Милли: "Россия и Китай представляют угрозу для США, однако война с ними не неизбежна"
Россия и КНР представляют угрозу национальным интересам США и привычной жизни американцев, однако война не является неизбежной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли во время слушаний в Конгрессе США.
"Впервые в своей истории Соединенные Штаты столкнулись с двумя ядерными государствами, чьи национальные интересы не совпадают с национальными интересами США... И Россия, и КНР угрожают нашим интересам и нашему образу жизни, но война пока не неизбежна", - заявил он.
Милли отметил, что Китай - это вызов, ведь КНР намерена стать гегемоном в Азии и западной части Тихого океана, а к 2049 году Пекин планирует превзойти военный потенциал США.
Россия же, по его словам, остается небезопасной. "Незаконная и неспровоцированная война России против Украины угрожает миру на европейском континенте и глобальной стабильности", - подчеркнул он.
Милли также добавил, что США будут поддерживать Украину, поскольку ее борьба в пользу не только ей самой, но и Соединенным Штатам. "Она защищает систему, позволяющую избегать войн между великими государствами последние 80 лет", - добавил он.
Как сообщалось, Пентагон увеличил военный бюджет на 842 миллиарда долларов, готовясь к возможному противостоянию с Китаем.
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Тепер українці розхльобують....
Чому?
Тому що, «коммунізм» НЕ здатний створити нічого нового та креативного.
Історичний досвід показав на прикладі різних країн ( ГДР-ФРГ, Північна та Південна Корея…), що «планова совецка» єкономіку
Завжди програвала « откритому ринку « Західа.
Кітай це типова комуністична країна з диктатором начолі
Тут Міллі розмовляе не як військовий генерал, а як пересічний дипломат…
Це нагадує Байдена перед нападом РФ у 2022- ми не будемо воювати за Україну … ніколи наш солдат не буде воювати в Україні … ми не зробимо цего, ми не зробимо того…
Але реальні дії стали іншими…