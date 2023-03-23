Европейский совет поддержал ограничение цен на нефть из РФ и ужесточение санкций
Лидеры государств-членов Европейского Союза в четверг согласились продолжать санкционное давление на Россию, в частности путем ограничения цен на нефть, чтобы наказать ее за полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом говорится в выводах саммита ЕС по Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда".
Как отмечается в документе, Европейский Союз поддерживает дальнейшее сохранение и усиление коллективного давления на Россию, в частности с помощью возможных дальнейших ограничительных мер, а также продолжению работы над ограничением цены на нефть вместе с партнерами.
"Европейский Совет подчеркивает важность и неотложность активизации усилий для обеспечения эффективной имплементации санкций на европейском и национальном уровнях и твердо обязуется эффективно предотвращать и противодействовать их обходу в третьих странах и со стороны третьих стран", - подчеркнули лидеры ЕС.
Кроме того, Европейский совет предлагает Совету ЕС и Европейской комиссии усилить необходимые инструменты правоприменения и разработать вместе с государствами-членами полностью скоординированный подход с этой целью.
"Европейский Союз усилит свою работу с партнерами с целью противодействия ложным российским нарративам и дезинформации о войне", - отмечается в выводах.
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Про це йдеться в резолюції, оприлюдненій на сайті Європейської ради.
"Європейська рада підтверджує рішуче засудження російської агресивної війни проти України, яка є демонстративним порушенням Хартії ООН, та наголошує на непохитній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, як і невід'ємне право на самооборону проти російської агресії", - йдеться у документі.
Європейські лідери також привітали положення Резолюції ГА ООН "Про принципи Хартії ООН для досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні", яка була ухвалена за широкої підтримки міжнародного співтовариства.
Вони підтвердили підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського і висловили готовність продовжувати працювати разом з Україною над реалізацією цього плану з 10-ти пунктів.
"Росія має зупинити агресію і негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили та прихильників з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується у резолюції.