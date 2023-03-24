Иран может сделать ядерную бомбу через несколько месяцев. Но мы не дадим, - Милли
По мнению главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, Иран может изготовить ядерное оружие уже через несколько месяцев, если решит это сделать.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
По его мнению, Иран мог бы изготовить изотопы для ядерного оружия "менее чем через две недели, и ему понадобится еще несколько месяцев, чтобы изготовить настоящее ядерное оружие".
Милли предупредил, что США не позволят Ирану иметь "развернутое ядерное оружие".
"Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов для нашего национального руководства, чтобы рассмотреть, как действовать, если или когда Иран когда-нибудь решит разработать настоящее ядерное оружие", – сказал генерал.
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А на счет немытых арабов, ну в Дубаях, Катаре и многих городах СА по чище будет чем в наших и некоторых западных городах😏
А може все таки їбаште зараз? Поки ще гніда голову не підняла?
P.s. КНДР провели успешное испытание подводного беспилотника способного нести ядерное оружие...
С момента начала конфликта, около 3.5 миллиардов долларов покинуло РФ вместе с своими владельцами и репатриировались в Израиль. По данным СМИ еще 10 миллиардов находятся в обработке, в связи с тем что деньги из России считаются токсичными, проходят переводы медленно. Финансово Израиль выиграл из-за конфликта.
Израильская журналистка Софи Шульман публикует крайне любопытные данные о том, кто на самом деле стал бенефициаром военного конфликта между Россией и Украиной.
Отмечается, что наибольшие суммы ожидаются с прибытием «десятков стартапов» из России, которые хотят перенести в Израиль не только деятельность и бюджеты, но рассчитывают найти здесь инвесторов и специалистов.
«Сейчас инвестиционные дома передают Израилю портфели акций из зарубежных банков, в основном - швейцарских. Там огромный поток иммигрантов из России. Это не не олигархи, а наемные служащие, занимавшие высшие должности в российском банковском деле, бухгалтеры, бизнесмены в сфере недвижимости, финансов и розничной торговли», - рассказывает израильский экономист Марк Ойгман.
https://isroe.co.il/rossiyane-zavalivayu-izrail-dengami-iz-za-ukrainy/
2) продаешь рашке дронов на Х лямов зелени
3) получаешь от рашки пару ядерных боеголовок на Х лямов зелени
....
Profit!