси сімей військовослужбовців ЗСУ для російських окупантів в офісі шостого президента готувала команда Портнова (робочий псевдонім у ФСБ московії - «Казбек») і він цього даже не приховував. Пані Венедиктова (екс-Генпрокурор України) при цьому мовчала і вдала, що нічого протизаконного не відбувається.

Буряти, якути та тунгуси утримували заарештованих чиновників у тюремних камерах, катували електричним струмом і розстрілювали. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. На великий жаль, ніколи більше з нами не будуть спілкуватись загиблі патріоти: наші чоловіки, сини, брати, сестри, дружини, однокласники, друзі, сусіди.

Ніхто з попередніх президентів України не давав концерти терористам в окупованій Горлівці, а їхні дружини не здавали ворогові пересування колон військових транспортних засобів ЗСУ. Такого президента за останні тридцять років в Україні ще не було.

Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, запрошення «смажити шашлики», та майже за чотири мільйонів українських біженців у Польщі, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
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23.03.2023 19:49 Ответить
Завтра окажется, что очередная ротация. По Херсоном тоже такое сто раз было.
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23.03.2023 18:46 Ответить
Та на усьому південному фронті таке.
Повністю виходять,потім повністю заходять.
Набіса таке публікувати ?
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23.03.2023 19:54 Ответить
А шо ж такоє ?
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23.03.2023 18:46 Ответить
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23.03.2023 19:11 Ответить
намародерили і втікли...банда
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23.03.2023 18:47 Ответить
А хтось інакше вважає?
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23.03.2023 19:02 Ответить
значить прийшла пора нагороджувати кацапождунів..
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23.03.2023 18:48 Ответить
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23.03.2023 18:49 Ответить
*******!
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23.03.2023 18:53 Ответить
Наче вийшли, але якась кількість залишилась. Поки не зрозуміло..
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23.03.2023 18:58 Ответить
Оленевод, готовь ордена своей боссоте за жест "доброй воли".
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23.03.2023 18:54 Ответить
Завчасно. Памятаються жести доброї волі з Грузії, там теж масово вивозили "трофеї". Скопище мародерів.
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23.03.2023 18:57 Ответить
Мабуть, таки таваріщ сі пуйла на озброєння нє абнадьожил... Андрофаги потихеньку збирають валізи. Ще тільки суттєва партнерська техніка почала надходити, а москалі вже демонструють черговий "жест добрай волі". Обнадійлива новина.
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23.03.2023 18:58 Ответить
Да ротация будет, обычное для орков дело
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23.03.2023 19:01 Ответить
ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ ПО ИХНЕМУ А ПО НАШЕМУ ЛАПТИ СДЕЛАЛИ НОГИ ВІД НАШИХ ХЛОПЦІВ ЗМИЛИСЯ ЖИДКИМ СТУЛОМ
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23.03.2023 19:02 Ответить
Не верю. Это место вообще самое важное на всем протяжении их территории по Днепру, важней ничего нет.
1) переправа (более надежная чем антоновский мост)
2) крымский канал
3) контроль плотины
4) электростанция
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23.03.2023 19:03 Ответить
генштаб почав ліпити туфту і все це перепостили

- на жаль рашисти не пішли
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23.03.2023 19:14 Ответить
а навіщо їх там було тримати ? підсилюють інші напрямки
як на мене то ніякої великої радості в цьому не має
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23.03.2023 19:04 Ответить
не підсилюють, а закрывают свежеобразованные дыры по фронту после обработки артиллерией
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23.03.2023 19:14 Ответить
це і є підсилення
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23.03.2023 19:18 Ответить
Так що сказав йому імператор Сі ?
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23.03.2023 19:06 Ответить
он ему сказал : "ты пойми, сосать или не сосать - так даже вопрос не стоит"
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23.03.2023 19:22 Ответить
Може нам нарешті ракети великої дальності підкинули?
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23.03.2023 19:14 Ответить
Вже бачу як фури АТБ і Нова Пошта жмуть в Нову Каховку ..Залужний бере міста без бою ...
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23.03.2023 19:18 Ответить
и это мы еще даже не начинали наше контрнаступление))
шо ж дальше-то будет?
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23.03.2023 19:18 Ответить
очередной жест доброй воли ?
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23.03.2023 19:21 Ответить
Я бачу кілька недобрих для нас варіантів: - виснажені частини з донецького напрямку переведуть на південь а цих курортників на їхнє місце; - просто відійдуть на безпечнішу відстань, і будуть лупашити як по Херсону 24*7; мож готують якійсь неочікуваний прорив з півдня Донецької або з півночі Луганської
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23.03.2023 19:26 Ответить
Я поздравляю Украину, с еще одним военным успехом. Это конечно еще не победа, это только небольшой населенный пункт, но с каждым небольшим военным успехом, армия приобретает боевой опыт и появляется уверенность в себе.
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23.03.2023 19:28 Ответить
Да нет успеха никакого. Это фейк галимый от наших дегенератов, непонятно с какой целью слепленный.
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23.03.2023 20:03 Ответить
Ну, ЗСУ вже скористалося з цього і вже проводить "зачистку" міста? Чи ніхто такого не очікував?
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23.03.2023 19:28 Ответить
По сети гуляет указ «Об исключении Новой Каховки из состава Российской Федерации». Звиняйте, що в слові оркостан наробив купу помилок, але то є цитата як в тексті наказу
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23.03.2023 19:31 Ответить
подивіться на карту. ЗСУ без звільнення Василівки, Енергодару/ЗАЕС, Кам'янки (Запорізької обл.) Лепетих Херсонської - не зможе контролювати обидві Каховки. Бо така, вона, логістика... основа будь-якої війни.

Чого окупанти "доброю волею" залишили Нову Каховку - це ще те питання. Потребує відповідді.
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23.03.2023 19:35 Ответить
Читайте текст. Кацапи поки що Н. Каховку не залишали. Просто хтось із ГШ поспішив похвастатись. Якщо в ГШ такі аналітики, що не змогли нормально обробити дані, то як вони будуть планувати контрнаступ? Казали ж в ГШ раніше, що ГШ не поспішає озвучувати звільнення населених пунктів, а тільки після зачистки і закріплення. А тут такий конфуз. Комусь ГШ захотілось "Побєди", або дуже прислужитись
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23.03.2023 21:53 Ответить
Перехід за посиланням "інформацію" https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua приводить на сторінку ГШ у ФБ, на якій нема нічого схожого про Нову Каховку. Це якийсь дурний жарт?
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23.03.2023 19:37 Ответить
Где эта инфа на ФБ ГШ? Что за деза, зачем??
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23.03.2023 19:42 Ответить
сосальдо отрицает. местные жители тоже не подтверждают. наверно просто ипсо
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23.03.2023 20:09 Ответить
Я, канешно, извиняюсь, но в Телеграмканалах месные пишут, шо это звиздёж. Кацапы на месте. Короче, фигня какая-то творится
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23.03.2023 20:10 Ответить
Схоже на ротацію. Перед тим як звалити мародерять, щоб в свої зауральські мухосранськи "діковінкі" у вигляді зубної пасти чи туалетного йоршика привезти. Завезуть інших кріпосних.
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23.03.2023 20:13 Ответить
Та приберіть вже цей фейк!
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23.03.2023 20:23 Ответить
 
 