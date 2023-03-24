Ночью россияне выпустили по территории Украины ракеты, "шахеды" и управляемые авиабомбы, - Воздушные силы
Российские оккупанты вечером атаковали Одесскую область ракетами. Самолеты врага выпустили управляемые авиационные бомбы. Ночью захватчики ударили шахедами по Кривому Рогу
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Началось все (атака - ред.) с вечера, когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59. Также атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35, российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО, таким образом более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями", - рассказал Игнат.
По его словам, также оккупантами при атаке была применена противолокационная ракета Х-31.
"К сожалению есть и "Шахеды", которые атаковали север страны и также Кривой Рог. Есть попадание в определенные объекты. Там, предварительно, по информации местных властей, без жертв", - сообщил Игнат.
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Кацапи рахуються лише із силою у відповідь.
Всі інші розповіді, тіпа "ми не стріляємо по мирних містах" - це те ж саме, як Макрон чи Шольц хочуть переконати путлєра по телефону припинити війну.
Отже - або масовані удари по кацапських "об'єктах воєнної інфраструктури" в крупних містах, або просто читаємо в новинах про нові жертви в Запоріжжі, Дніпрв, Харкові, Нікополі, Слов'янську, Херсоні і т.д.
З кацапами по іншому не вийде....
"В коментарі https://suspilne.media/423879-odna-ludina-zaginula-se-odna-v-likarni-vnoci-bilopilska-gromada-opinilasa-pid-masovanim-obstrilom-zi-storoni-rosii/ Суспільному Юрій Зарко розповів, що близько 12 години ночі в громаді почався масований обстріл. "Були помічені Шахеди, ракети, були системи залпового вогню, був артобстріл. Вони одночасно вдарили з декількох точок. Центр міста постраждав, школа №4".
Як повідомив Юрій Зарко, сторож школи №4 загинув. Поранення отримала одна людина, яка знаходилася в житловому будинку - їй відірвало ногу.
В місті багато пошкоджених житлових будинків - пошкоджені дахи та сотні вікон."
Керовані авіабомби - це ці суки зайшли в наш повітряний простір чи ні? І якщо зайшли, то де була наша ППО?
А взагалі говорили, що росія застосовує керовані авіабомби дальністю 50-70 км.
Це звиздець, звичайно. Схоже що людям у прикордонних областях нормально не жити, поки існує це лайно під назвою парашна *********...
дороги вони далі будують... *******... і підтримує ж досі багато хто "найвеличнішого"