Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку, - Координационный штаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украина осуществила гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых позволяло транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
"Следуя международным обязательствам, во исполнение статей 109-114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста, Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне. В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения. Все эти категории граждан согласно международному гуманитарному праву должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий. Несмотря на это, Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать в места их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, намеренно создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе.
"Украина призывает мировое сообщество усиливать давление на государство-агрессора, чтобы заставить Россию соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - добавили в Штабе.
Согласно международному гуманитарному праву, тяжелораненые пленные не подлежат обмену, а должны быть репатриированы без всяких условий.
"Украина соблюдает международное право и Женевские конвенции, демонстрируя всему миру, что мы - цивилизованное государство, в отличие от государства-агрессора", - подытожили в Координационном штабе.
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Всіх інвалідів другої світової, а це мільйони в росії просто було знищено. Для них організували безліч м'ясокомбінатів типу Валаам де їх умертвляли, розбирали на запчастини, ставили експерименти і т.п.. Тому на жаль якщо ми когось передамо рф то вони там не опиняться на вулиці, а просто пропадуть та будуть знищені. Саме тому в рф так часто стріляють своїх же поранених.
Не вийде нам заспамити рф інвалідами хоча дуже б хотілось все ж 300 це гігантська дизмораль, нагрузка на державу і так далі. Робити з росіян 300-х інвалідів завжди краще чим 200, але росіяни так самі знищуть.
Кожен раз коли якась свиня з посадовців рф заявляє за ядерку, то можна було б законно розбирати на м'ясо, правда бажано не створюючи шоу та не рекламуючи що ми так робимо, і взагалі вдаючи що той біомусор здох сам і ось вам згнивше тіло хз якого орка.
до речі як там президентові діти? не дуже пострадали від войни в італії?
А тоді, можна влаштувати, наприклад, односторонній акт гуманності щодо відмови від Криму, Донбасу... те, чого і добивається пуйло.
Під приводом закінчення війни, бо тоді люди не будуть гинути і страждати... Це буде акт гуманності зі сторони влади... але без перемоги над окупантами, без Криму та Донбасу, без репарацій, без справедливості, без реальних гарантій безпеки у формі вступу в НАТО....
Коротше кажучи, капітуляція, під приводом одностороннього акту гуманності.
Кацапи і так ниших не віддадуть, а так най своїми доходягами займають, чи добивають як вони вміють.
Что было бы в Украине, если бы озвучили, например, такие данные: наших пленных - 20 К, их пленных - 2 К. ?
Варианты:
1. Не было бы ничего
2. Народное возмущение заставило бы провести расследование, которое выяснило бы причины столь катастрофичной статистики. После чего виновных сняли с должностей ... и спустя время, втихаря, назначили обратно.
3. Народное возмущение заставило бы провести расследование, которое выяснило бы причины столь катастрофичной статистики. После чего, произвели кардинальные изменения всех процессов подготовки л/с., уволили всех "совковых" командиров и т.п. Короче сделали все, чтобы не допустить подобной катастрофы в будущем.
Вы в какой вариант верите?
Слава Захисникам України та їх Сім'ям ❤️‼️🇺🇦🪖⚔️✊💪👍🫡‼️❤️🇺🇦
Вы в рашке они либо сдохнут или инвалидами останутся.
Просто вивезли в поле
Дать коодинати -- хоть забирають хоть підривають
Харчувати їх лікувать --нехай їхній фюрер путін
І обовьязково повідомляь родичів
Безногий гопака скакав, а шепелявий патріотичні пісні на біс виконував.
І кормили - рєпою.