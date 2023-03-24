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Новости
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Арестованы "скрытые" активы супруги Медведчука Марченко более чем на 440 млн грн, - СБУ

медведчук,марченко

По материалам Службы безопасности суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, их общая стоимость составляет более 440 млн грн.

"Решение суда касается 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании.

Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов.

Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в конце февраля этого года по материалам СБУ было арестовано имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд грн.

Следователи Службы безопасности уже сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал активы подставного лица Козака-Медведчука, - СМИ

Медведчук Виктор (1789) СБУ (19886) Марченко Оксана (109) арест имущества (298) актив (92)


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Топ комментарии
+5
ета власть дайот дєньгі інтеру і г+г, где 30% у мєртвєтчука
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24.03.2023 10:31
+3
Це хатинка на Кримі?
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24.03.2023 10:41
+3
От що цікаво, так це те, що зельониє сліпнуть&глухнуть, коли справа торкається "лайноплюсів" і участі в цьому Мертведчуків.
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24.03.2023 12:15
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Зато как все в свое время дрочили на тв-передачу на канале СТБ - Украину мають в талант где ксюха мердвердчукча была главной видущей
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24.03.2023 10:10 Ответить
Пам'ятаю які її вкотре туди покликали а Ткаченко називав всіх хто обурився з цього приводу - порохоботами.
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24.03.2023 16:21 Ответить
Ось чому цей гомік - мєдвєдчук ожинився на Оксані!! Вона ж курва #обанарот така заможна!👈
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24.03.2023 10:16 Ответить
Хорошо хоть эта власть за них взялась. А так бы эта сладкая парочка еще долго свои кацапские мысли вталкивала с телеканалов и не только с них.
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24.03.2023 10:22 Ответить
ета власть дайот дєньгі інтеру і г+г, где 30% у мєртвєтчука
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24.03.2023 10:31 Ответить
Це хатинка на Кримі?
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24.03.2023 10:41 Ответить
Выфсеврете.Откуда у простой паломницы и по совместительству - кумы ***** и жены ****** такие деньги? Она простая домохозяйка.Клянусь её золотым вагоном-рестораном.
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24.03.2023 11:01 Ответить
Заарештувати та конфіскувати, це різні речі.
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24.03.2023 11:19 Ответить
Зачем монахине мирское..... Она ведь так любит лазить по скитам...
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24.03.2023 11:42 Ответить
От що цікаво, так це те, що зельониє сліпнуть&глухнуть, коли справа торкається "лайноплюсів" і участі в цьому Мертведчуків.
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24.03.2023 12:15 Ответить
 
 