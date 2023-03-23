Президент МОК Бах продолжает оправдывать потенциальное участие россиян и белорусов в Олимпиаде: "Мы должны быть политически нейтральными"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах уговаривает чиновников разделять спорт и политику, таким образом, защищая сомнительное право российских и белорусских спортсменов участвовать в Играх в Париже 2024 года.

Об этом говорится в материале CNN, передает Цензор.НЕТ.

Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики. Тогда спорт не может передать свою объединяющую силу. Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что миром руководит политика. Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в наших соображениях. Но мы не должны совершать ошибку, поднося себя к арбитрам политических споров, потому что политическая власть нас раздавит", - сказал Бах в немецком Эссене.

Он убеждал, что Украина хочет, и это прямая цитата, полной изоляции всех россиян.

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"Для нас это дилемма и совершенно новая ситуация. Если мы исключим спортсменов по политическим причинам, мы столкнемся с упадком международной спортивной системы. Мы сочувствуем, страдаем и понимаем украинский народ и спортсменов. С другой стороны, мы как глобальная организация несем ответственность за права человека и Олимпийскую хартию", – добавил Бах.

Напомним, Украина призывает партнеров бойкотировать Олимпиаду-2024, если на нее допустят спортсменов из России и Беларуси. В частности, это подчеркивает президент Владимир Зеленский.

В январе МОК наметил многоэтапный план для российских и белорусских спортсменов для участия в предстоящих летних Играх 2024 года в Париже и зимних Играх 2026 года в Милане. Его подвергли критике США, Канада и большинство европейских стран.

Впоследствии более 30 других стран-"единомышленников" поддержали предложенный запрет российским и белорусским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях.

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