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Вблизи Авдеевки – ожесточенные бои, у врага начинается паника из-за возможного наступления ВСУ, - Силы обороны

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Вблизи Авдеевки Донецкой области идут ожесточенные бои. Однако враг начал чувствовать панику из-за возможного наступления ВСУ, поскольку оккупанты не понимают, где оно может начаться.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ощутима уже нехватка техники у врага, боеприпасов. Ощутимо очень низкое морально-психологическое состояние. Очень много паники, очень боятся нашего контрнаступления. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров", - заявил Дмитрашкивский.

По его словам, враг, чтобы показать свое присутствие и наличие техники, во многих местах на Авдеевском направлении обустраивает "лжепозиции". На них оккупанты размещают якобы танки и другую технику, чтобы отвлечь украинских защитников.

Дмитрашкивский отмечает, что на Авдеевском направлении продолжаются бои. За минувшую ночь было 7 атак, которые наши военные отбили. Он также опроверг фейк россиян о якобы захвате населенного пункта Новобахмутовка.

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Автор: 

Донецкая область (9612) Авдеевка (2444)


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Є просування поблизу Новобахмутівка, так пише карта, але цей населений пункт в червоному. Мабуть карта трохи косячить.
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24.03.2023 10:47 Ответить
Враг уязвим к ИПСО, надо давить по всем фронтам. Не важно какие ты построил окопы, бункеры, сколько у тебя танков, если паника в голове. Из харьковской области Илитная танковая группировка бежала роняя танки тапки, что сберегло нам уйму жизней и сил.
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24.03.2023 12:49 Ответить
враг упорно наступает, но уже чувствуется паника...

это словоблудие расчитано на школьников первых классов? или это результат выделения из бюджета дополнительных средств на оборону?
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24.03.2023 13:52 Ответить
Якраз із заходу від Авдіївки орки останнім часом захопили Красногорівку і сусіднє село, підійшли до Кам'янки...
Але панікують...
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24.03.2023 19:43 Ответить
 
 