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Новости Война
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СМИ пишут о бронеавто нейтральной Швейцарии на фронте в Украине. Власти проверяют

eagle-i

Власти нейтральной Швейцарии выясняют, могли ли ее бронеавтомобили Eagle-I оказаться на фронте в Украине

О попадании швейцарских бронавтомобилей на фронт в Украине написали после публикации в интернете соответствующих фото немецкие журналисты. Проверкой занимается госсекретариат по экономическим вопросам (Seco), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

В немецком издании Neue Zürcher Zeitung появился материал под заголовком "Бронеавтомобили из Швейцарии используются на войне в Украине".

Авторы статьи обратили внимание на снимок фотожурналиста агентства AFP Ариса Мессиниса. В Авдеевке Донецкой области он сделал фото, на котором "засветился" предположительно Eagle-I производства швейцарской компании Mowag.

Также бронеавтомобиль, который предположительно может быть швейцарским, попал в объектив испанского фотографа Хосе Колона. В издании подчеркнули, что неизвестно, запечатлен ли на этих фото один и тот же броневик.

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Как сообщает швейцарское издание, теперь Seco, отвечающий за экспорт военной техники, проверяет, были ли нарушения запрета на реэкспорт.

В госсекретариате сказали, что фото, о которых пишут СМИ, "не позволяют делать достоверные выводы о типе транспортного средства и о том, где оно находится".

Окончательно выяснить это можно только с помощью номера шасси, а это невозможно, говорят в Seco.

Там также отметили, что в 1990-х годах производитель Mowag экспортировал в датскую армию 36 броневиков Eagle-I. Экспорт осуществлялся в соответствии с действовавшим на тот момент законом о военных материалах.

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В декларации о запрете на реэкспорт Дания обязалась не продавать броневики третьим странам без одобрения Швейцарии. 17 декабря 2012 года Дания запросила разрешение на реэкспорт 27 броневиков частной немецкой компании – Швейцария одобрила.

Немецкая компания, как и Дания, обязалась не реэкспортировать броневики.

По запросу Seco и Федерального департамента иностранных дел датские власти подтвердили, что они не передавали никаких машин Eagle-I без согласия Швейцарии.

В Seco отметили, что сейчас Швейцария коммуницирует по этому вопросу с Германией, разъяснений еще нет.

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авто (4201) оружие (10198) помощь (7764) Швейцария (612) техника (1732)


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Топ комментарии
+33
Боже! Яке нещастя! Бронеавтомобіль на фронті в Україні! Це ж загроза ескалації і Третя світова війна!
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24.03.2023 08:50
+21
******.Аби ще так завзято провіряли,чиї шахіди нас атакують,і чия там начинка.
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24.03.2023 08:54
+21
Тепер путін нападьот на бідну Швейцарію. (((
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24.03.2023 09:05
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Боже! Яке нещастя! Бронеавтомобіль на фронті в Україні! Це ж загроза ескалації і Третя світова війна!
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24.03.2023 08:50 Ответить
Там потрібно усю статтю читати, вона досить об'ємна, а не абзац з першої частини і абзац з останньої. Не має там чого караул писати. Просто робочий момент, який просто не будуть розбирати
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24.03.2023 09:02 Ответить
Яка Ви серйозна
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24.03.2023 09:17 Ответить
Тепер путін нападьот на бідну Швейцарію. (((
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24.03.2023 09:05 Ответить
Гроші з швейцарських банків виведуть
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24.03.2023 09:11 Ответить
Куди? В Китай? )
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24.03.2023 09:19 Ответить
Бєнядиктова вирішила прошвирнутись до фронту і отримати УБД.
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24.03.2023 08:50 Ответить
ахах, ну ви й жовчний дідок
я і сам дідок, правда тільки в мріях(фото Рокфелера на Мальдівах)
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24.03.2023 09:51 Ответить
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24.03.2023 10:16 Ответить
Волонтери підігнали?
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24.03.2023 08:50 Ответить
у воєнторзі на Великій Арнаутскій в Одесі можна навіть підводний човен придбати)))
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24.03.2023 08:57 Ответить
Сьогодні вже ні, я забрав останнього. Може завтра...
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24.03.2023 10:07 Ответить
мля, с такими бы темпами давали ордер на путина, как тут вспетушились.
а то - года не прошло, ой, прошло, как явного упыря наградали статусом преступника, а тут похожий броневик, который, кстати, по фото, любой местный дядя Вася склепает - не отличишь, то типо "харам" бо нельзя.
хотя швейцарцы даже крепче финнов, хотя и напасть на виннов может только Гватемала и Вануату, а на Швейцарию только Италия и Беня(он там резидент вроде)
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24.03.2023 08:51 Ответить
ЖУРНАЛЮЖОК ІЗ Neue Zürcher Zeitung не пускати на територію України . Та і всих різних правдолюбів-розслідувачів на передову тільки в окопи
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24.03.2023 08:51 Ответить
Але німці написали, що не має цьому підтвердження і не потрібно спекуляції на цій темі. Фото були в Інстаграм.
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24.03.2023 09:12 Ответить
окопний, давай тобі збоку Арахамію, нічо не буде муляти?
от ти в окопв(сам окопавсь) і збоку ось це...
ну так тобі орки загроза, чи збоку арахамія?
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24.03.2023 09:36 Ответить
А може просто підказати ,що подібні бачили у Бахмуті. і завезти туди їхню комісію для перевірки...

