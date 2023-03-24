РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6990 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
26 070 174

Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку, - Координационный штаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина осуществила гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых позволяло транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Следуя международным обязательствам, во исполнение статей 109-114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста, Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне. В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Оккупанты нанесли удар по Херсону, погиб мужчина, еще один госпитализирован. ВИДЕО

Как отмечается, в то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения. Все эти категории граждан согласно международному гуманитарному праву должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий. Несмотря на это, Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать в места их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, намеренно создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе.

"Украина призывает мировое сообщество усиливать давление на государство-агрессора, чтобы заставить Россию соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - добавили в Штабе.

Согласно международному гуманитарному праву, тяжелораненые пленные не подлежат обмену, а должны быть репатриированы без всяких условий.

"Украина соблюдает международное право и Женевские конвенции, демонстрируя всему миру, что мы - цивилизованное государство, в отличие от государства-агрессора", - подытожили в Координационном штабе.

Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку, - Координационный штаб 01
Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку, - Координационный штаб 02
Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку, - Координационный штаб 03
Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку, - Координационный штаб 04
Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку, - Координационный штаб 05
Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку, - Координационный штаб 06
Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку, - Координационный штаб 07
Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку, - Координационный штаб 08

плен (2605) россия (95489) Украина (44936) пленные (2136)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+52
Якщо дійсно важкопоранені, то правильно зробили, бо міжнародні партнери вимагають їх ще й лікувати. Не варто переобтяжувати нашу медичну систему.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:00
+29
Найвеличніший миротворець всіх часів і народів.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:55
+27
Сначала надо поотрывать ручки-ножки, а то опять вернутся.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Украина уже потратила деньги на етих тварей когда вывозила с фронта, давала первую помощь и делала операции. Смысл было их брать вообще в плен? А насчет женевской конвенции так рашисты вышли с нее уже давно, К тому же по международному законодательству РФ не обявляла Украине войну а значит ето не солдаты а террористы и наемники которые по всем законам подлежат уничтожению без всяких прав. Но главный вопрос в том что их же можно было обменять на наших пленных, а не отдавать просто так.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:44 Ответить
а ви розажіть про це тим хлопцям, які беруть їх у полон. Ви б не брали їх у полон тут, на м"якому дивані, а вони беруть їх у полон там, на війні. Тож, залиште право вибору тим, хто платить життями і кров"ю за те, щоб ми тут сиділи і патякали.
показать весь комментарий
24.03.2023 14:32 Ответить
Тех, у которых оторвана ручка, отрезана ножка, можно отдавать и так. Снова воевать не смогут, социальную нагрузку создадут. Наглядная реклама "сво", опять же...
показать весь комментарий
24.03.2023 15:21 Ответить
Ви частково праві. Але рф давно вміє з такими розбиратись.

Всіх інвалідів другої світової, а це мільйони в росії просто було знищено. Для них організували безліч м'ясокомбінатів типу Валаам де їх умертвляли, розбирали на запчастини, ставили експерименти і т.п.. Тому на жаль якщо ми когось передамо рф то вони там не опиняться на вулиці, а просто пропадуть та будуть знищені. Саме тому в рф так часто стріляють своїх же поранених.

Не вийде нам заспамити рф інвалідами хоча дуже б хотілось все ж 300 це гігантська дизмораль, нагрузка на державу і так далі. Робити з росіян 300-х інвалідів завжди краще чим 200, але росіяни так самі знищуть.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:46 Ответить
До терористів допускається застосовувати не тільки знищення, але й катування до смерті при ядерній загрозі чи навіть інших незначних терактах з жертвами.

