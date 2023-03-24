РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11055 посетителей онлайн
Новости Война
6 554 58

Мы не хотим, чтобы Россия отдохнула, перегруппировалась и снова атаковала Украину, - Блинкен

блінкен

США стремятся к длительному миру в Украине, основанному на уважении суверенитета и других принципов международного права, но сейчас от России признаков готовности к содержательной дипломатии нет.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время показаний перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы не стремились к этой войне, мы делали все, чтобы предотвратить ее, я участвовал в активных дипломатических усилиях с нашими российскими коллегами, – сказал Блинкен. – К сожалению, стало очевидно, и президент Путин сказал об этом прямо, что речь шла не об угрозах безопасности от НАТО или Украины, всегда говорилось об убеждении Путина, что Украина – не независимое государство, которое нужно стереть с карты и включить в Российскую империю".

"Независимость, суверенитет Украины четко признаны, они никуда не исчезнут, украинцы никуда не исчезнут. Но, конечно, то, как это решится, это важно. По моему убеждению и по убеждению администрации, мы отчаянно хотим мира, хотя украинцы хотят его больше, чем кто-либо. В конце концов, именно они страдают от этой агрессии каждый день, они хотят длительного и устойчивого мира, отражающего базовые принципы международной системы и Устава ООН", - подчеркнул госсекретарь.

Глава Госдепартамента США подчеркнул: "Мы не хотим, чтобы Россия просто отдохнула, перегруппировалась и снова атаковала – пол года, год или два-три года спустя". Блинкен добавил, что не видит пока никаких "признаков того, что Россия готова к содержательной дипломатии" для окончания войны.

Читайте также: Возможно, некоторые территории Украине придется возвращать с помощью дипломатии, - Блинкен

Автор: 

США (26422) Блинкен Энтони (936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Zgoda, США сделали много для Украины, помимо военной и гуманитарной помощи создали целую анти-московитскую коалицию. Но дело в американской ментальности, которой я за 30 с гаком лет полностью пропитался. Раз мы вложили ТАКИЕ деньги и усилия в дело, мы просто обязаны этот гешталт завершить в пользу Украины и Свободного Мира.А убить московию гораздо лучше парой ударов кувалдою, чем тысячью ударов хорошими, но небольшими молотками. Тем более шо для Украины время измеряется не минутами, а жизнями. Наши Конгрессмены и Президент думают за следующие выборы, а многие Украинцы думают или они будут живы завтра.
показать весь комментарий
24.03.2023 02:46
+18
якби не США - нас би всіх уже або б вбили або б катували десь в Сибір
показать весь комментарий
24.03.2023 02:32
+14
Так какого хера тогда зажали Абрамсы? Даете 31 имея 2500 только на базе хранения в Алабаме.Вже нiяких нервiв не вистача, kurwa mac...
показать весь комментарий
24.03.2023 02:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так какого хера тогда зажали Абрамсы? Даете 31 имея 2500 только на базе хранения в Алабаме.Вже нiяких нервiв не вистача, kurwa mac...
показать весь комментарий
24.03.2023 02:28 Ответить
якби не США - нас би всіх уже або б вбили або б катували десь в Сибір
показать весь комментарий
24.03.2023 02:32 Ответить
Zgoda, США сделали много для Украины, помимо военной и гуманитарной помощи создали целую анти-московитскую коалицию. Но дело в американской ментальности, которой я за 30 с гаком лет полностью пропитался. Раз мы вложили ТАКИЕ деньги и усилия в дело, мы просто обязаны этот гешталт завершить в пользу Украины и Свободного Мира.А убить московию гораздо лучше парой ударов кувалдою, чем тысячью ударов хорошими, но небольшими молотками. Тем более шо для Украины время измеряется не минутами, а жизнями. Наши Конгрессмены и Президент думают за следующие выборы, а многие Украинцы думают или они будут живы завтра.
показать весь комментарий
24.03.2023 02:46 Ответить
Ну буде удар кувалдою і шо далі? Прийде Навальний, скаже "русскіе святі а то все Путін" почне знову збирати сили і років через 40 РФ модернізована знову вдарить.

