Возможно, некоторые территории Украине придется возвращать с помощью дипломатии, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможной роли дипломатии в определении будущих границ Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Выступая перед Конгрессом, Блинкен согласился с тем, что украинские войска могут отвоевать всю международно признанную территорию своей страны.
"Думаю, что в Украине есть территория, за которую украинцы полны решимости бороться на поле боя; возможно, есть территория, по которой они решат, что им придется попытаться вернуть ее другим способом", - сказал Блинкен.
Он отвечал на вопросы представителя Республиканской партии Криса Стюарта. Политик спросил, поддерживают ли Соединенные Штаты президента Владимира Зеленского в стремлении вернуть Крым, который был захвачен и аннексирован Москвой в 2014 году. "Мой большой страх – это не признание (Киевом – ред.) того, что Крым отличается от Донбасса", – сказал Стюарт.
Блинкен подчеркнул, что "это должны быть украинские решения о том, как они хотят видеть свое будущее и как это касается суверенитета, территориальной целостности и независимости страны".
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Вот типовый приклад трампистской риторики шодо Украины, которая опирается на московитскую пропаганду. Стюарт был идейным и безусловным трампистом до 6 сiчня 2020. После попытки переворота несколько отдалился от трампоидов, но политика его вполне совпадает с трампистской. В данном случае видим повторение главного аргумента московитов, который так любят повторять сам Орангутан и все адепты его секты - Крым всегда был населен преимущественно русскими, поэтому вопрос деоккупации Крыма аж вообще никак не похож на вопрос деоккупации Бамбаса, и вообще стОит ли об этом(деоккупации) всерьез рассуждать.