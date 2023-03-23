Генштаб ВСУ сообщил о выходе оккупантов из Новой Каховки, а затем опроверг эту информацию (обновлено)

По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

"По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.

Также, согласно данным Генштаба ВСУ, в ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области захватчики начали поиски граждан с проукраинской позицией. Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины.

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Впоследствии в Генштабе ВСУ опровергли информацию о Новой Каховке.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы отходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", - сообщили в Генштабе.