Кожен раз коли якась свиня з посадовців рф заявляє за ядерку, то можна було б законно розбирати на м'ясо, правда бажано не створюючи шоу та не рекламуючи що ми так робимо, і взагалі вдаючи що той біомусор здох сам і ось вам згнивше тіло хз якого орка.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:40 Ответить
Та ви всі тут не "дикуни" бо ніхто з близьких у вас не загинув. Кацапів потрібно знищувати всіх підряд за будь-якої можливості.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:49 Ответить
звідки тобі знати, заинув хтось чи не загинув особисто в мене? Звідки тобі знати кого я чекаю з війни, з Бахмуту. Тож, стули пельку, і не кажи про те, про що не знаєш.
показать весь комментарий
24.03.2023 14:33 Ответить
в опу себе засунь эту конвенцию, если она на наших пленных не работает. надо делать то что работает, а не отдавать пленных раше задаром
показать весь комментарий
25.03.2023 01:47 Ответить
******....
до речі як там президентові діти? не дуже пострадали від войни в італії?
показать весь комментарий
24.03.2023 13:35 Ответить
Эти уже не будут воевать. Зато расскажут по каким причинам не надо ехать в Украину воевать. Лечи их тут, бабло на них трать, сдохнут на своей параше от безразличия своих же соплеменников.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:37 Ответить
ну і що, якщо у підараса ампутовано ногу до коліна, не дивись на його святенницький безпомічний вигляд на фото, якщо це зазомбований мотивований рашист, він одягне протез і піде знову вбивати українців
показать весь комментарий
24.03.2023 13:46 Ответить
Ага, протез, сдохнет на паперти собирая милостыню. Видели уже таких укороченных рашистов.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:49 Ответить
Посадять за стіл і буде скручувати до купи дрони камікадзе. І це велика проблема
показать весь комментарий
24.03.2023 18:48 Ответить
Потом придурки не рассказывайте что наших пленных которые еще с 2014 в рашистском плену сидят ненакого обменивать. Так что в п****ду вы засуньте гуманитарное право которое работает только в одну сторону
показать весь комментарий
24.03.2023 13:37 Ответить
А саме найгірше в цьому, що народ проковтне цей ''акт гуманності в односторонньому порядку '' і влада тоді може спокійно влаштовувати подібні односторонні акти зради на користь пуйла, навіть не дивлячись на думку українського народу.
А тоді, можна влаштувати, наприклад, односторонній акт гуманності щодо відмови від Криму, Донбасу... те, чого і добивається пуйло.
Під приводом закінчення війни, бо тоді люди не будуть гинути і страждати... Це буде акт гуманності зі сторони влади... але без перемоги над окупантами, без Криму та Донбасу, без репарацій, без справедливості, без реальних гарантій безпеки у формі вступу в НАТО....
Коротше кажучи, капітуляція, під приводом одностороннього акту гуманності.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:38 Ответить
Не проканає. Нарід сам же марахвон налаштував на повну деокупацію до кордонів 1991 р. Хоча... В них пам'ять, як у рибки гуппі.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:46 Ответить
Якісь подвійні відчуття.З одного боку,правильне рішення,бо на цю мерзоту витрачаються ліжка,ліки та мед персонал.З другого - дивлячись в якому стані повертаються наші полонені,то виникає бажання "залікувати" їх до труни.Коли вже до влади дійде,що наш гуманізм сприяє наглості рашистів?Це стосуєть всього - соц. виплат лугандонам та кримчанам,утримання полонених,їх лікуванню,поблажливе ставлення до корегувальників рашистського вогню.Одним словом - ВСЬОГО.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:41 Ответить
А так же , в одностороннем порядке заберите накуй кацапские запчасти на поле боя , глаз, руку и тд..
показать весь комментарий
24.03.2023 13:42 Ответить
багато хто не схожий на важко поранених. де наші важкі, чи іх типу немає?
показать весь комментарий
24.03.2023 13:45 Ответить
Моя думка, що правильно. Це якоюсь мірою знімає тягар з нашої медицини та економіки. А ось неуражених полонених треба не в санаторіях тримати, а до обміну використовувати на виробництвах чи відбудовах. Хоч якийсь зиск замість розтрат.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:46 Ответить
Ну, зрозуміло чому зеленский та йього посіпаки зробили це в одностороньому порядку. Ви знаєте в яких умовах утримають наших поранених полонених - там ніякого тягара для медецини та економіки рф немає. Дуже вразливе оправдовування дій зеленского. Особливо вразила твоя фраза - до обміну - немає ніякого обміну. Нещодавно помер зам комбата з Азовсталі, котрого обміняли раніше - від катувань та голоду. Жде зеленский поки наших полонених всіх замордують та заморять голодом - зате небуде ніяких тягарів.
