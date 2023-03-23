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Новости Война
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Президент МОК Бах продолжает оправдывать потенциальное участие россиян и белорусов в Олимпиаде: "Мы должны быть политически нейтральными"

томас,бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах уговаривает чиновников разделять спорт и политику, таким образом, защищая сомнительное право российских и белорусских спортсменов участвовать в Играх в Париже 2024 года.

Об этом говорится в материале CNN, передает Цензор.НЕТ.

Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики. Тогда спорт не может передать свою объединяющую силу. Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что миром руководит политика. Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в наших соображениях. Но мы не должны совершать ошибку, поднося себя к арбитрам политических споров, потому что политическая власть нас раздавит", - сказал Бах в немецком Эссене.

Он убеждал, что Украина хочет, и это прямая цитата, полной изоляции всех россиян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сделаю все, что в моих силах, чтобы россиян и белорусов не было на Олимпиаде-2024, - мэр Парижа Идальго

"Для нас это дилемма и совершенно новая ситуация. Если мы исключим спортсменов по политическим причинам, мы столкнемся с упадком международной спортивной системы. Мы сочувствуем, страдаем и понимаем украинский народ и спортсменов. С другой стороны, мы как глобальная организация несем ответственность за права человека и Олимпийскую хартию", – добавил Бах.

Напомним, Украина призывает партнеров бойкотировать Олимпиаду-2024, если на нее допустят спортсменов из России и Беларуси. В частности, это подчеркивает президент Владимир Зеленский.

В январе МОК наметил многоэтапный план для российских и белорусских спортсменов для участия в предстоящих летних Играх 2024 года в Париже и зимних Играх 2026 года в Милане. Его подвергли критике США, Канада и большинство европейских стран.

Впоследствии более 30 других стран-"единомышленников" поддержали предложенный запрет российским и белорусским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях.

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Автор: 

МОК (178) Олимпиада (1136) Бах Томас (12)


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Топ комментарии
+41
Тут не политика, тут война и военные преступления.
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23.03.2023 21:53
+25
Продажний поц!
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23.03.2023 21:54
+18
Мерзота. Корумпована мерзота.
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23.03.2023 22:02
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Тут не политика, тут война и военные преступления.
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23.03.2023 21:53 Ответить
Политика это одно. Преднамеренное убийство людей сотнями тысяч - это совсем другое.

