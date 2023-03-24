Иран может сделать ядерную бомбу через несколько месяцев. Но мы не дадим, - Милли

По мнению главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, Иран может изготовить ядерное оружие уже через несколько месяцев, если решит это сделать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

По его мнению, Иран мог бы изготовить изотопы для ядерного оружия "менее чем через две недели, и ему понадобится еще несколько месяцев, чтобы изготовить настоящее ядерное оружие".

Милли предупредил, что США не позволят Ирану иметь "развернутое ядерное оружие".

"Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов для нашего национального руководства, чтобы рассмотреть, как действовать, если или когда Иран когда-нибудь решит разработать настоящее ядерное оружие", – сказал генерал.

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