показать весь комментарий
24.03.2023 21:37 Ответить
Тобто, потрібно було лікувати до повного вилікування? Протези там комусь американські поставити, комусь титанові ребра? Бо якщо не будемо цього робити нас західні правдолюбці заклюють. То чому погано, що їх ще на ношах випхнули до кацапії? А обміни будуть. Для того маємо кількість здорових полонених які не потребують шалених коштів на утримання. Звісно, хотілося б потратитись тільки на здоровенну могилу. Але граємо по правилам.
показать весь комментарий
24.03.2023 21:44 Ответить
Грати за правилами - це так - ти мені, я тобі. Оту херню про протезування залиште для вечірньої казки зеленского. Я тобі навів приклад з нашим воїном, котрий вже помер після обміну в Україні. Ти розумієшь в якому стані там знаходяться наші воїни шо вони вже тут не виживають і наша медецина безсила шо небудь зробити. Який, *****, тягар може бути для наших війскових - тіки один - це знов зелене бидло виділяє гроші на дороги.
показать весь комментарий
24.03.2023 21:59 Ответить
Чого ти причепився? Добре. Замість віддати треба було їх втопити. Так для тебе підійде? Тоді гаразд.
показать весь комментарий
24.03.2023 22:04 Ответить
Треба було забирати нашіх полонених, а не когось топити. А це знов показує ставлення політичного керівництва до українців. Байдужисть і руські теж люди - це його вислів.
показать весь комментарий
24.03.2023 22:49 Ответить
правильно зробили, нас цкують всякі гімнесті та інші пацифісти західного світу якщо орки дохнуть в полоні, тому їх лікують +- як і наших хлопців, а воно нам нахер не здалось, ще ту нечисть лікувати.
Кацапи і так ниших не віддадуть, а так най своїми доходягами займають, чи добивають як вони вміють.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:47 Ответить
Да їх кацапи самі утилізують тільки но отримають . Нахер вони їм нужні.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:49 Ответить
Читаю комменты и вижу, что мнения сильно расходятся. А ведь все просто. Для того, чтобы понимать смысл этой т.н. "гуманитарной акции", необходимо знать сколько украинцев в плену и сколько у нас москалей. Но эта информация "секретна". В чем смысл этой "секретности" власти объясняют традиционно: "Не ваше дело. Идите нах ..."
показать весь комментарий
24.03.2023 13:51 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2023 14:16 Ответить
Слава Україні! Слава герою!
показать весь комментарий
24.03.2023 14:37 Ответить
ну, все же поступать с точки зрения морали - надо, несмотря на ответные действия. как там говорится - делай добро - и убегай. но если посмотреть с другой стороны - отдавать кацапам кого-либо (и даже что-либо, как мы убедились с Крымом) тупо аморально. это как сознательно отдавать, ну, не знаю, детей какому-то садисту - извращенцу на эксперименты что ли. да и лечить после "экспериментов" (и успешно вылечить) - тоже не факт что получится. так что - да, дилемма.
показать весь комментарий
25.03.2023 00:41 Ответить
Организовывают эти процессы не вы и не я. Это организовывает власть. Говорить о моральности власти смешно. Власть, которая ворует деньги у своих защитников, по определению аморальна. Поэтому подобное решение вызвано исключительно циничными и прагматичными интересами. А для того, чтобы понимать суть этих интересов, необходимо владеть статистикой по кол-ву военнопленных. Но власть эту статистику упорно скрывает. Как думаете: Почему?
показать весь комментарий
25.03.2023 10:19 Ответить
во время войны количество пленных (в том числе) вроде как нельзя. что бы было с сересере если бы Сталин - или кто там - сказал - у нас в плен сразу сдалось четыре ляма человек? а так он сказал, типа, предатели, не считается, я в домике. потом половину расстрелял а половину в концлагеря чтобы уж точно.
показать весь комментарий
26.03.2023 01:12 Ответить
Пример со Сталиным - в масть.
Что было бы в Украине, если бы озвучили, например, такие данные: наших пленных - 20 К, их пленных - 2 К. ?
Варианты:
1. Не было бы ничего
2. Народное возмущение заставило бы провести расследование, которое выяснило бы причины столь катастрофичной статистики. После чего виновных сняли с должностей ... и спустя время, втихаря, назначили обратно.
3. Народное возмущение заставило бы провести расследование, которое выяснило бы причины столь катастрофичной статистики. После чего, произвели кардинальные изменения всех процессов подготовки л/с., уволили всех "совковых" командиров и т.п. Короче сделали все, чтобы не допустить подобной катастрофы в будущем.