Зараз же:
- показується наглядно суть "загадочной русской душі"
- показуються їх реальні цілі шо сидять в кожного русского всередині - вбити пограбувати і принизити
- в кожного европейця всаджується думка що русскій - звір, а РФ - вічний ворог.

Так за це ми платим життями. Але глобально це нам вигдніше чим якби зараз швидко все зробилось, ніхто нічого не засвоїв - ні Европа ні самі українці, а потім був би другий удар.
показать весь комментарий
24.03.2023 03:02 Ответить
Справа в тому, шо вже майже немае часу. Допомога не буде довiчною, война в долгую убьет Украинскую экономику насмерть. Украина теряет население, к примеру в Польше почти половина беженцев не хочет возвращаться в Украину, на цензоре недавно была статья. Это уже не говоря о потерях на фронте. Вполне возможно, шо я просто паникую, но,как я написал выше, вже нiяких нервiв у менi не вистача. И это я тут, в безопасности и уюте. Как Вы там сами себя держите в руках - не знаю, Вашему мужеству и стойкости будут посвящены песни, книги и поэмы на всех языках Мира, я уверен.
показать весь комментарий
24.03.2023 03:17 Ответить
Золоті слова, мастер Блинкин!

Пора закінчувати з кацапстаном.

Карфаген повинен бути знищеним
показать весь комментарий
24.03.2023 03:16 Ответить
moskovia delenda est.
показать весь комментарий
24.03.2023 04:21 Ответить
Байден не хоче прямого зіткнення США з кацапами і
гальмує там де не треба.
Iншої причини ненадання Україні Абрамсів і літаків просто нема.
показать весь комментарий
24.03.2023 02:38 Ответить
Так отож, kurwa. Учитывая, шо рeальной военной угрозы московия для США не представляет, они озабочены исключительно имиджем. Не хотят быть активным участником похорон московии, хотят быть белыми и пушистыми миротворцами.
показать весь комментарий
24.03.2023 02:48 Ответить
є таке доволі сильне почуття, що і Штати і Європа не дороблюють в плані допомоги Україні на перемогу над кацапнею.
ну і що робити?
показать весь комментарий
24.03.2023 03:00 Ответить
А шо тут поробишь? Писем своему Конгрессмену я накатал уже с сотню за год - и вежливых, и не особенно, и натурально озлобленных. Остается только надеяться на лучшее, Иншалла.
показать весь комментарий
24.03.2023 03:21 Ответить
кацапня за рік своєї навали не спромоглася зупинити постачяння Західом зброї Україні...
зброя надсилається, зі скидкою на шо зелена банда скловунячить,
і зброя доходить до хлопців - і це всіляє надію...
показать весь комментарий
24.03.2023 03:37 Ответить
Штати з Європою нам чимсь зобов'язані? Вони зобов'язані народу, котрий на 70% був проти НАТО і кращим другом була Московія?
показать весь комментарий
24.03.2023 05:36 Ответить
і да і ні....
"розули" Україну від ядера самі українці,
але і Штати там були причому і кацапня теж.
весь той ядер не зламали, а вивезли на кацапію.
наслідки, як завжди, на дітей повісили, може вже не треба на онуків?
нашa сивa недолугість...
показать весь комментарий
24.03.2023 05:49 Ответить
Хоче, не хоче…

Байден політик. Він не може ідти проти майнстріму.
Бо для політика рейтинг це головне.

Тому Байден, не піде проти більшості, яка зараз е у Вашингтоні- повна двух партійна підтримка України.

Після візиту Сі до ху&ла американський «політикум» об'єднався ще більше.

Усі зрозуміли, що складается новий небезпечний союз Китай, Рф, та Иран.
Тому зараз формуется два завдання:

надати усе що потрібно Україні для повного розгрому РФ,

підтримати та не заважати Ізраїлю закінчити з ядерної програмою Ирану.
показать весь комментарий
24.03.2023 03:28 Ответить
Можу припустити, що зараз час стисся, і в інтересах Америки буде випередити Китай, і посадити в Москві свою владу, а не тих, кого захоче Китай. Причому наразі Штати відстають у цьому питанні, тож вирогідність такого сценарію невисока.

