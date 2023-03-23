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Теперь без улицы и площади Льва Толстого и проспекта Юрия Гагарина: в Киеве переименовали еще 16 объектов

київ,толстого,льва

Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, новые названия получили:

- улица Льва Толстого - улица Гетьмана Павла Скоропадского
- площадь Льва Толстого - площадь Украинских Героев
- бульвар Перова - проспект Воскресенский
- проспект Освободителей – проспект Георгия Нарбута
- проспект Юрия Гагарина - проспект Леонида Каденюка
- улица Марины Цветаевой - улица Александры Экстер
- улица Суздальская – улица Олексы Горняка.

Всего в столице уже переименовали 288 городских объектов", - рассказал Кличко.

Читайте также: Без Тургеневской и Герцена: в Киеве переименовали еще несколько улиц

Автор: 

Киев (25481) Кличко Виталий (4636) переименования (739)


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Топ комментарии
+21
Гарні перейменування, підтримую!
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23.03.2023 21:33
+20
Яке відношення мав Лєв Толстой до України взагалі і Києва зокрема щоб в нас тут бути і площа Льва Толстого, і вулиц Льва Толстого і станція метро Льва Толстого ? Чи не занадто ?
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23.03.2023 21:40
+9
А в честь Толстого який жодного разу не був ні в Києві, ні в Україні є якийсь привід називати в одному місті площу, вулицю і станцію метро ? Спочатку з'являються російські поети і письменники, а через деякий час за ними вже сунуть російські танки.
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23.03.2023 22:28
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Гарні перейменування, підтримую!
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23.03.2023 21:33 Ответить
але ж повітрофлотський в Євросоюзівський не перейменували! Слуги уродів домовились з кличковцями і заблокували!
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23.03.2023 21:35 Ответить
Євросоюзівський, звучить, як совкодрочерний... у нас ще багато гетьманів не увіковічених, князів, українських героїв, письменників, композиторів, діячів культури...
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23.03.2023 23:10 Ответить
Яке відношення мав Лєв Толстой до України взагалі і Києва зокрема щоб в нас тут бути і площа Льва Толстого, і вулиц Льва Толстого і станція метро Льва Толстого ? Чи не занадто ?
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23.03.2023 21:40 Ответить
виликая русссская культура ...нипафтаримая русссская душа...а вообще толстой был обычным врунишкой
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23.03.2023 21:48 Ответить
Скоропадський до України має пряме відношення. Він і весь його рід.
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23.03.2023 22:09 Ответить
Хай на це питання відповідають його біографи і історики, головне що він на відміну від Толстого і Пушкіна українська історична постать, а його рід пов'язаний з українською історією.
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23.03.2023 22:20 Ответить
А в честь Толстого який жодного разу не був ні в Києві, ні в Україні є якийсь привід називати в одному місті площу, вулицю і станцію метро ? Спочатку з'являються російські поети і письменники, а через деякий час за ними вже сунуть російські танки.
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23.03.2023 22:28 Ответить
а толку из них под бахмутом,только мешать будут
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23.03.2023 21:40 Ответить
ну так ти ж 73/43%зебіл, і просунув у владу на Банкову і Грушевського тих мажорів... Звільняй! Чи, може, забув, як ти отут обіцяв "снесьом"?
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23.03.2023 21:40 Ответить
щоб тобі очко розірвало підар ти мокрожопий
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23.03.2023 22:09 Ответить
В цьому перейменуванні найкраще - увіковічнення пам'яті про Гетьмана Скоропадського. От, якби йому дали хоч половину часу, відведеного Петру Порошенку - можливо, ще в 1918-му Україна звільнилась би з колоніального ярма...
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23.03.2023 21:38 Ответить
Навпаки. Скоропадський в середині листопада 1918 року проголосив федерацію з білогвардійською Росією.
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23.03.2023 21:46 Ответить
ти бухав з 15-го року?
відкрий перелік докомунізованих топонімів в Києві
це дійшла черга до дорадянського руського міру, за новим Законом.
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23.03.2023 21:44 Ответить
ти зовсім ******** на зраді. не буду тобі заважати.
вже ниєш що в 2014 не перейменували Товстого, Пушкіна і Гагаріна? Це дуже б допомогло в 2014-2015. До речі, я б подивився на твоє ниття 9 років тому.

