Вблизи Авдеевки – ожесточенные бои, у врага начинается паника из-за возможного наступления ВСУ, - Силы обороны

Вблизи Авдеевки Донецкой области идут ожесточенные бои. Однако враг начал чувствовать панику из-за возможного наступления ВСУ, поскольку оккупанты не понимают, где оно может начаться.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ощутима уже нехватка техники у врага, боеприпасов. Ощутимо очень низкое морально-психологическое состояние. Очень много паники, очень боятся нашего контрнаступления. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров", - заявил Дмитрашкивский.

По его словам, враг, чтобы показать свое присутствие и наличие техники, во многих местах на Авдеевском направлении обустраивает "лжепозиции". На них оккупанты размещают якобы танки и другую технику, чтобы отвлечь украинских защитников.

Дмитрашкивский отмечает, что на Авдеевском направлении продолжаются бои. За минувшую ночь было 7 атак, которые наши военные отбили. Он также опроверг фейк россиян о якобы захвате населенного пункта Новобахмутовка.

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