Российские войска ночью нанесли удары по Сумщине авиабомбами, выпущенными авиацией с аэродромов Морозовск и Ахтубинск
Управляемые авиабомбы, которые нанесли удары по территории Сумской области, были выпущены авиацией, взлетевшей с аэродромов Морозовск (Ростовская область) и Ахтубинск (Астраханская область).
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Тактическая авиация врага была поднята с двух российских аэродромов Морозовск и Ахтубинск. Десять истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области", - говорится в сообщении.
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+15 Евгений Ткаченко #557381
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+6 Мрачный скептик
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+5 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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По Криму американці взагалі напряму кажуть і це факт - Україна сама вирішує наносити по Криму удари чи ні!
Щодо дронів...А чому Україна не збиває літаки, які кожного дня шастають вздовж кордону із Сумщиною і навіть не із західної зброї, а із своєї?! І не потрібно писати, що у нас не має своєї зброї, яка може дістати. Є!