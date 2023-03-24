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Новости Агрессия России против Украины
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Ночью россияне выпустили по территории Украины ракеты, "шахеды" и управляемые авиабомбы, - Воздушные силы

ігнат

Российские оккупанты вечером атаковали Одесскую область ракетами. Самолеты врага выпустили управляемые авиационные бомбы. Ночью захватчики ударили шахедами по Кривому Рогу

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Началось все (атака - ред.) с вечера, когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59. Также атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35, российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО, таким образом более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями", - рассказал Игнат.

По его словам, также оккупантами при атаке была применена противолокационная ракета Х-31.

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"К сожалению есть и "Шахеды", которые атаковали север страны и также Кривой Рог. Есть попадание в определенные объекты. Там, предварительно, по информации местных властей, без жертв", - сообщил Игнат.

Кривой Рог (1383) Одесская область (3547) Сумская область (3008) атака (373) Воздушные силы (2257) Игнат Юрий (590)


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Топ комментарии
+15
Поки не буде масованих важких отвєток по "об'єктах воєнної інфраструктури" в бєлгарадє, курскє, брянскє, справи не буде.
Кацапи рахуються лише із силою у відповідь.
Всі інші розповіді, тіпа "ми не стріляємо по мирних містах" - це те ж саме, як Макрон чи Шольц хочуть переконати путлєра по телефону припинити війну.
Отже - або масовані удари по кацапських "об'єктах воєнної інфраструктури" в крупних містах, або просто читаємо в новинах про нові жертви в Запоріжжі, Дніпрв, Харкові, Нікополі, Слов'янську, Херсоні і т.д.
З кацапами по іншому не вийде....
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24.03.2023 08:53
+3
Ого! Керовані бомби. Таке ми не перехоплюємо, наскільки я розумію?
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24.03.2023 08:47
+2
ППО задорого, речники, експерти і марафон сказали що в москалів не залишилось ракет, літаків, безпілотників, мікрочіпів нема, авіазаводи зупинені. Чекають від ***** жест доброї волі, авось перестане стріляти, нє правацируєм, без ескалації
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24.03.2023 08:57
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Ого! Керовані бомби. Таке ми не перехоплюємо, наскільки я розумію?
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24.03.2023 08:47 Ответить
Поки не буде масованих важких отвєток по "об'єктах воєнної інфраструктури" в бєлгарадє, курскє, брянскє, справи не буде.
Кацапи рахуються лише із силою у відповідь.
Всі інші розповіді, тіпа "ми не стріляємо по мирних містах" - це те ж саме, як Макрон чи Шольц хочуть переконати путлєра по телефону припинити війну.
Отже - або масовані удари по кацапських "об'єктах воєнної інфраструктури" в крупних містах, або просто читаємо в новинах про нові жертви в Запоріжжі, Дніпрв, Харкові, Нікополі, Слов'янську, Херсоні і т.д.
З кацапами по іншому не вийде....
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24.03.2023 08:53 Ответить
Згоден на 100%. Не можу зрозуміти, що (чи хто) нас стримує від подібних відповідей? Відсутність належної зброї чи умови її надяння?
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24.03.2023 09:17 Ответить
В першу чергу заява нашого керівництва Краіни-"Ми не терористи"..
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24.03.2023 13:49 Ответить
ППО задорого, речники, експерти і марафон сказали що в москалів не залишилось ракет, літаків, безпілотників, мікрочіпів нема, авіазаводи зупинені. Чекають від ***** жест доброї волі, авось перестане стріляти, нє правацируєм, без ескалації
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24.03.2023 08:57 Ответить
Я не розумію щось претензій до речників тих чи інших відомств- вони говорять же не те, що самі хочуть, а те, що у відповідних відомствах вважають за потрібне.
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24.03.2023 09:11 Ответить
так зрозумів, сарказм був у тому, що гроші на цих речників-піздунівАрестовичів-марафони є, а на суттєві прогреса по створенню власної зброї, зокрема ППО, нема
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24.03.2023 10:45 Ответить
Белополье пострадало

"В коментарі https://suspilne.media/423879-odna-ludina-zaginula-se-odna-v-likarni-vnoci-bilopilska-gromada-opinilasa-pid-masovanim-obstrilom-zi-storoni-rosii/ Суспільному Юрій Зарко розповів, що близько 12 години ночі в громаді почався масований обстріл. "Були помічені Шахеди, ракети, були системи залпового вогню, був артобстріл. Вони одночасно вдарили з декількох точок. Центр міста постраждав, школа №4".

Як повідомив Юрій Зарко, сторож школи №4 загинув. Поранення отримала одна людина, яка знаходилася в житловому будинку - їй відірвало ногу.

В місті багато пошкоджених житлових будинків - пошкоджені дахи та сотні вікон."
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24.03.2023 09:16 Ответить
Я щось трохи не зрозумів, може спеціалісти пояснять?
Керовані авіабомби - це ці суки зайшли в наш повітряний простір чи ні? І якщо зайшли, то де була наша ППО?
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24.03.2023 09:48 Ответить
Чтобы понять, нужно как минимум прочитать текст новости кроме заголовка - "Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО, таким образом более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области Источник:
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24.03.2023 09:56 Ответить
"літаки не входять в зону ураження нашої ППО" з статті.

А взагалі говорили, що росія застосовує керовані авіабомби дальністю 50-70 км.
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24.03.2023 10:01 Ответить
Дякую.
Це звиздець, звичайно. Схоже що людям у прикордонних областях нормально не жити, поки існує це лайно під назвою парашна *********...
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24.03.2023 10:26 Ответить
блд, коли ми вже почуємо, скільки ракет власного виробництва запустила Україна у відповідь?!

дороги вони далі будують... *******... і підтримує ж досі багато хто "найвеличнішого"
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24.03.2023 10:42 Ответить
Ну скільки же можно долбати нашому політичному керівництву,що тільки адекватна відповідь стримує москалів від цих ганебних атак...,а керманичи-"ми не терористи,не можна бити по мирному населеню,не атакуємо поза кордонів Держави...,нема чим.."..
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24.03.2023 14:03 Ответить
 
 