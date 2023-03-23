Режим Путина не получит от Китая помощь, на которую надеялся, - ГУР
Китай будет заботиться о собственных интересах и не будет предоставлять российскому режиму военную помощь.
Такую уверенность выразил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Китай прежде всего будет больше помогать самому себе, и защищать собственные национальные интересы, как в экономической, так и в сфере безопасности. Говорить сегодня о прямой военной помощи со стороны Китая Российской Федерации, режиму Путина, мы не можем. Понятно, что у Украины есть свои национальные интересы, и мы хотели бы от ряда стран видеть более решительную политику в контексте осуждения российской агрессии, поддержания международного права и защиты устава ООН, но в целом думаю, что режим Путина не получит той помощи, на которую надеялся", - указал Юсов.
Напомним, Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 20 марта. В этот же день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что Россия с уважением относится к "мирному плану Китая" и что многие положения этого плана могут быть взяты за основу мирного урегулирования для Украины. Цзиньпин ответил, что Пекин и Москва имеют много одинаковых или схожих целей, и пригласил Путина в Китай.
При этом оба лидера утверждают, что их страны не вступали в военный союз.
СМИ ранее сообщали, что после визита в РФ Си Цзиньпин может впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провести виртуальную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Вечером 21 марта президент заявил, что пока у Украины нет подтверждения информации об этом разговоре.
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По словам Путина, надеяться на поставки вооружений из Китая в ближайшее время не стоит. Путин согласен с мнением экспертов при Совете Безопасности РФ, которые в курсе того как проходили и чем завершились переговоры, и предполагают, что Китай займёт выжидательную позицию до завершения контрнаступления ВСУ или до момента, когда будет понятно, чем анонсированное контрнаступление закончится.
Китай не хочет ассоциироваться с проигравшей стороной. Путин сказал руководству военного и силового блоков, что надо сделать всё возможное для того, чтобы во время наступления ВСУ удержать захваченные территории любой ценой, только в этом случае Китай может предоставить достаточное количество вооружений для наступления и обороны.
Видно было, что президент и сам глубоко озабочен такой перспективой и разочарован в китайских товарищах, назвав их «косоглазыми мудаками» и задал риторический вопрос «на х… вообще было прилетать?»
Единственное, чем приободрил президент военных, это тем, что Китай будет делиться разведданными, предоставит современные средства связи и поставит комплектующие для сборки беспилотных летательных аппаратов, но это утешение выглядело очень слабым в свете поставок Украине западных вооружений.
Руководство военного блока без особого энтузиазма отреагировало на такие перспективы, но пообещали стоять «до конца» на оккупированных территориях.
Если учесть, что практически все обещания руководства военного блока президенту с начала войны были просто набором слов и ничего не выполнялось, то становится понятен скепсис президента, который уже не в первый раз закрыл совещание словами: «как меня всё это уже зае..ало».
У Путина на данный момент остаётся один «аргумент», это угроза нанести ядерный удар, и он будет использовать его к месту и не к месту.
Чего стоит выпуск в эфир придворного юродивого Дмитрия Медведева с угрозами ядерного апокалипсиса.
Накануне сам Путин в общении с Медведевым глядя на загоревшую физиономию Дмитрия Анатольевича, спросил: «Кто п..здюку дерьмом морду намазал? Выглядит как у..бок.»
На, что Медведев парировал: «Так я всегда так выгляжу», чем вызвал смех у присутствующих и улыбку у Путина.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив думку, що війна РФ проти України «не так уже й довго триватиме». Про це він сказав в ефірі телемарафону в п'ятницю, https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-viyna-terminy/32060035.html констатує "Радіо Свобода".
«Уся ця війна не так уже й довго триватиме. Скоро це закінчиться», - сказав Буданов. Він також сказав, що, ймовірно, українська армія увійде на територію Криму до кінця весни 2023 року.