Россия атаковала Одесскую область из истребителей: ПВО сбила две ракеты Х-59, - ОК "Південь"
Россия вечером нанесла ракетный удар из истребителей по Одесской области - ПВО сбила две ракеты Х-59.
Об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"23 марта 2023 года, около 21:30, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесской области", – говорится в сообщении.
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+9 Amber
показать весь комментарий23.03.2023 23:01
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і слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
чому на такому славетному русофобському порталі раісю в заголовку досі пишуть з великої літери?