А,оскільки швейцарія бронежилетів Україні не постачає....
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24.03.2023 10:44 Ответить
Ну всьо! Клямка Швейцарії, до вечора кантєміровська дівізія висадиться на Матернхорн.
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24.03.2023 08:54 Ответить
******.Аби ще так завзято провіряли,чиї шахіди нас атакують,і чия там начинка.
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24.03.2023 08:54 Ответить
оце так горе у швейцарців, як їм після такого тепер жити
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24.03.2023 08:55 Ответить
перемогти і зупинити - це два різні президенти...
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24.03.2023 08:55 Ответить
Глибоко стурбовані "нейтральні" крадії найвищої категорії - привласнили заощадження громадян Третього Рейху, а зараз планують теж саме провернути з рашкою.
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24.03.2023 08:56 Ответить
а и кстати, какой прикол единичный экземпляр тянуть х.з. как и откуда, шо потом он встал из-за нехватки(отсутствия) запчастей?
когда Обама дала Хамви, аж 40 штук, а Узбекистану - всего 300 "МРАП"ов, ну и лузеры узбеки то, спасиб*, Обама
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24.03.2023 08:59 Ответить
кулі ще перевіряйте... чи устілки для чоботів... нейтралідасти...
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24.03.2023 08:59 Ответить
До чого тут Щвейцарія? У нас такі по гаражах зварюють.
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24.03.2023 09:01 Ответить
У шахтах Донбасу ще і не таке знаходили
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24.03.2023 09:02 Ответить
З 2014-го року домбасята діставали всю військову техніку зі своїх шахт (так пуйло казало). А у нас, окрім Донбасу, на Львівщині шахти є. І на Кировоградщині... А швейцарці мудаки! )
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24.03.2023 09:13 Ответить
за "мудаків" - https://defence-line.org/2023/03/rekviem-po-nejtralnomu-statusu-chast-1/
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24.03.2023 09:38 Ответить
От біда! Бронеавтомобіль врятував чиїсь життя!

Як таке стерпіти миролюбній Швайцарії?!
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24.03.2023 09:06 Ответить
зелені комуняки-***** бронік умикнули-перепродали...
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24.03.2023 09:06 Ответить
Такі "бронеавтомобілі" можна знайти на будь-якому європейському автосайті у розділі "продаю автохлам".
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24.03.2023 09:15 Ответить
А він точно швейцарський? То напевне китайці копію склепали і через ''алі-експрес'' продали
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24.03.2023 09:15 Ответить
Їх можна купити в будь-якому воєнторзі.

Хай з'ясовують, чому нейтральна Швейцарія азагалі торгує зброєю.
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24.03.2023 09:21 Ответить
Дивна політика у швейцарців швейцарів. Приватній компанії можна продавати бронетехніку, а воюючій країні ніт. Тим більше, що це бронеавто, судячи з фото, не озброєне і вбивати москалів не спроможне.
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24.03.2023 09:32 Ответить
швейцарці кончені вироки. бажаю, щоб вас прийшли вбивати, а вам ніхто не схотів навіть патрона дати.
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24.03.2023 09:32 Ответить
ой, почитай і вибачся.
мужні і завжди правІ
https://defence-line.org/2023/03/rekviem-po-nejtralnomu-statusu-chast-1/
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24.03.2023 09:39 Ответить
щодо конкретного нейтралітету щодо України Швейцарія не зовсім права.ПОЗИЦІЯ ЇЇ НІКЧЕМНА.

