Милли: "Россия и Китай представляют угрозу для США, однако война с ними не неизбежна"

Россия и КНР представляют угрозу национальным интересам США и привычной жизни американцев, однако война не является неизбежной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли во время слушаний в Конгрессе США.

"Впервые в своей истории Соединенные Штаты столкнулись с двумя ядерными государствами, чьи национальные интересы не совпадают с национальными интересами США... И Россия, и КНР угрожают нашим интересам и нашему образу жизни, но война пока не неизбежна", - заявил он.

Милли отметил, что Китай - это вызов, ведь КНР намерена стать гегемоном в Азии и западной части Тихого океана, а к 2049 году Пекин планирует превзойти военный потенциал США.

Россия же, по его словам, остается небезопасной. "Незаконная и неспровоцированная война России против Украины угрожает миру на европейском континенте и глобальной стабильности", - подчеркнул он.

Читайте также: Китай открыто становится на сторону России, и это большой вызов для нас всех, – премьер Латвии Кариньш

Милли также добавил, что США будут поддерживать Украину, поскольку ее борьба в пользу не только ей самой, но и Соединенным Штатам. "Она защищает систему, позволяющую избегать войн между великими государствами последние 80 лет", - добавил он.

Как сообщалось, Пентагон увеличил военный бюджет на 842 миллиарда долларов, готовясь к возможному противостоянию с Китаем.