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Новости Война
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Россия атаковала Одесскую область из истребителей: ПВО сбила две ракеты Х-59, - ОК "Південь"

ракета,х59

Россия вечером нанесла ракетный удар из истребителей по Одесской области - ПВО сбила две ракеты Х-59.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"23 марта 2023 года, около 21:30, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесской области", – говорится в сообщении.

Также читайте: Враг нанес ракетный удар по Одесской области с самолетов Су-35

Россия атаковала Одесскую область из истребителей: ПВО сбила две ракеты Х-59, - ОК Південь 01

Автор: 

обстрел (26928) Одесская область (3547)


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Топ комментарии
+9
Знищені кацапські ракети , які несуть смерть і слава Богу ,
і слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.03.2023 23:01
+7
https://www.facebook.com/ibistur/videos/891434635300344 А це казахи!
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23.03.2023 22:53
+6
авиаплатформы способные нести AIM-120 AMRAAM исключают запуск кацапских Х-59 по нашей территории.
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23.03.2023 23:00
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https://www.facebook.com/ibistur/videos/891434635300344 А це казахи!
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23.03.2023 22:53 Ответить
Ото кацапська самка отримала від казашки. Вони, кацапидли, там дограються. В Казахстан вони не полізуть точно, бо там Китай вже давно свій купол протекторату над Астаною розкинув.
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24.03.2023 07:44 Ответить
авиаплатформы способные нести AIM-120 AMRAAM исключают запуск кацапских Х-59 по нашей территории.
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23.03.2023 23:00 Ответить
Знищені кацапські ракети , які несуть смерть і слава Богу ,
і слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.03.2023 23:01 Ответить
де наші С-200? хто їх зняв з озброєння і знищив??? Грицацуєв, чи інший міністр оборони?
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23.03.2023 23:02 Ответить
їх знищили 24 лютого 2022
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23.03.2023 23:20 Ответить
Последние С-200 сняты с вооружения в 2013.
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24.03.2023 00:03 Ответить
Якщо почепити Нептун на літак, то вийде та ж сама Х-59. Але вже 2й рік як треба бавовнити Московію, а у нас досі нема власної крилатої ракети.
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23.03.2023 23:06 Ответить
Так уже и шахеды с севера летят
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23.03.2023 23:18 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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23.03.2023 23:46 Ответить
в мене одне питання...
чому на такому славетному русофобському порталі раісю в заголовку досі пишуть з великої літери?
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24.03.2023 00:10 Ответить
Бачив і чув пуск ракет ППО і бачив два яскравих підриви. Спалахи вибухів на фоні ночі було добре видно, а звуку не було чути. Далеченько це від Одеси відбувалось.
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24.03.2023 07:37 Ответить
 
 