Ночью россияне выпустили по территории Украины ракеты, "шахеды" и управляемые авиабомбы, - Воздушные силы

Российские оккупанты вечером атаковали Одесскую область ракетами. Самолеты врага выпустили управляемые авиационные бомбы. Ночью захватчики ударили шахедами по Кривому Рогу

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Началось все (атака - ред.) с вечера, когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59. Также атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35, российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО, таким образом более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями", - рассказал Игнат.

По его словам, также оккупантами при атаке была применена противолокационная ракета Х-31.

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"К сожалению есть и "Шахеды", которые атаковали север страны и также Кривой Рог. Есть попадание в определенные объекты. Там, предварительно, по информации местных властей, без жертв", - сообщил Игнат.