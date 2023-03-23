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Компенсации за разрушенное жилье в первую очередь получат многодетные семьи и военные

шуляк

Очередь формируется автоматически, однако предпочтение будет отдаваться военнослужащим, многодетным семьям, лицам с инвалидностью и демобилизованным.

Об этом в интервью изданию Kyiv Post рассказала глава комитета по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

Рассмотрение заявок на получение компенсации за разрушенное или поврежденное в результате войны жилье будет происходить через цифровые инструменты, поэтому ни одна комиссия не сможет влиять на очередность заявок. Однако предпочтение отдается военнослужащим, многодетным семьям, лицам с инвалидностью и демобилизованным.

По словам Шуляк, механизм оценки стоимости разрушенного жилья еще нарабатывается, но главная цель - это дать возможность гражданину купить жилье по рыночной стоимости.

"Если ты гражданин Украины, и у тебя разрушено жилье, ты имеешь право получить компенсацию. Компенсация есть двух видов. Если у тебя уничтожена квартира, ты получишь жилищный сертификат, стоимость которого рассчитывается очень просто. Берется метраж квартиры, зафиксированный в правоустанавливающих документах и умножается на стоимость компенсации, которую определит правительство. Для каждого региона оно будет свое с учетом различных характеристик", - рассказала она.

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Жилищный сертификат можно будет использовать в любом населенном пункте, а не только там, где был разрушен дом.

По словам Шуляк, для владельцев частных домов - более широкий выбор. Они могут либо получить жилищный сертификат и обменять его на квартиру, либо получить целевые средства на приобретение строительных материалов или выполнение строительных работ, чтобы построить свой дом на том же земельном участке, где он был разрушен.

Как сообщалось, первые компенсации должны быть предоставлены в мае. Источником финансирования таких компенсаций станет Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. В этот фонд были направлены первые 17 млрд грн, арестованные средства дочерних банков "Сбербанка" и других российских банков, работавших в Украине.

Автор: 

компенсации (479) Шуляк Елена (86) восстановление (210)


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Топ комментарии
+7
Ну да,это же дома не депутатов,а простых не виновных украинцев,можно и тут поиздеваться над ними. Сложно, поставить фиксированную цену допустим по 1 тысячи баксов за м2 ? А у кого деньги сгорели,накопления все ,тому ЩО 2500 в зубы и на ребёнка 3000 грн,а депутататам миллионы+ конверты с долЯрами? Вот скажите для чего мы избираем законотварей,чтоб они издевались над людьми? Если уже бухтят о компенсациях,значит всё что происходило это обычный сговор по выдавливанию людей из бывшей их земли. Зеленский ОБОЖАЮ тебя ,красава так развести миллионы граждан нужно уметь.
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23.03.2023 19:29
+3
А люди похилого віку, які ледь виживають ???
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23.03.2023 19:20
+3
знову ця пі...да рижа вилізла???
з якого розрахунку буде братися виплата???
ми ж йдемо в європу
штрафи європейські
а чи не будуть підрахунки сссровські???
бо кажуть вже десь видали,
аж по 73 тисячі грн
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23.03.2023 19:38
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Правила форума Совет форумчан
А люди похилого віку, які ледь виживають ???
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23.03.2023 19:20 Ответить
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23.03.2023 19:24 Ответить
А Бабуськам??? По відео які викладали, то там Діди та Бабусі поранені. То ото шо їм?
Хоча цеж слуги народу, там станеться
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23.03.2023 19:25 Ответить
Це я про Запоріжжя
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23.03.2023 19:26 Ответить
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23.03.2023 19:36 Ответить
Це Бабуськам бородата? ото їм хєра
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23.03.2023 19:44 Ответить
Вже зрозуміло, хто освоїть цей бюджет
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23.03.2023 19:27 Ответить
Ну да,это же дома не депутатов,а простых не виновных украинцев,можно и тут поиздеваться над ними. Сложно, поставить фиксированную цену допустим по 1 тысячи баксов за м2 ? А у кого деньги сгорели,накопления все ,тому ЩО 2500 в зубы и на ребёнка 3000 грн,а депутататам миллионы+ конверты с долЯрами? Вот скажите для чего мы избираем законотварей,чтоб они издевались над людьми? Если уже бухтят о компенсациях,значит всё что происходило это обычный сговор по выдавливанию людей из бывшей их земли. Зеленский ОБОЖАЮ тебя ,красава так развести миллионы граждан нужно уметь.
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23.03.2023 19:29 Ответить
знову ця пі...да рижа вилізла???
з якого розрахунку буде братися виплата???
ми ж йдемо в європу
штрафи європейські
а чи не будуть підрахунки сссровські???
бо кажуть вже десь видали,
аж по 73 тисячі грн
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23.03.2023 19:38 Ответить
В Покровске выдали,Донецкая область.Районный центр между прочим..Хер что за эти деньги купишь..По 78 тыс дали примерно за квартиру,уроды епані
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23.03.2023 22:28 Ответить
третина від зарплати нардепідера...
бо від доходу буде 0,1%
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23.03.2023 22:44 Ответить
почалося.....
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23.03.2023 19:42 Ответить
«Деточка», а ти взагалі читала той «Закон»?!

» Все дуже просто» ?

Та невже!?

Чому держава не « компенсує» житло напряму кожному громадянину « грошима»?

Чому Держава створила Посередника, якій буде « оперувати» житловими сертііікатами?

Навіщо створювати цілий клас спекулянтів «інвесторів», які будуть « будувати , продавати та маніпулювати», як це було з сертііікатами в 90х роках?

Шквал скарг та судебних позивов ще попереду.

А ти про «чергу»….

Черга це ніщо у порівнянні з проблемами, закладенними у «Законі».
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23.03.2023 19:48 Ответить
Зелені тварі переплюнули навіть Януковоща.
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23.03.2023 19:58 Ответить
"Розгляд заявок на отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене внаслідок війни житло відбуватиметься через цифрові інструменти, тому жодна комісія не зможе впливати на черговість заявок. Проте перевага надаватиметься військовослужбовцям, багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю та демобілізованим."
Протиріче сама собі. Готується підгрунтя для зловживань. Для звичайних людей - вічна черга.
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23.03.2023 20:04 Ответить
такая же бодяга будет как и с дровами..........................................................бла и бла ****............................................................................................................................
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23.03.2023 21:04 Ответить
 
 