Тому паралельно повинен розроблятись інший варіант - розкрошити територію Московії на багато суб'єктів, і намагатись хоча б в них посадити лояльних до Заходу політиків, таким чином зробити буферну зону. Але тут знову ж таки повстає питання атомної зброї, принаймі на перехідний період.
показать весь комментарий
24.03.2023 03:42 Ответить
Все значно простіше. В результаті зустрічі байдена та тупіна в женеві 2021 року а також в результаті поїздки бернса до москви приблизно тоді ж, Україну віднесли до зони впливу роїсі. тупін сприйняв це як карт-бланш для нападу . Але! не буде ж байден підтримувати агресора. Комільфо змушує його співчувати жертві і навіть допомагати. Піпєточно. Тому й не дають нам абрАмси та фе-16. Щоб не злити партнера по договірняку. Та й з Дзінь-Дзіліньом дєд сваритися не бажає, бо свого часу через синка гунтера брав участь у китайських мутних фінансових схемах, про які не знає лише лінивий і свідок секти байдена. Ця справа не розслідується лише тому, що свій генеральний прокурор. В результаті маємо те, що маємо. Звісно, спасибі й за таку допомогу, бо інакше був би гаплик.
показать весь комментарий
24.03.2023 06:29 Ответить
"повна двух партійна підтримка України" ?
ви десь загубили рижого деcантіса...
показать весь комментарий
24.03.2023 03:43 Ответить
"...Я думаю, что он (Путин ) военный преступник. США не признают Международный уголовный суд… Но я считаю, что он должен нести ответственность, - https://24tv.ua/ru/gubernator-floridy-ron-desantis-nazval-putina-*******-prestupnikom-24-kanal_n2279822 заявил Рон ДеСантис ..."

Более того, ДеСантис выразил убеждение, что Украина победит в войне. Также он сказал: "Я не думаю, что это закончится победой Путина. Я не думаю, что украинское правительство будет свергнуто им, и я думаю, что это хорошо".
показать весь комментарий
24.03.2023 03:48 Ответить
вибори за рік+.
перший вислів десантіса викликав невдоволення і питання - пішов другий, спростовуючий пеший.
і це нормально як для політика - "бреши під голоса".
але в першому було,
що кацапо - український конфлікт "не є пріорітетом для США",
в другому спростування цього тезісу не було...
показать весь комментарий
24.03.2023 03:56 Ответить
Рижого «вже нема».

Сьогодні лідер республіканців у парламенті сказав, що Трамп та його спроби підняти рух на свій захист це інтереси Однієї людини. А чне республіканської партії.

Таким чином- вони его списали в утиль.
показать весь комментарий
24.03.2023 03:53 Ответить
Що до Десантеса…

То він вже усе зрозумів

Він вже каже що его не так зрозуміли…
Що Путін военний злочинець…
Що его потрібно притягнути до суду…
Що РФ це бензоколонка…

Це він буде казати до 2024 року та далі
Бо це позіція республіканської партії яка вирогдно його двине у президенти.
показать весь комментарий
24.03.2023 04:00 Ответить
трьома словама - "все було вирвано із контексту і рот був не мій"... )))
показать весь комментарий
24.03.2023 04:06 Ответить
все одне і теж саме...
і нічого нового ні в сказаної дурні, ні в її оправдалках не буде ніколи...
показать весь комментарий
24.03.2023 04:12 Ответить
ще і як є...
показать весь комментарий
24.03.2023 04:04 Ответить
в труні і відпочине.
показать весь комментарий
24.03.2023 02:41 Ответить
Політика стримування агресора замість перемоги України?
показать весь комментарий
24.03.2023 02:47 Ответить
Здається - після візіта Сі до москви вже всі починають розуміти, що на кону зараз стоїть навіть не Україна, а цілий світ, бо територія Китаю, а відтак і його доступ до копалин і практично дармової робочої сили розширився ще на 1/9 частину суходолу, причому дуже богатої копалинами і природніми ресурсами.

