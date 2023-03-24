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Новости Война
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Возможно, некоторые территории Украине придется возвращать с помощью дипломатии, - Блинкен

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможной роли дипломатии в определении будущих границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Выступая перед Конгрессом, Блинкен согласился с тем, что украинские войска могут отвоевать всю международно признанную территорию своей страны.

"Думаю, что в Украине есть территория, за которую украинцы полны решимости бороться на поле боя; возможно, есть территория, по которой они решат, что им придется попытаться вернуть ее другим способом", - сказал Блинкен.

Он отвечал на вопросы представителя Республиканской партии Криса Стюарта. Политик спросил, поддерживают ли Соединенные Штаты президента Владимира Зеленского в стремлении вернуть Крым, который был захвачен и аннексирован Москвой в 2014 году. "Мой большой страх – это не признание (Киевом – ред.) того, что Крым отличается от Донбасса", – сказал Стюарт.

Блинкен подчеркнул, что "это должны быть украинские решения о том, как они хотят видеть свое будущее и как это касается суверенитета, территориальной целостности и независимости страны".

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Автор: 

США (26422) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+79
Білогородщину, Кубань. Повернення краще проводити дипломатичном шляхом.
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24.03.2023 01:44
+33
"Мій великий страх - це не визнання (Києвом - ред.) того, що Крим відрізняється від Донбасу", - сказав Стюарт. Джерело:

Вот типовый приклад трампистской риторики шодо Украины, которая опирается на московитскую пропаганду. Стюарт был идейным и безусловным трампистом до 6 сiчня 2020. После попытки переворота несколько отдалился от трампоидов, но политика его вполне совпадает с трампистской. В данном случае видим повторение главного аргумента московитов, который так любят повторять сам Орангутан и все адепты его секты - Крым всегда был населен преимущественно русскими, поэтому вопрос деоккупации Крыма аж вообще никак не похож на вопрос деоккупации Бамбаса, и вообще стОит ли об этом(деоккупации) всерьез рассуждать.
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24.03.2023 02:05
+32
В смысле Крым отличается от Донбасса? Конченный лицемер. И то, и то международно признанная территория Украины. С таким успехом можно говорить, что Аляска отличается от Калифорнии. И если орки влезут на Аляску, то США будут искать дипломатический путь изгнания орков, а за Калифорнию воевать?
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24.03.2023 03:05
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Страница 3 из 3
Кубань? Демилитаризованные зоны действительно лучше делать дипломатическим путем.
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25.03.2023 00:49 Ответить
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