Всьому свій час. А знають як краще лише ті, хто нічого не робить, і то постфактум.
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23.03.2023 22:07 Ответить
за што вы миня так нилюбите???!!!
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23.03.2023 21:44 Ответить
Бо звязду вялічія паймалі тваі патомкі.
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23.03.2023 21:59 Ответить
потому что ты был алкоголик и ****** и ****** мировое сообщество, спустившись на парашуте а не в спускательном аппарате
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24.03.2023 00:40 Ответить
алкоголик и ****** это лучше чем трезвенник и импотент...насчёт парашюта да,было,но то вина С.П.Королёва (украинец кстати)...это он меня наверх запульнул.
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24.03.2023 05:52 Ответить
Краще б повертали давнім київським вулицям історичні назви: наприклад вулиця й площа Льва Толстого до 1920 року носили назви на честь видатного хірурга, професора Київського університета, почесного грамадянина міста Києва - Володимира Караваєва…
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23.03.2023 22:04 Ответить
вибір нових назв - це справа громад, і на цей вибір Ви можете реально впливати якщо захочете
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23.03.2023 22:10 Ответить
Справді???
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23.03.2023 22:18 Ответить
Коли було голосування про назви ціх вулиць - я й написав про ці назви для вулиці й площі Льва Толстого - повернути їх назви до 1920 року - на честь Володимира Караваєва.
Але у мерії мабуть не читають як результати опросів, так і історію міста. Хоча гуглом би поцікавились історичними назвами вулиць, які навмання перейменовують на свій розсуд.
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23.03.2023 23:01 Ответить
це Ваша думка. Мерія не зобов'язана догодити кожному, вулиць не вистачить.
Ніхто не зобов'язаний поновлювати саме історичні назви об'єктів, це лише один з факторів при виборі.
Я наприклад спеціально почитав хто такий Караваєв, і вважаю що на сьогодні це завеликі об'єкти щоб носити його ім'я. Можливо запропонуйте для меншої вулиці в районі Університету чи клініки яку він відкривав. Там маса є госпітальних лабораторних і навіть тверських тупіків.
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24.03.2023 15:03 Ответить
Краще тим вулицям, що були перейменовані у радянськи чиси - повертати їх добрі історичні назви. А по принципу "хто більш достійний для назви вулиці" - це для нових вулиць та для вулиць, що не мали пристойної назви раніш.
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24.03.2023 15:45 Ответить
Чудово
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23.03.2023 22:20 Ответить
Що занадто, те не здраве! Кому завадив Гагарін? Він - перший космонавт Землі незалежно від країни чи національності. І взагалі, нетреба вулицям давти назви пов'язані з діячами **********, хіба що з історичними особами. Я, наприклад, дуже поважаю Маккейна, але хто про нього згадає років чарез 30? Є персоналії, яких будуть згадувати і через сторіччя, наприклад, Амосов, Пирогов, можливо Патон, той же Гагарін.
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23.03.2023 22:20 Ответить
Тю, я думаю Гитлера и через тысячелетие будут помнить. Хочешь зигануть? Почему у нас нет улицы первого ступившего на Луну Армстронга?
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23.03.2023 23:19 Ответить
Дурак? Название улицы чьим-то именем - проявление уважения достойному человеку. И Армстронг вполне заслуживает памяти. Другое дело, что лично ты, судя по всему, продукт советской системы и Армстронг для тебя представитель вражеского буржуинства и вызывает отторжение. Но вполне логично, что в Киеве нет улицы Армстронга, т.к. к городу или Украине он никакого отношения не имеет. Так же как и вполне достойные люди вроде Шекспира, Бетховена, Лобачевского, Коперника или Рембранта.
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23.03.2023 23:40 Ответить
Олень, я и пишу, что для тебя, совка тупого, Гарарин это идол, а для меня он в истории человечества сделал ровно столько же, сколько Армстронг. Гагарин тоже к Украине никакого отношения не имеет. Проспись.
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23.03.2023 23:43 Ответить
