Мы не хотим, чтобы Россия отдохнула, перегруппировалась и снова атаковала Украину, - Блинкен
США стремятся к длительному миру в Украине, основанному на уважении суверенитета и других принципов международного права, но сейчас от России признаков готовности к содержательной дипломатии нет.
Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время показаний перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы не стремились к этой войне, мы делали все, чтобы предотвратить ее, я участвовал в активных дипломатических усилиях с нашими российскими коллегами, – сказал Блинкен. – К сожалению, стало очевидно, и президент Путин сказал об этом прямо, что речь шла не об угрозах безопасности от НАТО или Украины, всегда говорилось об убеждении Путина, что Украина – не независимое государство, которое нужно стереть с карты и включить в Российскую империю".
"Независимость, суверенитет Украины четко признаны, они никуда не исчезнут, украинцы никуда не исчезнут. Но, конечно, то, как это решится, это важно. По моему убеждению и по убеждению администрации, мы отчаянно хотим мира, хотя украинцы хотят его больше, чем кто-либо. В конце концов, именно они страдают от этой агрессии каждый день, они хотят длительного и устойчивого мира, отражающего базовые принципы международной системы и Устава ООН", - подчеркнул госсекретарь.
Глава Госдепартамента США подчеркнул: "Мы не хотим, чтобы Россия просто отдохнула, перегруппировалась и снова атаковала – пол года, год или два-три года спустя". Блинкен добавил, что не видит пока никаких "признаков того, что Россия готова к содержательной дипломатии" для окончания войны.
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Зараз же:
- показується наглядно суть "загадочной русской душі"
- показуються їх реальні цілі шо сидять в кожного русского всередині - вбити пограбувати і принизити
- в кожного европейця всаджується думка що русскій - звір, а РФ - вічний ворог.
Так за це ми платим життями. Але глобально це нам вигдніше чим якби зараз швидко все зробилось, ніхто нічого не засвоїв - ні Европа ні самі українці, а потім був би другий удар.
Пора закінчувати з кацапстаном.
Карфаген повинен бути знищеним
гальмує там де не треба.
Iншої причини ненадання Україні Абрамсів і літаків просто нема.
ну і що робити?
зброя надсилається, зі скидкою на шо зелена банда скловунячить,
і зброя доходить до хлопців - і це всіляє надію...
"розули" Україну від ядера самі українці,
але і Штати там були причому і кацапня теж.
весь той ядер не зламали, а вивезли на кацапію.
наслідки, як завжди, на дітей повісили, може вже не треба на онуків?
нашa сивa недолугість...
Байден політик. Він не може ідти проти майнстріму.
Бо для політика рейтинг це головне.
Тому Байден, не піде проти більшості, яка зараз е у Вашингтоні- повна двух партійна підтримка України.
Після візиту Сі до ху&ла американський «політикум» об'єднався ще більше.
Усі зрозуміли, що складается новий небезпечний союз Китай, Рф, та Иран.
Тому зараз формуется два завдання:
надати усе що потрібно Україні для повного розгрому РФ,
підтримати та не заважати Ізраїлю закінчити з ядерної програмою Ирану.
Тому паралельно повинен розроблятись інший варіант - розкрошити територію Московії на багато суб'єктів, і намагатись хоча б в них посадити лояльних до Заходу політиків, таким чином зробити буферну зону. Але тут знову ж таки повстає питання атомної зброї, принаймі на перехідний період.
ви десь загубили рижого деcантіса...
Более того, ДеСантис выразил убеждение, что Украина победит в войне. Также он сказал: "Я не думаю, что это закончится победой Путина. Я не думаю, что украинское правительство будет свергнуто им, и я думаю, что это хорошо".
перший вислів десантіса викликав невдоволення і питання - пішов другий, спростовуючий пеший.
і це нормально як для політика - "бреши під голоса".
але в першому було,
що кацапо - український конфлікт "не є пріорітетом для США",
в другому спростування цього тезісу не було...
Сьогодні лідер республіканців у парламенті сказав, що Трамп та його спроби підняти рух на свій захист це інтереси Однієї людини. А чне республіканської партії.
Таким чином- вони его списали в утиль.
То він вже усе зрозумів
Він вже каже що его не так зрозуміли…
Що Путін военний злочинець…
Що его потрібно притягнути до суду…
Що РФ це бензоколонка…
Це він буде казати до 2024 року та далі
Бо це позіція республіканської партії яка вирогдно його двине у президенти.
і нічого нового ні в сказаної дурні, ні в її оправдалках не буде ніколи...
Всі вже зрозуміли, що, незважаючи на наявність формальних ознак державності, такого суб'єкта міжнародних відносин як росія, більше не існує. І це абсолютно нови вступні умови, на яких будуть вибудовуватись всі міжнародні відносини принаймі у наближчі десятиліття.
Відтак, буде піддаватись перегляду вся архітектура безпекової ситуації у світі. Навіть Трамп вже не зможе це ігнорувати, що вже казати про інших?
Він може грати в грозного та найсильнішого.
Може робити « последнее кітайское предупреждение».
Може «анексувати» частину Московії.
Але, зараз, він Ніколи не нападе на США та Захід.
Чому?
1. Тому що він «фізично не готовий». Він не може виграти таку війну. Ему ще потрібно ще 30-50 років високих темпів розвитку.
2. Основний его інтерес зараз це збереження « статус кво». Коли Захід дозволяє ему торгувати, заробляти на єкспорті, та красти нові технології.
3. Останні події пов'язані с візитом Сі до Москви зрушили Захід у бік усвідомлення необхідності швидких та рішучих дій щодо приборкання апетитів Китаю.
Тому статусу Кво вже не буде.
Распочати « криваву бойню»!!! ( як третья мирова війна)
Китай теж наврядши зараз захоче-
бо це порушує торгівлю, без якої він не може нарощувати мьязи.
Сам він цього робить не буде. А от замутити якогось, ху&ла на провокацію, це вони можуть.
Ця его стратегія не нова.
Вона добре відома на Заході.
Тому даремно Кітай думаю що він «дуже мудрий», та ніхто не розуміе его плани.
Си не е «імператор Світу».
Це в Кітаю він імператор.
А для ціаілізованного людства він звичайний комуністичний диктатор.
а запад міг би заборонити продавати акціі своїх вкомпанії китайцям- це теж стратегія, бо китайці получають технології задарма усякими способами. І КОПІРУЮТЬ . Тількі з китайською якістью
Єдине що поєднує етнос- ієрогліфи, малюються однаково, вимовляються по різному.
Одним іерогліфом в різних првінціях можна і в гості запросити, в інших к єдрєням послати.
Та коли ж ви стали кастратами? Ніколи не переймались.
Ми ж рашку раком нагинаєм - дайте на можливість переламати!
якби не США - нас би всіх уже або б вбили або б катували десь в Сибір
доки ми всі не зрозуміємо, що ніяких "россіськіх коллег" нема,
а є скаженіла до крові русня? - діла не буде....
Спочатку потрібно ********** все, що дальше за плече підвозу кацапських припасів.
Щоб після кожного удару - були в кільці.
По всплошну замінованим територіям - галопом не наступиш
Задача №2 - чорновротський флот.
Задача №3 - біловсрусія. - чиряк на спині...
Пердь в муку, або пальцем (в наперстнику) в сраку...
Доки не буде огневої переваги - *****..