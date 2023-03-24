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Милли: "Россия и Китай представляют угрозу для США, однако война с ними не неизбежна"

марк,міллі

Россия и КНР представляют угрозу национальным интересам США и привычной жизни американцев, однако война не является неизбежной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли во время слушаний в Конгрессе США.

"Впервые в своей истории Соединенные Штаты столкнулись с двумя ядерными государствами, чьи национальные интересы не совпадают с национальными интересами США... И Россия, и КНР угрожают нашим интересам и нашему образу жизни, но война пока не неизбежна", - заявил он.

Милли отметил, что Китай - это вызов, ведь КНР намерена стать гегемоном в Азии и западной части Тихого океана, а к 2049 году Пекин планирует превзойти военный потенциал США.

Россия же, по его словам, остается небезопасной. "Незаконная и неспровоцированная война России против Украины угрожает миру на европейском континенте и глобальной стабильности", - подчеркнул он.

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Милли также добавил, что США будут поддерживать Украину, поскольку ее борьба в пользу не только ей самой, но и Соединенным Штатам. "Она защищает систему, позволяющую избегать войн между великими государствами последние 80 лет", - добавил он.

Как сообщалось, Пентагон увеличил военный бюджет на 842 миллиарда долларов, готовясь к возможному противостоянию с Китаем.

Автор: 

Китай (2959) россия (95481) США (26583) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+3
Росія буде існувати стільки, скільки буде існувати російська мова в Україні.
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24.03.2023 10:53
+2
Є у Василя Кожелянка новела "Чужий", написана у 2000 році. Там Українська військо опинилося притиснутим до Карпат євразійськими силами держав-підписантів "ташкентського пакту". Далі НАТО починає воювати ретельніше, і за кілька тижнів українські війська заходять в Ростов. Мабуть таки НАТО буде роздуплятися ще довго.
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24.03.2023 10:27
+2
Профукали ви все, а тепер не знаєте що робити. Ваші безпілотники збивають, а ви кажете, що це було ненавмисно.
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24.03.2023 10:32
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Є у Василя Кожелянка новела "Чужий", написана у 2000 році. Там Українська військо опинилося притиснутим до Карпат євразійськими силами держав-підписантів "ташкентського пакту". Далі НАТО починає воювати ретельніше, і за кілька тижнів українські війська заходять в Ростов. Мабуть таки НАТО буде роздуплятися ще довго.
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24.03.2023 10:27 Ответить
Якщо не будете давати Україну потрібне їй озброєння, то "ескалації" не буде. Отже, війна не неминуча.
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24.03.2023 10:16 Ответить
Треба було держати іх в голому тілі а то нагнали туди технологіи а тепер рано чи пізно віина .
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24.03.2023 10:26 Ответить
Профукали ви все, а тепер не знаєте що робити. Ваші безпілотники збивають, а ви кажете, що це було ненавмисно.
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24.03.2023 10:32 Ответить
Раніше США лише зарікалися у тому, що не візьмуть участь у війні, а тепер США таки заговорили саме про війну і теза "війна з ними не неминуча" це лише початок, відправна точка майбутньої антиросійської риторики, вже войовничої, яка швидко може змінитися. Зараз війна не неминуча, потім стане вірогідною, потім цілком можливою, а вже потім неминучою і в кінці-кінців таки почнеться.
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24.03.2023 10:41 Ответить
Цих терористів-монстрів разом і викормили..
Тепер українці розхльобують....
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24.03.2023 10:44 Ответить
Росія буде існувати стільки, скільки буде існувати російська мова в Україні.
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24.03.2023 10:53 Ответить
Міллі вже через півроку на пенсію йде.
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24.03.2023 11:28 Ответить
Но, очень вероянта (95%)!
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24.03.2023 12:30 Ответить
Войны с китаем можно избежать, если очень агресивно и дерзко вести себя, дать понять, что США не просто не боится войны, а "очень ее хочет", только в этом влучае китайский дракон подожмет свой рапушенный хвост и пойдет на компромисы!
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24.03.2023 12:34 Ответить
« Китайский дракон» це ящерка з обрубаним хвостом.

Чому?

Тому що, «коммунізм» НЕ здатний створити нічого нового та креативного.
Історичний досвід показав на прикладі різних країн ( ГДР-ФРГ, Північна та Південна Корея…), що «планова совецка» єкономіку
Завжди програвала « откритому ринку « Західа.

Кітай це типова комуністична країна з диктатором начолі
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24.03.2023 13:40 Ответить
Дуже дивно, що….

Тут Міллі розмовляе не як військовий генерал, а як пересічний дипломат…

Це нагадує Байдена перед нападом РФ у 2022- ми не будемо воювати за Україну … ніколи наш солдат не буде воювати в Україні … ми не зробимо цего, ми не зробимо того…

Але реальні дії стали іншими…
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24.03.2023 13:48 Ответить
 
 