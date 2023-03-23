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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Силы обороны юга о взрывах в Севастополе: Сезон "боевых карасей" только начинается

севастополь

В Севастополе утром 22 марта слышали серию громких взрывов. Подконтрольные России власти заявили, что Черноморский флот РФ был атакован морскими дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, событие прокомментировала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Поскольку сезон "боевых карасей" только начинается, озвучивать (детали. - Ред.) еще рано, пока "подкармливаем", – сказала она.

По данным корреспондента проекта Радио Свобода Крым.Реалии, в Севастополе утром 22 марта слышали серию громких взрывов. В Крыму и Севастополе по радио передали рекомендации по эвакуации и воздушной тревоге. Подконтрольные РФ власти Крыма и пророссийские блогеры назвали это "взломом".

Напомним, подконтрольный России глава города Михаил Развожаев 22 марта заявил, что Черноморский флот РФ был атакован морскими дронами. Морской пассажирский транспорт прекратил свою работу.

Читайте также: Российский флот в Севастополе ночью атаковали надводные беспилотники, движение водного транспорта остановлено

Автор: 

город Севастополь (1759) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+28
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23.03.2023 22:23
+14
Олег Коростелев - генеральный конструктор КБ "Луч": Дальность поражения цели ракетного комплекса «Нептун» можно увеличить. Мы работаем в рамках международного режима РКРТ. В технической составляющей практически нет проблем увеличить дальность поражения цели до 500 км. Но решать это должны политики, руководство армии.
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23.03.2023 22:25
+10
что-то после флагмана москва мы давно ничего хорошего не слышали. А уже скоро как год, на минуточку. К юбилею надо повторить.
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23.03.2023 22:06
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Хай квітне бавовна в Криму!
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23.03.2023 22:06 Ответить
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23.03.2023 22:23 Ответить
что-то после флагмана москва мы давно ничего хорошего не слышали. А уже скоро как год, на минуточку. К юбилею надо повторить.
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23.03.2023 22:06 Ответить
При первой атаке бьіл стрим с наших дронов. Сейчас его нет. Скорее всего пришлось полностью заменить канал управления и телеметрии. Потому что первьіе дроньі скорее всего использовали сервис самого знаменитго мамериканского наркомана и почитателя левьіх движений.
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23.03.2023 22:15 Ответить
Маска напугали новичком
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23.03.2023 22:46 Ответить
Врядли, скорее он болен пацифизмом - болезнь смертельная, неизлечимая, состояние пациента могут облегчить только наркотики.
Когда ему давали разрешения засорять космос десятками тьісяч спутников, то бьіл расчет на использование в военньіх целях. А сейчас у генералов в Пентагоне к єтому нарику больше вопросов чем ответов.
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24.03.2023 06:24 Ответить
думаю це було бойове випробування
здається контрнаступ почнеться саме так
штук 100 морських дронів по ракетоносцям
хаймарси по складах тилу, передової та зосередженню
артилерія все підправляє, літаки добивають колони
орки тікають
ми наступаємо
моя особиста думка-мрія
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23.03.2023 22:32 Ответить
наступление начнётся пехотой за бронёй без всяких "морских дронов" и прочих "звёзд смерти". Всё только ногами, бронёй, артой и тем небольшим количеством "сушек" которые у нас остались. Главно дело в суматохе своих не "приземлять" френдлифаером. А их калиброносцы на наступление никакого влияния иметь не могут.
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24.03.2023 00:01 Ответить
Потому что надо ловить корабли на выходе в море, из засады, а не пытаться проникать в бухту, где все ждут
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23.03.2023 22:44 Ответить
Ух ще би бойових комарів підключити і кацапню як вітром здує
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23.03.2023 22:12 Ответить
чекаємо хороших новин для Українського Криму !
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23.03.2023 22:14 Ответить
Олег Коростелев - генеральный конструктор КБ "Луч": Дальность поражения цели ракетного комплекса «Нептун» можно увеличить. Мы работаем в рамках международного режима РКРТ. В технической составляющей практически нет проблем увеличить дальность поражения цели до 500 км. Но решать это должны политики, руководство армии.
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23.03.2023 22:25 Ответить
какие караси!? выпускайте уже кракена!!!
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23.03.2023 22:26 Ответить
Хей, народе, підсікай!!! Як клює після прикорму - геть на гак опудал до самих яєць водневих засіскай! Клює?
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23.03.2023 22:35 Ответить
)))
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23.03.2023 22:52 Ответить
Bojevije ciuki nado zapuskat,sto tam karasi
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23.03.2023 23:12 Ответить
..каждый день,каждый час-жгите выродков с болот мацковии...
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24.03.2023 07:05 Ответить
Этот Севастополь - фетиш для орков, если они его потеряют, как идол пал.
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24.03.2023 09:23 Ответить
 
 