Всі вже зрозуміли, що, незважаючи на наявність формальних ознак державності, такого суб'єкта міжнародних відносин як росія, більше не існує. І це абсолютно нови вступні умови, на яких будуть вибудовуватись всі міжнародні відносини принаймі у наближчі десятиліття.

Відтак, буде піддаватись перегляду вся архітектура безпекової ситуації у світі. Навіть Трамп вже не зможе це ігнорувати, що вже казати про інших?
показать весь комментарий
24.03.2023 02:57 Ответить
Де ATACMS? Дайте достатньо, і не *******.
показать весь комментарий
24.03.2023 03:31 Ответить
Таке відчуття - дають, як тримаючи на пульсі - щоб і не програти, але щоб і не перемогти.
показать весь комментарий
24.03.2023 03:32 Ответить
Не треба перебільшувати роль комуністичного Китаю.

Він може грати в грозного та найсильнішого.
Може робити « последнее кітайское предупреждение».
Може «анексувати» частину Московії.

Але, зараз, він Ніколи не нападе на США та Захід.

Чому?

1. Тому що він «фізично не готовий». Він не може виграти таку війну. Ему ще потрібно ще 30-50 років високих темпів розвитку.

2. Основний его інтерес зараз це збереження « статус кво». Коли Захід дозволяє ему торгувати, заробляти на єкспорті, та красти нові технології.

3. Останні події пов'язані с візитом Сі до Москви зрушили Захід у бік усвідомлення необхідності швидких та рішучих дій щодо приборкання апетитів Китаю.

Тому статусу Кво вже не буде.
показать весь комментарий
24.03.2023 03:45 Ответить
Китаю вовсе не обязательно нападать на США, шоб замутить кровавую бойню и пошатнуть стабильность. Достаточно начать реализовывать свои имперские мечты. И начать с Tайваня. Поэтому Китай очень внимательно следит за реакциями Запада на войну в Украине и ни в каком случае старается не допустить поражения московии. Не додавит Запад *****, останется хоть часть Украины под руzzким сапогом после заключения мира - завтра будет война кыныры с легитимным Китаем - Тайванем.
показать весь комментарий
24.03.2023 04:30 Ответить
Напасти на США кітай не може.

Распочати « криваву бойню»!!! ( як третья мирова війна)
Китай теж наврядши зараз захоче-

бо це порушує торгівлю, без якої він не може нарощувати мьязи.

Сам він цього робить не буде. А от замутити якогось, ху&ла на провокацію, це вони можуть.

Ця его стратегія не нова.
Вона добре відома на Заході.

Тому даремно Кітай думаю що він «дуже мудрий», та ніхто не розуміе его плани.
Си не е «імператор Світу».
Це в Кітаю він імператор.

А для ціаілізованного людства він звичайний комуністичний диктатор.
показать весь комментарий
24.03.2023 04:58 Ответить
Ну, после кое-каких размышлений, думаю, Вы таки правы. Я упустил из этого уравнения один компонент - у Китая все вовсе не радужно с экономикой, мягко сказать. И, по логике вещей, сейчас главная задача КНР - спасти московию от если не развала, то пт социальных потрясений по самой крайней мере. Китаю московия нужна ослабленная, обезоруженная войной в Украине чуть ли не до голой дупы, но живая и относительно стабильная. Тогда ее можно использовать для спасения китайской экономики, ее дальнейшего развития, и вступления в гонку вооружений с Западом. И это довольно жутковатая перспектива - авторитарный красный Китай с полтора миллиардами населения, всеми ресурсами и территорией московии в своем полном распоряжении, плюс с Западом, прочно посаженным на иглу китайских товаров и размещения своих производств в Китае. Это будет монстр почище совка.
показать весь комментарий
24.03.2023 05:10 Ответить
Китай єкономично вже частину Афрікі контролює.

