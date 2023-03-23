Режим Путина не получит от Китая помощь, на которую надеялся, - ГУР

Китай будет заботиться о собственных интересах и не будет предоставлять российскому режиму военную помощь.

Такую уверенность выразил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Китай прежде всего будет больше помогать самому себе, и защищать собственные национальные интересы, как в экономической, так и в сфере безопасности. Говорить сегодня о прямой военной помощи со стороны Китая Российской Федерации, режиму Путина, мы не можем. Понятно, что у Украины есть свои национальные интересы, и мы хотели бы от ряда стран видеть более решительную политику в контексте осуждения российской агрессии, поддержания международного права и защиты устава ООН, но в целом думаю, что режим Путина не получит той помощи, на которую надеялся", - указал Юсов.

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Напомним, Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 20 марта. В этот же день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что Россия с уважением относится к "мирному плану Китая" и что многие положения этого плана могут быть взяты за основу мирного урегулирования для Украины. Цзиньпин ответил, что Пекин и Москва имеют много одинаковых или схожих целей, и пригласил Путина в Китай.

При этом оба лидера утверждают, что их страны не вступали в военный союз.

СМИ ранее сообщали, что после визита в РФ Си Цзиньпин может впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провести виртуальную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Вечером 21 марта президент заявил, что пока у Украины нет подтверждения информации об этом разговоре.

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