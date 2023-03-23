Силы обороны юга о взрывах в Севастополе: Сезон "боевых карасей" только начинается
В Севастополе утром 22 марта слышали серию громких взрывов. Подконтрольные России власти заявили, что Черноморский флот РФ был атакован морскими дронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, событие прокомментировала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Поскольку сезон "боевых карасей" только начинается, озвучивать (детали. - Ред.) еще рано, пока "подкармливаем", – сказала она.
По данным корреспондента проекта Радио Свобода Крым.Реалии, в Севастополе утром 22 марта слышали серию громких взрывов. В Крыму и Севастополе по радио передали рекомендации по эвакуации и воздушной тревоге. Подконтрольные РФ власти Крыма и пророссийские блогеры назвали это "взломом".
Напомним, подконтрольный России глава города Михаил Развожаев 22 марта заявил, что Черноморский флот РФ был атакован морскими дронами. Морской пассажирский транспорт прекратил свою работу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Когда ему давали разрешения засорять космос десятками тьісяч спутников, то бьіл расчет на использование в военньіх целях. А сейчас у генералов в Пентагоне к єтому нарику больше вопросов чем ответов.
здається контрнаступ почнеться саме так
штук 100 морських дронів по ракетоносцям
хаймарси по складах тилу, передової та зосередженню
артилерія все підправляє, літаки добивають колони
орки тікають
ми наступаємо
моя особиста думка-мрія