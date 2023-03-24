Арестованы "скрытые" активы супруги Медведчука Марченко более чем на 440 млн грн, - СБУ

По материалам Службы безопасности суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, их общая стоимость составляет более 440 млн грн.

"Решение суда касается 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании.

Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов.

Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в конце февраля этого года по материалам СБУ было арестовано имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд грн.

Следователи Службы безопасности уже сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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