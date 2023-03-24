Россия атаковала Одесскую область из истребителей: ПВО сбила две ракеты Х-59, - ОК "Південь"

Россия вечером нанесла ракетный удар из истребителей по Одесской области - ПВО сбила две ракеты Х-59.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"23 марта 2023 года, около 21:30, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесской области", – говорится в сообщении.

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