може ще іменем Бєлки і Стрєлки назвати, бо то, ніби, перші собаки, що космос полетіли, Гагарін така з сама піддослідна мавпочка, а не перша людина.
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24.03.2023 07:17 Ответить
Розумні люди кажуть що це буде вже друга вулиця Скоропадського в Києві
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23.03.2023 22:32 Ответить
Точно, вже є вулиця Павла Скоропадського біля Бесарабського ринку. Олухи у мерії - ні щоб певернути вулиці Льва Толстого історичну назву - "Караваєвська" - на честь знаменитого хірурга, професора, почесного грамадянина міста.
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23.03.2023 23:13 Ответить
Хватит и Караваевых дач. Ее просто продлили. Я не думаю, что у нас именем гетьмана должна быть названа улица длиной в 100 метров.
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23.03.2023 23:25 Ответить
"Продлили" - по форме буквой "Z"? "Откусив" кусок Большой Васильковской? Теперь часть улицы до Крещатика будет иметь отдельное название?
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24.03.2023 15:59 Ответить
Судя по всему аппендиксу дадут новое название.
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24.03.2023 18:55 Ответить
Берут пример с московии - всё делать через ж
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24.03.2023 20:20 Ответить
Олень, это и есть эта улица. Просто ее продлили. За...бали эти эксперты "киевляне".
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23.03.2023 23:22 Ответить
Кличко, единственный мер Киева, который не построил ни одной станции метро.
Второй срок уже подходит к концу.
Я так понимаю, что киевляне будут и в третий раз за него голосовать?
По поводу переименования, то я догадываюсь, кому именно пришло в голову переименовать проспект Маяковского в Калину Красную. Столько погибших героев... и Калина Красная.
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23.03.2023 22:35 Ответить
Кличко сделал намного больше всех предыдущих меров. И конечно мы за него будем голосовать, а ты голосуй за таких как Попов, который снег убрать не мог по полгода.
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23.03.2023 23:44 Ответить
Намного больше всех предыдущих меров это что именно? Велодорожки что ли?
Хотелось бы услышать конкретику, что полезного Киеву принес Кличко!
Лично я вижу, что Кличко обдирает киевлян в 3 раза. Изначальный проект после его завершения в цене вырастает минимум в 3 раза! А с метро на Виноградарь, так тут вообще чистая коррупция.
Отдать сразу всю сумму строителям, а потом удивляться куда делись деньги и почему ничего не построили, так нормальный Хозяин поступает?
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24.03.2023 14:31 Ответить
Конкретика - это 4 станции метро строится, мостов куча, реконструкция огромного количества дорог и главное тротуаров, которые не чинили лет 15-20 многие. Так что лично ты идешь далеко, без тебя разберемся. По поводу строительства метро все просто, это зебилы палки в колеса ставили, а Киевметрострой больше никогда не получил подрядов в Киеве. Это их выбор.
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24.03.2023 18:52 Ответить
А чего ты боишься, что я влезу и без меня разберетесь? Порядочные люди не боятся контроля!
Ты в доле что ли?
4 станции строится с твоих слов! Они строятся с 2016 года! И не 4, а всего 2! Это станция у Квазара и около Варшавского.
Их не будет. Потому что Кличко сразу отдал 100% средств и они сразу ушли в офшоры.
Вах, какой наивный мер попался. Кто бы мог подумать?
Я могу дать ссылки, как Кличко обещал построить метро на Троещину, Львовскую Браму...
Короче, мое отношение к Кличко построено на его обмане избирателей, а твои аргументы тоже, что делает их ничтожными.
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24.03.2023 22:16 Ответить
Ты не киевлянин и за мэра нашего не голосуешь, а у себя в мух...ске можешь любого рыга поддержать
Станции уже возобновили строить.
Не бреши, часть денег возвращали как неиспользованные. И это их проблемы куда ушли деньги, значит будут банкротить. Имущества у Метростроя на миллиарды.
Метро на Троещину строится. На мосту уже оборудовано место для 3 станций
Кличко при всем противодействии зебилья сделал намного больше любого другого мэра. Да не переживай ты так, назначат Верещук опять на контрабанду. Как только отсидит лет 15, конечно
