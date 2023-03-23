Компенсации за разрушенное жилье в первую очередь получат многодетные семьи и военные

Очередь формируется автоматически, однако предпочтение будет отдаваться военнослужащим, многодетным семьям, лицам с инвалидностью и демобилизованным.

Об этом в интервью изданию Kyiv Post рассказала глава комитета по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

Рассмотрение заявок на получение компенсации за разрушенное или поврежденное в результате войны жилье будет происходить через цифровые инструменты, поэтому ни одна комиссия не сможет влиять на очередность заявок. Однако предпочтение отдается военнослужащим, многодетным семьям, лицам с инвалидностью и демобилизованным.

По словам Шуляк, механизм оценки стоимости разрушенного жилья еще нарабатывается, но главная цель - это дать возможность гражданину купить жилье по рыночной стоимости.

"Если ты гражданин Украины, и у тебя разрушено жилье, ты имеешь право получить компенсацию. Компенсация есть двух видов. Если у тебя уничтожена квартира, ты получишь жилищный сертификат, стоимость которого рассчитывается очень просто. Берется метраж квартиры, зафиксированный в правоустанавливающих документах и умножается на стоимость компенсации, которую определит правительство. Для каждого региона оно будет свое с учетом различных характеристик", - рассказала она.

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Жилищный сертификат можно будет использовать в любом населенном пункте, а не только там, где был разрушен дом.

По словам Шуляк, для владельцев частных домов - более широкий выбор. Они могут либо получить жилищный сертификат и обменять его на квартиру, либо получить целевые средства на приобретение строительных материалов или выполнение строительных работ, чтобы построить свой дом на том же земельном участке, где он был разрушен.

Как сообщалось, первые компенсации должны быть предоставлены в мае. Источником финансирования таких компенсаций станет Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. В этот фонд были направлены первые 17 млрд грн, арестованные средства дочерних банков "Сбербанка" и других российских банков, работавших в Украине.