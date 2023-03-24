СМИ пишут о бронеавто нейтральной Швейцарии на фронте в Украине. Власти проверяют
Власти нейтральной Швейцарии выясняют, могли ли ее бронеавтомобили Eagle-I оказаться на фронте в Украине
О попадании швейцарских бронавтомобилей на фронт в Украине написали после публикации в интернете соответствующих фото немецкие журналисты. Проверкой занимается госсекретариат по экономическим вопросам (Seco), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
В немецком издании Neue Zürcher Zeitung появился материал под заголовком "Бронеавтомобили из Швейцарии используются на войне в Украине".
Авторы статьи обратили внимание на снимок фотожурналиста агентства AFP Ариса Мессиниса. В Авдеевке Донецкой области он сделал фото, на котором "засветился" предположительно Eagle-I производства швейцарской компании Mowag.
Также бронеавтомобиль, который предположительно может быть швейцарским, попал в объектив испанского фотографа Хосе Колона. В издании подчеркнули, что неизвестно, запечатлен ли на этих фото один и тот же броневик.
Как сообщает швейцарское издание, теперь Seco, отвечающий за экспорт военной техники, проверяет, были ли нарушения запрета на реэкспорт.
В госсекретариате сказали, что фото, о которых пишут СМИ, "не позволяют делать достоверные выводы о типе транспортного средства и о том, где оно находится".
Окончательно выяснить это можно только с помощью номера шасси, а это невозможно, говорят в Seco.
Там также отметили, что в 1990-х годах производитель Mowag экспортировал в датскую армию 36 броневиков Eagle-I. Экспорт осуществлялся в соответствии с действовавшим на тот момент законом о военных материалах.
В декларации о запрете на реэкспорт Дания обязалась не продавать броневики третьим странам без одобрения Швейцарии. 17 декабря 2012 года Дания запросила разрешение на реэкспорт 27 броневиков частной немецкой компании – Швейцария одобрила.
Немецкая компания, как и Дания, обязалась не реэкспортировать броневики.
По запросу Seco и Федерального департамента иностранных дел датские власти подтвердили, что они не передавали никаких машин Eagle-I без согласия Швейцарии.
В Seco отметили, что сейчас Швейцария коммуницирует по этому вопросу с Германией, разъяснений еще нет.
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я і сам дідок, правда тільки в мріях(фото Рокфелера на Мальдівах)
а то - года не прошло, ой, прошло, как явного упыря наградали статусом преступника, а тут похожий броневик, который, кстати, по фото, любой местный дядя Вася склепает - не отличишь, то типо "харам" бо нельзя.
хотя швейцарцы даже крепче финнов, хотя и напасть на виннов может только Гватемала и Вануату, а на Швейцарию только Италия и Беня(он там резидент вроде)
от ти в окопв(сам окопавсь) і збоку ось це...
ну так тобі орки загроза, чи збоку арахамія?
А,оскільки швейцарія бронежилетів Україні не постачає....
когда Обама дала Хамви, аж 40 штук, а Узбекистану - всего 300 "МРАП"ов, ну и лузеры узбеки то, спасиб*, Обама
Як таке стерпіти миролюбній Швайцарії?!
Хай з'ясовують, чому нейтральна Швейцарія азагалі торгує зброєю.
швейцарцівшвейцарів. Приватній компанії можна продавати бронетехніку, а воюючій країні ніт. Тим більше, що це бронеавто, судячи з фото, не озброєне і вбивати москалів не спроможне.
мужні і завжди правІ
https://defence-line.org/2023/03/rekviem-po-nejtralnomu-statusu-chast-1/
Просто Україні не варто забувати НІКОЛИ позицію Швейцарії щодо війни в Україні.
ТЕПЕР ЖОДНИХ "сентиментів" і послаблень щодо ,наприклад ,швейцарського бізнесу, і, при інших рівних умовах , вибирати їх конкурентів -з Нідерландів,Данії,Великобританії,Чехії...
Просто Швейцарії географічно пощастило.Бути далеко від рашки...
була б на місці Литви,була б Литвою..
там не буде десятками чол. населення гинути бо - роздали автомати, а куди дивитись не сказали.
а вибирати бізнес... так будь ласка - відриваючи їдальню в Каневі, тримай виручку в Данії
послухай, Вермахт думав напасти, ой, звільнити Швейцарію....
передумав.
а ти їх...... мля....., ну рашкою лякаєш
так шо.... я би х.з.. як би гіпотетично ЗСУ штурмували б якесь там село в Швейцарії...
*******, захист Європи(за словами Зю-зе, ну, тіпа ми захищаємо в т.ч. Швейцарію)
Скоро буде Женевська албансько-арабська народна республіка, а вони мастурцацією нейтралістською займаються...
та Гітлеру 20000 ерліконів можна було поставити і сказати, закономірно - Ну і шо? Рузвельт шо поставив.
лицемір ти.
їбуча совкова орда так озброїлась шо весь світ стільки не мав напр. тих же танків.
Гітлер-Гітлер - *******.
тебе мало морив совок шо ти за гітлерів ниєш шолі?
я ж тут давав посилання - почитай.те
Швейцарії взагалі то наср. на путіна і рашку, бо туди хто сунеться, то не вийде як з Днобасу, а залишиться "гірський чорнозем" робити ггг
мужні, сміливі, лицарські, а не то шо Арахамія.
Доведіть, що броньовик саме воює, а не розвозить піццу.