Вы в какой вариант верите?
показать весь комментарий
27.03.2023 09:50 Ответить
Усе вірно, нехай тепер ці "самовари" співають у мордорівських підземних переходах і електричках, може це відверне бажання вбивати хоча б у одного москаля. Тай кремлівська бункерна воша буде мати можливість стати новим Сраліним, який викинув з Москви за 101 кілометр усіх калік другої світової війни, "чьтобі красоту сталіци не асквернялі".
показать весь комментарий
24.03.2023 14:02 Ответить
Стопудово
показать весь комментарий
24.03.2023 14:52 Ответить
Долго не протянут. Все будут им говорить "Я тебя не отправлял".
показать весь комментарий
24.03.2023 16:27 Ответить
працювати в тюрмі не можуть, воювати знову теж не зможуть, а російська медична система їх сама покарає.
показать весь комментарий
24.03.2023 14:04 Ответить
Московські мамки уже бабло з ладами чекали, а тут маєш, таку халепу, повернувся орк ***** з України з каменями з неба, мабуть пряма з учєнієф….
Слава Захисникам України та їх Сім'ям ❤️‼️🇺🇦🪖⚔️✊💪👍🫡‼️❤️🇺🇦
показать весь комментарий
24.03.2023 14:04 Ответить
Я так думаю,воювати вони вже не будуть,а годувати та лікувати за наш рахунок...Та і родня і знайомі хай побачать,може подумають 20 раз,чи варто воювати до нас іти.
показать весь комментарий
24.03.2023 14:13 Ответить
Ну мені, особисто, зовсім не цікаво те ,що вони говорять наразі,мені дуже цікаво послухати,що вони скажуть в рашці!
показать весь комментарий
24.03.2023 14:22 Ответить
яка різниця що вони скажуть в рашці? сам факт того, що воно залишилось вживих, вилікуване і щей повернулось додому - говорить для тих у кого є мізки стократно більше, ніж слова, а тим у кого мізків немає - байдуже і на слова.
показать весь комментарий
24.03.2023 14:55 Ответить
добити їх багнетами тихенько та в ярок. щоб і сліду тих підарів незнайшли
показать весь комментарий
24.03.2023 14:28 Ответить
Нєнє, важкопоранений буде роками витягувати гроші з держави-агресора, і буде живим прикладом що не варто висовувати носа зі свого Урюпінска.
показать весь комментарий
24.03.2023 14:51 Ответить
самих тяжких віддавати, я згоден, щоб не тратити на те сміття людський і фінансовий ресурс... якщо подохнуть в дорозі то не наша біда. підгледених, тільки міняти на наших військових. і не іначе.
показать весь комментарий
24.03.2023 14:35 Ответить
Все правильно. І з правової і з гуманітарної і з практичної точки зору. Якщо товар нікому не потрібен, збергіати і обслуговувати його нерентабельно, тоді його викидають і при цьому заробляють бали в пропагендистській війні.
показать весь комментарий
24.03.2023 14:44 Ответить
Все правильно. Это гамно создавало дополнительную нагрузку на экономику страны. Если уж по какой-то глупости их не угандошили в самом начале, то теперь они точно наюх не нужны.
показать весь комментарий
24.03.2023 14:49 Ответить
Да , хворих тут є багато , а ще більше нехитрих
показать весь комментарий
24.03.2023 14:53 Ответить
Ну так правильно.... Заем на них тратится?
Вы в рашке они либо сдохнут или инвалидами останутся.
показать весь комментарий
24.03.2023 15:03 Ответить
Вони дітей Україньских вивозять на чорний ринок і продають в сексуальне рабство а ми їм репатріацію военних злочинців за нех*й делать 👍🏻
показать весь комментарий
24.03.2023 15:07 Ответить
Може быстрее подохнут в родной говени,где надеюсь панькаться с ними не будут..Тратить на этих сук медикаменты и время наших докторов..
показать весь комментарий
24.03.2023 15:12 Ответить
Хай там на них ліки витрачають
показать весь комментарий
