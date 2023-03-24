СМИ пишут о бронеавто нейтральной Швейцарии на фронте в Украине. Власти проверяют

Власти нейтральной Швейцарии выясняют, могли ли ее бронеавтомобили Eagle-I оказаться на фронте в Украине

О попадании швейцарских бронавтомобилей на фронт в Украине написали после публикации в интернете соответствующих фото немецкие журналисты. Проверкой занимается госсекретариат по экономическим вопросам (Seco), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

В немецком издании Neue Zürcher Zeitung появился материал под заголовком "Бронеавтомобили из Швейцарии используются на войне в Украине".

Авторы статьи обратили внимание на снимок фотожурналиста агентства AFP Ариса Мессиниса. В Авдеевке Донецкой области он сделал фото, на котором "засветился" предположительно Eagle-I производства швейцарской компании Mowag.

Также бронеавтомобиль, который предположительно может быть швейцарским, попал в объектив испанского фотографа Хосе Колона. В издании подчеркнули, что неизвестно, запечатлен ли на этих фото один и тот же броневик.

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Как сообщает швейцарское издание, теперь Seco, отвечающий за экспорт военной техники, проверяет, были ли нарушения запрета на реэкспорт.

В госсекретариате сказали, что фото, о которых пишут СМИ, "не позволяют делать достоверные выводы о типе транспортного средства и о том, где оно находится".

Окончательно выяснить это можно только с помощью номера шасси, а это невозможно, говорят в Seco.

Там также отметили, что в 1990-х годах производитель Mowag экспортировал в датскую армию 36 броневиков Eagle-I. Экспорт осуществлялся в соответствии с действовавшим на тот момент законом о военных материалах.

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В декларации о запрете на реэкспорт Дания обязалась не продавать броневики третьим странам без одобрения Швейцарии. 17 декабря 2012 года Дания запросила разрешение на реэкспорт 27 броневиков частной немецкой компании – Швейцария одобрила.

Немецкая компания, как и Дания, обязалась не реэкспортировать броневики.

По запросу Seco и Федерального департамента иностранных дел датские власти подтвердили, что они не передавали никаких машин Eagle-I без согласия Швейцарии.

В Seco отметили, что сейчас Швейцария коммуницирует по этому вопросу с Германией, разъяснений еще нет.