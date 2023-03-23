Теперь без улицы и площади Льва Толстого и проспекта Юрия Гагарина: в Киеве переименовали еще 16 объектов

Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, новые названия получили:

- улица Льва Толстого - улица Гетьмана Павла Скоропадского

- площадь Льва Толстого - площадь Украинских Героев

- бульвар Перова - проспект Воскресенский

- проспект Освободителей – проспект Георгия Нарбута

- проспект Юрия Гагарина - проспект Леонида Каденюка

- улица Марины Цветаевой - улица Александры Экстер

- улица Суздальская – улица Олексы Горняка.

Всего в столице уже переименовали 288 городских объектов", - рассказал Кличко.

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