Вблизи Авдеевки – ожесточенные бои, у врага начинается паника из-за возможного наступления ВСУ, - Силы обороны
Вблизи Авдеевки Донецкой области идут ожесточенные бои. Однако враг начал чувствовать панику из-за возможного наступления ВСУ, поскольку оккупанты не понимают, где оно может начаться.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Ощутима уже нехватка техники у врага, боеприпасов. Ощутимо очень низкое морально-психологическое состояние. Очень много паники, очень боятся нашего контрнаступления. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров", - заявил Дмитрашкивский.
По его словам, враг, чтобы показать свое присутствие и наличие техники, во многих местах на Авдеевском направлении обустраивает "лжепозиции". На них оккупанты размещают якобы танки и другую технику, чтобы отвлечь украинских защитников.
Дмитрашкивский отмечает, что на Авдеевском направлении продолжаются бои. За минувшую ночь было 7 атак, которые наши военные отбили. Он также опроверг фейк россиян о якобы захвате населенного пункта Новобахмутовка.
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танкитапки, что сберегло нам уйму жизней и сил.
это словоблудие расчитано на школьников первых классов? или это результат выделения из бюджета дополнительных средств на оборону?
Але панікують...