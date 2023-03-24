Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку, - Координационный штаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина осуществила гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых позволяло транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Следуя международным обязательствам, во исполнение статей 109-114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста, Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне. В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения. Все эти категории граждан согласно международному гуманитарному праву должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий. Несмотря на это, Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать в места их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, намеренно создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе.

"Украина призывает мировое сообщество усиливать давление на государство-агрессора, чтобы заставить Россию соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - добавили в Штабе.

Согласно международному гуманитарному праву, тяжелораненые пленные не подлежат обмену, а должны быть репатриированы без всяких условий.

"Украина соблюдает международное право и Женевские конвенции, демонстрируя всему миру, что мы - цивилизованное государство, в отличие от государства-агрессора", - подытожили в Координационном штабе.















