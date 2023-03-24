Российские войска ночью нанесли удары по Сумщине авиабомбами, выпущенными авиацией с аэродромов Морозовск и Ахтубинск

Управляемые авиабомбы, которые нанесли удары по территории Сумской области, были выпущены авиацией, взлетевшей с аэродромов Морозовск (Ростовская область) и Ахтубинск (Астраханская область).

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Тактическая авиация врага была поднята с двух российских аэродромов Морозовск и Ахтубинск. Десять истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области", - говорится в сообщении.

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