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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 169 170 человек (+1020 за сутки), 3574 танка, 2616 артсистем, 6921 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 169 170 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 169 170 (+1020) человек ликвидировано,

танков - 3574 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6921 (+23) ед,

артиллерийских систем - 2616 (+8) ед,

РСЗО - 511 (+0) ед,

средства ПВО - 276 (+3) ед,

самолетов - 305 (+0) ед,

вертолетов - 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2208 (+5),

крылатые ракеты - 911 (+2),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5464 (+12) ед,

специальная техника - 277 (+4).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 169 170 человек (+1020 за сутки), 3574 танка, 2616 артсистем, 6921 бронированная машина 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19067) Генштаб ВС (6198) уничтожение (6835) техника (1732) потери (4371)


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Топ комментарии
+30
1020 дохлих кацапів - до "вялікого празніка" кацапів, дибільного "9мая" надіюсь буде 200 тис двохсотих !!! це "победа" кацапи ...
Слава ЗСУ !!! Героям Слава !!!
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24.03.2023 08:22
+28
Красунчики!
Героям слава!
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24.03.2023 08:23
+21
На початку війни такі цифри здавались би неймовірними.
А зараз дивися на них і розумієшь-треба ще більше
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24.03.2023 08:31
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1020 дохлих кацапів - до "вялікого празніка" кацапів, дибільного "9мая" надіюсь буде 200 тис двохсотих !!! це "победа" кацапи ...
Слава ЗСУ !!! Героям Слава !!!
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24.03.2023 08:22 Ответить
с такими темпами на первое мая статистика должна выдать 203000+\- дохлых свиноцабак...
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24.03.2023 09:06 Ответить
не що дня у нас в Україні є більше тисячі "хароших сруцьких", бувають дні коли 600-700 ...
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24.03.2023 09:12 Ответить
это среднестатистические показатели...\тут и 600-700 входят...\
конечно цифра 203000 может изменится...\но не сильно...\
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24.03.2023 09:20 Ответить
Красунчики!
Героям слава!
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24.03.2023 08:23 Ответить
МО-ЛОД-ЦІ!!!
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24.03.2023 08:28 Ответить
Бінго!!! 🇺🇦
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24.03.2023 08:30 Ответить
О! "Підійшов рибний косяк"! У ЗСУ пішла "путІна"!
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24.03.2023 08:31 Ответить
косяк длинною 288 км...\выложенные в рядок...)\
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24.03.2023 09:47 Ответить
На початку війни такі цифри здавались би неймовірними.
А зараз дивися на них і розумієшь-треба ще більше
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24.03.2023 08:31 Ответить
Так це все по плану?! Страньший план, їй-бо ,страньший...
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24.03.2023 08:34 Ответить
ГОЙДА!!!
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24.03.2023 08:37 Ответить
Президент РФ Владимир Путин неоднократно с гордостью заявлял о наличии у России «непобедимого» оружия нового поколения. Происходящее в Украине рассказывает совсем другую историю. Ошеломляющие потери и неудачи российских войск в ходе войны в Украине продолжают свидетельствовать об отсутствии должного снабжения, питания и руководства. Конфликт также развенчал миф о том, что российская военная техника находится на высочайшем уровне. Разгром российских войск в Украине развенчал миф о «непобедимом» российском оружии. Слава ВСУ!
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24.03.2023 08:51 Ответить
Аналоговнєти ))
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24.03.2023 09:06 Ответить
Это тот случай, когда путин случайно сказал правду. Действительно, дедов товарищ жюков заваливал противника трупами в три слоя, теперь вот новое поколение в три слоя кладут.
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24.03.2023 11:05 Ответить
нехило так ББМ сожгли... может Бредли дошли до фронта?
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24.03.2023 08:55 Ответить
Много бэх, мало танков, а в предыдущие дни танков было в полтора раза больше бэх при общей статистике 1 потерянный танк на 2 бэхи. Могу предположить, что они устроили танковый прорыв под Авдіївкою, там им обломали зубы, и теперь они прут пехотой.
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24.03.2023 11:07 Ответить
54 одиниці техніки та більше 1000 чумардосів! Броня та арта в фаворі, ППО та спецтехніка гуд! Слава ЗСУ!
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24.03.2023 09:05 Ответить
Якщо знищувати по 1000 душегубів в сутки, то за ЗСУ рашен самки не встигнуть народжувати даунів, а дімон не встигне наклепати танчиків і фронт видохнеться. Зато на 9 травня дідов на палки добавиться, великий гундяй збільшить прибутки. а орки - чергу за ладами.
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24.03.2023 09:28 Ответить
так , на паРаше уже констатируют демографический провал в 750 000 человек в год , єто данные по состоянию на май 2022 года , то есть до войны они уже дохли быстрее чем рождались , с учетом потерь на войне , у них минус почти миллион , эмиграция подливает масла в топку сжигания человеческих ресурсов паРашки , у них останется население состоящие из алко, нарко, злобно - дипрессивных особей пенсионного возраста , плюс сидящие по тюрьмам , остальные особи это расходной материал , на который будуи списыватся огромные расходы социальной сферы , так как липовых трудовых книжек ( мертвых душ ) , там миллионы , ...............короче , чем больше паРашников дохнет , тем богаче бояре . та и *** с ними .
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24.03.2023 14:40 Ответить
+3 засоби ППО.
Тішуся з того, як надійно вороже ППО захищає небо.
А ось себе захистити воно не в змозі
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24.03.2023 09:29 Ответить
если на мотолыгу поставить корабельную пушку, то это ппо или что это за монстер
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24.03.2023 09:50 Ответить
ЖелезньІй капут.
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24.03.2023 12:02 Ответить
Вчора був відосік з атакою морських дронів по севастопольському порту. Шось нема звіту про знищення чогось плаваючого...
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24.03.2023 09:38 Ответить
офіційно то не ЗСУ ... "нас там нет " ...
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24.03.2023 12:03 Ответить
Треба отримати достовірні відомості. Це ж не на лінії фронту, а у далекому ворожому тилу.
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24.03.2023 12:04 Ответить
достигнута главная цель - кацапы ни где не могут чувствовать себя в безопасности ,
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24.03.2023 14:46 Ответить
 
 