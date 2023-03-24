Возможно, некоторые территории Украине придется возвращать с помощью дипломатии, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможной роли дипломатии в определении будущих границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Выступая перед Конгрессом, Блинкен согласился с тем, что украинские войска могут отвоевать всю международно признанную территорию своей страны.

"Думаю, что в Украине есть территория, за которую украинцы полны решимости бороться на поле боя; возможно, есть территория, по которой они решат, что им придется попытаться вернуть ее другим способом", - сказал Блинкен.

Он отвечал на вопросы представителя Республиканской партии Криса Стюарта. Политик спросил, поддерживают ли Соединенные Штаты президента Владимира Зеленского в стремлении вернуть Крым, который был захвачен и аннексирован Москвой в 2014 году. "Мой большой страх – это не признание (Киевом – ред.) того, что Крым отличается от Донбасса", – сказал Стюарт.

Блинкен подчеркнул, что "это должны быть украинские решения о том, как они хотят видеть свое будущее и как это касается суверенитета, территориальной целостности и независимости страны".

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