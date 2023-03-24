Мы не хотим, чтобы Россия отдохнула, перегруппировалась и снова атаковала Украину, - Блинкен

США стремятся к длительному миру в Украине, основанному на уважении суверенитета и других принципов международного права, но сейчас от России признаков готовности к содержательной дипломатии нет.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время показаний перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы не стремились к этой войне, мы делали все, чтобы предотвратить ее, я участвовал в активных дипломатических усилиях с нашими российскими коллегами, – сказал Блинкен. – К сожалению, стало очевидно, и президент Путин сказал об этом прямо, что речь шла не об угрозах безопасности от НАТО или Украины, всегда говорилось об убеждении Путина, что Украина – не независимое государство, которое нужно стереть с карты и включить в Российскую империю".

"Независимость, суверенитет Украины четко признаны, они никуда не исчезнут, украинцы никуда не исчезнут. Но, конечно, то, как это решится, это важно. По моему убеждению и по убеждению администрации, мы отчаянно хотим мира, хотя украинцы хотят его больше, чем кто-либо. В конце концов, именно они страдают от этой агрессии каждый день, они хотят длительного и устойчивого мира, отражающего базовые принципы международной системы и Устава ООН", - подчеркнул госсекретарь.

Глава Госдепартамента США подчеркнул: "Мы не хотим, чтобы Россия просто отдохнула, перегруппировалась и снова атаковала – пол года, год или два-три года спустя". Блинкен добавил, что не видит пока никаких "признаков того, что Россия готова к содержательной дипломатии" для окончания войны.

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