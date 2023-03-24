РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6897 посетителей онлайн
Новости
5 442 61

Иран может сделать ядерную бомбу через несколько месяцев. Но мы не дадим, - Милли

марк,міллі

По мнению главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, Иран может изготовить ядерное оружие уже через несколько месяцев, если решит это сделать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

По его мнению, Иран мог бы изготовить изотопы для ядерного оружия "менее чем через две недели, и ему понадобится еще несколько месяцев, чтобы изготовить настоящее ядерное оружие".

Милли предупредил, что США не позволят Ирану иметь "развернутое ядерное оружие".

"Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов для нашего национального руководства, чтобы рассмотреть, как действовать, если или когда Иран когда-нибудь решит разработать настоящее ядерное оружие", – сказал генерал.

Читайте также: Россия, Китай и Иран начинают совместные военные учения

Автор: 

Иран (1790) США (26583) ядерное оружие (1332) Милли Марк (121)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
И как же вы ему помешаете? Озабоченность обявите?
показать весь комментарий
24.03.2023 11:54
+8
Умнічки, нащо працювать на випередження? Давайте почекаємо поки агресор когось ***** тією бомбою, от тоді... як... як утремося! і максимально занепокоїмося!

А може все таки їбаште зараз? Поки ще гніда голову не підняла?
показать весь комментарий
24.03.2023 11:54
+8
Не совсем понял вопрос. Араб это не религия, а группа семитских народов говорящих на арабском языке. Иранцы это индоевропейцы, у которых свой язык не имеющий ничего общего с арабским. Называть иранца арабом тоже самое, украинца турком. Разница в религии у них тоже есть, иранцы тоже мусульмане, но исповедуют шиизм, поэтому с арабами, большинство которых сунниты, они мягко говорят не в ладах.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С заголовком,точно щось не так,),
показать весь комментарий
24.03.2023 11:53 Ответить
До Пана у речення теж закралася помилка. А З заголовком дійсно щось не так було.
показать весь комментарий
24.03.2023 11:57 Ответить
зізнаюся--)--трохи складно ще поки !,),,так вільно спілкуватися на мові,),але я намагаюся,),,
показать весь комментарий
24.03.2023 12:02 Ответить
И как же вы ему помешаете? Озабоченность обявите?
показать весь комментарий
24.03.2023 11:54 Ответить
думаю ми незабаром почуємо та побачимо якісь загадкові вибухи на іранських підприємствах причетних до виготовлення цієї зброї...
показать весь комментарий
24.03.2023 11:58 Ответить
Путін *****.
показать весь комментарий
24.03.2023 11:59 Ответить
Спросите у Садама Хуссейна😉
показать весь комментарий
24.03.2023 12:04 Ответить
Ізраїль розху.... моментально, як тільки розвідка надасть інфу
показать весь комментарий
24.03.2023 12:26 Ответить
Иран сейчас дакупмлся современными ПВО, так что все не так просто, без помощи США теперь Израилю будет очень сложно провести такую операцию, велмк риск потерять авиацию. США могут помочь спутниковыми снимками, глушилками радаров и ударами крылатых ракет по пво
показать весь комментарий
24.03.2023 12:47 Ответить
Вітамін меньше читай роСС пропаганду
показать весь комментарий
24.03.2023 13:52 Ответить
Не лізь по перед батька в пекло FTilь.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:50 Ответить
Скорее бы уже сделали. Может тогда Израиль ******** этих неподмытых, воняющими сцками, арабов!!!
показать весь комментарий
24.03.2023 11:54 Ответить
Иранцы не арабы, если что.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:05 Ответить
православные?
показать весь комментарий
24.03.2023 12:11 Ответить
пєрсікі же
показать весь комментарий
24.03.2023 12:17 Ответить
Не совсем понял вопрос. Араб это не религия, а группа семитских народов говорящих на арабском языке. Иранцы это индоевропейцы, у которых свой язык не имеющий ничего общего с арабским. Называть иранца арабом тоже самое, украинца турком. Разница в религии у них тоже есть, иранцы тоже мусульмане, но исповедуют шиизм, поэтому с арабами, большинство которых сунниты, они мягко говорят не в ладах.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:20 Ответить
я бы еще пожалел "Персов". но все остальные, нецивилизованные, неподмытые арабы. я не хочу с вами спорить. пусть наши наративы остануться при себе
показать весь комментарий
24.03.2023 12:22 Ответить
Ну так именно персы, а не арабы отправляют на Московию шлюхиды.

