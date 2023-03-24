Общие боевые потери РФ с начала войны - около 169 170 человек (+1020 за сутки), 3574 танка, 2616 артсистем, 6921 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 169 170 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 169 170 (+1020) человек ликвидировано,

танков - 3574 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6921 (+23) ед,

артиллерийских систем - 2616 (+8) ед,

РСЗО - 511 (+0) ед,

средства ПВО - 276 (+3) ед,

самолетов - 305 (+0) ед,

вертолетов - 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2208 (+5),

крылатые ракеты - 911 (+2),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5464 (+12) ед,

специальная техника - 277 (+4).

Читайте также: 97% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.