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Новости Санкции против России
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Европейский совет поддержал ограничение цен на нефть из РФ и ужесточение санкций

нефть

Лидеры государств-членов Европейского Союза в четверг согласились продолжать санкционное давление на Россию, в частности путем ограничения цен на нефть, чтобы наказать ее за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС по Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда".

Как отмечается в документе, Европейский Союз поддерживает дальнейшее сохранение и усиление коллективного давления на Россию, в частности с помощью возможных дальнейших ограничительных мер, а также продолжению работы над ограничением цены на нефть вместе с партнерами.

"Европейский Совет подчеркивает важность и неотложность активизации усилий для обеспечения эффективной имплементации санкций на европейском и национальном уровнях и твердо обязуется эффективно предотвращать и противодействовать их обходу в третьих странах и со стороны третьих стран", - подчеркнули лидеры ЕС.

Кроме того, Европейский совет предлагает Совету ЕС и Европейской комиссии усилить необходимые инструменты правоприменения и разработать вместе с государствами-членами полностью скоординированный подход с этой целью.

"Европейский Союз усилит свою работу с партнерами с целью противодействия ложным российским нарративам и дезинформации о войне", - отмечается в выводах.

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Это твое величие только курам на смех!! РОССИЯНЕ БЕГУТ ИЗ РОССИИ, ТЫ ВСЕ ПРО***Л!!

https://youtu.be/JeY68aM8yQI
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23.03.2023 19:37 Ответить
Восемь лет рассказывают о санкциях и давлениях на московию . И вот тут возникает вопрос,ну как задавили,кацапы фининансировать войну перестали? Всё ещё чуть чуть десяток годов и настанет коллапс? А эмбарго на всё незЯ ,бо Путин нападёт? Да? Не по человечески так с кацапами, а дома сносить украинцам по человечески,а детей делать сиротами по человечески?
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23.03.2023 19:37 Ответить
Русню как племя ********* нужно стереть с лица земли или отгородить колючей проволкой что б эта тварь не могла никуда кроме Сибири ездить
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23.03.2023 19:48 Ответить
я вообще про эмбарго писал ,а не о санкциях от которых толка ноль. Я в отличии от вас, у кацапов язык отбираю ,а не отдаю его задарма, как территории.
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23.03.2023 20:06 Ответить
https://prm.ua/lidery-yes-ukhvalyly-rezoliutsiiu-z-pidtrymkoiu-ukrainskoi-formuly-myru/ Лідери Європейського Союзу, які зустрічаються сьогодні у Брюсселі у форматі Європейської ради, ухвалили резолюцію по Україні, в якій висловили непохитну підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, та закликали Росію негайно і безумовно вивести війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів .
Про це йдеться в резолюції, оприлюдненій на сайті Європейської ради.
"Європейська рада підтверджує рішуче засудження російської агресивної війни проти України, яка є демонстративним порушенням Хартії ООН, та наголошує на непохитній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, як і невід'ємне право на самооборону проти російської агресії", - йдеться у документі.
Європейські лідери також привітали положення Резолюції ГА ООН "Про принципи Хартії ООН для досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні", яка була ухвалена за широкої підтримки міжнародного співтовариства.
Вони підтвердили підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського і висловили готовність продовжувати працювати разом з Україною над реалізацією цього плану з 10-ти пунктів.
"Росія має зупинити агресію і негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили та прихильників з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується у резолюції.
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23.03.2023 20:27 Ответить
 
 