А на счет немытых арабов, ну в Дубаях, Катаре и многих городах СА по чище будет чем в наших и некоторых западных городах😏
показать весь комментарий
24.03.2023 12:27 Ответить
Араби то як раз і подмиті ,вони туалетним папіром не користуються
показать весь комментарий
24.03.2023 12:29 Ответить
Евреи тоже относятся к семитским народам. Что хочет показать животное , оскорбляющее другие народы ,, обосцаные, вонючие???? Они не могут тебе ****** беспредельному набить харю. Ты живешь в ванной и бидэ ????Козляра!!!!
показать весь комментарий
24.03.2023 13:45 Ответить
Редакторы, поправьте заголовок.
показать весь комментарий
24.03.2023 11:54 Ответить
Ізраїль ще швидше не дасть.
показать весь комментарий
24.03.2023 11:54 Ответить
Умнічки, нащо працювать на випередження? Давайте почекаємо поки агресор когось ***** тією бомбою, от тоді... як... як утремося! і максимально занепокоїмося!

А може все таки їбаште зараз? Поки ще гніда голову не підняла?
показать весь комментарий
24.03.2023 11:54 Ответить
Ні хаті.
показать весь комментарий
24.03.2023 11:57 Ответить
Ковальскій ти поц кацапський , от так виі і палитесь. Не дамо , це " не дадим "
показать весь комментарий
24.03.2023 14:00 Ответить
Может пора бы уже, нэ?
показать весь комментарий
24.03.2023 11:56 Ответить
Вариант только один, о котором уже говорили, вторжение в Иран. Но как это отразится на помощи Украине.
показать весь комментарий
24.03.2023 11:56 Ответить
Никакого вторжения не будет, да и не нужно сейчас США увязать в очередной войне. Авиацией отработают максимум.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:08 Ответить
Ну звісно. Аби ще одночасно дали Україні ескадрилью F-16. Наприклад.
показать весь комментарий
24.03.2023 11:56 Ответить
дві .....три
показать весь комментарий
24.03.2023 12:06 Ответить
Іран може зробити ядерну бомбу за кілька місяців. Але ми не дамо і виразимо дуже глибоку стурбованість. Іранці налякаються і негайно перестануть створювати ядерну бімбу.🤣🤣🤣
показать весь комментарий
24.03.2023 11:57 Ответить
Вы еще за беспилотник ответьте Быстрее по США что ни будь прилетит чем вы что то сделаете

P.s. КНДР провели успешное испытание подводного беспилотника способного нести ядерное оружие...
показать весь комментарий
24.03.2023 11:57 Ответить
Да что за хрень ти несешь ,черт тебя поберЬи
показать весь комментарий
24.03.2023 12:33 Ответить
Дайбо, дайбо...
показать весь комментарий
24.03.2023 11:57 Ответить
Обіцянки-цяцянки... Ви зробіть, а потім вже всім розповідайте...
показать весь комментарий
24.03.2023 12:01 Ответить
А іран ще не вирішив?
показать весь комментарий
24.03.2023 12:03 Ответить
та ****....ть їх разок щоб обісралися
показать весь комментарий
24.03.2023 12:05 Ответить
вже давно пора их бомбить
показать весь комментарий
24.03.2023 12:07 Ответить
Іран потрібно було обнулити одразу як він накрив американську базу в Іраку у 2020 році та на жаль тоді при владі був Трамп, ех як я сумую за ерою президентів Бушів...
показать весь комментарий
24.03.2023 12:13 Ответить
Американцы с вами не согласяться, Бушей, особеено младшего мягко говоря недолюбливают. Если говорить о республиканцев, то только два президента в 20-м веке у них пользуются популярностью иуважением это Эйзенхауэр и Рейган.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:40 Ответить
И еще напомню, что иранцы тогда ответили на убийство генерала Сулеймани, убар по которому был нанесен приказом Трампа. Есди бы на месте Трампа был Байден, то этого просто не произошло бы. Трамп просто необдуманные действия совершал, он мог начать войну в которой США выглядели бы как агрессоры.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:44 Ответить
час блаблабла вже пройшов, Марк
показать весь комментарий
24.03.2023 12:19 Ответить
Ще не зрозуміли, що проти цивілізованого світу виступила вісь зла - Іран, КНДР, паРаша, Китай? Якщо з нею нічого не зробити, то іранська ядерна бімба буде не основною проблемою...
показать весь комментарий
24.03.2023 12:21 Ответить
Що за система така збочена, жертвою якої і стала Україна - різні деспотії рашизма, ісламісти, комуняки мають право на ядер, ракети на будь який смак, демократіям нехай і недосконалим - навпаки одні меморадуми, договори про неросповсюдження, 300км.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:22 Ответить
Россияне заваливают Израиль деньгами из-за Украины

С момента начала конфликта, около 3.5 миллиардов долларов покинуло РФ вместе с своими владельцами и репатриировались в Израиль. По данным СМИ еще 10 миллиардов находятся в обработке, в связи с тем что деньги из России считаются токсичными, проходят переводы медленно. Финансово Израиль выиграл из-за конфликта.

