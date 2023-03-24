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Новости Агрессия России против Украины
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Российские войска ночью нанесли удары по Сумщине авиабомбами, выпущенными авиацией с аэродромов Морозовск и Ахтубинск

авіабомба

Управляемые авиабомбы, которые нанесли удары по территории Сумской области, были выпущены авиацией, взлетевшей с аэродромов Морозовск (Ростовская область) и Ахтубинск (Астраханская область).

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Тактическая авиация врага была поднята с двух российских аэродромов Морозовск и Ахтубинск. Десять истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ночью россияне выпустили по территории Украины ракеты, "шахеды" и управляемые авиабомбы, - Воздушные силы

Автор: 

обстрел (27071) Сумская область (3106) Воздушные силы (2285)


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Топ комментарии
+15
Доки їм не почне прилітати (солідно так, не дронами), то вони не вгамуються.
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24.03.2023 11:02
+6
Не только аэродромы, но и места базирования летного состава, учебные заведения, готовящие летунов и тп. Вся территория московии есть законная цель для ВСУ.
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24.03.2023 11:26
+5
Авжеж, д'єрмаки не дозволяють-ракети дорогі, та й ''ми жє нє ахрєссарі''
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24.03.2023 11:15
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Доки їм не почне прилітати (солідно так, не дронами), то вони не вгамуються.
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24.03.2023 11:02 Ответить
На жаль, нам кажуть, що це не наші методи.
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24.03.2023 11:05 Ответить
Авжеж, д'єрмаки не дозволяють-ракети дорогі, та й ''ми жє нє ахрєссарі''
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24.03.2023 11:15 Ответить
До чого тут дєрмаки, якщо американці весь час торочать: не бити по території рашки, "щоб не було ескалації"? Чи дєрмаки теж винні, що американці засцяли адекватно відповісти за свій збитий дрон і відсунули його маршрут від Криму ще на 150 км?
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24.03.2023 12:08 Ответить
Взагалі-то немає жодного підтвердження, що американці забороняють або "засцяли" - це розкручені інтернетовські фантазії в коментарях та блохерів, які нічим не підтверджені!
По Криму американці взагалі напряму кажуть і це факт - Україна сама вирішує наносити по Криму удари чи ні!
Щодо дронів...А чому Україна не збиває літаки, які кожного дня шастають вздовж кордону із Сумщиною і навіть не із західної зброї, а із своєї?! І не потрібно писати, що у нас не має своєї зброї, яка може дістати. Є!
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24.03.2023 12:43 Ответить
Навіть тут, на Цензорі, є купа статей, де про це говориться. По Криму - так, але у нас, наскільки зрозуміло, поки що особливо нічим. А по території рашки - так, заборонили. Читати треба не тільки заголовки.
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24.03.2023 13:20 Ответить
брешуть - просто в нас таких ракет нема
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24.03.2023 12:25 Ответить
Увы, это не поможет... Только уничтожение их возможностей по нам стрелять....
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24.03.2023 11:19 Ответить
Та а я ж про що
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24.03.2023 13:00 Ответить
Сумська область. Одне із міст. Били по центру міста. Сукі!!!. Є вбиті і поранені.
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24.03.2023 11:05 Ответить
ці аеродроми є нашими законними цілями, я розумію, що там реби, про, ппо й таке інше..., але ж в русні виходить, вони майже без втрат атакують нас дронами, які коштують копійки порівняно з нашими за мільйони, але вони дістають до наших обїєктів будь де...
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24.03.2023 11:17 Ответить
Не только аэродромы, но и места базирования летного состава, учебные заведения, готовящие летунов и тп. Вся территория московии есть законная цель для ВСУ.
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24.03.2023 11:26 Ответить
Трабли з ПВО, не на часі
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24.03.2023 11:33 Ответить
Якщо бомби з крильцями, то певне запускали їх рашисти ще над територією московії, а це вельми ризикова акція для тих мешканців, що там проживають й на голови яких можуть такі бомби несподівано впасти.
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24.03.2023 11:51 Ответить
так, і УПАБ-1500В, і "Гром-Э1" вони скидають над своєю територією з єшелону 120-140, тому для мешканців кацапії це не створює ніяких ризиків - все одно "упаби" прилетять на нашу теріторію. Ризики для кацонаселення могли би бути, якщо б на їх голови падали збиті літаки, які наближаються до нашого кордону, але ж ми не маємо авіаплатформ з радарами на 300+ км, сумісних з АІМ-120 AMRAAM. А якщо такі і з'являться, то не факт, що з умовою "не збивати кацольоти над теріторією кацапстану".
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24.03.2023 13:00 Ответить
С чего вы взяли, что речь идет о этих свежезаявленных вундервафлях? А не о тех бомбах, которые теряют свои крылья и падают в Донецке?
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24.03.2023 13:40 Ответить
и УПАБ-1500В, и УПАБ-500В, который они уронили на Донецк - изделия одного срока древности. И не факт, что типа "крылья "потеряли" - либо хотели спецом по Донецки ********* для поднятия градуса местного населения, либо кацолетчик ссыконул ближе подлететь, что бы не попасть в зону действия ПУ С-300 в районе Покровска. А получилось, что взрыватель АВУ-ЭТМ, которому было сорок лет в обед, как и самой бомбе ФАБ-500М-62 образца 62-го года, не сработал, и вундервафля зарылась в грунт.
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24.03.2023 14:13 Ответить
Ну? А де ж ті керовані бомби, про які наші вожді ревіли?
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24.03.2023 12:49 Ответить
а хіба ви не були на екскурсії у Мартиновці? Там всім бажаючим показували штабєля JDAM'ів.
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24.03.2023 13:05 Ответить
 
 