а запад міг би заборонити продавати акціі своїх вкомпанії китайцям- це теж стратегія, бо китайці получають технології задарма усякими способами. І КОПІРУЮТЬ . Тількі з китайською якістью
показать весь комментарий
24.03.2023 06:48 Ответить
Китайцы - абсолютные, уровня "Бог", знатоки искусства банальной взятки. Все-таки их опыт исчисляется тысячами лет. А люди везде одинаковы, а грех сладок, а человек падок. Так шо контрабанда в КНР Западных технологий с целью клонирования как процветала, так и будет цвести и колоситься. Плюс промышленный/технический шпионаж, которому упыря Мао научил его старший брат упырь Гуталин, и который китайцы, будучи озабоченными перфекционистами,подняли на заоблачный уровень. Технологические санкции против КНР практически бесполезны. Единственный способ устроить китайцам ой,геволт - избавиться от зависимости от китайских товаров, вернуть все производство из КНР в страны, в которых зарегистрированы владельцы этих самых производств. Предварительно развесив на чем попало в художественном беспорядке всех коллаборантов, а под шумок и своих взяточников схематозников.
показать весь комментарий
24.03.2023 07:14 Ответить
развесив на чем попало
показать весь комментарий
24.03.2023 07:19 Ответить
Комуністичного Китаю чекає доля Сисирисир...
показать весь комментарий
24.03.2023 07:32 Ответить
Не існує китайської мови - там сотні діалектів.
Єдине що поєднує етнос- ієрогліфи, малюються однаково, вимовляються по різному.
Одним іерогліфом в різних првінціях можна і в гості запросити, в інших к єдрєням послати.
показать весь комментарий
24.03.2023 07:36 Ответить
Ескалація конфлікту - це точковий удар по військовимо об'єктам?
Та коли ж ви стали кастратами? Ніколи не переймались.
Ми ж рашку раком нагинаєм - дайте на можливість переламати!
показать весь комментарий
24.03.2023 04:18 Ответить


якби не США - нас би всіх уже або б вбили або б катували десь в Сибір

показать весь комментарий
24.03.2023 04:22 Ответить
Коли стали кастратами? Процес кастрації завершився десь наприкінці нульових з остаточним приходом до влади соціалістів-глобалістів на рівні генералітету, судів (особливо судів) та легіслатури в багатьох штатах, а також заволодінням переважної більшості мас-"мідій".
показать весь комментарий
24.03.2023 06:45 Ответить
зрозумів що мене так бісить в цієї новині - "россіські коллегі"...
доки ми всі не зрозуміємо, що ніяких "россіськіх коллег" нема,
а є скаженіла до крові русня? - діла не буде....
показать весь комментарий
24.03.2023 04:55 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2023 06:57 Ответить
Та не будуть Абрамси чи Леопарди панацеєю в наступі!
Спочатку потрібно ********** все, що дальше за плече підвозу кацапських припасів.
Щоб після кожного удару - були в кільці.
По всплошну замінованим територіям - галопом не наступиш
Задача №2 - чорновротський флот.
Задача №3 - біловсрусія. - чиряк на спині...
показать весь комментарий
24.03.2023 05:43 Ответить
Дійсно не будуть. Потрібні швидкісні і відносно добре захищені БМП типу Бредлі, купа мінометів, автоматичних гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Харківський контрнаступ відбувся взагалі на тачанках - хамерах і джипопікапах.
показать весь комментарий
24.03.2023 06:49 Ответить
Порядні люді,в яких є честь та совість.Не крадії та колаборанти,велика подяка від українського народу американцям.В нас на жаль немає таких політиків при владі.
показать весь комментарий
24.03.2023 05:45 Ответить
Ротою хоч самих модерних танків - яку перемогу, на якому секторі можна зробити?
Пердь в муку, або пальцем (в наперстнику) в сраку...
Доки не буде огневої переваги - *****..
показать весь комментарий
24.03.2023 05:46 Ответить
Хай США придумає як фізично знищити хла. Дешевше буде і збереже багато життів.
показать весь комментарий
24.03.2023 06:56 Ответить
там таких xуúлов минимум 140 млн бегает !
показать весь комментарий
24.03.2023 07:17 Ответить
Не хочемо, але все для цього робимо
показать весь комментарий
24.03.2023 08:28 Ответить
https://life.pravda.com.ua/projects/prykhysty-svoyikh/2023/02/4/252675/
показать весь комментарий
24.03.2023 08:37 Ответить
Імперія зла має бути зруйнована!
показать весь комментарий
24.03.2023 09:39 Ответить
 
 