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24.03.2023 23:37 Ответить
Я киевлянин и за Кличко естественно не проголосую, бо маю розум.
А ты так и не назвал ни одного достижения Кличко на посту мера, принижая при этом всех остальных, которые сделали на много больше для Киева, по моему мнению.
Метро строится. ))) Я жил на Трое лет 30, сейчас на Варшавском и каждый день вижу, выгуливая собаку, как нифига не строится!
Хочешь убедиться? Приглашаю тебя лично завтра встретиться на пересечении Порика и Правды у БП. Я тебя лично проведу по всем местам якобы строительства метро на Виноградаре.
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25.03.2023 00:16 Ответить
Вот ты и спалился "киевлянин". Там где строят последние два года не видно с Варшавки Я там бываю у родаков раз в неделю, не пыхти, юродивый
Понятны твои крики. Бабки то вложены
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25.03.2023 00:56 Ответить
Много текста. Придешь, или слился?
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25.03.2023 01:33 Ответить
Место стройки метро, где ведутся работы в последнее время с Варшавки не видать. Тебе ж написали, как на самом деле, "киевлянин".
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25.03.2023 02:03 Ответить
ГАГАРИНА НА КАДЕНЮКА ИДЕАЛЬНОЕ ПЕРЕИМЕННОВАНИЕ !!! А ВОТ ДЛЯ ЛЕВОГО БЕРЕГА НАРБУТ ЭТО ЗРЯ !)
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23.03.2023 22:35 Ответить
Толстой був славний малий. Перебуваючи на військовій службі грав у карти еженощно. А коли батьки відмовились оплачувати картярській борг, змушений був звільнитись. І він вдарився в графоманство. А карти любив усе життя.
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23.03.2023 22:43 Ответить
Вы конечно. А еще у вас щи, в который хоть х... полощи
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23.03.2023 23:45 Ответить
Ти, кацапе, чемпіон з тупості, бо за десятки років не здатен навіть опанувати державну.
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24.03.2023 02:02 Ответить
так то ж кацап, у нього хрюзге державна
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24.03.2023 07:52 Ответить
Добре, але ще треба перейменувати назви метро тостого і дружби народів!
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23.03.2023 23:08 Ответить
проспект Визволителів можна було залишити, бо є ще наші визволителі.
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23.03.2023 23:19 Ответить
Ну я могу понять, почему в киеве были улицы толстова или гагарина, но откуда нахер появилась там суздальская?!
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23.03.2023 23:22 Ответить
Як на мій поглад, найкращими назвами були б ті, що пов'язані з розташуванням значних об'єктів чи історичними назвами. Наприклад, Костьольна, Михайлівська, Ботанічна. Универсітетська, Метрологічна, Поштова, Контрактова, Арсенальна, тощо. Географічними: Вишгородська, Одеська, Европейська, Волинська... Так, дуже добре увіковічнити пам'ять про визначних вчених чи митців, особливо пов'язаних з містом,: Леонтовича, Амосова, Патона (Патонів), Глушкова, Солов'яненко. Але називати вулиці ім'ям людей, навіть Героїв Україні, яких мало хто згадає через 20-30 років, або взагалі невідомим більшості (хоча й взагалі цілком гідними, наприклад, Амундс, Нещинський, генерал Воробьйов...) я вважаю неправильним.
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23.03.2023 23:25 Ответить
"Героїв Україні, яких мало хто згадає через 20-30 років" - просто сіді на бутилкє ровно, *******!
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24.03.2023 00:53 Ответить
Так, що таке. Не покидає хвороба?
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24.03.2023 05:51 Ответить
А Гагарина то почему?
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24.03.2023 01:50 Ответить
Що, тунгусе, скріпи тріснули?
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24.03.2023 02:04 Ответить
Правильно все робиться! Висунуться з танка рашистські закупанти, і спитають, а де тут у вас бульвар Перова, а щирі Кияни, руки в сторони розведуть і скажуть, звідки я знаю!?
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24.03.2023 05:46 Ответить
Значить "зе-няні" не проти?
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24.03.2023 08:09 Ответить
 
 