Воин с Закарпатья Владислав Киш погиб во время боев на востоке Украины
На передовой погиб Владислав Киш – воин из села Сасово Королевской громады Береговского района Закарпатской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Королевской громады.
"С глубокой грустью сообщаем, что во время ведения боев на востоке страны в войне с российскими оккупантами, погиб житель Королевской громады (села Сасово) – КИШ Владислав Васильевич!"
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего воина.
О дате и времени встречи Героя и прощания будет дополнительно сообщено", - указали в громаде.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль