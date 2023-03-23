Теперь без улицы и площади Льва Толстого и проспекта Юрия Гагарина: в Киеве переименовали еще 16 объектов
Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В частности, новые названия получили:
- улица Льва Толстого - улица Гетьмана Павла Скоропадского
- площадь Льва Толстого - площадь Украинских Героев
- бульвар Перова - проспект Воскресенский
- проспект Освободителей – проспект Георгия Нарбута
- проспект Юрия Гагарина - проспект Леонида Каденюка
- улица Марины Цветаевой - улица Александры Экстер
- улица Суздальская – улица Олексы Горняка.
Всего в столице уже переименовали 288 городских объектов", - рассказал Кличко.
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+21 Панас Стець #551129
показать весь комментарий23.03.2023 21:33
+20 Юрко Янгол #551045
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+9 Юрко Янгол #551045
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це дійшла черга до дорадянського руського міру, за новим Законом.
вже ниєш що в 2014 не перейменували Товстого, Пушкіна і Гагаріна? Це дуже б допомогло в 2014-2015. До речі, я б подивився на твоє ниття 9 років тому.
Всьому свій час. А знають як краще лише ті, хто нічого не робить, і то постфактум.
Але у мерії мабуть не читають як результати опросів, так і історію міста. Хоча гуглом би поцікавились історичними назвами вулиць, які навмання перейменовують на свій розсуд.
Ніхто не зобов'язаний поновлювати саме історичні назви об'єктів, це лише один з факторів при виборі.
Я наприклад спеціально почитав хто такий Караваєв, і вважаю що на сьогодні це завеликі об'єкти щоб носити його ім'я. Можливо запропонуйте для меншої вулиці в районі Університету чи клініки яку він відкривав. Там маса є госпітальних лабораторних і навіть тверських тупіків.
Второй срок уже подходит к концу.
Я так понимаю, что киевляне будут и в третий раз за него голосовать?
По поводу переименования, то я догадываюсь, кому именно пришло в голову переименовать проспект Маяковского в Калину Красную. Столько погибших героев... и Калина Красная.
Хотелось бы услышать конкретику, что полезного Киеву принес Кличко!
Лично я вижу, что Кличко обдирает киевлян в 3 раза. Изначальный проект после его завершения в цене вырастает минимум в 3 раза! А с метро на Виноградарь, так тут вообще чистая коррупция.
Отдать сразу всю сумму строителям, а потом удивляться куда делись деньги и почему ничего не построили, так нормальный Хозяин поступает?
Ты в доле что ли?
4 станции строится с твоих слов! Они строятся с 2016 года! И не 4, а всего 2! Это станция у Квазара и около Варшавского.
Их не будет. Потому что Кличко сразу отдал 100% средств и они сразу ушли в офшоры.
Вах, какой наивный мер попался. Кто бы мог подумать?
Я могу дать ссылки, как Кличко обещал построить метро на Троещину, Львовскую Браму...
Короче, мое отношение к Кличко построено на его обмане избирателей, а твои аргументы тоже, что делает их ничтожными.
Станции уже возобновили строить.
Не бреши, часть денег возвращали как неиспользованные. И это их проблемы куда ушли деньги, значит будут банкротить. Имущества у Метростроя на миллиарды.
Метро на Троещину строится. На мосту уже оборудовано место для 3 станций
Кличко при всем противодействии зебилья сделал намного больше любого другого мэра. Да не переживай ты так, назначат Верещук опять на контрабанду. Как только отсидит лет 15, конечно
А ты так и не назвал ни одного достижения Кличко на посту мера, принижая при этом всех остальных, которые сделали на много больше для Киева, по моему мнению.
Метро строится. ))) Я жил на Трое лет 30, сейчас на Варшавском и каждый день вижу, выгуливая собаку, как нифига не строится!
Хочешь убедиться? Приглашаю тебя лично завтра встретиться на пересечении Порика и Правды у БП. Я тебя лично проведу по всем местам якобы строительства метро на Виноградаре.
Понятны твои крики. Бабки то вложены