по такой логике, если кто спортсмен, но сидит в тюрьме, то его надо выпустить - поиграть на олимпиаде - он же аполитичен .
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23.03.2023 22:07 Ответить
Продажний поц!
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23.03.2023 21:54 Ответить
звісно...давай Бах приїзджай в Бахмут і розповіси це там...
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23.03.2023 21:56 Ответить
Лицемірно підміняє війну "палітікай".
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23.03.2023 21:56 Ответить
"..Та отримувати політично нейтральне бабло, яке нейтрально не смердить." - додав він.
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23.03.2023 21:56 Ответить
****.
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23.03.2023 21:56 Ответить
ВЫРОДКИ - МРАЗИ ВСЕ ,КТО НАЗЫВАЕТ ,КРОВАВЫЙ РАШИСТСКИЙ ТЕРРОР ,УКРАИНЫ И ЕЕ МИРНЫХ ГРАЖДАН - ПОЛИТИКОЙ
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24.03.2023 07:55 Ответить
Пусть кто-нибудь придёт к нему домой и вбет его жену, а он пусть останется политически нейтральным.
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23.03.2023 21:57 Ответить
Якщо бербока зробити фінансово нейтральним, то він одразу зацікавиться політикою
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23.03.2023 21:58 Ответить
Дядя Томас ти дурак-і це не запитання...
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23.03.2023 22:00 Ответить
Це не політика довбодятел ти корумпований,це тероризм та геноцид,криваві гроші брати у кацапиів не соромно,СКОТИНЯКА?
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23.03.2023 22:01 Ответить
Все дійде до того, що він просто *********** і втратить посаду. Західні лідери закусилися, щоб по повній наказати і ізолювати той ху йло стан.
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23.03.2023 22:02 Ответить
Мерзота. Корумпована мерзота.
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23.03.2023 22:02 Ответить
Кренделя , якому вперше збрело в голову заявити що - спорт внє палітікі , треба повісити за крашанки .. . Знаю мільйон прикладів того як спорт впливав на політику , і жодного - коли спорт був поза політикою .
До речі , там наш васяня лома знову висрався в інстаграмі . Гнида . Кацапня йому в коментарях влаштувала мало не овації .
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23.03.2023 22:04 Ответить
В свій час був "зачеплений" фсб. Ну так й@баний ти придурок.. .Йди у відставку. Ні..Буде відробляти. Видно гарно зашкварився.
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23.03.2023 22:04 Ответить
Казли, яка може бути політика з фашистами - терористами? Цих виродків тільки бабло цікавить.
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23.03.2023 22:06 Ответить
А можно этого баха переселить, ну хотя бы в Краматорск? Не на долго. Месяца на три. Думаю, хозяева одной из пустующих квартир были бы не против, если бы такой интеллигентный господин присмотрел бы за их квартиркой.
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23.03.2023 22:07 Ответить
Дядько хоче Новічка… Насипте йому пригоршню.
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23.03.2023 22:08 Ответить
predstavnyku krainy- agresora ta vbyvzi moskovii ne majut´ prava navit´znahodytysja poru4 iz normal´nymy zivilizovznymy ljudmy, bo usi vony- ze mini- hujlo 👺
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23.03.2023 22:08 Ответить
Чекаю на команду Талібан - мабуть, круті спортсмени.
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23.03.2023 22:11 Ответить
тобто іділ, аль-каїді теж можна виступати? внє палітікі? гнида продажна смердюча пика
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23.03.2023 22:13 Ответить
Впертіст-перша ознака тупості.
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23.03.2023 22:14 Ответить
Добре, що такий бах не очолював Олімпійський комітет у 1940 та 1944 рр. Бо за його головування ці ігри були б обов'язково проведені із запрошенням "спортсменів" з Німеччини, Італії, Японії, Туреччини...
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23.03.2023 22:14 Ответить
цікаво як що завтра у його будинок прилитить ракета і вб'є його родину! він теж буде рахувати це політикою?
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23.03.2023 22:14 Ответить
Знаєте, якби він закликав допустити до Олімпіади москалів, які відкрито виступили із осудом війни і загарбницьких дій свого режиму, я б ще якось віддалено зрозумів... Але він ж навіть цього не пропонує!
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23.03.2023 22:18 Ответить
***** Баху бахнув пару лямів а Ви терпіть
а бойкот не пробували???
хай Бах судить вату, бульбонів китайців та ПАР
всі медалі поїдуть в піднебесну
маячня це все, так як європа не може впоратись з Орбаном...
возня та маячня
хотіли б, поставили б на місца на раз...
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23.03.2023 22:22 Ответить
"Довбойоб" - це не тільки морально-психологічний стан людини!
У світі ******** подій, це щей цінник людини...
Якщо "довбойоба" можна рахувати за "людину"...
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23.03.2023 22:22 Ответить
"Ми маємо бути політично нейтральними"...
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23.03.2023 22:27 Ответить
Бабло Спорт вне политики!
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23.03.2023 22:31 Ответить
Спорт об'єднує, каже. Угу, особливо футбол. Зазвичай, після матчів команд різних країн фанати одних починають цілувати фанатів інших. Частенько заціловують до смерті та розрухи на вулицях міст. Таке собі об'єднання, скажу я вам.
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23.03.2023 22:32 Ответить
Іуда, і скільки кривавих ********* тобі відсипала москальня за твою "нейтральність"??
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23.03.2023 22:38 Ответить
Гитлер тоже начинал с Олимпийских игор, зимних и летних 1936года.
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23.03.2023 22:40 Ответить
Нехай гнида ще гітлера запросить!
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23.03.2023 22:42 Ответить
Да все просто. В его дом не прилетел снаряд. Его жену нетрахнули российские солдаты по кругу. Его самого не расстреляли в машине на дороге.
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23.03.2023 22:42 Ответить
нехай відділить спортсменів від прапорів держав від яких вони виступають. Нехай тоді спортсмени змагаються між собою, представляючи самих себе без згадки громадянства і національностей. Це буде ідеальний 100
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23.03.2023 22:46 Ответить
Ото воно *******
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23.03.2023 22:47 Ответить
По моєму Баха давно треба вже замінити, хоча б на Моцарта, а краще Бетховена.
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23.03.2023 22:48 Ответить
Пора баха взять за жопу и посмотреть на какое бабло оно живет а потом можно говорить про спорт и политику и где его место на нарах и вот как раз там можно подселить в камеру его друзей с раши и белораши и будет ему спорт без политики в рамках одной камеры и не важно какой у них там спорт будет
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23.03.2023 22:54 Ответить
Бреше що кацап
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23.03.2023 23:01 Ответить
Якби він сказав розділяти спорт і війну, йому б ніхто не повірив.
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23.03.2023 23:12 Ответить
Може ФБР пора потрясти рахунки цього придурка ? Явно проплачений кадр
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23.03.2023 23:45 Ответить
нейтрально підтримувати фашистів, це як?
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24.03.2023 00:17 Ответить
Підарбах.
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24.03.2023 00:41 Ответить
Бах має шикарний БЛАТтер у лаптів.
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24.03.2023 01:41 Ответить
Так ты во 2ю мировую и фашиков пригласил бы....
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24.03.2023 05:08 Ответить
На ОІ треба відминити:
1. демонстрацію флагів і будь-яких нац. кольорів на одязі учасників та всіх присутніх,
2. виконання гімна на честь переможця,
3. медальний залік серед країн,
4. будь-яке державне фінансування участі спортсменів в Іграх.

Тільки тоді можна починати говорити про "спорт поза політикою".
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24.03.2023 06:03 Ответить
ФИФА тоже так говорили ,брали и говорили....агрессор не должен учавствовать на олимпиаде. СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.03.2023 06:14 Ответить
шлюха
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24.03.2023 07:00 Ответить
ну то може проведе якісь "змагання" в динири чи линири?
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24.03.2023 08:11 Ответить
А этому мудаку-либерасту никто не сказал, что даже в Древней Греции во время проведения Олимпийских игр не должно было быть войн!
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24.03.2023 09:16 Ответить
продажный прокацапский *****!ненавижу мразь!
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24.03.2023 20:56 Ответить
 
 