24.03.2023 15:14 Ответить
Сподіваюсь що ці рашисти дійсно важкопоранені і їм зробили контрольні постріли в колінні чашечки 😕
показать весь комментарий
24.03.2023 15:18 Ответить
И взамен не получим никого из своих???
показать весь комментарий
24.03.2023 15:24 Ответить
Черга з кулемета дешевше коштує...
показать весь комментарий
24.03.2023 15:31 Ответить
Ніхто їх не буде міняти
Просто вивезли в поле
Дать коодинати -- хоть забирають хоть підривають
Харчувати їх лікувать --нехай їхній фюрер путін
І обовьязково повідомляь родичів
показать весь комментарий
24.03.2023 15:34 Ответить
prystrelyty ih nakui
показать весь комментарий
24.03.2023 15:40 Ответить
А якже , хароший рускій - мьортвий рускій?
показать весь комментарий
24.03.2023 16:09 Ответить
Чим більше калік, ти "миліше" очам скаженим переможеним у війні істотам. Будуть викинуті на смітник. На стогін про жалюгідне життя, почують у відповідь. "Ми вас туда нє пасилалі"
показать весь комментарий
24.03.2023 16:19 Ответить
нахх нам цей ванючий непотриб..- кормити-вихаджувати..((- най здохнуть, падли,в сваих ******..)))
показать весь комментарий
24.03.2023 16:35 Ответить
Безногий вже навоювався, падло. А інші ще можуть повернутися. Бували ж такі випадки, що одужували орки та йшло мачіть хахлов по другому колу.
показать весь комментарий
24.03.2023 16:59 Ответить
Хворі на СНІД і гепатит, а таких зеків багато в нас в полоні, можуть і не одужувати, а просто повертатися...
показать весь комментарий
24.03.2023 18:14 Ответить
ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ НА НИХ ЧЕРЕЗ ПАРУ МЕСЯЦЕВ !)
показать весь комментарий
24.03.2023 17:03 Ответить
бахіли...бахіли....)))
показать весь комментарий
24.03.2023 17:38 Ответить
Зелені Єрмаківські договорняки в дії. А сотні безвісти зниклих наших під Попасною і Соледаром зелену владу вже не цікавлять- дірки заткнули і добре
показать весь комментарий
24.03.2023 17:52 Ответить
А там - будуть пиззіти, що у нас їх поламаними руками заставляли вибиті зуби збирати...
Безногий гопака скакав, а шепелявий патріотичні пісні на біс виконував.
І кормили - рєпою.
показать весь комментарий
24.03.2023 17:55 Ответить
На мою думку рішення правильне. Нехай родіна, яку защіщалі і лікує "героїв". Але на душі шкребе, бо порівняти обличчя та стан наших полонених, які повертаються, то є не порівлянне.(((
показать весь комментарий
24.03.2023 19:58 Ответить
Ермак своих не бросает
показать весь комментарий
24.03.2023 21:47 Ответить
очередной ***** зегнид, нет чтобы кого-то из наших освободить, вместо этого зеля опять заглянул в глаз куйлу, ещё и пощекотал...
показать весь комментарий
24.03.2023 22:43 Ответить
зеленые ушлепки, обменный фонд сливают, опять заглядывают в очко пуйлу
показать весь комментарий
25.03.2023 01:41 Ответить
Всі звільнені військовополонені охороняли блокпости та й взагалі не цікавляться політикою.
показать весь комментарий
25.03.2023 04:17 Ответить
Саме так: мирно стояли на блокпостах без зброї, "ані неуінауати, іх заставілі, то фсьо вінавата роспрапаґанда". Ознака того, що кассаб бреше, це сам факт того, що він відкрив свого рота
показать весь комментарий
25.03.2023 08:49 Ответить
Конвенції конвенціями - їх треба дотримуватись якщо ми цивілізована країна але вони нам навіть тіла загиблих воїнів відмовляються повертати!!!
показать весь комментарий
25.03.2023 08:06 Ответить
Не забудьте ж суки повернутись, щоб віддячити за БЄРЄЖНЕ.
показать весь комментарий
25.03.2023 11:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 