Просто Україні не варто забувати НІКОЛИ позицію Швейцарії щодо війни в Україні.

ТЕПЕР ЖОДНИХ "сентиментів" і послаблень щодо ,наприклад ,швейцарського бізнесу, і, при інших рівних умовах , вибирати їх конкурентів -з Нідерландів,Данії,Великобританії,Чехії...

Просто Швейцарії географічно пощастило.Бути далеко від рашки...

була б на місці Литви,була б Литвою..
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24.03.2023 10:55 Ответить
Друг мій Павло, проте істина в тому шо вона пару століть була "нікчемною", проте спробуй рашка напасти, то відгрібе похлєще ніх від ЗСУ.
там не буде десятками чол. населення гинути бо - роздали автомати, а куди дивитись не сказали.
а вибирати бізнес... так будь ласка - відриваючи їдальню в Каневі, тримай виручку в Данії
послухай, Вермахт думав напасти, ой, звільнити Швейцарію....
передумав.
а ти їх...... мля....., ну рашкою лякаєш
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24.03.2023 11:05 Ответить
Теж саме буде, що рік тому у нас було. Швейцарці не мають військового досвіду і далеко не факт, що дадуть таку ж потужну відсіч.
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24.03.2023 12:32 Ответить
ой думаю шо дадуть, у них до сих пір за першим дзвоно, а не дзвінком, стане 800000 мужиків.... ааааа, ну, от у нас - мінус мусора, себешники, охорона і тіпа теж можливо після року конфлікту(ну як Китай каже) - то може 700000 солдатів.
так шо.... я би х.з.. як би гіпотетично ЗСУ штурмували б якесь там село в Швейцарії...
*******, захист Європи(за словами Зю-зе, ну, тіпа ми захищаємо в т.ч. Швейцарію)
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24.03.2023 13:02 Ответить
не виродки,але просто "загралися" з своїм нейтралітетом..
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24.03.2023 10:48 Ответить
Гітлеру зенітні Ерлікони поставляли без перешкод і розслідувань! Цинічні мудаки.
Скоро буде Женевська албансько-арабська народна республіка, а вони мастурцацією нейтралістською займаються...
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24.03.2023 10:07 Ответить
хаха, а ти читав про орду Сраліна?
та Гітлеру 20000 ерліконів можна було поставити і сказати, закономірно - Ну і шо? Рузвельт шо поставив.
лицемір ти.
їбуча совкова орда так озброїлась шо весь світ стільки не мав напр. тих же танків.
Гітлер-Гітлер - *******.
тебе мало морив совок шо ти за гітлерів ниєш шолі?
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24.03.2023 10:33 Ответить
Нєдопєрєпіл?
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24.03.2023 14:04 Ответить
угу, от ше би сто літрів віскі і Памелу Андерсон на поговоріть)
я ж тут давав посилання - почитай.те
Швейцарії взагалі то наср. на путіна і рашку, бо туди хто сунеться, то не вийде як з Днобасу, а залишиться "гірський чорнозем" робити ггг
мужні, сміливі, лицарські, а не то шо Арахамія.
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24.03.2023 21:33 Ответить
Якісь ЗМІ щось там "пишуть". Швейцарська влада щось "з'ясовує".
Доведіть, що броньовик саме воює, а не розвозить піццу.
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24.03.2023 10:12 Ответить
и снова утечка изза журналистов...
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24.03.2023 10:39 Ответить
чергова евробляха і шо такого
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24.03.2023 11:08 Ответить
такое мнение ,что зарухбежные журналЮги освещают не вторжение Раши в УКРАИНУ .... а охотятся за ,, жареными фактами,, ... ВСЕ ВО ИМЯ СЕНСАЦИИ .
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24.03.2023 16:37 Ответить
Накуй нам така Швейцарія, зброю виробляє, але сама нейтральна? Це при конфлікті з участю НАТО наприклад з якоюсь Нною державою, вона могла б також заборонити використовувати її зброю? Якщо ви нейтральні, то й зброю виробляйте, але тільки для себе! Я б наклав на Швейцаріб санкції!
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24.03.2023 16:40 Ответить
 
 