Израильская журналистка Софи Шульман публикует крайне любопытные данные о том, кто на самом деле стал бенефициаром военного конфликта между Россией и Украиной.

Отмечается, что наибольшие суммы ожидаются с прибытием «десятков стартапов» из России, которые хотят перенести в Израиль не только деятельность и бюджеты, но рассчитывают найти здесь инвесторов и специалистов.

«Сейчас инвестиционные дома передают Израилю портфели акций из зарубежных банков, в основном - швейцарских. Там огромный поток иммигрантов из России. Это не не олигархи, а наемные служащие, занимавшие высшие должности в российском банковском деле, бухгалтеры, бизнесмены в сфере недвижимости, финансов и розничной торговли», - рассказывает израильский экономист Марк Ойгман.

https://isroe.co.il/rossiyane-zavalivayu-izrail-dengami-iz-za-ukrainy/
показать весь комментарий
24.03.2023 12:35 Ответить
ага
показать весь комментарий
24.03.2023 12:42 Ответить
так как америка себя трусливо ведет, то хрен ее кто-то спрашивать будет
показать весь комментарий
24.03.2023 12:46 Ответить
Не нужно путать трусость и ответственность (которой, в отличие от демократичеаких стран, сильно не хватает авторитарным режимам, что не делает их автоматом смелыми и крутыми). Для США важно не допустить массовой гибели людей, что немзбежно если военная машина США будет задейтсвована, но в первую очередь они думают о жизнях и благополучие своих граждан.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:54 Ответить
насрать на голову нато могут все и они дальше будут вести себя осторожно, смахнув незаметно купку говна с головы
показать весь комментарий
24.03.2023 13:09 Ответить
Можно примеры такого насирания? НАТО это оборонительный блок, за более чем 70 лет его существования не видел что бы хоть одно государство предприняло какие-то враждебные действия к члену альянса, кроме того все авторитарные страны обосновывают свою паранойую именно страхами перед НАТО, пример та же Путинороссия и Иран. Это ОДКБ конкрктно насрали на глову, когда оргаризация не выполнила свою функцию во время армяно-азербайджанской войны. Насрать на голову НАТО пока никто еще не решился, что указывает на высокую эффективность. Просто из за того что это демократические государства, то в них обычно долго принимаются разные решения, проводится сного консультаций и пр. бюрократической волокиты.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:36 Ответить
Е всі передумови перевірити "высокую эффективность" ОПАД найближчим часом. І навіть у окремих притомних членів цієї організації є, скажімо так, деякі сумніви в ефективності забюрократизованої до нестями системи. В якій деякі члени можуть "нічтоже сумняшеся" заявити "не знаю не хачю не буду".
показать весь комментарий
24.03.2023 13:56 Ответить
украину сбаламутили и практически бросают, как и афганистан
показать весь комментарий
24.03.2023 14:04 Ответить
Гражданское население Югославии и Ливии кстати я думаю до сих пор согласны с вами
показать весь комментарий
24.03.2023 19:26 Ответить
Досі бажання "не допустити масової загибелі людей" (сиречь "умиротворение агрессора") призводило до генцидів та гуманітарних катастроф із вбивствами та нелюдським катуванням десятків мільйонів точно ні в чому невинних людей.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:36 Ответить
ви вже дали, як то кажуть пізно пити боржомі бо нирок немає. Очевидно стає що кацапи дали Ірану ядерні матеріали і технології (хоча вони і до того розробляли) взамін за Шахеди, можливо ще ряд озброєнь, *********** під радянські калібри та амуніції, писали про десятки суден що Каспійським морем поставляли.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:51 Ответить
1) делаешь вид что разбираешься в ядерном оружии
2) продаешь рашке дронов на Х лямов зелени
3) получаешь от рашки пару ядерных боеголовок на Х лямов зелени
....

Profit!
показать весь комментарий
24.03.2023 12:52 Ответить
Просто потрібно нарешті "пристрелити" головного інструктора , *розповсюджувача* документації по створення ядерної зброї..... І весь світ знає хто це ...
показать весь комментарий
24.03.2023 13:23 Ответить
По ходу там десь недалеко вже Ізя з надроченим чекає моменту. )
показать весь комментарий
24.03.2023 15:03 Ответить
В этом вопросе-последнее слово за Израилем..Бо дед Байден пока перездоровается за руки со своими невидимыми советниками,Иран "бімбу" не то шо зробить,а під білий дім у Вашингтон привезе.
показать весь комментарий
24.03.2023 15:06 Ответить
ну не только США не даст,Израиль тоже не позволит.
показать весь комментарий
24.03.2023 20:48 Ответить
 
 